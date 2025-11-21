Кожа светится, будто после спа: увлажняющий крем, который готовится дома за 15 минут

Домашний крем увлажнил кожу при правильной эмульсии — косметолог Кузнецова

9:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сделать крем для лица дома может каждый. Не нужно быть химиком или косметологом — главное, чтобы было желание попробовать. Такой крем подойдёт тем, кто хочет натуральный уход, уверен в чистоте состава и любит что-то делать своими руками.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Увлажнение кожи утром

Почему домашний крем — это просто

Когда вы делаете крем сами, вы сами решаете, что туда добавить. Никакой лишней химии, только нужные масла и полезные добавки. Такой крем можно менять под время года, настроение и особенности кожи.

"Самодельный крем — это всегда индивидуально и свежо", — отмечает косметолог Марина Кузнецова.

Что нужно для домашнего крема

Маленькие весы (лучше электронные)

Мини-миксер или венчик (чтобы смешивать)

Стаканы или чашки (можно обычные)

Чистые ложки и лопатки

Перчатки (по желанию)

Спирт или кипяток для мытья посуды

Баночка для хранения

Все инструменты нужно хорошо помыть и протереть спиртом или обдать кипятком.

Главные ингредиенты

Масло (подбирается под ваш тип кожи)

Эмульгатор (соединяет воду и масло)

Вода (лучше дистиллированная или цветочная вода)

Натуральные добавки (витамины, экстракты, эфирные масла)

Консервант (чтобы крем не испортился)

Витамин Е (помогает дольше хранить)

Все это можно купить в интернет-магазине для домашней косметики.

Какое масло выбрать

Для сухой кожи: масло авокадо, карите, кунжутное.

Для жирной кожи: масло жожоба, виноградных косточек, кокосовое.

Для нормальной кожи: миндальное, абрикосовое, жожоба.

Простой рецепт крема

Например, для нормальной кожи:

Вода — 72 г

Масло жожоба — 7 г

Миндальное масло — 5 г

Масло карите — 3 г

Эмульгатор — 6 г

Витамин Е — 0,2 г

Консервант — 0,6 г

Эфирное масло (по желанию) — капля

Как сделать крем: шаг за шагом

Хорошо помойте и обработайте посуду. Точно взвесьте все ингредиенты. Масла и эмульгатор растопите на водяной бане. Воду немного подогрейте. Медленно влейте воду в масло и взбивайте миксером до однородности. Остудите, добавьте витамины и консервант, перемешайте. Проверьте, чтобы крем был нежный и без комочков. Переложите в чистую баночку, храните в холодильнике.

О чём нужно помнить

Вся посуда должна быть чистой — иначе крем быстро испортится.

Без консерванта крем хранится всего пару дней.

Не добавляйте много эфирного масла — это может вызвать аллергию.

Чем хорош домашний крем

Вы знаете, что в составе.

Можно сделать именно такой крем, который нужен вашей коже.

Всё свежо, без химии.

Это просто и интересно.

Возможные минусы

Хранится меньше месяца.

Нужно немного времени и аккуратности.

Иногда крем получается не с первого раза.

Вопросы и ответы

Сколько хранится домашний крем?

Обычно 2–3 недели в холодильнике, если добавить консервант.

Обязательно ли нужен миксер?

Лучше с ним — тогда крем получается гладким.

Можно без весов?

Лучше взвешивать, чтобы всё получилось правильно.

Мифы и правда

Миф: Домашний крем не работает.

Правда: Если всё делать по рецепту — крем работает не хуже покупного.

Правда: Если всё делать по рецепту — крем работает не хуже покупного. Миф: Всегда бывает аллергия.

Правда: Если не перебарщивать с маслами и тестировать на руке — всё безопасно.

Правда: Если не перебарщивать с маслами и тестировать на руке — всё безопасно. Миф: Проще купить в магазине.

Правда: Домашний крем — это контроль и уверенность в качестве.

Интересно знать

Витамин Е помогает крему не портиться.

Эфирные масла не только пахнут, но и делают крем полезнее.

Домашние кремы делали ещё сто лет назад — ничего сложного.

Исторический контекст

Когда-то кремы делали только из натуральных масел и воды. Сейчас можно найти подходящие компоненты в любом магазине для творчества. Смысл остался прежний — минимум лишнего, максимум пользы.

Домашний крем для лица — это очень просто, понятно и приятно. Каждый может попробовать и сделать свой уход по-настоящему натуральным.