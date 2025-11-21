Кожа светится, будто после спа: увлажняющий крем, который готовится дома за 15 минут
Домашний крем увлажнил кожу при правильной эмульсии — косметолог Кузнецова
21.11.2025 05:08
Сделать крем для лица дома может каждый. Не нужно быть химиком или косметологом — главное, чтобы было желание попробовать. Такой крем подойдёт тем, кто хочет натуральный уход, уверен в чистоте состава и любит что-то делать своими руками.
Увлажнение кожи утром
Почему домашний крем — это просто
Когда вы делаете крем сами, вы сами решаете, что туда добавить. Никакой лишней химии, только нужные масла и полезные добавки. Такой крем можно менять под время года, настроение и особенности кожи.
"Самодельный крем — это всегда индивидуально и свежо", — отмечает косметолог
Марина Кузнецова. Что нужно для домашнего крема
Маленькие весы (лучше электронные)
Мини-миксер или венчик (чтобы смешивать)
Стаканы или чашки (можно обычные)
Чистые ложки и лопатки
Перчатки (по желанию)
Спирт или кипяток для мытья посуды
Баночка для хранения
Все инструменты нужно хорошо помыть и протереть спиртом или обдать кипятком.
Главные ингредиенты
Масло (подбирается под ваш тип кожи)
Эмульгатор (соединяет воду и масло)
Вода (лучше дистиллированная или цветочная вода)
Натуральные добавки (витамины, экстракты, эфирные масла)
Консервант (чтобы крем не испортился)
Витамин Е (помогает дольше хранить)
Все это можно купить в интернет-магазине для домашней косметики.
Какое масло выбрать
Для сухой кожи: масло авокадо, карите, кунжутное.
Для жирной кожи: масло жожоба, виноградных косточек, кокосовое.
Для нормальной кожи: миндальное, абрикосовое, жожоба.
Простой рецепт крема
Например, для нормальной кожи:
Вода — 72 г
Масло жожоба — 7 г
Миндальное масло — 5 г
Масло карите — 3 г
Эмульгатор — 6 г
Витамин Е — 0,2 г
Консервант — 0,6 г
Эфирное масло (по желанию) — капля
Как сделать крем: шаг за шагом
Хорошо помойте и обработайте посуду.
Точно взвесьте все ингредиенты.
Масла и эмульгатор растопите на водяной бане.
Воду немного подогрейте.
Медленно влейте воду в масло и взбивайте миксером до однородности.
Остудите, добавьте витамины и консервант, перемешайте.
Проверьте, чтобы крем был нежный и без комочков.
Переложите в чистую баночку, храните в холодильнике.
О чём нужно помнить
Вся посуда должна быть чистой — иначе крем быстро испортится.
Без консерванта крем хранится всего пару дней.
Не добавляйте много эфирного масла — это может вызвать аллергию.
Чем хорош домашний крем
Вы знаете, что в составе.
Можно сделать именно такой крем, который нужен вашей коже.
Всё свежо, без химии.
Это просто и интересно.
Возможные минусы
Хранится меньше месяца.
Нужно немного времени и аккуратности.
Иногда крем получается не с первого раза.
Вопросы и ответы
Сколько хранится домашний крем?
Обычно 2–3 недели в холодильнике, если добавить консервант.
Обязательно ли нужен миксер?
Лучше с ним — тогда крем получается гладким.
Можно без весов?
Лучше взвешивать, чтобы всё получилось правильно.
Мифы и правда
Миф: Домашний крем не работает.
Правда: Если всё делать по рецепту — крем работает не хуже покупного. Миф: Всегда бывает аллергия.
Правда: Если не перебарщивать с маслами и тестировать на руке — всё безопасно. Миф: Проще купить в магазине.
Правда: Домашний крем — это контроль и уверенность в качестве. Интересно знать
Витамин Е помогает крему не портиться.
Эфирные масла не только пахнут, но и делают крем полезнее.
Домашние кремы делали ещё сто лет назад — ничего сложного.
Исторический контекст
Когда-то кремы делали только из натуральных масел и воды. Сейчас можно найти подходящие компоненты в любом магазине для творчества. Смысл остался прежний — минимум лишнего, максимум пользы.
Домашний крем для лица — это очень просто, понятно и приятно. Каждый может попробовать и сделать свой уход по-настоящему натуральным.
Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру