Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кейт Уинслет рассказала о неловкой встрече с Карлом III
Анна Ковальчук объяснила успех сериала "Тайны следствия"
Кокосовая панировка делает креветки хрустящими в аэрогриле — отметили кулинары
В 2025 году в моду вошли теплые естественные оттенки блонда
Автопроизводители перешли на EPB по данным инженеров
Жёсткий запрет на сладкое может навредить психике — отметила гастроэнтеролог Росси
59% россиян считают приемлемой ипотеку до 12% — "РБК Недвижимость"
Выявлены оптимальные материалы для утепления компоста — агрономы
Молодая океаническая кора даёт высокий тепловой поток — данные Шацкого подъёма

Новогодняя ночь требует дерзости: макияж, что превращает блеск в оружие обольщения

Бордовые смоки остаются классикой новогоднего макияжа
2:19
Моя семья » Красота и стиль

Новогодняя ночь — не время для сдержанности. В 2026 году можно смело забыть о минимализме и нюдовых оттенках. Год Красной Огненной Лошади требует яркости, энергии и уверенности. Макияж становится не просто деталью образа, а настоящим заявлением — дерзким, сияющим и запоминающимся.

Девушка с вечерним макияжем и причёской
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с вечерним макияжем и причёской

Бордовые смоки: энергия страсти и уверенности

Бордовые оттенки вновь на пике популярности. Этот цвет — глубокий, благородный и притягательный. Он одинаково уместен и на вечеринке, и на праздничном ужине. Секрет успеха заключается в мягкой растушевке и отсутствии четких границ: макияж должен быть дымчатым и объемным.

Для создания выразительного взгляда рекомендуется нанести винный или сливовый пигмент на подвижное веко, а затем добавить немного более светлого оттенка в центр глаза. Уголки можно подчеркнуть коричневым или черным — для большей глубины.

Губы — логичное завершение образа. Бордовая помада в тон теням выглядит гармонично и элегантно. Оптимальна матовая текстура: она подчеркивает насыщенность цвета и отличается стойкостью. Чтобы избежать размазывания, контур следует очертить карандашом.

Тон лица — максимально ровный, поскольку насыщенный макияж глаз акцентирует любые несовершенства. Румяна предпочтительнее нейтральных оттенков — персиковых или бежевых, чтобы сохранить баланс.

Зеленые оттенки: магия изумруда и голографическое сияние

Тем, кто хочет выйти за рамки привычного, подойдут зеленые тени. Они символизируют энергию и движение — качества, созвучные году Огненной Лошади. Изумрудные, малахитовые, хвойные или лаймовые оттенки создают атмосферу праздника и загадочности.

Главное условие — база под макияж. Без нее блестки не удержатся. После нанесения праймера тени распределяются на подвижном веке и дополняются голографическим шиммером в центре — для эффекта сияния.

Губы лучше оставить нейтральными: нюдовые, персиковые или розоватые тона подчеркнут выразительность глаз. Румяна должны быть легкими и прозрачными. Такой образ сочетает эльфийскую нежность с футуристическим блеском.

Серебряные блестки: диско, космос и абсолютное сияние

Серебро — универсальный выбор, подходящий для любого типа внешности. Макияж с серебряными блестками всегда выглядит нарядно и уместно, независимо от формата мероприятия.

Для глаз подойдут тени с мелким шиммером: их наносят на все веко и растушевывают мягкими движениями. Черная стрелка придаст взгляду выразительность и сделает образ графичным.

Блестки можно использовать не только на веках, но и на скулах или ключицах. Для фиксации применяется специальный клей или плотная база. Важно соблюдать меру — достаточно одной-двух акцентных зон.

Губы могут быть как яркими, так и спокойными: алыми для эффектности или розовыми для мягкости. Варианты с прозрачным блеском подчеркнут акцент на глазах.

Розовый шиммер: женственность с характером

Розовый цвет — это не только нежность, но и уверенность. При грамотном подборе оттенков он делает кожу свежей, а взгляд — сияющим.

Рекомендуется сочетать несколько оттенков розового: от пудрового до малинового. Плавные переходы при растушевке создают воздушный эффект. Центральную часть века можно выделить белым или золотистым шиммером.

Для губ подойдут глянцевые помады и блески — они придают объём и создают праздничное настроение. При желании можно выбрать нейтральные тона, чтобы подчеркнуть глаза. Румяна следует подбирать в том же цветовом диапазоне, создавая гармоничный образ.

