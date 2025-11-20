Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Установлено влияние строения кожи на целлюлит — эксперты
Трактор потерпел четвёртое поражение подряд в матче с Амуром — спортивные аналитики
Неприхотливые пальмы подходят для холла и спальни
Торговля ЕС с Россией по объёму превысила помощь Украине — МИД Швеции
Молодёжь выбирает системы нагревания табака вместо сигарет — Минздрав
Просрочка и сломанные предметы ухудшает гигиену и порядок в ванной — организаторы
Оксиды железа в образцах Луны подтверждены учёными миссии Чанъэ-6
Красное мясо исключается из меню 2026 года, по правилам года Лошади
Нестабильные показания уровня топлива объяснили автоэлектрики

Отросшая челка живёт своей жизнью: приём, превращающий хаос на лбу в идеальный объём

Объём отросшей челки держится дольше при прикорневой сушке феном
5:30
Моя семья » Красота и стиль

Отросшая челка может стать изюминкой образа, если уложить её с умом. Многие переживают, что пряди ложатся неаккуратно, быстро теряют форму или распадаются на части, но несколько правильных движений и подходящие инструменты способны полностью изменить ситуацию. Главное — понять, какая укладка подходит именно вам, и придерживаться простой, но эффективной техники.

Девушка с водопадной челкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с водопадной челкой

Почему отросшая челка становится проблемой

Когда челка удлиняется, она теряет свою первоначальную форму и начинает вести себя непредсказуемо. Одни пряди скручиваются, другие выбиваются из общего объёма. При этом обычные средства для укладки часто оказываются бесполезными — нужна другая тактика. Отросшая челка требует большего внимания, но одновременно открывает новые возможности: её можно зачесать набок, придать воздушный объём, собрать в лёгкую волну или спрятать в причёску.

Что влияет на стойкость объёма

Размер и направление наклона, плотность волос, качество стайлинга — всё это определяет, продержится ли укладка целый день. Объём лучше всего сохраняется, если волосы слегка увлажнены, корни приподняты теплом, а сама челка закреплена лёгким, но гибким средством. Хорошие помощники — текстурирующие спреи, щётки среднего диаметра и фены с насадкой-концентратором. Но важно не переборщить: обильные слои продуктов только утяжелят отросшие пряди.

Сравнение вариантов укладки

Вариант Кому подходит Инструменты Стойкость
Лёгкий объём с феном Прямые и волнистые волосы Фен, круглая щётка, спрей-термозащита Высокая
Разделение на бок Любой тип волос Воск или крем для текстуры Средняя
Укладка волной Тонкие и мягкие волосы Плойка Ø25-28 мм Средняя-высокая
Спрятанная челка в причёске Густые волосы Невидимки, лёгкий гель Высокая

Советы шаг за шагом

  1. Нанесите термозащиту на слегка влажные волосы, уделяя внимание корням челки.

  2. Направьте поток тёплого воздуха под углом вверх, используя круглую щётку, чтобы приподнять пряди.

  3. Закрепите результат холодным воздухом — он "запечатывает" форму и продлевает стойкость.

  4. Для аккуратного бокового пробора используйте каплю крема для текстуры и расчешите челку гребнем с частыми зубьями.

  5. Хотите мягкую волну? Прокрутите прядь на плойку буквально на 2-3 секунды, чтобы сохранить естественность.

  6. Чтобы спрятать слишком длинные пряди, зачешите их в сторону и зафиксируйте невидимкой, оставив объём у корней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком много лака → склеенные пряди → используйте лёгкий спрей-финиш с подвижной фиксацией.
  • Укладка на сухие, непослушные волосы → форма распадается → слегка увлажните пряди и нанесите термозащиту.
  • Выпрямление утюжком без объёма → челка "прилипает" ко лбу → сделайте предварительную прикорневую сушку.
  • Применение тяжёлых масел → потеря пышности → выберите лёгкий текстурирующий спрей.

А что если челка совсем мешает

Если отросшие пряди падают на глаза, попробуйте сделать высокий пучок или хвост с аккуратным закручиванием челки вокруг основания. Ещё один вариант — мягкие зажимы: они удержат форму без заломов, а за пару часов челка примет нужное направление даже без фена.

Плюсы и минусы разных инструментов

Инструмент Плюсы Минусы
Круглая щётка Делает естественный объём Требует практики
Фен с концентратором Быстро фиксирует форму Может пересушивать
Плойка Добавляет стильные волны Риск перегрева
Крем для укладки Даёт мягкую текстуру Может утяжелить
Спрей-объём Лёгкая фиксация Недолговечен при влажности

FAQ

Как выбрать средство для укладки отросшей челки?
Ориентируйтесь на тип волос: для тонких подходят спреи-объёмы, для густых — кремы и текстурирующие средства.

Сколько стоит качественный стайлинг для челки?
Цены варьируются: текстурирующие спреи стоят в среднем от 500 до 1500 рублей, профессиональные — выше.

Что лучше — плойка или утюжок?
Плойка мягче формирует объём, утюжок делает гладкий эффект. Для отросшей челки универсальнее плойка, так как сохраняет подвижность волос.

Мифы и правда

  1. Миф: "Объём держится только на короткой челке".
    Правда: отросшая челка тоже прекрасно держит форму при правильной сушке и фиксации.

  2. Миф: "Стайлинг портит волосы".
    Правда: современные средства наоборот защищают срез от пересушивания.

  3. Миф: "Челка обязательно требует стрижки".
    Правда: удлинённые варианты легко превращаются в элемент стиля.

Три интересных факта

  1. Чем ближе фен держат к корням, тем дольше сохраняется прикорневой изгиб.

  2. Тонкие волосы реже держат волну, но на них лучше всего работает "холодное закрепление".

  3. Чёлка, уложенная набок, визуально делает черты лица мягче.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Оксиды железа в образцах Луны подтверждены учёными миссии Чанъэ-6
В зоне СВО происходят тектонические сдвиги — военный эксперт Максим Климов
Красное мясо исключается из меню 2026 года, по правилам года Лошади
Нестабильные показания уровня топлива объяснили автоэлектрики
Высокий риск конных маршрутов выделили специалисты по сафари
Вербовка российских лётчиков: генерал-майор Липовой описал методы западных спецслужб
Что сделать из одинокого носка: практичные варианты использования
В деле убийства певца Игоря Талькова поставлена точка
Заповедник тормозит развитие из-за статуса университетского объекта — краеведы
Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.