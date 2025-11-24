Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый цвет Солнца подтвердили наблюдения телескопов NASA
Киев стягивает войска к Волчанску из-за продвижения РФ — эксперт Клупов
Фольга помогает убрать нагар с чайника без абразивов — Malatec
Мелкая нарезка и качественные продукты улучшают русский салат — Lacucinaitaliana
Описан случай спасения истощенного кане-корсо в лесу волонтером Натальей Засенко
Запотевание фары появилось после перепада температуры по данным автомехаников
Названы 5 видов упражнений альтернатива становой тяги новости спорта
Кожура яблока обеспечивает основную часть пищевых волокон — заявил врач Имтиаз
Объём наличных в обороте экономики России вырос до 659 млрд рублей — Центробанк

Осень 2025 стирает медь с подиумов: новый оттенок захватывает моду мягкостью и тёплым сиянием

Тёмно-клубничный блонд стал главным цветом осени 2025
0:49
Моя семья » Красота и стиль

Медные и рыжие оттенки, царившие в последние сезоны, постепенно уходят в прошлое. На их место приходит более мягкий, женственный и универсальный вариант — тёмно-клубничный блонд. Этот оттенок соединяет блондин и рыжий, но без излишней яркости. Он играет на грани — тёплый, сияющий, с золотистыми и розовато-медными нотами, напоминающими солнечный отблеск на волосах в вечерних лучах.

Девушка с рыжими волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с рыжими волосами

Главная причина его популярности — естественность. Цвет выглядит живым, но не требует безупречной укладки, подходит разным тонам кожи и легко обновляется. Неудивительно, что именно он стал самым желанным цветом осени 2025 года.

Как создаётся тёмно-клубничный блонд

В отличие от классического светлого клубничного блонда, который больше уходит в золотисто-медовые оттенки, его тёмная версия глубже и насыщеннее. Основу создают мягкие русые тона, к которым добавляют тёплые золотистые или розовато-коричневые пигменты.

Результат — сложный, многослойный цвет, в котором сочетаются:

  • медно-золотистые и янтарные ноты,
  • мягкий розоватый полутон,
  • золотое сияние по длине.

Такой оттенок смотрится естественно при любом освещении: при дневном свете — тёплый и солнечный, в помещении — глубокий и утончённый.

Кому подходит тёмно-клубничный блонд

Главное преимущество этого цвета — универсальность. Он подходит всем, от светлокожих до смуглых.

  • Светлая кожа: лучше выбрать персиково-золотистые тона — они придают мягкое сияние и делают лицо более свежим.
  • Оливковая или смуглая кожа: подойдут насыщенные медно-розовые оттенки, подчёркивающие цвет глаз и контуры лица.
  • Глаза: клубничный блонд идеально раскрывает голубые, зелёные и ореховые радужки.

Этот оттенок действует как фильтр "soft focus": визуально смягчает черты лица и добавляет деликатное свечение коже.

Сравнение оттенков 

Параметр Медный оттенок Тёмно-клубничный блонд
Подтон Ярко-оранжевый, насыщенный Золотисто-розовый, мягкий
Уход Требует частого тонирования Прост в поддержании
Кому подходит Тёплым типам внешности Всем типам кожи
Эффект Контрастный, выразительный Мягкий, естественный
Освещение Может давать "оранжевый" отлив Сохраняет благородный блеск

Знаменитости, вдохновившие тренд

Оттенок пришёл из Голливуда.

  • Эмма Стоун стала одной из первых, кто представил публике этот цвет — её мягкий тёмно-клубничный блонд с премьеры "Круэллы" стал эталоном естественности.
  • Блейк Лайвли выбрала более приглушённую версию с карамельным подтоном, идеально подходящую её фарфоровой коже.
  • Сидни Суини дополнила свой образ розовато-медными нюансами, сохранив мягкость и женственность.

Этот тренд быстро подхватили стилисты Европы и Азии: оттенок стал частым выбором актрис, моделей и модных инфлюенсеров, ищущих баланс между блондином и рыжим без резких переходов.

