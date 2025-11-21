Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вашингтон заблокировал каналы экспорта иранской нефтехимии в Индию — The Tribune
Хвойные растения сохраняют корни при зимовке в прикопе
Барановская рассказала, что вынуждена соблюдать диету после операции
Препараты для снижения веса увеличивают риск потери зрения — сообщили учёные
Зафиксировано снижение жд перевозок по России на 3,8% Сергеем Ромашкиным
В России распространяется неизвестная ОРВИ с тяжелым течением
Взятие Купянска помогло окружить группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол 
Памятник поэту Александру Пушкину открыли в Париже – ТАСС
Прием поливитаминов не увеличивает продолжительность жизни — NCCIH

Волосы рушатся тихо и исподтишка: одна привычка превращает кончики в труху

Стрижка не ускоряет рост волос, но предотвращает ломкость — парикмахер Льяно
7:15
Моя семья » Красота и стиль

Уход за волосами редко бывает темой, в которой существует единый правильный подход. Одни спокойно идут к стилисту, другие откладывают стрижку месяцами, опасаясь перемен. Но при всех эмоциях, которые вызывает визит к парикмахеру, его роль остаётся неизменной: своевременное подравнивание концов помогает сохранить волосы сильными, блестящими и устойчивыми к повреждениям.

Стрижка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стрижка

Почему регулярная стрижка важна

Каждый тип волос реагирует на внешние факторы по-своему. Тонкие пряди быстрее теряют плотность, волнистые и кудрявые — пересушиваются на изгибах, окрашенные — испытывают хроническую нехватку влаги.

"Тонкие, вьющиеся, окрашенные волосы более склонны к секущимся кончикам и ломкости", — сказала парикмахер Габриэль Льяно.

На первый взгляд может показаться, что длинные волосы требуют меньше внимания, ведь их можно собрать в пучок или хвост. Но это обманчивое впечатление.

"Очень длинные волосы также более уязвимы, потому что их кончики — самая "состаренная" часть", — добавила парикмахер Габриэль Льяно.

Даже если ваши волосы не относятся ни к одной из этих категорий, они всё равно ежедневно сталкиваются с нагрузками. Горячие приборы, трение о воротники, активное солнце, бассейн с хлоркой, недостаток ухода и слишком резкое расчёсывание делают структуру волос всё более хрупкой.

Какой должна быть частота стрижек

Почти каждый хотя бы раз откладывал поход к мастеру — то времени нет, то "ещё вроде ничего". Но накопившиеся повреждения никуда не исчезают.

"В идеале — каждые 8-12 недель", — отметила парикмахер Габриэль Льяно.

Если вы боитесь значительных перемен, мастер не обязан укорачивать длину радикально — достаточно удалить пару миллиметров.

"Не имеет значения, какая будет стрижка, но держите концы закрытыми, чтобы волосы росли здоровыми и не секлись", — сказала парикмахер Габриэль Льяно.

А ещё важно помнить о популярном заблуждении: подравнивание не ускоряет рост.

"От стрижки волосы не растут быстрее. Что мы делаем, так это поддерживаем их здоровье, предотвращая поломку", — пояснила парикмахер Габриэль Льяно.

Сравнение частоты и результатов стрижек

Частота стрижки Что происходит с волосами На что влияет
Каждые 8 недель Минимум секущихся концов, ровная структура Лёгкость укладки, блеск
Каждые 12 недель Появляется небольшая сухость, кончики становятся тоньше Умеренное выпадение и ломкость
Реже 4 месяцев Заметные разрывы и спутывание, потеря густоты Сложность расчёсывания, тусклость

Советы шаг за шагом: как поддерживать волосы между стрижками

Чтобы сохранить здоровье волос, необязательно пользоваться десятками баночек. Главное — регулярность.

  1. Используйте питательную маску 1-2 раза в неделю: подойдёт состав с маслами арганы или макадамии.

  2. Наносите несмываемые средства — сыворотку, ухаживающее масло, крем для кончиков.

  3. Пользуйтесь термозащитой перед утюжком или феном.

  4. Сушите волосы полотенцем бережно, не выкручивая.