Кожа должна быть идеально выровнена. Праймер, консилер и точечный хайлайтер помогут добиться бархатистого эффекта. Актуальный тренд 2026 года — матовая кожа с легким сиянием в определённых зонах.

Голливудская классика: красные губы и безупречные стрелки

Красная помада — символ вечной элегантности. Она превращает даже лаконичный наряд в праздничный. Классическая комбинация — стрелки и красные губы — остаётся безупречной уже десятилетия.

Чтобы добиться идеального результата, важно подобрать оттенок под свой подтон кожи. Для холодного подходят малиновые и вишневые, для теплого — коралловые и алые тона. Помаду рекомендуется наносить кистью, фиксируя контур карандашом.

Тени могут быть золотыми, перламутровыми или нейтральными — красная помада всегда выступает главным акцентом. Легкий хайлайтер на скулах придаст сияние, а мягкие персиковые румяна уравновесят контраст.

Таблица сравнения

Образ Основные оттенки Акцент Текстура Лучше всего подходит
Бордовые смоки Винные, сливовые Губы Матовая Вечеринка, ресторан
Зеленые тени Изумруд, малахит Глаза Глиттер Клуб, фотосессия
Серебряные блестки Серо-металлик Глаза или скулы Шиммер Маскарад, open-air
Розовый шиммер Пудровый, малиновый Губы или глаза Сатин Ужин, бал
Голливудская классика Красный, золотой Губы Кремовая Классический стиль

Советы шаг за шагом

  • Начать с базы — праймер обеспечит стойкость макияжа.
  • Выровнять тон кожи и зафиксировать легкой пудрой.
  • Добавить хайлайтер на скулы и переносицу.
  • Работать с тенями по принципу: темнее у ресниц, светлее к бровям.
  • Завершить образ помадой, соответствующей выбранному стилю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование блесток без основы.
    Последствие: осыпание к концу вечера.
    Альтернатива: база под тени или фиксирующий спрей.
  • Ошибка: избыточная яркость на глазах и губах одновременно.
    Последствие: перегруженный макияж.
    Альтернатива: выбор одного акцента.
  • Ошибка: неподходящий оттенок красной помады.
    Последствие: тусклый тон кожи.
    Альтернатива: подбор цвета в соответствии с подтоном кожи.

А что если…

Если хочется добавить оригинальности, можно сочетать разные текстуры — например, матовые тени с кремовыми блестками. Небольшое количество хайлайтера на ключицах или плечах придаст сияние и завершит праздничный образ, сообщает lisa.ru.

FAQ

Как выбрать тени для новогоднего макияжа

Лучше использовать пигменты с мелким помолом — они обеспечивают равномерное сияние и не осыпаются.

Сколько стоит качественный глиттер для лица

Хорошие блестки стоят от 500 до 2000 рублей, в зависимости от бренда и состава.

Что выбрать для праздника — помаду или блеск

Для продолжительных мероприятий предпочтительна матовая помада: она стойкая и не требует частого обновления.

Мифы и правда

  • Миф: блестки уместны только для вечеринок.
    Правда: в 2026 году сияние допустимо и в дневном макияже.
  • Миф: бордовые тени делают взгляд уставшим.
    Правда: при мягкой растушевке они придают глубину и выразительность.
  • Миф: красная помада старит.
    Правда: наоборот, она освежает и придает уверенность.

Интересные факты

  • Визажисты называют бордовый цветом года 2026.
  • Тренд на глиттер берет начало в эпохе диско 1970-х.
  • Зеленые тени стали популярны после показов весна-лето 2025.

Исторический контекст

  • Первые косметические блестки появились в 1930-х и изготавливались из рыбьей чешуи.
  • В 1960-х они стали символом свободы и экспериментов.
  • В 2020-х глиттер вернулся в моду благодаря экологичным формулам.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Наука и техника
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Экономика и бизнес
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Переход на наличные становится массовой угрозой: в России обсуждают систему, которая вернула миллионы в казну Тайваня
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Последние материалы
Туристам рекомендуют учитывать мусульманские нормы Кавказа — специалист
Певец Дмитриенко выразил гордость за успех Пересильд в рейтинге
Россия увеличила импорт испанского вина до рекордных 916 тонн — Евростат
Шум в новых домах сохраняется из-за стыков и пустот по данным акустиков
Ксения Бородина рассказала о плюсах материнства после 40
Норму годового пробега уточнили автоэксперты
Сухой воздух ускорил заражение овощей в квартире — агрономы
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Бордовые смоки остаются классикой новогоднего макияжа
Жирная сметана снижает риск сворачивания в подливе по данным кулинаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.