Красная помада пошатнулась: рождественский макияж неожиданно меняет цветовую гамму

Нюдовый оттенок вытесняет красную помаду из праздничного макияжа — стилист Рибейра

5:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Накануне зимних праздников многие задумываются, какой макияж выбрать, чтобы выглядеть актуально и при этом естественно. Долгие годы красная помада оставалась символом уверенности и притягательной классики. Она ассоциировалась с силой, женственностью и внутренним стержнем, становилась частью праздничных образов и помогала чувствовать себя ярче. Но сегодня всё чаще можно услышать мнение, что на смену этому вечному оттенку приходит более мягкая, спокойная и универсальная тенденция.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

"Красный цвет со временем устареет", — сказал международный стилист Марко Рибейра.

Эта фраза словно подвела итог тому, что уже заметно по подиумам, бьюти-блогам и праздничным съемкам: в центре внимания оказывается нюдовая гамма. Оттенки, которые когда-то казались слишком спокойными для торжественных событий, теперь воспринимаются как знак современности и тонкого вкуса.

Почему именно нюд: новая эстетика праздничного сезона

Нюдовая палитра охватывает множество вариантов — от бежево-карамельных до нежно-розовых. Она создает эффект свежести, как будто губы выглядят естественно, но при этом ухоженно. Такой цвет не спорит с ярким макияжем глаз, не перегружает образ и помогает добиться изысканной гармонии.

Помады в этой гамме подходят почти каждому тону кожи. Они мягко выравнивают образ, визуально омолаживают черты лица и позволяют делать акцент на тех деталях, которые вы хотите выделить — например, на румянах, стрелках или блестящем наряде из новогодней коллекции.

Сравнение оттенков

Характеристика Красная помада Нюдовый оттенок Универсальность Подходит не всем, требует подбора тона Легко адаптируется под любой макияж Влияние на образ Добавляет драматичности и яркости Создает естественный и современный вид Уместность Лучше смотрится на вечерних мероприятиях Свободно вписывается в дневные и праздничные образы Комбинирование Сложнее сочетать с активным макияжем глаз Подходит для смоки, стрелок и сияющих теней Ассоциации Классика, уверенность, роскошь Нежность, минимализм, свежесть

Советы шаг за шагом: как создать трендовый праздничный макияж

Подготовьте кожу губ. Используйте увлажняющий бальзам с маслом ши или витамином Е. Нанесите лёгкий праймер, подходящий для губ. Он продлит стойкость помады. Выберите помаду в нюдовой гамме: сатиновую, кремовую или матовую. Для праздников отлично подходит финиш "soft matte”. При желании добавьте блеск только в центр губ — это создаст эффект дополнительного объёма. Закрепите образ лёгким контурированием: румяна персикового или розового оттенка подчеркнут естественность нюда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Слишком светлый нюд → губы сливаются с кожей → выбирайте оттенок на тон темнее вашего естественного. Нанесение помады на сухие губы → подчеркнутые трещинки → используйте бальзам с кокосовым маслом или сыворотку для губ. Применение матовой формулы без подготовки → дискомфорт и стянутость → выберите кремовую помаду или тинт с увлажняющими компонентами.

А что если хочется яркости

Если отказаться от насыщенных оттенков сложно, можно выбрать более мягкий вариант — приглушённый розово-коричневый оттенок или гибридный "розовый нюд". Он сохранит выразительность губ, но будет смотреться современнее, чем традиционный праздничный красный.

FAQ

Как выбрать свой нюдовый оттенок?

Ориентируйтесь на естественный цвет губ: идеальный нюд должен быть чуть темнее или насыщеннее вашего природного тона.

Сколько стоит хорошая нюдовая помада?

Средняя цена варьируется от бюджетных вариантов за 300-600 рублей до премиальных продуктов от 2000 рублей и выше.

Что лучше для стойкости — матовое или кремовое покрытие?

Матовое держится дольше, но требует идеального ухода. Кремовое комфортнее, но его нужно обновлять.

Мифы и правда

Миф: нюдовая помада подходит только для дневного макияжа.

Правда: современные текстуры позволяют использовать её и в вечерних образах. Миф: нюдовые оттенки делают лицо бледным.

Правда: правильно подобранный тон освежает и даже визуально омолаживает. Миф: нюд — это скучно.

Правда: существует десятки вариаций от карамельных до розово-персиковых.

Три факта

Нюдовые помады давно используются в киноиндустрии для создания естественного эффекта губ. Многие бренды выпускают специальные "универсальные нюды", подходящие 90% оттенков кожи. Вирусные тренды в соцсетях подняли популярность нюда выше, чем у классического красного.