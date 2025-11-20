Блондинки сдают ледяные позиции: новый оттенок делает волосы горячими, как вечер в Милане

В 2025 году в моду вошли теплые естественные оттенки блонда

В индустрии красоты 2025 года царит культ натуральности. На смену сложным окрашиваниям пришли мягкие, природные оттенки, создающие эффект "своего" цвета, будто выгоревшего на солнце. Тенденция теплых золотистых тонов не теряет актуальности и с приходом осени. Именно в этом контексте появился новый тренд — spiced honey blonde, или "пряный медовый блонд".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Блондинка с медовым оттенком волос

Этот оттенок стал логичным продолжением моды на естественные переходы и живое сияние волос. Он сочетает медовые, карамельные и янтарные переливы, создавая ощущение тепла и уюта — словно солнечный свет задержался в локонах.

Натуральность как философия

Переход к естественным оттенкам заметен во всем: от макияжа до волос. Популярные окрашивания — teddy bear, boho blonde, royal honey, golden hour blonde - объединила одна идея: мягкость и эффект благородного свечения. Волосы выглядят ухоженными, а образ — естественным, будто оттенок достался от природы.

С наступлением холодов акцент сместился в сторону более глубоких, теплых тонов. После всплеска популярности окрашивания cowboy copper для шатенок и брюнеток, появился его "сестринский" вариант для светлых волос — пряный медовый блонд.

Осенний уют в оттенке волос

Название "spiced honey blonde" передает настроение сезона. В нем слышатся ассоциации с медом, специями, корицей и солнечным светом. Этот цвет словно согревает изнутри, придает коже теплое сияние, а лицу — свежесть. Особенно гармонично он сочетается с осенней палитрой одежды: шоколад, карамель, кофе с молоком, сливки.

Такой оттенок создает ощущение объема и густоты волос. Свет играет в каждом движении, подчеркивая текстуру прядей. При дневном свете он выглядит мягко и естественно, а при вечернем освещении становится насыщеннее и глубже.

Как создается оттенок spiced honey blonde

Окрашивание строится на комбинации теплых тонов — медовых, янтарных, карамельных и иногда каштановых, чтобы добавить глубины. Колорист сначала выравнивает базу, а затем мягко распределяет цвет по прядям, создавая игру света и объема.

"Главная идея окрашивания — сохранить природное ощущение света на волосах", — отметил стилист Оливье Моро.

Для создания плавных переходов мастера чаще всего используют техники мелирования или балаяжа. Они позволяют избежать жестких границ и делают результат максимально естественным.

Преимущество spiced honey blonde в том, что обладательницам светлых волос не нужно кардинально менять оттенок. Достаточно легкого тонирования, которое можно легко обновлять или менять, не повреждая структуру волос.

Почему это все же блонд

В профессиональной колористике понятие "блонд" охватывает широкий спектр тонов — от почти белого до светло-русого. Поэтому пряный медовый оттенок, хоть и выглядит темнее классического пшеничного, относится именно к категории блондов. Его задача — подчеркнуть естественность и придать лицу мягкость.

Этот цвет идеально подходит для светлой или средней кожи с теплым подтоном. Он освежает черты лица, делает взгляд выразительнее, а кожу — более сияющей. Особенно красиво "пряный мед" раскрывается в сочетании с зелеными, ореховыми и серо-голубыми глазами.

Таблица сравнения оттенков

Окрашивание Основные тона Эффект Уровень осветления Кому подходит Spiced honey blonde Мед, карамель, янтарь Мягкое сияние Минимальный Блондинкам с теплым подтоном Boho blonde Бежевый, песочный, золотистый Натуральность Средний Светлой коже Royal honey Темный мед, бронза Глубина и объем Легкое затемнение Средний и смуглый тон кожи Golden hour blonde Золото, шампань, янтарь Эффект подсвечивания Средний Любой подтон Cowboy copper Медно-каштановый Осеннее тепло Средний Шатенкам и брюнеткам

Советы шаг за шагом

Подготовить волосы: провести мягкое очищение и питательную маску перед окрашиванием.

Выбрать теплую базу — медовую или янтарную, без холодных оттенков.

Использовать технику балаяжа или мягкого мелирования для создания световых бликов.

После окрашивания нанести тонирующую маску для закрепления цвета.

В уход включить шампуни без сульфатов и масла для питания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование агрессивных осветлителей.

Последствие: пересушенные волосы и потеря блеска.

Альтернатива: мягкое тонирование или щадящее мелирование.

Ошибка: частое использование горячих инструментов.

Последствие: ломкость и тусклость.

Альтернатива: термозащита и редкое выпрямление.

Ошибка: пренебрежение увлажнением.

Последствие: быстрое вымывание пигмента.

Альтернатива: регулярные маски и сыворотки с маслами.

А что если…

Если цвет хочется освежить, достаточно легкого тонирования раз в три-четыре недели. Оно возвращает мягкое сияние и помогает сохранить теплый оттенок без резких переходов, сообщает woman.ru.

Таблица плюсов и минусов

Пряный медовый блонд Плюсы Минусы Естественный, теплый и объемный оттенок Подчеркивает кожу, не требует сильного осветления Не подходит для холодных подтонов кожи Прост в уходе и корректировке Легко обновляется тонированием Требует регулярного ухода без сульфатов

FAQ

Как ухаживать за spiced honey blond

Используются бессульфатные шампуни и маски с маслами и протеинами. Они сохраняют блеск и продлевают стойкость оттенка.

Можно ли вернуть прежний цвет после окрашивания

Да, если использовалось тонирование. Пигмент смывается постепенно, не оставляя границ.

Сколько держится оттенок пряного меда

Обычно от 4 до 6 недель в зависимости от ухода и частоты мытья головы.

Мифы и правда

Миф: блонд — это только светлый почти белый цвет.

Правда: в колористике блонд включает и теплые светло-русые оттенки.

блонд — это только светлый почти белый цвет. в колористике блонд включает и теплые светло-русые оттенки. Миф: теплые тона подойдут только смуглым.

Правда: пряный мед подходит и светлой коже, придавая лицу здоровое сияние.

теплые тона подойдут только смуглым. пряный мед подходит и светлой коже, придавая лицу здоровое сияние. Миф: теплый блонд быстро тускнеет.

Правда: при использовании правильного ухода он сохраняет яркость до месяца и дольше.

Интересные факты

Название spiced honey blonde впервые появилось в 2024 году в американских салонах.

Цвет вдохновлен медовыми сортами с янтарным подтоном.

Техника балаяжа остается самой популярной для достижения эффекта естественного света.

Исторический контекст

В 1970-х натуральные теплые оттенки считались символом роскоши.

В 2000-х блонд пережил эру платинового холодного тона.

С 2020-х снова вернулась тенденция к естественности и теплу.