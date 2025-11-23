Тянет к холодильнику по ночам: тело просто просит один забытый продукт

Чтобы вечером уснуть быстрее и проснуться в хорошем состоянии, иногда достаточно пересмотреть привычки в питании. Небольшая закуска в правильное время способна мягко поддержать биоритмы, помочь организму расслабиться и уменьшить вечерний голод, который часто выбивает из режима.
Ближе к позднему дню многие замечают тягу к сладкому — примерно в промежутке между 16:00 и 17:00. Это закономерно: в это время выброс инсулина достигает пика, а мозгу требуется подпитка, чтобы не допустить упадка энергии. Лёгкий, но питательный перекус помогает удержать стабильный уровень глюкозы и предотвратить вечерние "набеги" на холодильник.
Именно к пяти часам вечера активнее синтезируется серотонин — нейромедиатор, который участвует в регулировании цикла сна и бодрствования. Для его выработки необходим триптофан, и единственный путь его получения — через еду.
"Для ночного отдыха, нужно сосредоточиться на продукты, богатые питательными веществами, которые способствуют сну, то есть магний и триптофан", — объясняет доктор и диетолог Лор Хивернат.
Магний часто недополучают из-за стресса и нарушений пищеварения. Его достаточное количество способствует расслаблению мышц, помогает снизить нервное напряжение и улучшает общее качество сна. Наиболее богаты магнием авокадо, сырое тёмное какао и орехи.
Триптофан — аминокислота, из которой организм синтезирует мелатонин. Благодаря ему мы засыпаем быстрее и спим глубже. Эта же аминокислота участвует в образовании серотонина — вещества, которое поддерживает эмоциональный фон. Осень и зима нередко сопровождаются сезонным спадом настроения, поэтому продукты с высоким содержанием триптофана могут стать мягкой поддержкой. Источники — бананы, миндаль, какао.
Лучше всего триптофан усваивается во второй половине дня, поэтому важно включать такие продукты в дневной перекус.
|Продукт
|Ключевые свойства
|Чего помогает достичь
|Банан
|Триптофан, магний, витамины B, пребиотическая клетчатка
|Улучшение пищеварения, лёгкое расслабление, стабильный уровень энергии
|Тёмный шоколад (90% какао)
|Магний, антиоксиданты
|Снижение стресса, поддержка нервной системы
|Миндаль
|Триптофан, полезные жиры, минералы
|Успокоение, глубокий ночной сон, мягкая поддержка гормонального фона
Выбирайте продукты с высоким содержанием природных аминокислот — банан, миндаль, натуральное какао.
Делайте перекус примерно за 3-4 часа до ужина, чтобы он не нарушал аппетит.
Сочетайте углеводы и здоровые жиры — так усвоение триптофана будет выше.
Если добавляете шоколад, выбирайте плитки с содержанием какао от 85-90%.
Миндаль предварительно замачивайте, чтобы убрать естественные анти-питательные вещества и улучшить усвоение минералов.
Если вечером возникает желание съесть что-то "тяжёлое", попробуйте сначала выпить тёплое какао на воде или растительном молоке: напиток быстро повысит уровень серотонина и снизит тягу к плотной еде.
|Плюсы
|Минусы
|Стабилизация сахара
|При слишком большой порции могут мешать аппетиту
|Лучше настроение
|Неподходящие продукты дают обратный эффект
|Поддержка сна
|Требует продуманного выбора
Как выбрать шоколад для улучшения сна?
Отдавайте предпочтение плиткам от 85% какао — в них больше магния и меньше сахара.
Сколько стоит качественный миндаль?
В среднем цена колеблется в зависимости от сезона, но чаще всего миндаль относится к средней ценовой категории среди орехов.
Что лучше есть перед сном: фрукты или орехи?
Орехи дают более долгий эффект насыщения, а фрукты обеспечивают быстрый прилив энергии — вечером лучше сочетать их вместе.
Какао содержит природные флаванолы, которые улучшают кровообращение.
Миндаль — один из самых богатых орехов по содержанию магния.
Бананы помогают не только сну, но и работе микробиоты благодаря пребиотикам.
