Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировка на батуте улучшает координацию движений по рассказу фитнес-тренера
Горячая вода и фен ускоряют разморозку морозилки — специалисты
Кейт Уинслет рассказала о неловкой встрече с Карлом III
Анна Ковальчук объяснила успех сериала "Тайны следствия"
Кокосовая панировка делает креветки хрустящими в аэрогриле — отметили кулинары
Автопроизводители перешли на EPB по данным инженеров
Жёсткий запрет на сладкое может навредить психике — отметила гастроэнтеролог Росси
59% россиян считают приемлемой ипотеку до 12% — "РБК Недвижимость"
Осенние дожди вызывают переувлажнение компостной кучи

Блондинки сдают ледяные позиции: новый оттенок делает волосы горячими, как вечер в Милане

В 2025 году в моду вошли теплые естественные оттенки блонда
1:29
Моя семья » Красота и стиль

В индустрии красоты 2025 года царит культ натуральности. На смену сложным окрашиваниям пришли мягкие, природные оттенки, создающие эффект "своего" цвета, будто выгоревшего на солнце. Тенденция теплых золотистых тонов не теряет актуальности и с приходом осени. Именно в этом контексте появился новый тренд — spiced honey blonde, или "пряный медовый блонд".

Блондинка с медовым оттенком волос
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Блондинка с медовым оттенком волос

Этот оттенок стал логичным продолжением моды на естественные переходы и живое сияние волос. Он сочетает медовые, карамельные и янтарные переливы, создавая ощущение тепла и уюта — словно солнечный свет задержался в локонах.

Натуральность как философия

Переход к естественным оттенкам заметен во всем: от макияжа до волос. Популярные окрашивания — teddy bear, boho blonde, royal honey, golden hour blonde - объединила одна идея: мягкость и эффект благородного свечения. Волосы выглядят ухоженными, а образ — естественным, будто оттенок достался от природы.

С наступлением холодов акцент сместился в сторону более глубоких, теплых тонов. После всплеска популярности окрашивания cowboy copper для шатенок и брюнеток, появился его "сестринский" вариант для светлых волос — пряный медовый блонд.

Осенний уют в оттенке волос

Название "spiced honey blonde" передает настроение сезона. В нем слышатся ассоциации с медом, специями, корицей и солнечным светом. Этот цвет словно согревает изнутри, придает коже теплое сияние, а лицу — свежесть. Особенно гармонично он сочетается с осенней палитрой одежды: шоколад, карамель, кофе с молоком, сливки.

Такой оттенок создает ощущение объема и густоты волос. Свет играет в каждом движении, подчеркивая текстуру прядей. При дневном свете он выглядит мягко и естественно, а при вечернем освещении становится насыщеннее и глубже.

Как создается оттенок spiced honey blonde

Окрашивание строится на комбинации теплых тонов — медовых, янтарных, карамельных и иногда каштановых, чтобы добавить глубины. Колорист сначала выравнивает базу, а затем мягко распределяет цвет по прядям, создавая игру света и объема.

"Главная идея окрашивания — сохранить природное ощущение света на волосах", — отметил стилист Оливье Моро.

Для создания плавных переходов мастера чаще всего используют техники мелирования или балаяжа. Они позволяют избежать жестких границ и делают результат максимально естественным.

Преимущество spiced honey blonde в том, что обладательницам светлых волос не нужно кардинально менять оттенок. Достаточно легкого тонирования, которое можно легко обновлять или менять, не повреждая структуру волос.

Почему это все же блонд

В профессиональной колористике понятие "блонд" охватывает широкий спектр тонов — от почти белого до светло-русого. Поэтому пряный медовый оттенок, хоть и выглядит темнее классического пшеничного, относится именно к категории блондов. Его задача — подчеркнуть естественность и придать лицу мягкость.

Этот цвет идеально подходит для светлой или средней кожи с теплым подтоном. Он освежает черты лица, делает взгляд выразительнее, а кожу — более сияющей. Особенно красиво "пряный мед" раскрывается в сочетании с зелеными, ореховыми и серо-голубыми глазами.

