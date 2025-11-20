Блондинки сдают ледяные позиции: новый оттенок делает волосы горячими, как вечер в Милане

В индустрии красоты 2025 года царит культ натуральности. На смену сложным окрашиваниям пришли мягкие, природные оттенки, создающие эффект "своего" цвета, будто выгоревшего на солнце. Тенденция теплых золотистых тонов не теряет актуальности и с приходом осени. Именно в этом контексте появился новый тренд — spiced honey blonde, или "пряный медовый блонд".
Этот оттенок стал логичным продолжением моды на естественные переходы и живое сияние волос. Он сочетает медовые, карамельные и янтарные переливы, создавая ощущение тепла и уюта — словно солнечный свет задержался в локонах.
Переход к естественным оттенкам заметен во всем: от макияжа до волос. Популярные окрашивания — teddy bear, boho blonde, royal honey, golden hour blonde - объединила одна идея: мягкость и эффект благородного свечения. Волосы выглядят ухоженными, а образ — естественным, будто оттенок достался от природы.
С наступлением холодов акцент сместился в сторону более глубоких, теплых тонов. После всплеска популярности окрашивания cowboy copper для шатенок и брюнеток, появился его "сестринский" вариант для светлых волос — пряный медовый блонд.
Название "spiced honey blonde" передает настроение сезона. В нем слышатся ассоциации с медом, специями, корицей и солнечным светом. Этот цвет словно согревает изнутри, придает коже теплое сияние, а лицу — свежесть. Особенно гармонично он сочетается с осенней палитрой одежды: шоколад, карамель, кофе с молоком, сливки.
Такой оттенок создает ощущение объема и густоты волос. Свет играет в каждом движении, подчеркивая текстуру прядей. При дневном свете он выглядит мягко и естественно, а при вечернем освещении становится насыщеннее и глубже.
Окрашивание строится на комбинации теплых тонов — медовых, янтарных, карамельных и иногда каштановых, чтобы добавить глубины. Колорист сначала выравнивает базу, а затем мягко распределяет цвет по прядям, создавая игру света и объема.
"Главная идея окрашивания — сохранить природное ощущение света на волосах", — отметил стилист Оливье Моро.
Для создания плавных переходов мастера чаще всего используют техники мелирования или балаяжа. Они позволяют избежать жестких границ и делают результат максимально естественным.
Преимущество spiced honey blonde в том, что обладательницам светлых волос не нужно кардинально менять оттенок. Достаточно легкого тонирования, которое можно легко обновлять или менять, не повреждая структуру волос.
В профессиональной колористике понятие "блонд" охватывает широкий спектр тонов — от почти белого до светло-русого. Поэтому пряный медовый оттенок, хоть и выглядит темнее классического пшеничного, относится именно к категории блондов. Его задача — подчеркнуть естественность и придать лицу мягкость.
Этот цвет идеально подходит для светлой или средней кожи с теплым подтоном. Он освежает черты лица, делает взгляд выразительнее, а кожу — более сияющей. Особенно красиво "пряный мед" раскрывается в сочетании с зелеными, ореховыми и серо-голубыми глазами.
|Окрашивание
|Основные тона
|Эффект
|Уровень осветления
|Кому подходит
|Spiced honey blonde
|Мед, карамель, янтарь
|Мягкое сияние
|Минимальный
|Блондинкам с теплым подтоном
|Boho blonde
|Бежевый, песочный, золотистый
|Натуральность
|Средний
|Светлой коже
|Royal honey
|Темный мед, бронза
|Глубина и объем
|Легкое затемнение
|Средний и смуглый тон кожи
|Golden hour blonde
|Золото, шампань, янтарь
|Эффект подсвечивания
|Средний
|Любой подтон
|Cowboy copper
|Медно-каштановый
|Осеннее тепло
|Средний
|Шатенкам и брюнеткам
Если цвет хочется освежить, достаточно легкого тонирования раз в три-четыре недели. Оно возвращает мягкое сияние и помогает сохранить теплый оттенок без резких переходов, сообщает woman.ru.
|Пряный медовый блонд
|Плюсы
|Минусы
|Естественный, теплый и объемный оттенок
|Подчеркивает кожу, не требует сильного осветления
|Не подходит для холодных подтонов кожи
|Прост в уходе и корректировке
|Легко обновляется тонированием
|Требует регулярного ухода без сульфатов
Используются бессульфатные шампуни и маски с маслами и протеинами. Они сохраняют блеск и продлевают стойкость оттенка.
Да, если использовалось тонирование. Пигмент смывается постепенно, не оставляя границ.
Обычно от 4 до 6 недель в зависимости от ухода и частоты мытья головы.
Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?