Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моторы унифицировали измерения в литрах по данным инженеров
Закон разрешает коллекторам один звонок в сутки по данным Центробанка
Трамп подписал закон по делу Эпштейна под давлением общества — американист
Певица Слава перенесла потерю слуха и несколько операций
5 речных видов с минимальным количеством костей и плотным филе
Рак молодеет: что стоит за ожиданием обновленных клинических рекомендаций
Короткий световой день меняет режим комнатных растений
Боль и травмы часто становятся причиной отказа кошки сидеть на руках — ветеринары
На Марсе обнаружен возможный металлический метеорит — сообщили в NASA

Тонкие волосы оживают: одна стрижка делает их гуще, чем кажется возможным

Светлое окрашивание усиливает объём тонких волос — стилист Нортвуд
0:23
Моя семья » Красота и стиль

Многие сталкиваются с тем, что тонкие волосы сложно уложить, придать им форму или сохранить объём хотя бы на несколько часов. И хотя тип волос действительно определяется генетикой, внешний вид причёски во многом зависит от ухода, стрижки и цвета. Правильно подобранный стиль способен преобразить даже самые непослушные или редеющие волосы — именно на это и делают ставку профессиональные стилисты.

Женщина у окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина у окна

Что важно знать о тонких волосах

Тонкие пряди встречаются почти у половины жителей Европы — около 42 % людей имеют именно такой тип волос. Они мягкие, шелковистые, красиво отражают свет, но легко теряют форму и быстро "падают". Со временем такие волосы становятся суше и хрупче, чаще ломаются, особенно после пятидесяти лет. Поэтому выбор стрижки и подход к укладке играют ключевую роль — прическа должна не только украшать, но и поддерживать структуру волос.

Какую стрижку выбирают для тонких волос

Стилисты уверены: чем короче волосы, тем легче им держать форму. При этом совсем коротко стричься необязательно — важно избегать длин ниже уровня груди и слишком сильной филировки, которая делает пряди ещё реже. Обладательницам полудлинных волос подойдут лёгкие волны, если использовать минимум стайлинга и наносить пенку только у корней.

Почему микадо — почти беспроигрышный вариант

Короткое или удлинённое микадо остаётся одной из самых универсальных стрижек для тонких волос. Оно подходит разным типам лица и даёт свободу в укладке. Прямые концы, как у Лили Коллинз, создают аккуратный силуэт, а чуть удлинённая версия в духе Хейли Бибер смотрится женственно и современно. Чтобы укладка держалась дольше, волосы после мытья лучше дать высохнуть естественно, затем собрать в низкий хвост и распустить перед фиксацией лаком.

Пикси, которое работает

Если волосы редкие, но хочется динамики, отлично подойдёт кудрявый или текстурный пикси. Такой вариант делает образ живым и воздушным. Холли Берри долгое время носила именно такую стрижку — короткие боковые зоны и удлинённая макушка создают объём, которого обычно не хватает тонким волосам. Асимметричные варианты пикси, как у Эммы Уотсон или Мии Фэрроу, тоже визуально увеличивают густоту.

Нужно ли истончать тонкие волосы

Споры о филировке тонких волос идут давно. Одни считают, что она облегчает прядям жизнь, другие — что делает их слишком плоскими.

"Чрезмерное наслоение может привести к потере объема волос", — отметил стилист Джордж Нортвуд.

Тем, кто всё-таки предпочитает слои, лучше выбирать лёгкие, мягкие переходы, особенно вокруг лица — это помогает создать иллюзию дополнительного объёма.

Как цвет усиливает объём

Правильно подобранный оттенок может буквально "нарисовать" объём. Тёмные тона визуально уменьшают массу волос, а светлые — расширяют и добавляют плотности. Мелирование и балаяж создают игру света и тени, подчеркивают текстуру и придают прическе глубину даже без сложной укладки.

Сравнение подходов 

Подход Кому подходит Результат
Микадо Тонкие, прямые и волнистые волосы Чёткая форма, визуальный объём
Пикси Тонкие и редеющие волосы Легкость, текстура, динамика
Прямой срез Очень тонкие волосы без густоты Более плотный и тяжёлый силуэт
Слои вокруг лица Полудлинные волосы Мягкость и дополнительный объём

Советы шаг за шагом

  1. Используйте лёгкие стайлинги: пенка у корней, спрей для объёма по длине.

  2. Сушите волосы вниз головой или с диффузором.

  3. Приобретите утюжок или щипцы небольшого диаметра — они создают аккуратные локоны на тонких волосах.

  4. После укладки фиксируйте результат сухим текстурирующим спреем.

  5. Для окрашивания выбирайте техники растяжки: балаяж, бэбилайтс, натуральные переходы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Слишком длинные волосы → обвисшая форма → стрижка до плеч или короче.

  2. Тяжёлые средства для укладки → потеря объёма → лёгкий объёмный спрей.

  3. Однотонный тёмный оттенок → визуальное уменьшение густоты → мелирование или балаяж.

А что если…

…волосы очень тонкие и ломкие?
Поддерживайте их укрепляющими сыворотками, мягкими шампунями, средствами с протеинами. Используйте тёплые, а не горячие инструменты.

…хочется длинные волосы?
Возможно, стоит делать регулярные стрижки и выбирать воздушные техники окрашивания, чтобы длина не выглядела плоской.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрая укладка Легко теряют форму
Мягкая текстура Быстро загрязняются
Хорошо воспринимают окрашивание Склонность к ломкости

FAQ

Как выбрать стрижку для тонких волос?

Ориентируйтесь на длину до плеч, прямые срезы или мягкие слои. Слишком длинные волосы теряют объём.

Сколько стоит окрашивание с эффектом объёма?

Мелирование, балаяж и бэбилайтс стоят по-разному — в среднем от среднего до премиального сегмента, в зависимости от салона.

Что лучше использовать для укладки?

Лёгкие пенки, текстурирующие спреи, средства для прикорневого объёма — они не утяжеляют волосы.

Мифы и правда

Миф: тонкие волосы нельзя красить.
Правда: можно, но важно выбирать щадящие техники.

Миф: стрижки короче подбородка всегда уменьшают объём.
Правда: правильно сделанный боб или пикси, наоборот, увеличивает его.

Миф: слои противопоказаны.
Правда: лёгкая градация вокруг лица делает прическу живее.

Интересные факты

  1. Толщина волоса у европейцев — одна из самых низких среди этнических групп.

  2. Светлые волосы тоньше тёмных, но визуально выглядят объёмнее.

  3. На голове может быть до 150 000 волосков, но их диаметр сильно различается.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Недвижимость
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Выводы из трагедии в Крокусе сделаны: МВД публикует данные операции "Нелегал" Любовь Степушова Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Последние материалы
Пиво и макароны важнее автомобилей: ЕС попросит США снять пошлины с ряда товаров
5 речных видов с минимальным количеством костей и плотным филе
C-400 перехватили все выпущенные ВСУ ракеты ATACMS — MWM
Рак молодеет: что стоит за ожиданием обновленных клинических рекомендаций
Короткий световой день меняет режим комнатных растений
Боль и травмы часто становятся причиной отказа кошки сидеть на руках — ветеринары
На Марсе обнаружен возможный металлический метеорит — сообщили в NASA
Снижение стресса помогает сохранить молодость организма — сообщили учёные
Дефицит какао уменьшил выпуск шоколада по оценке доцента Щербаченко
Киевский кризис вывел Залужного в претенденты на премьера — политолог Топорнин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.