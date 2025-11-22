Холод бьёт не по температуре, а по вам: зимние привычки, что крадут молодость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:03
Моя семья » Красота и стиль

Зимой кожа и волосы становятся особенно уязвимыми — холод, сухой воздух в помещениях и постоянные перепады температур быстро нарушают их естественный баланс. Именно поэтому любые ошибки в уходе дают заметный негативный эффект: появляется сухость, ломкость, тусклость и ощущение стянутости. Ниже — подробный разбор того, чего действительно стоит избегать и какие решения помогают пройти зимний сезон без неприятных последствий.

Девушка в шапке зимой
Фото: Designed by Freepik by gpointstudio is licensed under publik domain
Девушка в шапке зимой

Почему зимний уход отличается от летнего

Когда температура опускается ниже нуля, сальные железы работают менее активно, а испарение влаги с поверхности кожи ускоряется. Волосы теряют эластичность, а кожа — способность удерживать собственные ресурсы. В этот период важно менять привычные бьюти-ритуалы, чтобы не усиливать стрессовые факторы. Многие ошибки кажутся безобидными, но именно они чаще всего и приводят к самым распространённым зимним жалобам — от ломких кончиков до шелушения на лице.

Основные табу зимнего сезона

1. Умывание агрессивными средствами

Если летом кожа прощает сильные очищающие гели, то зимой такие формулы нередко разрушают защитный барьер. Плотная пенка или гель с сильными ПАВами мгновенно увеличивают сухость и могут спровоцировать покраснения.

2. Нанесение крема прямо перед выходом на улицу

На морозе влага в составе крема может "застывать" и усиливать раздражение. Именно поэтому важно давать средству время впитаться.

3. Мытьё головы слишком горячей водой

Высокая температура растворяет кожное сало быстрее нормы и делает волосы ломкими. Дополнительный минус — зуд кожи головы.

4. Пренебрежение термозащитой при использовании стайлеров

Зимой волосы хрупкие, поэтому любой горячий инструмент работает вдвойне агрессивно.

5. Игнорирование увлажнения в пользу только питательных кремов

Питательные текстуры не заменяют влагу: кожа может оставаться сухой, даже если кажется "смазанной".

Сравнение: зимний и летний уход

Категория Лето Зима
Очищение Лёгкие гели, пенки Мягкие кремовые формулы
Крем для лица Лёгкий гель-крем Питательный крем с церамидами
Уход за волосами Лёгкие кондиционеры Маски, несмываемые сыворотки
Инструменты Минимум тепловой укладки Укладка только с термозащитой
Солнцезащита SPF 30-50 ежедневно SPF обязательный в городе

Советы шаг за шагом

  1. Выберите мягкое очищение: подойдут крем-гели или мицеллярные лосьоны с гидролипидными компонентами.

  2. После душа наносите на тело масло или густой крем в течение первых трёх минут.

  3. Для волос используйте маски раз в неделю, а после каждого мытья — несмываемый уход с аминокислотами или аргановым маслом.

  4. Перед выходом на улицу защищайте лицо кремом с церамидами, скваланом или пантенолом.

  5. Сушите волосы только тёплым, а не горячим воздухом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком интенсивный скраб → микротрещины и чувствительность → ферментный пилинг или мягкий гоммаж.

  2. Использование утюжка без защиты → ломкость и сечение → термозащита-спрей или крем.

  3. Пропуск увлажнения → шелушение → сыворотка с гиалуроновой кислотой или бета-глюканом.

  4. Хождение без головного убора → ломкость волос → утеплённая шапка из мягкой шерсти или флиса.

  5. Применение масел на мокрые волосы → пересушивание → масло только на подсушенные полотенцем пряди.

А что если…

Если кожа уже начала шелушиться, важно отказаться от агрессивных процедур и сделать ставку на восстановление: церамиды, холестерол, ниацинамид, термальная вода. При сильном раздражении помогает курс кремов с пантенолом.
Если волосы стали похожи на солому, подключите реконструирующие маски с протеинами и ограничьте укладку минимум на неделю.

Плюсы и минусы зимнего ухода

Плюсы Минусы
Быстрый эффект от питательных средств Риск перегрузить кожу тяжёлыми текстурами
Волосы дольше сохраняют укладку Повышенная ломкость без термозащиты
Кожа становится более гладкой при правильном уходе Требуется больше времени на ритуалы

FAQ

Как выбрать зимний крем?
Берите средства с церамидами, маслами, скваланом, а также с плотной текстурой, но без ощущения плёнки.

Сколько стоит базовый зимний уход?
Средний набор (крем, очищение, сыворотка, маска для волос) обойдётся от 2500 до 7000 рублей в зависимости от бренда.

Что лучше для волос зимой — масло или крем-сыворотка?
Масло подходит для кончиков, а крем-сыворотка — для общей защиты полотна. Можно сочетать оба варианта.

Мифы и правда

  • Миф: зимой не нужен SPF.
    Правда: солнечные лучи отражаются от снега и тоже активны.
  • Миф: горячая вода "улучшает кровообращение".
    Правда: она разрушает защитный барьер кожи.
  • Миф: чем больше масла на лице, тем лучше.
    Правда: без увлажняющих компонентов масло может только усилить сухость.

Три интересных факта

  1. На морозе скорость испарения влаги увеличивается почти так же, как в жару.

  2. Шерстяные шапки могут электризовать волосы и усиливать их ломкость.

  3. Продукты с пантенолом ускоряют регенерацию кожи почти на 20%.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
