Вчера скрывали дома, сегодня носят на подиумах: символ перемен, перевернувший модные привычки

В последние годы представления о том, как должна выглядеть повседневная мода, радикально изменились. Мы стали ценить не только стиль, но и комфорт — и именно эта потребность привела к ренессансу брюк с эластичной талией. Когда-то они были атрибутом уюта дома, а сегодня без них невозможно представить современный гардероб.
Первые модели брюк с эластичной талией появились как компромисс между спортивным стилем и элегантностью. Работая из дома, миллионы людей по всему миру осознали, что удобство — не роскошь, а необходимость. Так на подиумы пришла идея мягкого, адаптивного кроя, который не жертвует внешним видом.
"Эти брюки стали отражением новой моды, где комфорт и эстетика больше не противоречат друг другу", — отметил стилист Марио Ковальски.
С тех пор модельеры экспериментируют с материалами и силуэтами: от тонкого шелка до плотного трикотажа, от палаццо до облегающих джеггинсов. Эластичный пояс стал не просто деталью, а элементом, задающим характер.
|Модель брюк
|Особенности ткани
|Где уместны
|Преимущества
|Палаццо с резинкой
|Легкий шелк, вискоза
|Офис, прогулка, вечер
|Воздушность и женственность
|Трикотажные
|Мягкий плотный материал
|Дом, перелёт, город
|Комфорт, пластичность
|Джеггинсы
|Эластичный деним
|Повседневный образ
|Подчёркивают фигуру
|Классические
|Хлопок, полиэстер
|Работа, деловые встречи
|Элегантность без сковывания
Если хочется остаться в рамках комфорта, но добавить дерзости, обратите внимание на модели из кожи или эко-кожи с эластичной талией. Они стали одним из самых востребованных трендов 2025 года. Такие брюки сочетают структуру с гибкостью, создавая современный и уверенный образ, сообщает marianne. cz.
|Преимущества
|Недостатки
|Комфорт и свобода движений
|При неудачном крое могут выглядеть неформально
|Универсальность стиля
|Эластичный пояс не всегда подходит для строгих дресс-кодов
|Подходит для разных типов фигуры
|Некоторые ткани теряют форму при стирке
|Упрощённый уход
|Не сочетаются с жёсткими аксессуарами
|Экономия на примерках — пояс адаптируется к фигуре
|Нужен продуманный верх для баланса образа
Выбирайте модели с плотным поясом, чтобы он не сворачивался. Обратите внимание на посадку: оптимальна средняя.
Да, если это модели из плотных тканей с имитацией застёжки. Они выглядят элегантно и уместны даже с пиджаком.
Стирать при низкой температуре, избегать агрессивных средств и глажки в зоне пояса.