  5. Спите на шелковой наволочке, чтобы снизить трение.

  6. Собирайте волосы в мягкую косу или свободный хвост перед сном.

  7. Защищайте волосы от солнца спреями с UV-фильтрами.

Что делать, если появились повреждения

Порой состояние волос ухудшается из-за невнимательности к мелочам — слишком горячий фен, частое использование плоек, агрессивное окрашивание, недостаток ухода.

"Подстригите волосы немного короче, чем обычно, и дополните свой уход питательными средствами", — посоветовала парикмахер Габриэль Льяно.

Как бы ни хотелось спасти концы, чудес не бывает.

"Не используйте слишком высокую температуру и не пытайтесь "спасти" их с помощью чудодейственных средств. Если край порван, восстановить его можно, только разрезав его.", — заявила парикмахер Габриэль Льяно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Сушка горячим воздухом → ломкость по длине → фен с регулировкой температуры.

  2. Частое выпрямление утюжком → пересушивание структуры → стайлеры с паровым режимом.

  3. Пренебрежение масками → тусклость и пушение → питательные маски с маслами ши и кокоса.

  4. Сон на хлопковой наволочке → спутывание локонов → шелковая или атласная наволочка.

  5. Окрашивание без ухода → хрупкие концы → линия уходовых средств для окрашенных волос.

А что если…

Если вы отращиваете длину, не стоит избегать стрижек. Удаление кончиков на 3-5 мм раз в два-три месяца помогает избежать "обламывания" по длине. Для тех, кто пользуется утюжком ежедневно, сокращение интервала до 6-8 недель — разумный шаг. Если волосы очень тонкие, маленькая корректировка при каждой стрижке делает прическу визуально плотнее.

Плюсы и минусы регулярной стрижки

Плюсы Минусы
Волосы реже ломаются Требует регулярного времени
Легче укладываются Потребуется мастер, которому вы доверяете
Длина растёт ровно Может показаться, что длина "стоит"
Кончики остаются плотными Расходы на уход и салон
Прическа выглядит ухоженно Нужно следить за графиком

FAQ

Как выбрать подходящую длину?

Ориентируйтесь на густоту и текстуру волос: тонким подойдут средние длины, густым — варианты до лопаток или ниже.

Сколько стоит поддерживать регулярные стрижки?

Стоимость зависит от салона и уровня мастера. В среднем базовое подравнивание дешевле сложных форм, поэтому регулярность помогает экономить.

Что лучше: подравнивать дома или у мастера?

Домашняя стрижка возможна, но риск неровностей и повреждений выше. У профессионала инструмент и техника всегда надёжнее.

Мифы и правда

  1. Миф: чем чаще стричься, тем быстрее растут волосы.
    Правда: скорость роста зависит от физиологии, а стрижка лишь предотвращает ломкость.

  2. Миф: маски "запаивают" кончики.
    Правда: они улучшают внешний вид, но не восстанавливают разрыв.

  3. Миф: длинные волосы прочнее коротких.
    Правда: кончики длинных волос самые старые и уязвимые.

Три интересных факта

  1. Волос состоит из мёртвых клеток, но его состояние отражает образ жизни.

  2. После пляжа структура волос меняется из-за соли и солнца — поэтому важно смывать солёную воду сразу.

  3. Средняя скорость роста волос — около 1-1,5 см в месяц, независимо от сезона.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Наука и техника
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Авто
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
В России начал снижаться спрос на новых сотрудников
Слой костей на Шпицбергене показал быстрое восстановление жизни — палеонтологи
Sollers внедрили роботизированный контроль турбодизелей — инженеры предприятия
Зеленский изменил один важный пункт в мирном плане Трампа
Певица Слава рассказала о забытой песне от Пугачёвой
Стрижка не ускоряет рост волос, но предотвращает ломкость — парикмахер Льяно
Белый джек впервые пойман у побережья Варны
Корейская морковь повышает сочность крабового салата
Холод усиливает уязвимость слизистой для бактерий — отметил врач Болибок
Киев затягивает переговоры, чтобы скрыть коррупционные скандалы — депутат Журова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.