Зима крадёт влагу из кожи быстрее ветра: одна ошибка в уходе делает лицо серым и стянутым

Зимний воздух снижает липиды кожи — дерматологи

Зима каждый год превращает кожу в испытательный полигон: воздух становится суше, ветер сильнее, а отопление делает микроклимат агрессивным. В этот период кожа чаще краснеет, шелушится, становится тусклой и реагирует даже на обычные средства ухода.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка наносит крем

Многие считают, что увлажняющие кремы "не работают", но чаще всего проблема в другом — в нарушенной структуре ухода и неправильной последовательности нанесения продуктов.

Почему кожа страдает зимой: дело не только в холоде

Когда температура падает, а воздух в помещениях становится сухим из-за обогрева, липидный барьер истончается. Кожа теряет способность удерживать влагу и начинает быстрее раздражаться.

"Зимой происходит значительная потеря липидов кожи", — объясняет дерматолог.

Именно снижение липидов делает поверхность более уязвимой и чувствительной: становится меньше природной защиты, и любые воздействия ощущаются сильнее, пишет akcniceny.cz.

Сухая или обезвоженная кожа — важное различие

Ошибки зимнего ухода часто начинаются с неправильного определения типа проблемы. Женщины нередко используют плотные кремы, но ощущение стянутости остаётся. Причина в том, что кожа может быть сухой — когда ей не хватает жира — или обезвоженной, когда дефицит относится к воде.

Сухой коже нужны липиды: масла, церамиды, сквалан. Обезвоженная же кожа может одновременно блестеть и шелушиться, поэтому ей необходимы лёгкие сыворотки с гиалуроновой кислотой, пантенолом, глицерином и мочевиной в низких концентрациях.

"Моя кожа просто обезвожена", — рассказывает Зузана (37), вспоминая, как боролась с этой проблемой каждую зиму.

Понимание различий помогает подобрать более точные продукты и избежать раздражений.

Самые частые ошибки зимнего ухода

Только густой крем без сыворотки. Без водного слоя жиры не удерживаются, и крем "не работает". Слишком агрессивные гели для умывания. Сульфаты, спирт и резкие отдушки разрушают защитный барьер. Отказ от SPF. Ультрафиолет проникает сквозь облака и усиливает покраснение. Перегрев помещений. Низкая влажность буквально вытягивает влагу с поверхности кожи.

Дерматологи подчёркивают, что менять всю косметику зимой не нужно — важно скорректировать порядок нанесения и подобрать правильные текстуры.

Сравнение: сухая vs обезвоженная кожа

Признак Сухая кожа Обезвоженная кожа Чего не хватает Жиров Воды Может быть жирной? Нет Да Чем исправлять Масла, церамиды Гиалуроновая кислота, глицерин Внешний вид Тусклая, шероховатая Тонкая, натянутая, реактивная

Как правильно наносить многослойный уход зимой

1. Мягкое очищение

Лучший выбор — молочные или крем-гелевые средства без спирта. Они сохраняют барьер и предотвращают чрезмерную сухость.

2. Увлажняющая сыворотка

Эффективные компоненты — гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина до 5%, пантенол, алоэ вера.

"Всегда наносите увлажняющую сыворотку на влажную кожу", — советует эксперт.

Это усиливает её действие и помогает поддерживать оптимальный уровень увлажнения.

3. Крем для восстановления барьера

Подходящие ингредиенты — церамиды, холестерин, ниацинамид, сквалан. Если кожа сильно сохнет, можно добавить натуральные масла: жожоба, аргановое, миндальное.

4. SPF — обязательный шаг

Даже зимой UV-лучи повреждают клетки, провоцируют покраснения, пигментацию и ускоряют появление морщин. Крем с SPF защищает кожу от фотостарения.

Как защитить кожу на улице

Зимой важно усилить защиту перед выходом: нанести плотный слой SPF, использовать бальзамы против обморожений при активном отдыхе, защищать губы и прикрывать нижнюю часть лица шарфом или платком.

Какие ингредиенты вредны зимой

спирт и агрессивные проводники — сушат кожу

ментол и резкие отдушки — усиливают реактивность

сильные кислоты — истончают барьер

ретиноиды без увлажнения — могут дать жжение и шелушение

Эти компоненты лучше уменьшить или исключить в холодный сезон.

Быстрое восстановление, если кожа уже раздражена

Когда кожа "горит" и стягивается, ей нужна срочная помощь.

Подойдут гелевые или кремовые маски с увлажняющими компонентами, средства с пантенолом и защитные бальзамы. Стоит сократить отшелушивание и установить увлажнитель воздуха, чтобы повысить влажность в помещении.

"Коже нужно время — как минимум неделя стабильного ухода", — напоминает дерматолог.

Регулярность делает уход эффективным даже в тяжёлые зимние дни.

А что если кожа жирная, но сушит и шелушится?

Жирная кожа тоже может быть обезвоженной. В этом случае вместо плотных кремов нужны сыворотки на водной основе и лёгкие эмульсии. Салициловую кислоту можно использовать точечно, а ретиноиды — только вместе с барьерным кремом.

Таблица: плюсы и минусы многослойного ухода

Плюсы Минусы Заметное восстановление барьера Требует дисциплины Уменьшение покраснений и шероховатости Нужно время на нанесение Подходит большинству типов кожи Может быть дороже базового ухода Снижает риск зимних раздражений Неправильный порядок снижает эффективность Дает быстрый визуальный результат Требует подбора средств

FAQ

Как выбрать лучший увлажняющий крем для зимы?

Ищите формулы с церамидами, скваланом и холестерином. Они укрепляют барьер и уменьшают стянутость.

Сколько стоит полный зимний уход?

Цена зависит от брендов, но базовый набор — мягкий гель, сыворотка, крем и SPF — доступен в широком диапазоне стоимости.

Что лучше: масло или крем?

Крем должен идти первым. Масло можно наносить поверх, если кожа очень сухая — оно помогает удерживать влагу.

Мифы и правда

Миф: зимой можно отказаться от SPF.

Правда: UV-лучи активны в любое время года.

Миф: чем плотнее крем, тем лучше увлажнение.

Правда: без водной сыворотки липиды не закрепляются должным образом.

Миф: жирная кожа не нуждается в увлажнении.

Правда: она часто обезвожена и требует лёгких сывороток.

Три интересных факта

Зимой кожа теряет влагу в два раза быстрее, чем летом. Церамиды — основа липидного барьера — уменьшаются с возрастом, поэтому кожа реагирует сильнее. Увлажнители воздуха могут повысить уровень влажности в комнатах на 20-30%, что заметно уменьшает сухость кожи.

Исторический контекст

Первые зимние защитные мази на основе животных жиров появились ещё в Средневековье. Современные барьерные кремы начали активно развиваться в середине XX века. Распространение SPF-косметики стало ключевым шагом в профилактике фотостарения.