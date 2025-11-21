Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на офисных сотрудников снижается — HR-эксперт Булкина
Лаваш идеальная замена для коржей в рецепте Наполеона без раскатки теста
Циклон надвигается на столичный регион — метеоролог Позднякова
Лена Катина рассказала о воссоединении с Юлией Волковой
Toyota Corolla нового поколения дебютировала в Гуанчжоу — пресс-служба Toyota
Отсыпание на выходных сбивает биоритмы — рассказала сомнолог Черкасова
Илья Найшуллер рассматривался как режиссёр "Черепашек-ниндзя"
США могут давить на Киев скрытыми данными о коррупции — политолог Бойков
Недостаток солнечного света нарушает выработку гормонов у питомцев — РАЛДЖ

Блеск, будто ламинирование, но без салона: простой продукт из кладовки спасает волосы зимой

Яблочный уксус снижает жирность и усиливает блеск волос — сообщает Malatec
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы становятся капризнее: холодный воздух, перепады температур и постоянное ношение шапки делают их тусклыми, жёсткими и ломкими. В поисках способов вернуть им мягкость и блеск многие обращаются к сывороткам, маскам и спреям. Но один простой продукт, который почти всегда есть на кухне, способен заметно улучшить состояние волос и преобразить укладку так, будто вы только что вышли из салона.

Гладкие волосы после ухода
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Гладкие волосы после ухода

В социальных сетях появляется всё больше видео, где пользователи делятся результатами ухода с помощью простых домашних средств. Одним из таких уверенно стал яблочный уксус — его давно применяют для пищеварения и обмена веществ, но всё чаще используют в ритуалах красоты, особенно зимой. Судя по отзывам, он помогает локонам стать блестящими, гладкими и гибкими, будто их заламинировали профессионально.

Почему яблочный уксус работает

Главная особенность яблочного уксуса — слабокислая среда с уровнем pH около 3-5. Волосы любят именно такой баланс: кислота помогает закрывать кутикулу, из-за чего пряди становятся ровнее, меньше пушатся и начинают отражать свет сильнее. Благодаря этому появляется тот самый здоровый блеск, которого многим так не хватает.

Кислая среда также полезна для кожи головы: она помогает уменьшить зуд, справиться с перхотью, снизить жирность у корней и аккуратно очищает поры, удаляя остатки стайлинга. Дополнительным плюсом является антибактериальный и противогрибковый эффект, который делает уксус особенно полезным для тех, кто сталкивается с раздражениями. Неудивительно, что многие пишут: "Большинство людей пьют его, но я наношу его на волосы. Они гладкие и блестящие, как после ламинирования".

Что именно даёт уксус волосам

  1. Делает структуру более плотной и ровной.

  2. Способствует мягкому расчёсыванию, особенно если волосы длинные или склонны к спутыванию.

  3. Уменьшает проявления перхоти.

  4. Снимает жирный блеск у корней.

  5. Позволяет реже использовать тяжёлые кондиционеры, которые утяжеляют пряди.

Все эти свойства особенно ценны зимой, когда волосы теряют эластичность и плохо держат форму даже при использовании спреев и муссов.

Сравнение способов применения

Метод Для чего подходит Как действует
Ополаскивание по длине Блеск, гладкость, снижение пушистости Закрывает кутикулу, делает волосы податливыми
Маска с уксусом Глубокое увлажнение и облегчение расчёсывания Усиливает действие маски и снимает лишнюю жёсткость
Спрей-фиксатор Дополнительный блеск и укладка волн Делает локоны более структурными
Ополаскивание кожи головы При перхоти и жирности Очищает поры и регулирует себум

Как использовать яблочный уксус: пошаговые советы

  1. Для классического ополаскивания смешайте 1 столовую ложку уксуса и 250 мл тёплой воды. Для жирных волос — 2 ложки. Нанесите после мытья и не смывайте.

