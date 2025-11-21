Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гранд-базар формирует торговые лабиринты — мнение путешественников
Эти профессии обеспечат стабильное будущее в эпоху цифровизации — эксперт Курако
Пользу чёрных бобов для кожи и волос отметил диетолог Ким Ён Су
Бодибилдинг повысил самооценку подростков — детские психологи
Разобраны дачные суеверия о растениях и животных
Покупка двух комплектов колёс окупается не ранее десяти лет — владелец сервиса
Юлия Михалкова рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем
Девушка растила найденного на улице котёнка, который оказался дикой пумой
Пирог "Чизбургер" с мясом и сыром готовится за 30 минут

Гардероб взбунтовался: неожиданный дуэт вещей стал зимним вирусным трендом

Сочетание свитера поверх платья стало ключевым трендом зимы 2025 — сообщает Vogue
5:33
Моя семья » Красота и стиль

Надеть свитер поверх платья — не просто способ согреться, а возможность полностью пересобрать гардероб на осень-зиму 2025-2026. Когда погода перестаёт радовать стабильностью, а базовые образы начинают казаться однообразными, сочетание теплого трикотажа и женственного платья становится спасением. Оно помогает по-новому взглянуть на привычные вещи, освежить стиль и продлить жизнь любимым летним и весенним нарядам. Такой приём давно обжился в уличной моде мировых столиц, и теперь стал одной из знаковых комбинаций наступающего сезона.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Тёплый трикотаж + платье: база новой многослойности

Свитер поверх платья работает благодаря контрасту фактур. Мягкая шерсть подчёркивает летящую ткань, а плотный объёмный силуэт делает образ уютным и современным. Пара правильных деталей — и комплект выглядит дорого, даже если собран из вполне доступных вещей. Этим приёмом можно "перезагрузить” шелковые комбинации, прозрачные макси, твидовые мини и сатиновые миди. Удобство в том, что такой дуэт раскрывается в разных стилях: от элегантного до минималистичного, от городского до романтичного.

Сравнение популярных формул

Комбинация Для какого случая Особенности Чем дополнить
Пушистый свитер + шелковое платье-слип Вечерние прогулки, встречи Контраст текстур, лёгкий блеск Высокие сапоги, сумка-шеффер
Твидовое мини + мягкий свитер Повседневные выходы Игра пропорций, плотный силуэт Лоферы, тёплые колготки
"Рыбацкий” грубый свитер + прозрачное платье Модные эксперименты Баланс откровенности и уюта Объёмная сумка, ботинки на тракторной подошве
Атласная водолазка + длинное платье Офис, интеллектуальный стиль Сложная многослойность Мокасины + носки, аккуратные украшения

Советы шаг за шагом

1. Подберите правильный свитер

  • Для шелкового платья выбирайте свитер с пушистым ворсом — он создаёт ощущение мягкого кокона.
  • Для твида подойдут аккуратные модели с плотной вязкой.
  • Прозрачные платья лучше "успокаивать” свитером с крупными косами.
  • Длинные платья сочетаются с лаконичной водолазкой из атласа или тонкой шерсти.

2. Играйтесь с длиной

  • Короткий свитер подчёркивает талию и подходит к миди.
  • Длинный силуэт хорошо смотрится с мини и прозрачными макси.

3. Добавьте обувь по стилю

  • Лоферы с носками — для preppy.
  • Сапоги-трубы — для элегантности.
  • Ботинки-челси — для городского ритма.

4. Используйте аксессуары

  • Ремень поверх свитера добавит структуры.
  • Объёмная сумка сделает образ более расслабленным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком тонкий свитер → образ теряет форму → выберите свитер из шерсти альпака или мериноса.

  2. Платье из плотного хлопка → слои выглядят громоздко → замените на сатин или вискозу.

  3. Перегруженные аксессуары → визуальный шум → отдайте предпочтение минималистичным украшениям.

А что если…

…хочется эксперимента?
Попробуйте сочетать свитер с платьем нестандартной длины: например, асимметричной моделью или макси с разрезом. Добавьте ремень-цепочку — и образ заиграет по-новому.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Доступный способ обновить гардероб Нужно тщательно подбирать пропорции
Универсальность для любой погоды Некоторым тканям противопоказан объёмный трикотаж
Возможность носить платья круглый год Многослойность может "утяжелить” силуэт
Богатый выбор трикотажа и аксессуаров Требует времени на подбор фактур

FAQ

Как выбрать идеальный свитер для платья?

Лучше опираться на ткань платья: к лёгким материалам подходят пушистые модели, к плотным — структурированные.

Сколько стоит качественный свитер?

Хороший вариант из мериноса или альпаки стоит от среднего сегмента до премиального; в масс-маркете можно найти достойные модели от 2000 рублей.

Что лучше — водолазка или классический свитер?

Для строгих образов подходит водолазка, для повседневных — объёмный свитер с фактурой.

Мифы и правда

Миф: носить свитер поверх платья можно только стройным.
Правда: всё решают пропорции. При грамотном выборе длины слоёв образ подходит любой фигуре.

Миф: многослойность утяжеляет комплект.
Правда: лёгкие ткани и продуманный трикотаж делают образ воздушным.

Миф: контраст фактур — рискованный приём.
Правда: именно микс шелка, шерсти или твида делает наряд современным.

Три интересных факта

  1. Платья-комбинации стали носить со свитерами ещё в 90-е, но тренд вернулся на волне интереса к минимализму.

  2. "Рыбацкий” свитер изначально защищал от ветра на островах Аран, и каждый узор имел своё значение.

  3. Модницы Скандинавии первыми начали надевать свитер поверх прозрачного платья — так они адаптировали тренды к холодному климату.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Учёные восстановили рецепт скандинавского грога — археолог Патрик Макговерн Игорь Буккер Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Пользу чёрных бобов для кожи и волос отметил диетолог Ким Ён Су
Бодибилдинг повысил самооценку подростков — детские психологи
Разобраны дачные суеверия о растениях и животных
Покупка двух комплектов колёс окупается не ранее десяти лет — владелец сервиса
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Юлия Михалкова рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем
Девушка растила найденного на улице котёнка, который оказался дикой пумой
Пирог "Чизбургер" с мясом и сыром готовится за 30 минут
Анна Хилькевич продемонстрировала фигуру после третьих родов
Название Integrity отражает стремление команды к честности и единству — Хансен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.