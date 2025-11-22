Трикотаж, который создаёт настроение: свитеры крупной вязки возвращают стиль уютных 70-х и 90-х

Свитеры крупной вязки стали трендом осени 2025 — стилист Юлия Александрова

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стильные вязаные вещи давно перестали быть просто "тёплой одеждой на холод". Сегодня свитер крупной вязки — это акцент, вокруг которого легко собрать образ для работы, прогулки или вечеринки. Он добавляет образу индивидуальности, создаёт уют и работает почти как терапия: достаточно надеть мягкую фактурную вещь — и настроение меняется к лучшему. Ниже — полный разбор трендов, сочетаний и полезных подсказок на сезон осень-зима 2025/2026.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under publik domain Парень и девушка в новогодних свитерах

Тренд cabincore: уют в стиле лесной хижины

Эстетика cabincore появилась недавно, но уверенно закрепилась в моде. Она ассоциируется с отдыхом на даче, природой, спокойствием и домашним теплом.

Основные элементы:

вязаные вещи,

клетка,

природные оттенки,

комфортные материалы.

Характерная черта свитеров в этой эстетике — крупная вязка и традиционные мотивы:

норвежские снежинки,

зигзаги,

олени.

Такие модели напоминают винтажные горнолыжные образы и прекрасно сочетаются с юбкой-карандаш, плотными колготками и высокими сапогами, если хочется надеть их не только на отдых, но и в офис.

Оверсайз: комфорт, который не выходит из моды

Свободные, чуть преувеличенные силуэты остаются ключевой линией сезона. Вещи-коконы, уютные свитера и мягкие кардиганы создают ощущение защищённости и выглядят эффектно.

Оверсайз легко адаптировать:

носить навыпуск — для расслабленной стилистики;

частично заправлять — чтобы подчеркнуть талию и добавить женственности;

сочетать со строгими брюками и юбками миди — для баланса пропорций.

Текстуры решают всё

В 2025 году акцент переходит на тактильность.

Модные материалы:

букле,

мохер,

пушистая альпака.

Они создают мягкий, почти "пушистый" визуальный эффект.

Текстуры помогают играть на контрастах: фактурный свитер плюс кожаные брюки — современный, уверенный образ. А сочетание массивной вязки с лёгкими тканями вроде шелка или шифона создаёт праздничное настроение даже в будни.

"Трендовый вязаный свитер может преобразить любой образ", — сказала стилист Юлия Александрова.

Возвращение V-выреза

V-вырез снова в тренде, и теперь он ассоциируется со стилем преппи. Популярны свитеры с контрастной отделкой, полосками и минималистичными эмблемами. Они отлично сочетаются с лоферами, ботинками и тонкими шарфами в духе нулевых.

Асимметрия для тех, кому хочется экспериментов

Асимметричные линии делают образ динамичным. Особенно выразительно смотрятся модели с неровным низом. Если такого в гардеробе нет, эффект легко создать с помощью броши или булавки.

Цвет: от спокойных до насыщенных

Базовые оттенки — белый, кремовый, серый, коричневый, чёрный — по-прежнему основа. Их удобно сочетать с любой одеждой.

Но осенью 2025 года в моду входят яркие цвета:

кобальтовый синий,

оранжевый,

фиолетовый,

оттенки ягод.

Колор-блокинг снова актуален — яркие блоки цвета в одном образе оживляют даже самую простую базу.

Винтаж как источник вдохновения

Дизайнеры возвращаются к эстетике середины ХХ века. Популярны силуэты с акцентированной талией, мягкой линией плеч, старинными орнаментами, но в современной палитре. Такой свитер легко впишется в гардероб благодаря знакомым, но обновлённым формам.

Многослойность

Слои — не только модно, но и функционально. Лёгкий свитер надевают под жилет, объёмный кардиган или пальто-оверсайз. Классическая рубашка, выглядывающая из-под вязки, формирует стильный образ для деловых встреч и дружеских бранчей.

Сравнение

Модель свитера Кому подходит С чем носить Эффект Крупная вязка с узором Любителям уюта Юбки, джинсы, сапоги Загородная эстетика Оверсайз Всем, кто ценит комфорт Брюки, миди, ботинки Баланс мягкости и строгости Мохер/букле Тем, кто любит фактуру Кожа, шелк Воздушность и выразительность V-вырез Для преппи-образов Лоферы, рубашки Аккуратный силуэт Асимметричный Для смелых Минималистичные низы Акцент на детали

Советы шаг за шагом

Определите цель: тепло, акцент или универсальность. Выберите материал: мохер — для легкости, шерсть — для тепла, акрил — для удобства в уходе. Подберите силуэт под свой стиль: оверсайз, приталенный, фактурный. Добавьте аксессуар: ремень, брошь, шарф. Соберите комплект: например, свитер + шёлковая юбка + кожаные ботинки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Слишком объёмный свитер → фигура теряет пропорции → выберите модель с частичной заправкой или ремнём.

Яркая фактура без поддержки → образ выглядит перегруженным → добавьте спокойный низ (брюки прямого кроя).

Неподходящий материал → дискомфорт в носке → замените на альпаку или мягкую мериносовую шерсть.

А что, если надеть крупную вязку на торжество?

Выбирайте модель светлого цвета и сочетай её с атласной юбкой и каблуками. Получится празднично, но небанально.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Тёплые, универсальные Требуют правильного ухода Сочетаются с большинством вещей Могут добавлять объёма Стильно выглядят в любом стиле Не подходят под узкие пиджаки

FAQ

Как выбрать свитер крупной вязки?

Смотрите на состав (лучше шерсть + синтетика для износостойкости), плотность вязки и удобство посадки.

Сколько стоит качественный свитер?

Средний диапазон — от 3000 до 15000 рублей, зависит от бренда, состава и ручной работы.

Что лучше для зимы: мохер или шерсть?

Шерсть теплее, мохер легче и воздушнее — выбирайте по задачам.

Мифы и правда

Миф: крупная вязка всегда полнит.

крупная вязка всегда полнит. Правда: всё зависит от сочетаний и пропорций — правильный низ визуально стройнит.

всё зависит от сочетаний и пропорций — правильный низ визуально стройнит. Миф: яркие свитеры сложны в стилизации.

яркие свитеры сложны в стилизации. Правда: яркий акцент сочетается с базовыми вещами без усилий.

яркий акцент сочетается с базовыми вещами без усилий. Миф: свитер не подходит для офиса.

свитер не подходит для офиса. Правда: нейтральная модель с рубашкой выглядит строго и современно.

Исторический контекст

1940-е - практичность и тёплые материалы.

- практичность и тёплые материалы. 1950-е - женственные силуэты и тонкая отделка.

- женственные силуэты и тонкая отделка. 1960-е - яркие орнаменты и смелые формы.

Интересные факты

Первые свитеры крупной вязки появились у рыбаков Шотландии. Мохер получают от ангорских коз, и его производство требует бережного ухода за животными. В 60-е свитер считался атрибутом интеллигенции и творческой среды.

Свитер крупной вязки этой осенью и зимой становится не просто тёплой вещью, а выразительной деталью, способной задать настроение всему образу. Он помогает соединить комфорт и стиль, подчеркнуть индивидуальность и при этом не жертвовать практичностью. Достаточно найти свою модель — фактурную, оверсайз, с асимметрией или ярким узором — и она легко впишется в любой гардероб, делая привычные сочетания современнее и живее.