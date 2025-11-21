Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Отросшая челка больше не проблема: простая техника превращает небрежность в идеальный объём

Отросшая челка лучше держит объем при укладке брашингом
5:28
Моя семья » Красота и стиль

Отросшая челка — не повод прятать волосы под ободок или закалывать их невнятными шпильками. Напротив, она может стать акцентом образа, если уложена правильно. Чтобы придать ей объем и мягкое движение, не нужно сложных инструментов: достаточно фена, брашинга и правильной техники.

Девушка с воздушной челкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с воздушной челкой

Почему отросшая челка теряет форму

Через несколько месяцев после стрижки волосы становятся тяжелее, и прежний объем у корней быстро пропадает. Вместо плавных волн появляются заломы или "петухи". Часто причиной становится не столько длина, сколько неправильная сушка — горячий воздух направлен под неверным углом, из-за чего волосы теряют упругость.

Подготовка к укладке

Перед тем как приступить к укладке, важно:

  • вымыть волосы мягким шампунем, придающим объем у корней;
  • нанести термозащитный спрей или легкий мусс;
  • подсушить волосы полотенцем до состояния легкой влажности.

Челка должна быть немного влажной — не сухой, но и не мокрой. Только тогда форма закрепится надолго.

Как красиво уложить челку с помощью брашинга

Чтобы получить объем и мягкое движение, лучше выбрать брашинг диаметром 40-45 мм - этот размер подходит для большинства типов волос и создает естественный изгиб.

Пошаговая техника

  • Разделить челку: отделите переднюю часть волос и закрепите остальную массу зажимом.
  • Создать базовый объем: накрутите челку на брашинг и протяните прядь вниз, направляя поток теплого воздуха сзади.
  • Сформировать изгиб: концы заверните внутрь и снова прогрейте теплым воздухом.
  • Задать направление: разверните брашинг от лица, закрутите челку и прогрейте у корней — так создается объем у основания.
  • Зафиксировать форму: протяните челку к затылку, подавая поток воздуха спереди, затем слегка остудите волосы и сбрызните легким лаком.

Результат — мягкая, воздушная челка, которая не теряет движения в течение дня.

Советы шаг за шагом

  • Использовать фен с насадкой-концентратором: он помогает контролировать поток воздуха.
  • Приподнимать прядь у корня для дополнительного объема.
  • Не использовать слишком горячий воздух — оптимальная температура умеренно теплая.
  • После сушки дать челке остыть, чтобы форма закрепилась.
  • Для фиксации использовать спрей легкой степени — сильная фиксация утяжелит волосы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: направлять поток воздуха сверху вниз.
    Последствие: волосы теряют объем, челка становится плоской.
    Альтернатива: сушить под углом от затылка к лицу.
  • Ошибка: использовать слишком маленький брашинг.
    Последствие: челка закручивается слишком сильно.
    Альтернатива: выбрать диаметр 40-45 мм для естественного изгиба.
  • Ошибка: наносить слишком много стайлинга.
    Последствие: волосы выглядят жирными.
    Альтернатива: использовать минимальное количество средства и распределять по длине.

А что если…

Если времени на укладку совсем нет, можно воспользоваться альтернативным методом — накрутить челку на крупные липучие бигуди и подсушить феном. Через 10-15 минут получится тот же эффект мягкого объема, сообщает thevoicemag.ru.

Плюсы и минусы укладки на брашинг

Метод Плюсы Минусы
Укладка на брашинг Долговременный объем, естественный вид Требует немного практики
Бигуди + фен Быстрая альтернатива Объем держится чуть меньше
Плойка или утюжок Контролируемая форма Повышенная термическая нагрузка

FAQ

Как сохранить объем на целый день

Используйте термозащиту и лак легкой фиксации. Не трогайте челку руками после укладки.

Можно ли укладывать отросшую челку утюжком

Да, если нужно выровнять прядь, но лучше комбинировать с брашингом для плавного изгиба.

Как часто нужно подстригать челку-шторку

Раз в 6-8 недель, чтобы сохранить форму и предотвратить ломкость кончиков.

Мифы и правда

  • Миф: отросшую челку нельзя уложить красиво.
    Правда: правильная техника придает объем и естественное движение даже длинным прядям.
  • Миф: фиксация лаком утяжеляет волосы.
    Правда: современные легкие спреи сохраняют объем без липкости.
  • Миф: брашинг портит структуру волос.
    Правда: при умеренном нагреве и термозащите он безопасен и даже улучшает блеск.

Интересные факты

  • Брашинг появился в 1950-х и сначала использовался только в салонах.
  • Диаметр щетки напрямую влияет на объем: чем больше щетка, тем мягче изгиб.
  • Легкая укладка у корней визуально делает лицо моложе.

Исторический контекст

  • В 1960-х популярность брашинга принесла прическа боб с закрученными концами.
  • В 1990-х укладка стала частью домашнего ухода, благодаря компактным фенам.
  • Сегодня брашинг снова на пике — благодаря возвращению тренда на естественные текстуры.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
