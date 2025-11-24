Фен сушит не только волосы: горячий воздух меняет кожу головы и запускает проблемы надолго

Горячий воздух фена повреждает волосы и кожу головы — трихолог София Белаш

0:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Почти каждый из нас сушит волосы феном после душа, не задумываясь о том, что происходит внутри волоса в этот момент. Мы чувствуем лишь тепло, быстроту укладки и удобство. Но горячий поток воздуха работает куда глубже, чем кажется. Он затрагивает кератиновые связи, влияет на липидный слой и буквально изменяет прочность волоса. В итоге привычка "быстро подсушить голову" может превращаться в источник хронических повреждений. Чтобы понять, как тепло воздействует на структуру волоса и что сделать, чтобы минимизировать вред, важно разобраться в биологии волоса и механике нагрева.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с феном для волос в руках.

Как устроен волос и почему он так чувствителен к температуре?

Если рассмотреть волос под микроскопом, можно увидеть, что это не просто тонкая нить, а сложная структура из трёх уровней. Их состояние определяет всё: блеск, эластичность, способность держать объём и укладку.

"Температура воздушного потока при сушке может достигать от 40 до 120 градусов, что вызывает денатурацию белка кератина. Это разрушает стабилизирующие связи, лишая волосы прочности и эластичности", — поделилась врач-трихолог и дерматолог София Белаш.

Когда связи кератина нарушаются, волосы становятся более ломкими, хуже сопротивляются внешним воздействиям и быстрее теряют гладкость. Но это только часть проблемы.

Как горячий воздух влияет на кожу головы и кутикулу?

Кутикула — это защитный чешуйчатый слой, богатый липидами. Именно он отвечает за блеск, гладкость и способность волоса удерживать влагу.

При сушке горячим воздухом:

чешуйки приподнимаются;

липидная плёнка повреждается;

влага испаряется быстрее, чем должна;

волосы становятся матовыми и спутанными.

Гидролипидный баланс кожи головы тоже нарушается: появляется сухость, раздражение, перхоть, а иногда — повышенная чувствительность и зуд.

Фен — привычный инструмент, но он требует осознанного обращения.

Уровни теплового воздействия

Температура Последствия для волос Последствия для кожи головы 40-60 °C умеренное испарение влаги безопасно при короткой сушке 60-90 °C перегрев кутикулы, пушение лёгкая сухость 90-120 °C денатурация кератина, ломкость раздражение, зуд, перхоть

Советы шаг за шагом: безопасная сушка волос

Промокните волосы полотенцем без трения — так вы уменьшите механические повреждения. Нанесите термозащиту, распределив её по всей длине. Дайте волосам подсохнуть естественно на 30-40%. Включите фен на среднюю мощность и температуру. Держите фен на расстоянии не менее 15 см. Направляйте воздух сверху вниз — это "закрывает" кутикулу. Завершите сушку прохладным воздухом для фиксации гладкости.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Сушить мокрые волосы на максимальной температуре → жёсткость, ломкость → сушить частично естественным путём, затем средней температурой.

Направлять воздух хаотично → пушение и спутывание → сушить вдоль роста волос.

Не использовать термозащиту → перегрев кератина → термоспреи и кремы с силиконами и увлажнителями.

Держать фен слишком близко → перегрев кожи → расстояние минимум 15-20 см.

А что если…

Волосы густые и долго сохнут?

Используйте насадку-концентратор и сушите небольшими секциями — это быстрее и мягче.

Волосы тонкие и пушатся от любого тепла?

Сушите только прохладным потоком, добавляя разглаживающую сыворотку.

Нет времени на правильную сушку?

Попробуйте микрофибровое полотенце или хлопковую футболку: они ускоряют естественное высушивание, не травмируя волосы.

Плюсы и минусы использования фена

Плюсы Минусы Быстро и удобно Пересушивает волосы Позволяет создавать объём Может вызвать ломкость Подходит для укладок Нарушает липидный слой Гигиеничнее, чем естественная сушка зимой Способствует раздражению кожи

FAQ

Как выбрать фен, который меньше портит волосы?

Ищите модели с несколькими температурными режимами, ионизацией и качественной насадкой-концентратором.

Сколько стоит хорошая термозащита?

От 300 до 1500 рублей — в зависимости от бренда и состава.

Что лучше — естественная сушка или фен?

Естественная мягче, но зимой холод мешает коже головы. Идеальная стратегия — подсушить естественно, затем завершить феном на средней температуре.

Мифы и правда

Миф: ионизация полностью защищает волосы.

ионизация полностью защищает волосы. Правда: она уменьшает статическое электричество, но не спасает от высоких температур.

она уменьшает статическое электричество, но не спасает от высоких температур. Миф: короткая сушка не наносит вреда.

короткая сушка не наносит вреда. Правда: даже 1-2 минуты при 120 °C вызывают перегрев кутикулы.

даже 1-2 минуты при 120 °C вызывают перегрев кутикулы. Миф: если волосы выглядят блестящими, значит, они здоровы.

если волосы выглядят блестящими, значит, они здоровы. Правда: блеск часто создают силиконы, а внутренние повреждения могут быть скрыты.

Исторический контекст

Первые феноподобные устройства появились в конце XIX века, но были крайне опасны.

В 1960-х фен стал бытовым прибором, но без контроля температуры.

Современные фены с сенсорами появились лишь в 2010-х, однако термоповреждения остаются одной из частых жалоб трихологов.

Три интересных факта

Кератин начинает разрушаться уже при температуре от 60 °C. Волосы длиннее 30 см сохнут в 1,5-2 раза дольше, особенно если они пористые. У корней волосы сохнут быстрее всего, но именно они чаще страдают от перегрева.

Фен — это удобный инструмент, который способен сильно ускорить уход и укладку. Но его горячий поток воздействует на волосы куда глубже, чем кажется: нарушает кератиновые связи, разрушает липидный слой и изменяет состояние кожи головы. Снижение температуры, дистанция, термозащита и умеренность превращают фен из опасного врага в безопасного помощника — главное, знать меру и технику.