Лоуренс вышла на улицу в вещах, которые давно считались скучными — и ошеломила всех

Дженнифер Лоуренс давно доказала: чтобы выглядеть стильно, не обязательно гнаться за новым. Её спокойная уверенность в силе винтажных находок и привычка сочетать подержанные вещи с подиумными новинками делают актрису примером того, как можно переосмыслить базовый гардероб. Даже самые привычные элементы — белая футболка и чёрная юбка — в её исполнении перестают быть простыми вещами "на каждый день" и превращаются в выразительные образы.
Белая футболка и чёрная юбка — сочетание, которое есть почти у всех. Но именно Лоуренс показывает, как этот дуэт может выглядеть по-новому. В Нью-Йорке она интерпретировала базовую формулу так, что минимализм стал почти архитектурным: плотный воротник-стойка, широкие рукава, структурированная ткань и асимметричная вставка на юбке, визуально напоминающая трубчатую складку.
Актриса появилась в этом образе, когда пришла на съёмки The Tonight Show. Её выбор снова подтвердил: даже классическая капсула в духе минимализма может звучать свежо, если работать с формой, объёмом и деталями.
Весь комплект был взят из коллекции Lii Spring 2026 — яркого показа Недели моды в Нью-Йорке. Над брендом работает молодой дизайнер Зейн Ли, который быстро привлёк внимание стилистов и знаменитостей. Но Лоуренс не меняет своих принципов: она может надеть подиумный лук, но и в повседневности продолжает искать вдохновение в своем собственном гардеробе.
Когда-то в интервью она поделилась историей о том, что в детстве носила одежду после братьев и до сих пор любит секонд-хенд, где, по её словам, иногда удаётся найти настоящие сокровища:
"Выросла на одежде своих братьев и люблю искать сокровища из секонд-хенда", — сказала актриса Дженнифер Лоуренс.
Этот подход сформировал её фирменное отношение к моде: ценность — не в количестве новых вещей, а в том, как по-новому раскрываются старые.
|Подход
|Особенности
|Где использовать
|Классический комплект
|Простая футболка и прямая юбка
|Офис, повседневные образы
|Модный минимализм
|Структурные ткани, асимметричные детали
|Презентации, деловые мероприятия
|Винтажное прочтение
|Смешение ретро-футболок, юбок А-силуэта
|Уличный стиль
|Подиумный вариант
|Архитектурные формы, необычные пропорции
|Выходы, съёмки, события
Выберите футболку из плотного хлопка или трикотажа с аккуратной стойкой.
Подберите юбку, где есть необычный акцент: разрез, драпировка, асимметрия.
Используйте аксессуары — тонкие ремешки на босоножках, лаконичные солнцезащитные очки, серёжки-канделябры.
Смешайте новое и винтажное: например, юбку от современного бренда и винтажную блузу.
Добавьте один заметный элемент — это создаст баланс между простотой и концептуальностью.
Если нужен вариант для офиса — замените футболку на белую рубашку, а босоножки на закрытые туфли.
Если нужен комплект для прогулки — меняйте юбку на джинсовую модель А-силуэта, добавляйте кроссовки.
Если предстоит вечернее событие — добавьте металлический пояс или выберите юбку из плотного сатина.
|Плюсы
|Минусы
|Сочетается почти с любым гардеробом
|Требует хорошего качества тканей
|Лёгко адаптируется под стиль
|На дешёвых тканях быстро теряет эффект
|Поддерживает тренд "тихой роскоши"
|Может выглядеть слишком просто без аксессуаров
|Подходит для капсульного гардероба
|Не всегда уместен в холодное время года
Как выбрать футболку, которая будет смотреться дорого?
Ориентируйтесь на плотный хлопок, ровный шов по плечам и стойку, которая держит форму.
Сколько стоит собрать образ в стиле Лоуренс?
Если использовать масс-маркет и винтаж, можно уложиться в умеренный бюджет. Дизайнерские аналоги — дороже, но долговечнее.
Что лучше — юбка-карандаш или асимметричная модель?
Для минималистичного образа подойдут оба варианта, но асимметрия делает комплект актуальнее.
