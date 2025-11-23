Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Охлобыстин назвал Наталию Орейро "роднулькой" после съёмок
Снижен риск тяжёлых опухолей при приёме витамина D — Полетт Чандлер
Растительный рацион повышает потребление углеводов — доктор Ларсон-Мейер
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Уксус, сода и лимон для чистых окон без химии — рекомендации по уборке
Крабовые палочки служат основой закусочного торта
Дефицит сна повышает риск простуды на 28% по данным Калифорнийского университета
Золотые карманные часы с "Титаника" продали за 1,78 млн фунтов — Metro
Эмма Хемминг готовится к смерти Брюса Уиллиса из-за деменции

Косметичка после 50 превращается в минное поле: что убрать, чтобы не добавить себе лет

Увлажняющие текстуры улучшают макияж после 50 — сообщает VWoman
5:54
Моя семья » Красота и стиль

Когда кожа становится более зрелой, привычные косметические приёмы перестают давать прежний результат. Те оттенки, текстуры и движения кистью, которые выглядели идеально десять-двадцать лет назад, внезапно подчёркивают сухость или рельеф. Но это не повод отказываться от макияжа — просто подход меняется: вместо "больше косметики" нужен "более осознанный" выбор.

Женщина среднего возраста с макияжем
Фото: https://ru.freepik.com by karlyukav is licensed under Free
Женщина среднего возраста с макияжем

Почему макияж на зрелой коже ведёт себя иначе

С возрастом уровень влаги снижается, кожа становится тоньше, а линии — заметнее. Продукту сложнее "усесться" ровно, особенно если он слишком сухой или плотный. Поэтому макияж, который раньше маскировал несовершенства, теперь способен подчеркнуть то, что хотелось бы скрыть. Важную роль играет не только сама косметика, но и подготовка кожи, её питание, качество увлажнения и даже оттенки, которые выбираются для лица, глаз и губ.

Сравнение текстур и техник

Категория Подходит зрелой коже Может подчеркнуть возраст
Тональные средства Лёгкие, увлажняющие, с гиалуроновой кислотой Плотные матовые основы
Румяна Кремовые, флюиды Сухие пудровые формулы
Тени Тёплые нюдовые, сатиновые Глиттер, плотный матовый пигмент
Контуринг Мягкий кремовый Жёсткий серый контур в пудре
Помады Бальзамные, блески, сатин Глухие тёмные матовые

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте кожу.
    Используйте увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, коллагеновыми компонентами или протеинами риса. Это улучшает эластичность и помогает тональным продуктам ложиться ровнее.

  2. Используйте праймер в зоне век.
    Лёгкий праймер выравнивает поверхность, благодаря чему тени не собираются в складках, а взгляд выглядит более свежим.

  3. Скройте покраснения.
    Если на щеках или вокруг носа появились устойчивые красные зоны, зелёный корректор нейтрализует оттенок и создаёт ровную базу.

  4. Выбирайте кремовые текстуры.
    Кремовый бронзер, румяна-стик и увлажняющий хайлайтер делают кожу живой, не утяжеляют макияж и придают мягкое сияние.

  5. Приподнимите взгляд.
    Аккуратная стрелка, направленная слегка вверх, делает глаза визуально более открытыми. Бронзовый или коричневый лайнер работает мягче, чем глубокий чёрный.

  6. Укрепите форму бровей.
    Лёгкий карандаш или тинт естественного оттенка помогает вернуть выраженность лицу, делает взгляд чётче и моложе.

  7. Смягчите линии губ.
    Бальзамная помада или блеск добавляют объёма и увлажнения, а контурный карандаш естественного цвета корректирует форму без жёстких границ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: плотный матовый тональный крем.
    Последствие: подчёркивает морщины, делает кожу сухой.
    Альтернатива: увлажняющий BB или CC-крем с эффектом сияния.
  • Ошибка: тёмная матовая помада.
    Последствие: визуально сужает губы.
    Альтернатива: сатиновая или блеск на базе масла ши.
  • Ошибка: пудра на всё лицо.
    Последствие: создаёт эффект "маски".
    Альтернатива: точечная фиксация рассыпчатой пудрой вокруг носа и Т-зоны.

А что если…

…кожа очень сухая?
Добавьте сыворотку с керамидами или увлажняющее масло перед макияжем.

…веки сильно нависают?
Выбирайте матовые тени тёплых оттенков и избегайте крупных блёсток.

…появились пигментные пятна?
Поможет лёгкий корректирующий праймер персикового оттенка.

Плюсы и минусы современных текстур

Формат Плюсы Минусы
Кремовые средства Увлажняют, дают естественный финиш Могут "поплыть" без фиксации
Жидкие хайлайтеры Лёгкое сияние, не подчёркивают рельеф Требуют аккуратного нанесения
Пудровые текстуры Удобно растушёвывать Подчеркивают сухость
Масляные помады Смягчают губы, визуально увеличивают Недолговечные

FAQ

Как выбрать тональный крем для зрелой кожи?
Ориентируйтесь на увлажняющие формулы и лёгкое покрытие. Ищите гиалуроновую кислоту, витамины С и Е, масла жожоба.

Сколько стоит комплект базовой косметики для макияжа после 50?
Средний набор (тон, румяна, тени, тушь, помада) в среднеценовом сегменте стоит примерно как покупка пары качественных кремов — инвестиции вполне доступные.

Что лучше для румян — крем или пудра?
Для зрелой кожи кремовые румяна выглядят мягче и естественнее, особенно в дневном свете.

Мифы и правда

  • Миф: макияж после 50 должен быть максимально лёгким и почти незаметным.
    Правда: можно делать выразительный макияж, если выбирать правильные текстуры.
  • Миф: блеск на коже старит.
    Правда: сияние в умеренных дозах делает лицо моложе и свежее.
  • Миф: после 50 лучше избегать цветных теней.
    Правда: мягкие нюдовые, бронзовые и сливовые оттенки прекрасно смотрятся на зрелых веках.

Три интересных факта

  1. После 50 кожа теряет влагу в 2 раза быстрее, чем в молодости, поэтому правильная подготовка важнее самого макияжа.

  2. Нюдовая гамма теней лучше всего подчёркивает глубину глаз при нависшем веке.

  3. Кремовые румяна создавались как альтернатива сухим продуктам специально для возрастной кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Недвижимость
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Домашние животные
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Популярное
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом

Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.

Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Философ Бодрийяр предсказал риски мира ИИ и гиперреальности Игорь Буккер "Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Последние материалы
Редкий комикс о Супермене продан за рекордные 9,12 млн долларов
Мягкие стулья теряют популярность в интерьерах 2026 — дизайнер Жан Патерно
Дуэйн Джонсон предложил снять его в сиквеле "Дьявол носит Prada"
Описаны изменения подхода к поиску жизни в космосе — директор планетария Колпаков
Сериал "Камбэк" с Петровым показывает эпоху нулевых
Брюква улучшила качество корнеплодов при плотной посадке — агрономы
Торможение двигателем снижает риск скольжения на уклоне по данным инструкторов
Определён порог опасной концентрации радона в жилых домах — EPA
Запекаем сёмгу целиком легко и просто по этому рецепту — кулинары
Инспектор ГАИ разъяснил, почему нельзя отвечать на вопросы о зарплате
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.