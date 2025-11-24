Символ любви и силы из Италии снова в моде: украшение, ставшее главным трендом сезона

Перец стал новым ювелирным талисманом года

5:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда мода устаёт от сдержанности и холодных линий, на подиумы возвращается игра и символика. Этой осенью тренд на минимализм уступил место лёгкой иронии и теплу. В моду вернулся неожиданный герой — маленький красный перчик, который теперь украшает шеи, уши и запястья.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кулон на шее

Сначала это казалось шуткой — как можно превратить острый овощ в ювелирный аксессуар? Но именно этот контраст между дерзостью и изяществом и стал ключом к успеху. Украшения с перцем — это и про юмор, и про уверенность, и про немного итальянского солнца, которого так не хватает в конце года.

Почему именно перчик

Жгучий перец давно стал частью итальянской культуры. Его называют cornicello - "маленький рожок" из красного коралла. В Южной Италии такие амулеты носили веками, веря, что они защищают от сглаза и приносят удачу в любви.

"Перчик в Италии — не просто украшение, а символ жизненной силы и страсти", — отмечает историк моды Анна Риччи.

Считалось, что его нужно обязательно получить в подарок - только тогда он принесёт удачу. Сегодня эта традиция обрела новое дыхание в модных коллекциях.

Классический амулет и современное украшение

Параметр Традиционный cornicello Современные украшения с перцем Материал Красный коралл, золото Эмаль, стекло, серебро, пластик Символика Оберег от сглаза и неудачи Символ уверенности и внутренней силы Форма Изогнутый рожок Миниатюрный перчик разных размеров Кому подходит Мужчинам и женщинам Всем стилям — от минимализма до бохо Энергия цвета Красный — цвет страсти и везения Красный — акцент и визуальная "искринка"

Как носить украшение с перчиком

Начните с одного акцента: подвеска или серьга с перчиком сама по себе уже привлекает внимание — не перегружайте образ.

подвеска или серьга с перчиком сама по себе уже привлекает внимание — не перегружайте образ. Сочетайте с базой: белая рубашка, однотонный свитер или водолазка подчеркнут яркость украшения.

белая рубашка, однотонный свитер или водолазка подчеркнут яркость украшения. Добавьте немного золота: красный цвет особенно красиво смотрится с жёлтым металлом — это добавляет тепла и блеска.

красный цвет особенно красиво смотрится с жёлтым металлом — это добавляет тепла и блеска. Экспериментируйте с фактурами: эмаль или стекло дают игру света, а позолота добавляет глубины.

эмаль или стекло дают игру света, а позолота добавляет глубины. Пробуйте многослойность: перчик можно комбинировать с кулонами-амулетами — сердцами, монетками или жемчужинами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Надеть слишком много амулетов Потеря акцента, образ выглядит перегруженным Один или два ярких элемента Носить с броским макияжем Перенасыщенность, уходит легкость Естественный макияж и акцент на украшение Игнорировать цветовую гармонию Перчик теряется на пёстром фоне Лучше нейтральная или однотонная одежда Скрывать под воротником Теряется символика и лёгкость Носить поверх одежды или на открытой шее

А что если

Сочетать красный перчик с украшениями в форме сердца

Получится символ любви и страсти.

Добавить жемчуг

Тогда контраст мягкости и дерзости создаст баланс между классикой и современностью.

Выбрать перчик из прозрачного пластика

Это вариант для повседневного образа, который легко "дружит" с денимом и белыми рубашками, сообщает woman.ru.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Подходит для любого возраста Не каждому близка символика Легко вписывается в разные стили Яркий акцент требует уверенности Можно сочетать с другими амулетами Важно не переусердствовать с деталями Несёт позитивную энергию Может показаться эксцентричным

FAQ

Почему украшение с перцем считается оберегом

Традиция пришла из Италии — считалось, что красный перчик защищает от сглаза и приносит удачу.

Можно ли носить его круглый год

Да, он универсален: зимой добавляет цвета, а летом гармонирует с яркой одеждой.

Подходит ли мужчинам

Современные модели из серебра или кожи отлично смотрятся и в мужском гардеробе.

Мифы и правда

Миф: украшения с перцем — лишь шуточный аксессуар.

Правда: дизайнеры превратили его в изящный символ силы и уверенности.

украшения с перцем — лишь шуточный аксессуар. дизайнеры превратили его в изящный символ силы и уверенности. Миф: красный цвет слишком агрессивен.

Правда: в небольших акцентах он оживляет образ и придаёт уверенности.

красный цвет слишком агрессивен. в небольших акцентах он оживляет образ и придаёт уверенности. Миф: такие украшения не подойдут взрослым женщинам.

Правда: на зрелом образе перчик выглядит благородно и стильно, добавляя лёгкости.

Интересные факты

Первые перчиковые амулеты в Италии делали из коралла и золота — символов солнца и богатства.

В 1980-х корникелло стал культовым аксессуаром итальянских футболистов — они верили, что он приносит победу.

В 2020-х тренд вернулся благодаря итальянским брендам, добавившим в классический символ юмор и гламур.

Исторический контекст

Прообраз амулета появился в античности и символизировал плодородие и защиту от злых духов.

В Средневековье корникелло стал частью итальянской народной магии — его носили даже на детской одежде.

Сегодня он переосмыслен модными домами как знак уверенности, любви к жизни и внутреннего огня.