Тёплые узоры детства покорили глянец: свитер из юности наших бабушек покоряет подиумы Европы

Зима 2025-2026 возвращает уют и традиции. В центре внимания — трикотаж в стиле фэр-айл (Fair Isle), который с новой силой завоевал подиумы и уличную моду. Этот узор, придуманный шотландскими мастерами более века назад, снова становится символом тёплого стиля, объединяя ностальгию, комфорт и современную эстетику.
Узор фэр-айл — это не просто декоративный мотив. Он родился на крошечном шотландском острове Фэр-Айл, где мастерицы вручную вывязывали сложные орнаменты из разноцветной шерсти. Их изделия грели рыбаков, а позже покорили модные дома Европы.
"Фэр-айл — это не просто свитер, это наследие, которое продолжает жить в каждом ряду петель", — подчеркнула дизайнер трикотажа Натали Хэммонд (London Knitwear Studio).
Сегодня этот стиль переживает возрождение: на Парижской неделе моды модели и гости показов выбирали джемперы с геометрическими узорами на кокетке и рукавах, сочетая их с сапогами, юбками и кожаными куртками. Эффект — смесь ретро и современности, где традиция звучит как тренд.
Бренды &Daughter, Khaite, COS и Massimo Dutti вывели фэр-айл на новый уровень, предлагая модели в оттенках бисквита, экрю, карамели и пыльной мяты. Этот трикотаж уже называют "инвестиционным" — он не теряет актуальности и служит годами.
|Модель
|Характеристика
|Отличие
|Классический Fair Isle
|Плотная шерсть, круглая кокетка с орнаментом
|Аутентичный вариант, идеален для повседневного ношения
|Аргайл
|Геометрические ромбы, контрастные линии
|Ближайший "родственник" фэр-айла, чаще встречается в жилетах
|Современный минималистичный
|Пастельные цвета, упрощённый узор
|Подходит для офисного гардероба
|3D-трикотаж
|Объёмные узоры и градиенты
|Популярный вариант в премиум-коллекциях 2026 года
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Надевать узорчатый свитер с пестрой юбкой
|Перегруз образа
|Выберите однотонный низ спокойного оттенка
|Сочетать с массивными украшениями
|Потеря гармонии
|Используйте лаконичные серьги или ремень
|Стирать в горячей воде
|Деформация шерсти
|Ручная стирка в прохладной воде или химчистка
Современные коллекции предлагают спокойные версии фэр-айла: серо-голубые, сливочные, хаки и графитовые оттенки. Такие модели легко вписываются в капсульный гардероб. Альтернатива — жилет с узором или тонкий кардиган с контрастной отделкой, которые можно сочетать с белой рубашкой или базовой водолазкой, сообщает elle.com.
|Плюсы
|Минусы
|Вечная классика, не выходящая из моды
|Требует аккуратного ухода
|Натуральные материалы, высокая износостойкость
|Может быть объёмным при многослойности
|Универсальность в сочетаниях
|Некоторые узоры визуально расширяют плечи
Стирайте вручную при температуре не выше 30°C, сушите на горизонтальной поверхности.
Да, выберите модель в спокойной гамме и сочетайте с классическими брюками или юбкой.
С джинсами, шерстяными юбками, пальто из твида и обувью на толстой подошве.
|Миф
|Правда
|Фэр-айл подходит только для деревенского стиля
|Современные бренды адаптировали его под городскую моду
|Такой свитер полнит
|Вертикальные элементы узора визуально вытягивают силуэт
|Узор быстро надоедает
|Мягкая цветовая палитра делает его универсальным и долговечным
