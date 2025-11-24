Причесанная эпоха закончилась: стрижки 2026 года заявляют о дерзости и нарочитой небрежности

Стрижки с ровным срезом сохранили позиции в моде 2026 года

Бьюти-индустрия делает разворот на 180 градусов. После лет тотальной полировки и "идеальной гладкости" мода возвращает нам естественность — только в новом, дерзком исполнении. 2026 год приветствует текстуру, движение, хулиганство и чуть заметный хаос. Прически становятся честными: больше не нужно часами укладывать волосы до зеркального блеска. Достаточно просто подчеркнуть их живую структуру и немного поиграть со срезами.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Девушка в салоне красоты

Парикмахерские тренды нового сезона можно описать формулой "контролируемая небрежность": в ход идут прямые линии, грубые края и визуальная "недосказанность". Ниже — самые заметные стрижки, с которыми 2026-й обещает быть бесконечно стильным.

Пикси с длинной челкой

Главная короткая стрижка года перестала быть аккуратной. Современная пикси 2026 - это контраст короткого затылка и удлиненной челки, которая может падать на глаза или уходить вбок. Образ легко меняется: от романтичного до дерзкого — стоит лишь иначе уложить челку.

нанесите текстурирующий спрей или мусс и просто взъерошьте волосы руками. Для графичности: используйте утюжок и задайте направление прядям.

используйте утюжок и задайте направление прядям. Для эффекта casual: придайте легкую волну щипцами или оставьте естественную текстуру.

На светлых или контрастно-черных волосах такая стрижка выглядит особенно выразительно — сочетание мягких и острых линий делает её центром внимания. Минимум укладки, максимум характера.

Рваный боб

Если пикси — это вызов традициям, то рваный боб - воплощение креативной свободы. Его особенность — техника филировки и слайсинга, создающая эффект беспорядка, словно волосы только что поймали ветер.

Форма может быть асимметричной: одна сторона короче другой. Эта деталь придает динамику и визуальный объем, особенно на прямых или слегка волнистых волосах.

Как укладывать

Для естественного объема: высушите волосы феном с диффузором, добавив соляной спрей.

высушите волосы феном с диффузором, добавив соляной спрей. Для глянца: выпрямите пряди утюжком, подчеркивая рваные концы.

Боб гармонирует с окрашиваниями в стиле омбре или балаяж - игра света на рваных концах создаёт многослойный эффект.

Обрубленное каре

Эта форма — безусловный лидер сезона. Обрубленное каре отказывается от плавных линий, предлагая грубый, подчеркнуто прямой срез. Кажется, будто волосы отрезали ножницами в один уверенный жест — и в этом вся его сила.

"Создать эффект, будто волосы подстригли наспех, и при этом сохранить стиль — настоящее искусство", — поясняют стилисты.

Форма может быть ровной или удлинённой к лицу, а челка — плотной и прямой или, наоборот, лёгкой, но с тем самым резким краем. Стрижка отлично выглядит как на прямых, так и на выпрямленных волнистых волосах: контраст текстур делает образ современным и выразительным.

Для укладки достаточно фена и круглой щётки — главное, сохранить чёткий геометрический срез без градуировки.

Каре на брашинг

Если вам близок стиль "ленивой роскоши", каре на брашинг - идеальный выбор. Эта удлинённая версия каре строится на невидимых слоях, создающих естественный объем. При сушке феном волосы сами подгибаются внутрь, будто только что прошли салонную укладку.

Такая форма особенно подходит обладательницам тонких волос: они мгновенно приобретают густоту и движение.

Совет: если волосы плотные и тяжёлые, попросите мастера сделать внутреннюю филировку — это облегчит форму.

Сочетайте стрижку с аксессуарами: объёмные заколки, шёлковые платки и ободки придают образу акцент, не перегружая его.

Стрижки с ровным срезом

На фоне текстур и небрежности остаётся ниша для абсолютной геометрии. Ровный срез — выбор перфекционистов и поклонниц минимализма. Он требует идеального состояния волос: любые секущиеся концы или неровности сразу бросаются в глаза.

Главное достоинство — чистота формы. Прямая линия создаёт эффект густоты и блеска, особенно при монохромном окрашивании — от платинового блонда до чёрного обсидиана.

Если хочется добавить акцента, можно окрасить только концы в контрастный оттенок — это создаст ощущение "движения цвета" даже на статичной длине.

Чёлка с ровным срезом завершает геометрию образа. Однако допускается и отсутствие чёлки — главное, чтобы линии оставались чёткими и сбалансированными.

Королевский каскад

Самая женственная и "движущаяся" стрижка сезона — королевский каскад. Волосы спадают мягкими волнами от уровня подбородка и создают эффект живого, дышащего объема.

Эта форма идеально подходит тем, кто любит роскошные локоны. Слои придают объём, не утяжеляя пряди, а при завивке превращаются в голливудскую волну.

Для укладки понадобятся

Мусс для прикорневого объема.

Термозащита.

Щипцы для завивки или мультистайлер.

Процесс занимает около 20 минут, зато результат — словно со съёмочной площадки. Волосы струятся, подчеркивая линию шеи и плеч.

А что если

А что если совместить контрастные направления — например, ровный срез и небрежную текстуру? Такой гибрид станет новой классикой. В 2026 году тренды не диктуют, а подсказывают: теперь можно всё, что подчеркивает индивидуальность.

Главное правило: естественность — не значит хаос, а свобода — не означает отсутствие формы. Даже самой "небрежной" стрижке требуется грамотная работа мастера и регулярное обновление каждые 6-8 недель, сообщает lisa.ru.

FAQ

Как выбрать стрижку по типу лица

Для овального и треугольного лица подойдут пикси и рваный боб, для круглого — каскад или каре с удлинением.

Сколько стоит обновление модной стрижки 2026 года

В зависимости от длины и техники — от 2500 до 7000 рублей в салонах среднего уровня.

Какие средства нужны для укладки

Минимум: текстурирующий спрей, термозащита, соляной спрей или паста для придания формы.

Мифы и правда

Миф: небрежные стрижки не требуют ухода.

Правда: регулярная коррекция и текстурирующие средства обязательны.

Правда: при правильной длине он придает плотность и ухоженный вид.

Правда: короткие формы омолаживают и подчеркивают черты лица любого возраста.

Интересные факты

Тренд на "обрубленные" формы пришёл из Токио, где минимализм сочетают с урбанистической дерзостью.

В 2026 году вырос спрос на текстурирующие пасты и соляные спреи — продажи увеличились более чем на 40%.

Стрижка "королевский каскад" названа в честь прически Кейт Миддлтон, ставшей символом идеального объема.