Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казачьи атаманы встретились с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
Молодёжь составила 36% гостей санаториев в 2025 году — TravelLine
Отказ от картофеля всего на неделю может удивить вас — диетологи
Более 600 мероприятие проведено за год на курорте "Роза Хутор"
Частое купание пересушивает кожу длинношёрстных кошек — ветеринары
Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары
Шаман ценит спокойствие и стабильность в браке с Мизулиной
Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
Миртовые показывают устойчивость к перепадам температуры

Возраст превратился в иллюзию: люди взрослеют и стареют не по правилам прошлого

Возрастные рамки размываются в обществе и конкурсах красоты — психолог Абравитова
2:50
Моя семья » Красота и стиль

Границы того, что принято считать возрастом, стремительно смещаются: общество фиксирует раннее взросление и всё более позднее старение. Клинический психолог Марианна Абравитова рассуждает о том, что в ближайшие годы в конкурсах красоты смогут участвовать женщины старше 50 лет.

Женщина среднего возраста с макияжем
Фото: https://ru.freepik.com by shurkin_son is licensed under Free
Женщина среднего возраста с макияжем

Изменение представлений о взрослении

Эксперт подчёркивает, что восприятие зрелости у подростков сильно изменилось. Они получают огромный объём информации и быстрее осваивают сложные социальные навыки. По её словам, именно информационная среда способствует тому, что границы детства и юности оказываются размыты.

"Можно сказать, что подростки 12-14 лет уже взрослые люди: они во всем ориентируются, прекрасно рассуждают и обладают опытом в силу широкой доступности информации. "Паспортный" возраст сейчас размыт. Женщина и в 60 может выглядеть на 35, если она активная, красивая, здоровая", — отметила Абравитова.

Психолог связывает эти процессы с тем, что современное общество утратило прежние ориентиры, когда возраст определял роль человека и формировал структуру жизни. Сейчас такие рамки постепенно исчезают, и социальные ожидания трансформируются.

Последствия для индустрии красоты

По мнению Абравитовой, отказ от жёсткой возрастной градации отражается и на конкурсах красоты. Она указывает, что сфера, долгие годы ориентировавшаяся на молодость, начинает расширять свои критерии. Эксперт считает, что в скором времени участие в подобных мероприятиях перестанет зависеть от паспортных данных и станет доступным для более широкого круга женщин.

Так изменение возрастных норм делает индустрию гибче, а критерии признания — разнообразнее. В этих условиях возраст становится лишь одним из множества параметров, а не определяющим фактором.

Текущие реалии международных конкурсов

Тем не менее мировая практика пока остаётся консервативной. В Бангкоке 21 ноября прошёл финал "Мисс Вселенная — 2025", где участвовали представительницы 120 стран. Большинство конкурсанток не достигли 28 лет, и такая планка остаётся традиционной для крупнейших мировых шоу.

Но тенденции общественного восприятия подталкивают индустрию к переменам. И хотя крупные форматы пока сохраняют возрастной стандарт, изменение социальной динамики может со временем сделать его менее жёстким, об этом сообщает издание "Постньюс".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Учёные раскрыли структуру легендарной дамасской стали — металлурги
Наука и техника
Учёные раскрыли структуру легендарной дамасской стали — металлурги
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Наука и техника
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Отказ от картофеля всего на неделю может удивить вас — диетологи
Более 600 мероприятие проведено за год на курорте "Роза Хутор"
Частое купание пересушивает кожу длинношёрстных кошек — ветеринары
Вот как быстро можно приготовить банановые батончики с белым шоколадом — кулинары
Шаман ценит спокойствие и стабильность в браке с Мизулиной
Дисбаланс микробиоты у детей с РАС выявлен учёными Университета Коменского
Миртовые показывают устойчивость к перепадам температуры
Падение интереса к механической оптике отметили дизайн-студии
Порошок нужно добавлять в барабан для чистого полоскания белого белья
"Мисс Вселенная" Фатима Бош опровергла обвинения в покупке победы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.