Маникюр, который светится изнутри: главный нейл-тренд зимы 2026 заставит всех смотреть на руки

Бархатное стекло — один из тех трендов, что врываются в мир маникюра и мгновенно покоряют всех. Он соединяет глубину текстуры, световые переливы и глянцевый блеск, создавая иллюзию магического сияния под прозрачным слоем стекла. В этой технике сочетаются принципы покрытия "кошачий глаз" и ультраглянцевый финиш, благодаря чему ногти выглядят по-настоящему драгоценно.
Эта идея легко адаптируется под любой стиль: от дерзкого неонового акцента до утончённого нюда. Вариантов — бесчисленное множество, и все они способны превратить привычный маникюр в произведение искусства.
В основе — магнитный лак с микрочастицами, которые преломляют свет, создавая бархатистое мерцание. Поверх наносят топ с эффектом "стеклянного" покрытия. Такой дуэт придаёт маникюру невероятную глубину: кажется, будто блеск скрыт под тонким слоем хрусталя.
Преимущество техники — её универсальность. Она одинаково впечатляюще смотрится на длинных и коротких ногтях, а цветовая палитра позволяет экспериментировать без границ.
|Вариант дизайна
|Характер эффекта
|Кому подойдёт
|Изумрудное бархатное стекло
|Элегантное мерцание, напоминающее хвойный лес
|Для вечерних образов
|Красное стекло
|Глубокий праздничный блеск
|Любительницам классики
|Бежевый с металлическим эффектом
|Эффект утончённого шика
|Для офиса и торжеств
|Розовое сияние
|Мягкий, романтичный финиш
|Для повседневных образов
|Ледяной синий
|Переливы от серебра до серого
|Для зимнего стиля
|Мультицветный дизайн
|Игра света и радужных бликов
|Для праздников и вечеринок
Хвойно-зелёный оттенок — фаворит зимнего сезона. Светоотражающие частицы магнитного лака в сочетании с прозрачным топом создают ощущение глубины и роскоши. Такой маникюр словно пропитан ароматом ели и праздничного уюта.
Сине-зелёная основа с металлическим сиянием создаёт космический эффект. Мелкие частички отражают свет так, что ногти будто уносят взгляд в бесконечность.
Красный бархат — классика для новогоднего вечера. Чтобы добиться зеркального блеска, стоит нанести два слоя топа — он придаст покрытию глубину и устойчивость.
Мягкий нюдовый оттенок становится выразительным, если добавить лёгкий эффект "кошачий глаз". Такой вариант подойдёт для тех, кто предпочитает естественность, но не хочет отказываться от блеска.
Яркая идея для тех, кто любит цвет. Смешайте золотой, розовый, фиолетовый и оранжевый — получится мерцающий перелив, похожий на солнечные лучи на стекле.
Нежно-розовый маникюр с глянцевым верхом выглядит утончённо и женственно. Эффект "бархатного света" делает его особенно мягким и деликатным.
Френч в стиле бархатного стекла выглядит необычно: матовая база и блестящие кончики в хвойном оттенке создают свежий акцент.
Этот дизайн играет на контрастах: при разном освещении он кажется то голубым, то серым. Такой эффект хамелеона делает маникюр универсальным и загадочным.
Тёплый коричнево-шоколадный оттенок под бархатным стеклом выглядит роскошно. Если добавить небольшой принт — например, отпечаток розы, — получится стильный акцент с ноткой романтики.
Бархатное стекло прекрасно сочетается с другими техниками: градиентом, омбре, стемпингом и даже с минималистичным дизайном. Один акцентный ноготь в этом стиле способен полностью изменить настроение маникюра, сообщает thevoicemag.ru.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность для любых оттенков
|Требует определённой практики
|Подходит для коротких ногтей
|Может быть сложно повторить эффект без магнита
|Сочетается с другими техниками
|Чувствителен к качеству топа
|Эффектный и стойкий результат
|На тёмных оттенках заметны мелкие ошибки
Выбирайте магнитные лаки с мелким шиммером — именно они создают нужную глубину свечения.
При правильном нанесении — до трёх недель без потери блеска.
Да, особенно в светлых тонах — они визуально удлиняют пластину.
