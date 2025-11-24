Символ любви и силы из Италии снова в моде: украшение, ставшее главным трендом сезона

Когда мода устаёт от сдержанности и холодных линий, на подиумы возвращается игра и символика. Этой осенью тренд на минимализм уступил место лёгкой иронии и теплу. В моду вернулся неожиданный герой — маленький красный перчик, который теперь украшает шеи, уши и запястья.
Сначала это казалось шуткой — как можно превратить острый овощ в ювелирный аксессуар? Но именно этот контраст между дерзостью и изяществом и стал ключом к успеху. Украшения с перцем — это и про юмор, и про уверенность, и про немного итальянского солнца, которого так не хватает в конце года.
Жгучий перец давно стал частью итальянской культуры. Его называют cornicello - "маленький рожок" из красного коралла. В Южной Италии такие амулеты носили веками, веря, что они защищают от сглаза и приносят удачу в любви.
"Перчик в Италии — не просто украшение, а символ жизненной силы и страсти", — отмечает историк моды Анна Риччи.
Считалось, что его нужно обязательно получить в подарок - только тогда он принесёт удачу. Сегодня эта традиция обрела новое дыхание в модных коллекциях.
|Параметр
|Традиционный cornicello
|Современные украшения с перцем
|Материал
|Красный коралл, золото
|Эмаль, стекло, серебро, пластик
|Символика
|Оберег от сглаза и неудачи
|Символ уверенности и внутренней силы
|Форма
|Изогнутый рожок
|Миниатюрный перчик разных размеров
|Кому подходит
|Мужчинам и женщинам
|Всем стилям — от минимализма до бохо
|Энергия цвета
|Красный — цвет страсти и везения
|Красный — акцент и визуальная "искринка"
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Надеть слишком много амулетов
|Потеря акцента, образ выглядит перегруженным
|Один или два ярких элемента
|Носить с броским макияжем
|Перенасыщенность, уходит легкость
|Естественный макияж и акцент на украшение
|Игнорировать цветовую гармонию
|Перчик теряется на пёстром фоне
|Лучше нейтральная или однотонная одежда
|Скрывать под воротником
|Теряется символика и лёгкость
|Носить поверх одежды или на открытой шее
Получится символ любви и страсти.
Тогда контраст мягкости и дерзости создаст баланс между классикой и современностью.
Это вариант для повседневного образа, который легко "дружит" с денимом и белыми рубашками, сообщает woman.ru.
|Плюсы
|Минусы
|Подходит для любого возраста
|Не каждому близка символика
|Легко вписывается в разные стили
|Яркий акцент требует уверенности
|Можно сочетать с другими амулетами
|Важно не переусердствовать с деталями
|Несёт позитивную энергию
|Может показаться эксцентричным
Традиция пришла из Италии — считалось, что красный перчик защищает от сглаза и приносит удачу.
Да, он универсален: зимой добавляет цвета, а летом гармонирует с яркой одеждой.
Современные модели из серебра или кожи отлично смотрятся и в мужском гардеробе.
