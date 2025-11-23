Тянет к холодильнику по ночам: тело просто просит один забытый продукт

Вечерние перекусы с бананом и миндалём поддерживают сон — диетолог Хивернат

Чтобы вечером уснуть быстрее и проснуться в хорошем состоянии, иногда достаточно пересмотреть привычки в питании. Небольшая закуска в правильное время способна мягко поддержать биоритмы, помочь организму расслабиться и уменьшить вечерний голод, который часто выбивает из режима.

Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банан

Как перекус влияет на сон

Ближе к позднему дню многие замечают тягу к сладкому — примерно в промежутке между 16:00 и 17:00. Это закономерно: в это время выброс инсулина достигает пика, а мозгу требуется подпитка, чтобы не допустить упадка энергии. Лёгкий, но питательный перекус помогает удержать стабильный уровень глюкозы и предотвратить вечерние "набеги" на холодильник.

Именно к пяти часам вечера активнее синтезируется серотонин — нейромедиатор, который участвует в регулировании цикла сна и бодрствования. Для его выработки необходим триптофан, и единственный путь его получения — через еду.

Почему магний и триптофан особенно важны

"Для ночного отдыха, нужно сосредоточиться на продукты, богатые питательными веществами, которые способствуют сну, то есть магний и триптофан", — объясняет доктор и диетолог Лор Хивернат.

Магний часто недополучают из-за стресса и нарушений пищеварения. Его достаточное количество способствует расслаблению мышц, помогает снизить нервное напряжение и улучшает общее качество сна. Наиболее богаты магнием авокадо, сырое тёмное какао и орехи.

Триптофан — аминокислота, из которой организм синтезирует мелатонин. Благодаря ему мы засыпаем быстрее и спим глубже. Эта же аминокислота участвует в образовании серотонина — вещества, которое поддерживает эмоциональный фон. Осень и зима нередко сопровождаются сезонным спадом настроения, поэтому продукты с высоким содержанием триптофана могут стать мягкой поддержкой. Источники — бананы, миндаль, какао.

Лучше всего триптофан усваивается во второй половине дня, поэтому важно включать такие продукты в дневной перекус.

Сравнение продуктов, поддерживающих вечерний отдых

Продукт Ключевые свойства Чего помогает достичь Банан Триптофан, магний, витамины B, пребиотическая клетчатка Улучшение пищеварения, лёгкое расслабление, стабильный уровень энергии Тёмный шоколад (90% какао) Магний, антиоксиданты Снижение стресса, поддержка нервной системы Миндаль Триптофан, полезные жиры, минералы Успокоение, глубокий ночной сон, мягкая поддержка гормонального фона

Советы шаг за шагом

Выбирайте продукты с высоким содержанием природных аминокислот — банан, миндаль, натуральное какао. Делайте перекус примерно за 3-4 часа до ужина, чтобы он не нарушал аппетит. Сочетайте углеводы и здоровые жиры — так усвоение триптофана будет выше. Если добавляете шоколад, выбирайте плитки с содержанием какао от 85-90%. Миндаль предварительно замачивайте, чтобы убрать естественные анти-питательные вещества и улучшить усвоение минералов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сладкие батончики или сдобная выпечка в качестве перекуса.

Последствие: резкие скачки сахара, тревожный сон, ночные пробуждения.

Альтернатива: банан с ложкой ореховой пасты или миндальные орехи.

Последствие: нарушенная структура сна и сложное засыпание.

Альтернатива: цикорий, травяной чай, какао-напиток без сахара.

Последствие: вздутие, нарушенное усвоение магния.

Альтернатива: предварительно замоченный миндаль.

А что если…

Если вечером возникает желание съесть что-то "тяжёлое", попробуйте сначала выпить тёплое какао на воде или растительном молоке: напиток быстро повысит уровень серотонина и снизит тягу к плотной еде.

Плюсы и минусы вечерних перекусов

Плюсы Минусы Стабилизация сахара При слишком большой порции могут мешать аппетиту Лучше настроение Неподходящие продукты дают обратный эффект Поддержка сна Требует продуманного выбора

FAQ

Как выбрать шоколад для улучшения сна?

Отдавайте предпочтение плиткам от 85% какао — в них больше магния и меньше сахара.

Сколько стоит качественный миндаль?

В среднем цена колеблется в зависимости от сезона, но чаще всего миндаль относится к средней ценовой категории среди орехов.

Что лучше есть перед сном: фрукты или орехи?

Орехи дают более долгий эффект насыщения, а фрукты обеспечивают быстрый прилив энергии — вечером лучше сочетать их вместе.

Мифы и правда

Миф: шоколад всегда вреден перед сном.

Правда: тёмный шоколад с высоким содержанием какао помогает расслабиться.

Правда: они легко усваиваются и поддерживают выработку мелатонина.

Правда: сбалансированный перекус снижает вечернее переедание.

Три интересных факта

Какао содержит природные флаванолы, которые улучшают кровообращение. Миндаль — один из самых богатых орехов по содержанию магния. Бананы помогают не только сну, но и работе микробиоты благодаря пребиотикам.