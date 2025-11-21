Возраст превратился в иллюзию: люди взрослеют и стареют не по правилам прошлого

Возрастные рамки размываются в обществе и конкурсах красоты — психолог Абравитова

Границы того, что принято считать возрастом, стремительно смещаются: общество фиксирует раннее взросление и всё более позднее старение. Клинический психолог Марианна Абравитова рассуждает о том, что в ближайшие годы в конкурсах красоты смогут участвовать женщины старше 50 лет.

Фото: https://ru.freepik.com by shurkin_son is licensed under Free Женщина среднего возраста с макияжем

Изменение представлений о взрослении

Эксперт подчёркивает, что восприятие зрелости у подростков сильно изменилось. Они получают огромный объём информации и быстрее осваивают сложные социальные навыки. По её словам, именно информационная среда способствует тому, что границы детства и юности оказываются размыты.

"Можно сказать, что подростки 12-14 лет уже взрослые люди: они во всем ориентируются, прекрасно рассуждают и обладают опытом в силу широкой доступности информации. "Паспортный" возраст сейчас размыт. Женщина и в 60 может выглядеть на 35, если она активная, красивая, здоровая", — отметила Абравитова.

Психолог связывает эти процессы с тем, что современное общество утратило прежние ориентиры, когда возраст определял роль человека и формировал структуру жизни. Сейчас такие рамки постепенно исчезают, и социальные ожидания трансформируются.

Последствия для индустрии красоты

По мнению Абравитовой, отказ от жёсткой возрастной градации отражается и на конкурсах красоты. Она указывает, что сфера, долгие годы ориентировавшаяся на молодость, начинает расширять свои критерии. Эксперт считает, что в скором времени участие в подобных мероприятиях перестанет зависеть от паспортных данных и станет доступным для более широкого круга женщин.

Так изменение возрастных норм делает индустрию гибче, а критерии признания — разнообразнее. В этих условиях возраст становится лишь одним из множества параметров, а не определяющим фактором.

Текущие реалии международных конкурсов

Тем не менее мировая практика пока остаётся консервативной. В Бангкоке 21 ноября прошёл финал "Мисс Вселенная — 2025", где участвовали представительницы 120 стран. Большинство конкурсанток не достигли 28 лет, и такая планка остаётся традиционной для крупнейших мировых шоу.

Но тенденции общественного восприятия подталкивают индустрию к переменам. И хотя крупные форматы пока сохраняют возрастной стандарт, изменение социальной динамики может со временем сделать его менее жёстким, об этом сообщает издание "Постньюс".