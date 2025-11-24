Осень 2025 стирает медь с подиумов: новый оттенок захватывает моду мягкостью и тёплым сиянием

Тёмно-клубничный блонд стал главным цветом осени 2025

Медные и рыжие оттенки, царившие в последние сезоны, постепенно уходят в прошлое. На их место приходит более мягкий, женственный и универсальный вариант — тёмно-клубничный блонд. Этот оттенок соединяет блондин и рыжий, но без излишней яркости. Он играет на грани — тёплый, сияющий, с золотистыми и розовато-медными нотами, напоминающими солнечный отблеск на волосах в вечерних лучах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с рыжими волосами

Главная причина его популярности — естественность. Цвет выглядит живым, но не требует безупречной укладки, подходит разным тонам кожи и легко обновляется. Неудивительно, что именно он стал самым желанным цветом осени 2025 года.

Как создаётся тёмно-клубничный блонд

В отличие от классического светлого клубничного блонда, который больше уходит в золотисто-медовые оттенки, его тёмная версия глубже и насыщеннее. Основу создают мягкие русые тона, к которым добавляют тёплые золотистые или розовато-коричневые пигменты.

Результат — сложный, многослойный цвет, в котором сочетаются:

медно-золотистые и янтарные ноты,

мягкий розоватый полутон,

золотое сияние по длине.

Такой оттенок смотрится естественно при любом освещении: при дневном свете — тёплый и солнечный, в помещении — глубокий и утончённый.

Кому подходит тёмно-клубничный блонд

Главное преимущество этого цвета — универсальность. Он подходит всем, от светлокожих до смуглых.

Светлая кожа: лучше выбрать персиково-золотистые тона — они придают мягкое сияние и делают лицо более свежим.

Оливковая или смуглая кожа: подойдут насыщенные медно-розовые оттенки, подчёркивающие цвет глаз и контуры лица.

Глаза: клубничный блонд идеально раскрывает голубые, зелёные и ореховые радужки.

Этот оттенок действует как фильтр "soft focus": визуально смягчает черты лица и добавляет деликатное свечение коже.

Сравнение оттенков

Параметр Медный оттенок Тёмно-клубничный блонд Подтон Ярко-оранжевый, насыщенный Золотисто-розовый, мягкий Уход Требует частого тонирования Прост в поддержании Кому подходит Тёплым типам внешности Всем типам кожи Эффект Контрастный, выразительный Мягкий, естественный Освещение Может давать "оранжевый" отлив Сохраняет благородный блеск

Знаменитости, вдохновившие тренд

Оттенок пришёл из Голливуда.

Эмма Стоун стала одной из первых, кто представил публике этот цвет — её мягкий тёмно-клубничный блонд с премьеры "Круэллы" стал эталоном естественности.

Блейк Лайвли выбрала более приглушённую версию с карамельным подтоном, идеально подходящую её фарфоровой коже.

Сидни Суини дополнила свой образ розовато-медными нюансами, сохранив мягкость и женственность.

Этот тренд быстро подхватили стилисты Европы и Азии: оттенок стал частым выбором актрис, моделей и модных инфлюенсеров, ищущих баланс между блондином и рыжим без резких переходов.

Как ухаживать за цветом

Используйте мягкие шампуни без сульфатов: они не вымывают пигмент и сохраняют блеск.

Выбирайте тонирующие маски: один раз в неделю — чтобы освежить цвет и нейтрализовать выгорание.

Термозащита обязательна: любые горячие инструменты разрушают структуру волос и тускнят блеск.

Питательная маска каждые две недели: увлажнение поддерживает сияние и мягкость.

Защита от солнца и мороза: УФ-фильтры и головные уборы — залог стойкости цвета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использование шампуня с сульфатами → быстрое вымывание пигмента → перейти на бессульфатный уход.

Частое осветление → ломкость и тусклость → выбрать окрашивание мягкими тонами без аммиака.

Игнорирование термозащиты → потеря блеска → наносить защитный спрей перед сушкой феном.

А что если…

А что если сочетать тёмно-клубничный блонд с контрастным тонированием? Например, добавить холодные золотистые пряди или лёгкое затемнение у корней. Такой приём сделает цвет многослойным и поможет отрастить волосы без заметной границы.

Осенью цвет красиво смотрится в сочетании с мягкими волнами, а зимой — в гладких причёсках вроде низкого хвоста или пучка. Контраст текстур только подчеркнёт сияние оттенка, сообщает marianne.cz.

Плюсы и минусы оттенка

Плюсы Минусы Подходит всем оттенкам кожи Требует защиты от теплового воздействия Прост в уходе Может выцветать на солнце Добавляет лицу мягкость и сияние Не сочетается с холодным макияжем Эффект дорогого цвета даже без укладки Требует регулярного обновления тона

FAQ

Насколько стойкий тёмно-клубничный блонд

При правильном уходе сохраняется до 6-8 недель без потери яркости.

Можно ли добиться оттенка без осветления

Да, если исходный цвет — светло-русый или блонд. Для тёмных волос понадобится мягкое предварительное осветление.

Какие тоники подходят для поддержания цвета

Тёплые розово-золотистые и персиковые формулы, без фиолетового пигмента.

Мифы и правда

Миф: клубничный блонд подходит только блондинкам.

Правда: на русых и даже каштановых волосах он выглядит естественно и благородно.

Миф: этот оттенок сложно поддерживать.

Правда: он один из самых простых среди медных тонов и не требует частых визитов к мастеру.

Миф: тёплые оттенки подчёркивают покраснение кожи.

Правда: клубничный блонд балансирует оттенок лица и делает кожу визуально ровнее.

Интересные факты

Название оттенка появилось в 1970-х — от сравнения цвета волос с клубничным молочным коктейлем.

По данным салонов Европы, спрос на клубничные тона вырос на 45 % к осени 2025 года.

Эмма Стоун стала первым голливудским лицом, благодаря которому оттенок попал в топ-5 трендов сезона.

Исторический контекст

1975 год: термин "strawberry blonde" впервые упомянут в модных журналах.

2010-е годы: возвращение тёплых блондов в индустрию после эпохи холодных платиновых оттенков.

2025 год: появление тренда на тёмно-клубничный блонд как мягкую альтернативу меди.