Таблица сравнения оттенков

Окрашивание Основные тона Эффект Уровень осветления Кому подходит
Spiced honey blonde Мед, карамель, янтарь Мягкое сияние Минимальный Блондинкам с теплым подтоном
Boho blonde Бежевый, песочный, золотистый Натуральность Средний Светлой коже
Royal honey Темный мед, бронза Глубина и объем Легкое затемнение Средний и смуглый тон кожи
Golden hour blonde Золото, шампань, янтарь Эффект подсвечивания Средний Любой подтон
Cowboy copper Медно-каштановый Осеннее тепло Средний Шатенкам и брюнеткам

Советы шаг за шагом

  • Подготовить волосы: провести мягкое очищение и питательную маску перед окрашиванием.
  • Выбрать теплую базу — медовую или янтарную, без холодных оттенков.
  • Использовать технику балаяжа или мягкого мелирования для создания световых бликов.
  • После окрашивания нанести тонирующую маску для закрепления цвета.
  • В уход включить шампуни без сульфатов и масла для питания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование агрессивных осветлителей.
    Последствие: пересушенные волосы и потеря блеска.
    Альтернатива: мягкое тонирование или щадящее мелирование.
  • Ошибка: частое использование горячих инструментов.
    Последствие: ломкость и тусклость.
    Альтернатива: термозащита и редкое выпрямление.
  • Ошибка: пренебрежение увлажнением.
    Последствие: быстрое вымывание пигмента.
    Альтернатива: регулярные маски и сыворотки с маслами.

А что если…

Если цвет хочется освежить, достаточно легкого тонирования раз в три-четыре недели. Оно возвращает мягкое сияние и помогает сохранить теплый оттенок без резких переходов, сообщает woman.ru.

Таблица плюсов и минусов

Пряный медовый блонд Плюсы Минусы
Естественный, теплый и объемный оттенок Подчеркивает кожу, не требует сильного осветления Не подходит для холодных подтонов кожи
Прост в уходе и корректировке Легко обновляется тонированием Требует регулярного ухода без сульфатов

FAQ

Как ухаживать за spiced honey blond

Используются бессульфатные шампуни и маски с маслами и протеинами. Они сохраняют блеск и продлевают стойкость оттенка.

Можно ли вернуть прежний цвет после окрашивания

Да, если использовалось тонирование. Пигмент смывается постепенно, не оставляя границ.

Сколько держится оттенок пряного меда

Обычно от 4 до 6 недель в зависимости от ухода и частоты мытья головы.

Мифы и правда

  • Миф: блонд — это только светлый почти белый цвет.
    Правда: в колористике блонд включает и теплые светло-русые оттенки.
  • Миф: теплые тона подойдут только смуглым.
    Правда: пряный мед подходит и светлой коже, придавая лицу здоровое сияние.
  • Миф: теплый блонд быстро тускнеет.
    Правда: при использовании правильного ухода он сохраняет яркость до месяца и дольше.

Интересные факты

  • Название spiced honey blonde впервые появилось в 2024 году в американских салонах.
  • Цвет вдохновлен медовыми сортами с янтарным подтоном.
  • Техника балаяжа остается самой популярной для достижения эффекта естественного света.

Исторический контекст

  • В 1970-х натуральные теплые оттенки считались символом роскоши.
  • В 2000-х блонд пережил эру платинового холодного тона.
  • С 2020-х снова вернулась тенденция к естественности и теплу.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Наука и техника
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Наука и техника
К концу века почти половина пляжей исчезнет — морской биолог Омар Дефео
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Переход на наличные становится массовой угрозой: в России обсуждают систему, которая вернула миллионы в казну Тайваня
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Последние материалы
Туристам рекомендуют учитывать мусульманские нормы Кавказа — специалист
Певец Дмитриенко выразил гордость за успех Пересильд в рейтинге
Россия увеличила импорт испанского вина до рекордных 916 тонн — Евростат
Шум в новых домах сохраняется из-за стыков и пустот по данным акустиков
Ксения Бородина рассказала о плюсах материнства после 40
Норму годового пробега уточнили автоэксперты
Сухой воздух ускорил заражение овощей в квартире — агрономы
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Бордовые смоки остаются классикой новогоднего макияжа
Жирная сметана снижает риск сворачивания в подливе по данным кулинаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.