Как ухаживать за цветом

  • Используйте мягкие шампуни без сульфатов: они не вымывают пигмент и сохраняют блеск.
  • Выбирайте тонирующие маски: один раз в неделю — чтобы освежить цвет и нейтрализовать выгорание.
  • Термозащита обязательна: любые горячие инструменты разрушают структуру волос и тускнят блеск.
  • Питательная маска каждые две недели: увлажнение поддерживает сияние и мягкость.
  • Защита от солнца и мороза: УФ-фильтры и головные уборы — залог стойкости цвета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование шампуня с сульфатами → быстрое вымывание пигмента → перейти на бессульфатный уход.
  • Частое осветление → ломкость и тусклость → выбрать окрашивание мягкими тонами без аммиака.
  • Игнорирование термозащиты → потеря блеска → наносить защитный спрей перед сушкой феном.

А что если…

А что если сочетать тёмно-клубничный блонд с контрастным тонированием? Например, добавить холодные золотистые пряди или лёгкое затемнение у корней. Такой приём сделает цвет многослойным и поможет отрастить волосы без заметной границы.

Осенью цвет красиво смотрится в сочетании с мягкими волнами, а зимой — в гладких причёсках вроде низкого хвоста или пучка. Контраст текстур только подчеркнёт сияние оттенка, сообщает marianne.cz.

Плюсы и минусы оттенка

Плюсы Минусы
Подходит всем оттенкам кожи Требует защиты от теплового воздействия
Прост в уходе Может выцветать на солнце
Добавляет лицу мягкость и сияние Не сочетается с холодным макияжем
Эффект дорогого цвета даже без укладки Требует регулярного обновления тона

FAQ

Насколько стойкий тёмно-клубничный блонд

При правильном уходе сохраняется до 6-8 недель без потери яркости.

Можно ли добиться оттенка без осветления

Да, если исходный цвет — светло-русый или блонд. Для тёмных волос понадобится мягкое предварительное осветление.

Какие тоники подходят для поддержания цвета

Тёплые розово-золотистые и персиковые формулы, без фиолетового пигмента.

Мифы и правда

  • Миф: клубничный блонд подходит только блондинкам.
    Правда: на русых и даже каштановых волосах он выглядит естественно и благородно.
  • Миф: этот оттенок сложно поддерживать.
    Правда: он один из самых простых среди медных тонов и не требует частых визитов к мастеру.
  • Миф: тёплые оттенки подчёркивают покраснение кожи.
    Правда: клубничный блонд балансирует оттенок лица и делает кожу визуально ровнее.

Интересные факты

  • Название оттенка появилось в 1970-х — от сравнения цвета волос с клубничным молочным коктейлем.
  • По данным салонов Европы, спрос на клубничные тона вырос на 45 % к осени 2025 года.
  • Эмма Стоун стала первым голливудским лицом, благодаря которому оттенок попал в топ-5 трендов сезона.

Исторический контекст

  • 1975 год: термин "strawberry blonde" впервые упомянут в модных журналах.
  • 2010-е годы: возвращение тёплых блондов в индустрию после эпохи холодных платиновых оттенков.
  • 2025 год: появление тренда на тёмно-клубничный блонд как мягкую альтернативу меди.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Точка зрения
Прогноз для знаков Зодиака в 2026 году: астролог Татьяна Борщ о годе Огненной лошади
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Недвижимость
Кофейная гуща вызывает засоры в кухонных трубах — сообщает Malatec
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Казачество в документальном кино как часть культурного кода России — Владимир Тодоров
Белый цвет Солнца подтвердили наблюдения телескопов NASA
Киев стягивает войска к Волчанску из-за продвижения РФ — эксперт Клупов
Фольга помогает убрать нагар с чайника без абразивов — Malatec
Эквадор отверг возвращение американских военных баз — историк Дарья Митина
Мелкая нарезка и качественные продукты улучшают русский салат — Lacucinaitaliana
Описан случай спасения истощенного кане-корсо в лесу волонтером Натальей Засенко
Запотевание фары появилось после перепада температуры по данным автомехаников
Названы 5 видов упражнений альтернатива становой тяги новости спорта
Кожура яблока обеспечивает основную часть пищевых волокон — заявил врач Имтиаз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.