Новогодняя ночь требует дерзости: макияж, что превращает блеск в оружие обольщения

Новогодняя ночь — не время для сдержанности. В 2026 году можно смело забыть о минимализме и нюдовых оттенках. Год Красной Огненной Лошади требует яркости, энергии и уверенности. Макияж становится не просто деталью образа, а настоящим заявлением — дерзким, сияющим и запоминающимся.
Бордовые оттенки вновь на пике популярности. Этот цвет — глубокий, благородный и притягательный. Он одинаково уместен и на вечеринке, и на праздничном ужине. Секрет успеха заключается в мягкой растушевке и отсутствии четких границ: макияж должен быть дымчатым и объемным.
Для создания выразительного взгляда рекомендуется нанести винный или сливовый пигмент на подвижное веко, а затем добавить немного более светлого оттенка в центр глаза. Уголки можно подчеркнуть коричневым или черным — для большей глубины.
Губы — логичное завершение образа. Бордовая помада в тон теням выглядит гармонично и элегантно. Оптимальна матовая текстура: она подчеркивает насыщенность цвета и отличается стойкостью. Чтобы избежать размазывания, контур следует очертить карандашом.
Тон лица — максимально ровный, поскольку насыщенный макияж глаз акцентирует любые несовершенства. Румяна предпочтительнее нейтральных оттенков — персиковых или бежевых, чтобы сохранить баланс.
Тем, кто хочет выйти за рамки привычного, подойдут зеленые тени. Они символизируют энергию и движение — качества, созвучные году Огненной Лошади. Изумрудные, малахитовые, хвойные или лаймовые оттенки создают атмосферу праздника и загадочности.
Главное условие — база под макияж. Без нее блестки не удержатся. После нанесения праймера тени распределяются на подвижном веке и дополняются голографическим шиммером в центре — для эффекта сияния.
Губы лучше оставить нейтральными: нюдовые, персиковые или розоватые тона подчеркнут выразительность глаз. Румяна должны быть легкими и прозрачными. Такой образ сочетает эльфийскую нежность с футуристическим блеском.
Серебро — универсальный выбор, подходящий для любого типа внешности. Макияж с серебряными блестками всегда выглядит нарядно и уместно, независимо от формата мероприятия.
Для глаз подойдут тени с мелким шиммером: их наносят на все веко и растушевывают мягкими движениями. Черная стрелка придаст взгляду выразительность и сделает образ графичным.
Блестки можно использовать не только на веках, но и на скулах или ключицах. Для фиксации применяется специальный клей или плотная база. Важно соблюдать меру — достаточно одной-двух акцентных зон.
Губы могут быть как яркими, так и спокойными: алыми для эффектности или розовыми для мягкости. Варианты с прозрачным блеском подчеркнут акцент на глазах.
Розовый цвет — это не только нежность, но и уверенность. При грамотном подборе оттенков он делает кожу свежей, а взгляд — сияющим.
Рекомендуется сочетать несколько оттенков розового: от пудрового до малинового. Плавные переходы при растушевке создают воздушный эффект. Центральную часть века можно выделить белым или золотистым шиммером.
Для губ подойдут глянцевые помады и блески — они придают объём и создают праздничное настроение. При желании можно выбрать нейтральные тона, чтобы подчеркнуть глаза. Румяна следует подбирать в том же цветовом диапазоне, создавая гармоничный образ.
Кожа должна быть идеально выровнена. Праймер, консилер и точечный хайлайтер помогут добиться бархатистого эффекта. Актуальный тренд 2026 года — матовая кожа с легким сиянием в определённых зонах.
Красная помада — символ вечной элегантности. Она превращает даже лаконичный наряд в праздничный. Классическая комбинация — стрелки и красные губы — остаётся безупречной уже десятилетия.
Чтобы добиться идеального результата, важно подобрать оттенок под свой подтон кожи. Для холодного подходят малиновые и вишневые, для теплого — коралловые и алые тона. Помаду рекомендуется наносить кистью, фиксируя контур карандашом.
Тени могут быть золотыми, перламутровыми или нейтральными — красная помада всегда выступает главным акцентом. Легкий хайлайтер на скулах придаст сияние, а мягкие персиковые румяна уравновесят контраст.
|Образ
|Основные оттенки
|Акцент
|Текстура
|Лучше всего подходит
|Бордовые смоки
|Винные, сливовые
|Губы
|Матовая
|Вечеринка, ресторан
|Зеленые тени
|Изумруд, малахит
|Глаза
|Глиттер
|Клуб, фотосессия
|Серебряные блестки
|Серо-металлик
|Глаза или скулы
|Шиммер
|Маскарад, open-air
|Розовый шиммер
|Пудровый, малиновый
|Губы или глаза
|Сатин
|Ужин, бал
|Голливудская классика
|Красный, золотой
|Губы
|Кремовая
|Классический стиль
Если хочется добавить оригинальности, можно сочетать разные текстуры — например, матовые тени с кремовыми блестками. Небольшое количество хайлайтера на ключицах или плечах придаст сияние и завершит праздничный образ, сообщает lisa.ru.
Лучше использовать пигменты с мелким помолом — они обеспечивают равномерное сияние и не осыпаются.
Хорошие блестки стоят от 500 до 2000 рублей, в зависимости от бренда и состава.
Для продолжительных мероприятий предпочтительна матовая помада: она стойкая и не требует частого обновления.
