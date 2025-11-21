Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы с жидкостями в ручной клади выделили эксперты по безопасности аэропортов
Вот как можно получить наличные прямо в магазине, покупая продукты — юрист Романова
Спорт не заменяет препараты для контроля веса, подчеркнули врачи
Слив кипятка в современные трубы не вызывает повреждений — cообщает Notícias
В древности турки построили этот гигантский подземный город — археологи
Шуфутинский заявил, что в его браке нет места ревности
Шины старше семи лет запрещено восстанавливать по ГОСТ
Обнаружены следы канцерогенов в овощах — исследователи пищевой безопасности
Коржи для закусочного торта из сардин выкладываются из солёных крекеров

Кожа светится, будто после спа: увлажняющий крем, который готовится дома за 15 минут

Домашний крем увлажнил кожу при правильной эмульсии — косметолог Кузнецова
9:08
Моя семья » Красота и стиль

Сделать крем для лица дома может каждый. Не нужно быть химиком или косметологом — главное, чтобы было желание попробовать. Такой крем подойдёт тем, кто хочет натуральный уход, уверен в чистоте состава и любит что-то делать своими руками.

Увлажнение кожи утром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Увлажнение кожи утром

Почему домашний крем — это просто

Когда вы делаете крем сами, вы сами решаете, что туда добавить. Никакой лишней химии, только нужные масла и полезные добавки. Такой крем можно менять под время года, настроение и особенности кожи.

"Самодельный крем — это всегда индивидуально и свежо", — отмечает косметолог Марина Кузнецова.

Что нужно для домашнего крема

  • Маленькие весы (лучше электронные)
  • Мини-миксер или венчик (чтобы смешивать)
  • Стаканы или чашки (можно обычные)
  • Чистые ложки и лопатки
  • Перчатки (по желанию)
  • Спирт или кипяток для мытья посуды
  • Баночка для хранения

Все инструменты нужно хорошо помыть и протереть спиртом или обдать кипятком.

Главные ингредиенты

  • Масло (подбирается под ваш тип кожи)
  • Эмульгатор (соединяет воду и масло)
  • Вода (лучше дистиллированная или цветочная вода)
  • Натуральные добавки (витамины, экстракты, эфирные масла)
  • Консервант (чтобы крем не испортился)
  • Витамин Е (помогает дольше хранить)

Все это можно купить в интернет-магазине для домашней косметики.

Какое масло выбрать

  • Для сухой кожи: масло авокадо, карите, кунжутное.
  • Для жирной кожи: масло жожоба, виноградных косточек, кокосовое.
  • Для нормальной кожи: миндальное, абрикосовое, жожоба.

Простой рецепт крема

Например, для нормальной кожи:

  • Вода — 72 г
  • Масло жожоба — 7 г
  • Миндальное масло — 5 г
  • Масло карите — 3 г
  • Эмульгатор — 6 г
  • Витамин Е — 0,2 г
  • Консервант — 0,6 г
  • Эфирное масло (по желанию) — капля

Как сделать крем: шаг за шагом

  1. Хорошо помойте и обработайте посуду.
  2. Точно взвесьте все ингредиенты.
  3. Масла и эмульгатор растопите на водяной бане.
  4. Воду немного подогрейте.
  5. Медленно влейте воду в масло и взбивайте миксером до однородности.
  6. Остудите, добавьте витамины и консервант, перемешайте.
  7. Проверьте, чтобы крем был нежный и без комочков.
  8. Переложите в чистую баночку, храните в холодильнике.

О чём нужно помнить

  • Вся посуда должна быть чистой — иначе крем быстро испортится.
  • Без консерванта крем хранится всего пару дней.
  • Не добавляйте много эфирного масла — это может вызвать аллергию.

Чем хорош домашний крем

  • Вы знаете, что в составе.
  • Можно сделать именно такой крем, который нужен вашей коже.
  • Всё свежо, без химии.
  • Это просто и интересно.

Возможные минусы

  • Хранится меньше месяца.
  • Нужно немного времени и аккуратности.
  • Иногда крем получается не с первого раза.

Вопросы и ответы

Сколько хранится домашний крем?

Обычно 2–3 недели в холодильнике, если добавить консервант.

Обязательно ли нужен миксер?

Лучше с ним — тогда крем получается гладким.

Можно без весов?

Лучше взвешивать, чтобы всё получилось правильно.

Мифы и правда

  • Миф: Домашний крем не работает.
    Правда: Если всё делать по рецепту — крем работает не хуже покупного.
  • Миф: Всегда бывает аллергия.
    Правда: Если не перебарщивать с маслами и тестировать на руке — всё безопасно.
  • Миф: Проще купить в магазине.
    Правда: Домашний крем — это контроль и уверенность в качестве.

Интересно знать

  • Витамин Е помогает крему не портиться.
  • Эфирные масла не только пахнут, но и делают крем полезнее.
  • Домашние кремы делали ещё сто лет назад — ничего сложного.

Исторический контекст

Когда-то кремы делали только из натуральных масел и воды. Сейчас можно найти подходящие компоненты в любом магазине для творчества. Смысл остался прежний — минимум лишнего, максимум пользы.

Домашний крем для лица — это очень просто, понятно и приятно. Каждый может попробовать и сделать свой уход по-настоящему натуральным.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Наука и техника
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Последние материалы
Проблемы с жидкостями в ручной клади выделили эксперты по безопасности аэропортов
Вот как можно получить наличные прямо в магазине, покупая продукты — юрист Романова
Спорт не заменяет препараты для контроля веса, подчеркнули врачи
Слив кипятка в современные трубы не вызывает повреждений — cообщает Notícias
В древности турки построили этот гигантский подземный город — археологи
Шуфутинский заявил, что в его браке нет места ревности
Шины старше семи лет запрещено восстанавливать по ГОСТ
Обнаружены следы канцерогенов в овощах — исследователи пищевой безопасности
Коржи для закусочного торта из сардин выкладываются из солёных крекеров
Более 65 % кошек демонстрируют безопасную привязанность — учёная Кристин Витале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.