Тренд зимы 2026, который заменит красный лак: ногти в оттенках холода, тепла и уверенности

Мода на зимний маникюр перестала быть про красный лак и снежинки. Зима 2025/2026 задаёт новый ритм — теплее, тоньше, умнее. Она больше не ограничивается праздничными мотивами: теперь ногти отражают стиль жизни, настроение и характер.
Главный принцип сезона — свобода и многослойность, где уют соседствует с дерзостью, а блеск — с лаконичностью.
Современный зимний маникюр — не про один вечер у ёлки, а про три месяца комфорта и выразительности. В моде — естественные оттенки, мягкие текстуры и акцент на глубине цвета. Лак может быть шоколадным, как утренний латте, ледяным, как январское окно, или мерцать так, будто внутри него спрятан снегопад.
"Маникюр больше не просто деталь — это способ рассказать о себе без слов", — отметила визажист и нейл-стилист Анна Грейсон (Beauty Research Journal, 2025).
|Стиль
|Основная идея
|Особенности
|Кэжуальный шоколад
|Уют и глубина цвета
|Оттенки какао, латте, молочного и горького шоколада
|Зимние переливы
|Эффект инея и северного сияния
|Шиммер, градиенты, перламутр, бирюзовые и сапфировые тона
|Жемчужный дизайн
|Тонкая роскошь
|Микрожемчуг, жемчужная втирка, каплевидные акценты
|Бутылочное стекло
|Глубина и аристократизм
|Холодный зелёный с глянцем или матовой вуалью
|Небанальный чёрный
|Графичность и драма
|Витражи, кружевные узоры, геометрия
|Праздничное сияние
|Универсальный блеск
|Голографический шиммер, градиент, тонкий глиттер
Коричневые оттенки возвращаются — но не те, что напоминали лак из 90-х. Современный шоколад — сложный, бархатный, с тёплым подтоном. Он создаёт ощущение спокойствия и мягкого уюта.
Такой маникюр идеально сочетается с оверсайз-свитерами, кашемировыми пальто и спокойной цветовой палитрой. Тёплый какао или мокко-глянец подчёркивают ухоженность и независимость вкуса.
Совет: добавьте тонкий слой прозрачного топа с микрошиммером — это придаст глубину без излишнего блеска.
Зимние дизайны больше не сводятся к снежинкам. Новый тренд — переливы цвета и текстуры, напоминающие морозные узоры на окне. Голубые, серебристые, бирюзовые и сапфировые оттенки с тонким шиммером создают ощущение движущегося света.
Если хочется экспериментов — попробуйте градиент от прозрачного к насыщенному бирюзовому. Он визуально удлиняет ногти и смотрится дорого даже без сложных техник.
Для холодного тона кожи подойдут чисто-голубые или ледяные цвета, для тёплого - оттенки морской волны с каплей зелёного.
Жемчуг в маникюре переживает второе рождение. Его используют не для вычурности, а для тонкой игры света.
Такой маникюр подойдёт и для праздников, и для будней — он выглядит женственно, но не требует особого повода.
Тёмно-зелёный с холодным подтоном — один из самых выразительных трендов зимы 2026. Его называют "бутылочным стеклом" за игру света внутри цвета.
Он элегантен, но не вычурен: идеально подходит для офиса, поездок и вечерних выходов. Лучший вариант — глянцевое покрытие, подчёркивающее глубину. Матовая версия выглядит строже, но теряет часть "стеклянного" эффекта.
Современные бренды (Essie, CND, Dior Vernis) уже выпустили коллекции в этой гамме, а стилисты называют этот оттенок "новым изумрудом".
Классический чёрный лак обретает новую жизнь. Он становится основой для сложных дизайнов:
Этот вариант особенно популярен среди тех, кто предпочитает строгие, но выразительные решения.
Зима больше не диктует блеск "по праздникам". Лёгкий шиммер и голографические частицы можно носить ежедневно. Главное — дозировка.
Такой маникюр сочетается и с деловым стилем, и с кэжуал-образами, сообщает lisa.ru.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Слишком яркий глиттер днём
|Перегруженность
|Мелкий шиммер с прозрачной базой
|Смешение жемчуга и блесток
|Потеря акцента
|Один выразительный элемент
|Игнорирование ухода
|Сухая кожа, тусклый лак
|Масло для кутикулы и крем для рук ежедневно
Шоколад, бутылочный зелёный, перламутровый беж, холодная бирюза и прозрачный шиммер.
Да, это один из главных трендов. Попробуйте матовую базу с глянцевыми акцентами.
Используйте перчатки, питательный крем и базу с кальцием. Не мойте руки горячей водой.
|Миф
|Правда
|Зимний маникюр должен быть праздничным
|Современные тренды делают ставку на универсальность
|Тёмные лаки старят руки
|Грамотно подобранный подтон, наоборот, делает кожу светлее
|Блёстки уместны только на вечер
|Мелкий шиммер гармонично смотрится и в дневном образе