  2. Для питательной процедуры добавьте ложку уксуса в вашу обычную маску, распределите по длине и смойте спустя 10 минут.

  3. Чтобы укладка выглядела естественно и аккуратно, приготовьте спрей: 1 ложка уксуса на 200 мл воды. Распылите на сухие волосы.

  4. Чтобы бороться с перхотью, смешайте 2 ложки уксуса и 4 ложки воды, вотрите в кожу головы и смойте через пару минут.

  5. Используйте ополаскивание каждые 3-4 дня, маску и уход для кожи головы — раз в неделю.

Типичные ошибки, их последствия и безопасные альтернативы

  • Ошибка: использовать неразбавленный уксус.
    Последствие: сухость и раздражение.
    Альтернатива: специальные кислые тоники для кожи головы.
  • Ошибка: наносить уксус на окрашенные или осветлённые пряди.
    Последствие: постепенное вымывание пигмента.
    Альтернатива: кислотные кондиционеры для цветных волос.
  • Ошибка: слишком частое применение при сухой длине.
    Последствие: ломкость.
    Альтернатива: смеси с маслами — например, кокосовым или аргановым.

А что если волосы слишком чувствительные

Тем, у кого кожа головы реагирует на любое новое средство, стоит начинать с минимальной концентрации и наносить состав только по длине. Для особо склонных к раздражению лучше использовать мягкие органические уксусы или готовые косметические версии с пониженной кислотностью. При наличии ран, шелушения или сильного воспаления любые кислоты стоит временно исключить.

Плюсы и минусы использования уксуса

Плюсы Минусы
Быстрый визуальный эффект Может сушить тонкие и осветлённые волосы
Простота приготовления Требует точных пропорций
Экономичность Нельзя использовать ежедневно
Полезен коже головы Неподходит при чувствительности кожи

FAQ

Как выбрать подходящий уксус?
Лучше всего — органический, нефильтрованный, с естественным осадком. В нём сохраняются ферменты и витамины, полезные для волос.

Сколько стоит качественный яблочный уксус?
Цена варьируется от бюджетных вариантов до премиальных органических — в среднем от 150 до 600 рублей за бутылку.

Что лучше: уксус или кондиционер?
Для ежедневного ухода подойдёт кондиционер, а уксус можно подключать как периодическое средство для блеска и очистки кожи головы.

Мифы и правда

  • Миф: уксус полностью заменяет бальзам.
    Правда: он улучшает структуру, но не даёт глубокого питания.
  • Миф: уксус делает волосы жёсткими.
    Правда: при правильной концентрации он, наоборот, смягчает поверхность.
  • Миф: уксус вреден для кожи.
    Правда: разбавленный раствор помогает успокоить зуд и уменьшить покраснение.

Три интересных факта

  1. В уксусе содержатся натуральные альфа-гидроксикислоты, которые мягко отшелушивают кожу.

  2. Самые ранние упоминания об уксусных ополаскиваниях встречаются ещё в записях античных лекарей.

  3. Многие производители профессиональной косметики используют уксусные экстракты в формуле спреев-сияния.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Наука и техника
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Наука и техника
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Спрос на офисных сотрудников снижается — HR-эксперт Булкина
Лаваш идеальная замена для коржей в рецепте Наполеона без раскатки теста
Циклон надвигается на столичный регион — метеоролог Позднякова
Лена Катина рассказала о воссоединении с Юлией Волковой
Toyota Corolla нового поколения дебютировала в Гуанчжоу — пресс-служба Toyota
Отсыпание на выходных сбивает биоритмы — рассказала сомнолог Черкасова
Илья Найшуллер рассматривался как режиссёр "Черепашек-ниндзя"
США могут давить на Киев скрытыми данными о коррупции — политолог Бойков
Недостаток солнечного света нарушает выработку гормонов у питомцев — РАЛДЖ
На дне океана у Аляски найден загадочный золотой объект — исследователи NOAA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.