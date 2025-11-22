Трикотаж, который создаёт настроение: свитеры крупной вязки возвращают стиль уютных 70-х и 90-х

Стильные вязаные вещи давно перестали быть просто "тёплой одеждой на холод". Сегодня свитер крупной вязки — это акцент, вокруг которого легко собрать образ для работы, прогулки или вечеринки. Он добавляет образу индивидуальности, создаёт уют и работает почти как терапия: достаточно надеть мягкую фактурную вещь — и настроение меняется к лучшему. Ниже — полный разбор трендов, сочетаний и полезных подсказок на сезон осень-зима 2025/2026.
Эстетика cabincore появилась недавно, но уверенно закрепилась в моде. Она ассоциируется с отдыхом на даче, природой, спокойствием и домашним теплом.
Основные элементы:
Характерная черта свитеров в этой эстетике — крупная вязка и традиционные мотивы:
Такие модели напоминают винтажные горнолыжные образы и прекрасно сочетаются с юбкой-карандаш, плотными колготками и высокими сапогами, если хочется надеть их не только на отдых, но и в офис.
Свободные, чуть преувеличенные силуэты остаются ключевой линией сезона. Вещи-коконы, уютные свитера и мягкие кардиганы создают ощущение защищённости и выглядят эффектно.
Оверсайз легко адаптировать:
В 2025 году акцент переходит на тактильность.
Модные материалы:
Они создают мягкий, почти "пушистый" визуальный эффект.
Текстуры помогают играть на контрастах: фактурный свитер плюс кожаные брюки — современный, уверенный образ. А сочетание массивной вязки с лёгкими тканями вроде шелка или шифона создаёт праздничное настроение даже в будни.
"Трендовый вязаный свитер может преобразить любой образ", — сказала стилист Юлия Александрова.
V-вырез снова в тренде, и теперь он ассоциируется со стилем преппи. Популярны свитеры с контрастной отделкой, полосками и минималистичными эмблемами. Они отлично сочетаются с лоферами, ботинками и тонкими шарфами в духе нулевых.
Асимметричные линии делают образ динамичным. Особенно выразительно смотрятся модели с неровным низом. Если такого в гардеробе нет, эффект легко создать с помощью броши или булавки.
Базовые оттенки — белый, кремовый, серый, коричневый, чёрный — по-прежнему основа. Их удобно сочетать с любой одеждой.
Но осенью 2025 года в моду входят яркие цвета:
Колор-блокинг снова актуален — яркие блоки цвета в одном образе оживляют даже самую простую базу.
Дизайнеры возвращаются к эстетике середины ХХ века. Популярны силуэты с акцентированной талией, мягкой линией плеч, старинными орнаментами, но в современной палитре. Такой свитер легко впишется в гардероб благодаря знакомым, но обновлённым формам.
Слои — не только модно, но и функционально. Лёгкий свитер надевают под жилет, объёмный кардиган или пальто-оверсайз. Классическая рубашка, выглядывающая из-под вязки, формирует стильный образ для деловых встреч и дружеских бранчей.
|Модель свитера
|Кому подходит
|С чем носить
|Эффект
|Крупная вязка с узором
|Любителям уюта
|Юбки, джинсы, сапоги
|Загородная эстетика
|Оверсайз
|Всем, кто ценит комфорт
|Брюки, миди, ботинки
|Баланс мягкости и строгости
|Мохер/букле
|Тем, кто любит фактуру
|Кожа, шелк
|Воздушность и выразительность
|V-вырез
|Для преппи-образов
|Лоферы, рубашки
|Аккуратный силуэт
|Асимметричный
|Для смелых
|Минималистичные низы
|Акцент на детали
Выбирайте модель светлого цвета и сочетай её с атласной юбкой и каблуками. Получится празднично, но небанально.
|Плюсы
|Минусы
|Тёплые, универсальные
|Требуют правильного ухода
|Сочетаются с большинством вещей
|Могут добавлять объёма
|Стильно выглядят в любом стиле
|Не подходят под узкие пиджаки
Смотрите на состав (лучше шерсть + синтетика для износостойкости), плотность вязки и удобство посадки.
Средний диапазон — от 3000 до 15000 рублей, зависит от бренда, состава и ручной работы.
Шерсть теплее, мохер легче и воздушнее — выбирайте по задачам.
Свитер крупной вязки этой осенью и зимой становится не просто тёплой вещью, а выразительной деталью, способной задать настроение всему образу. Он помогает соединить комфорт и стиль, подчеркнуть индивидуальность и при этом не жертвовать практичностью. Достаточно найти свою модель — фактурную, оверсайз, с асимметрией или ярким узором — и она легко впишется в любой гардероб, делая привычные сочетания современнее и живее.
