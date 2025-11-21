Ветер, мороз и батареи атакуют: зимний уход усиливают всего два ингредиента

Холодное время года всегда становится испытанием для кожи. Мороз, ветер, отопление и резкие перепады температуры быстро ослабляют её барьер, делая лицо сухим, чувствительным и склонным к раздражению. Обычного крема в этот период часто оказывается недостаточно, и даже привычные средства могут работать хуже. Чтобы кожа оставалась мягкой, защищённой и комфортной, зимний уход должен быть продуманным, более насыщенным и аккуратным.
Зимой коже нужно больше поддержки, чем в любое другое время года. Эксперты подчеркивают, что ключевой задачей является сохранение естественного защитного барьера — именно он помогает удерживать влагу и защищает лицо от холода.
"Главная цель зимнего ухода — сохранить барьерные функции кожи и предотвратить обезвоживание.", — отметила врач-косметолог, кандидат медицинских наук, главный врач сети VIP Clinic Екатерина Круглик.
Специалист рекомендует выбирать кремы более плотной текстуры: они создают на поверхности кожи тонкую защитную плёнку, уменьшают потерю влаги и лучше удерживают тепло. Такие средства должны содержать керамиды, гиалуроновую кислоту, пантенол, масла ши, жожоба и авокадо, а также успокаивающие экстракты — например, овса или алоэ.
В вечернем уходе полезно добавлять сыворотки с антиоксидантами, пребиотиками и увлажняющими компонентами. Кроме того, зимой особенно актуальны маски и патчи, которые помогают поддерживать уровень влаги.
Специалисты советуют наносить крем заранее — минимум за 20-30 минут до выхода из дома, чтобы он успел впитаться и создать полноценную защиту.
Зимний уход требует особенно бережного подхода. Самая частая ошибка — использование средств, которые слишком сильно очищают кожу или пересушивают её. В эту категорию входят спирты, агрессивные ПАВы, жёсткие щёлочные компоненты, крупные абразивные частички и горячая вода.
"В составе кремов и ухаживающих средств не должно быть спиртов и производных, как этанол — они пересушивают и могут вызвать раздражение.", — пояснила косметолог.
Также важно помнить, что кислоты и ретиноиды нельзя наносить перед выходом на улицу: кожа становится особенно чувствительной к морозу, что может привести к покраснениям и шелушению, пишет Газета.Ru.
|Средство
|Действие
|Когда использовать
|Плотный крем с керамидами
|Восстановление барьера
|Утро и вечер
|Пантенол
|Успокаивает и смягчает
|При раздражении
|Гиалуроновая сыворотка
|Глубокое увлажнение
|Вечером под крем
|Масла ши, жожоба, авокадо
|Защита от ветра
|Перед выходом
|Экстракт овса
|Снижает чувствительность
|При покраснении
|Маски для увлажнения
|Поддержка влаги
|2-3 раза в неделю
Умывайтесь мягким средством без сульфатов.
Промокните кожу полотенцем, не растягивая её.
Нанесите сыворотку с антиоксидантами или пребиотиками.
Завершите уход плотным кремом с керамидами или маслами.
Перед выходом на улицу ждите 20-30 минут, пока средство впитается.
Вечером используйте увлажняющие маски или патчи.
Старайтесь избегать горячей воды — она усиливает обезвоживание.
Сильное очищение → разрушение защитного слоя → выберите мягкие гели и молочко.
Спиртосодержащие лосьоны → сухость и раздражение → используйте гипоаллергенные тоники.
Скрабы с крупными частицами → микротрещины → перейдите на энзимные пудры.
Крем перед выходом без ожидания → обветривание → наносите заранее.
Горячая вода → пересушивание → умывайтесь тёплой.
|Плюсы
|Минусы
|Защита от мороза и ветра
|Требует более плотных формул
|Уменьшение чувствительности
|Подбор занимает время
|Сохранение влаги
|Некоторые средства могут быть "тяжёлыми”
|Улучшение текстуры
|Нельзя использовать агрессивные компоненты
|Комфорт в течение дня
|Необходимость регулярности
Нужен ли SPF зимой?
Да, особенно при ярком солнце или прогулках на улице.
Можно ли наносить кислоты зимой?
Только вечером и не перед выходом из дома.
Почему кожа краснеет на морозе?
Из-за ослабленного барьера и обезвоживания.
Миф: зимой кожа не нуждается в увлажнении.
Правда: низкая влажность воздуха усиливает обезвоживание.
Миф: жирный крем лучше любого другого.
Правда: важен не "жир”, а баланс липидов и увлажняющих компонентов.
Миф: мороз укрепляет кожу.
Правда: холод разрушает барьер и может усиливать чувствительность.
Зимой влажность воздуха в помещениях может быть ниже, чем в пустыне.
Керамиды — это липиды, которые составляют около 50% защитного барьера кожи.
Пантенол изначально использовался как ранозаживляющее средство.
Первые зимние косметические бальзамы появились ещё в Древнем Египте.
В Европе для защиты кожи использовали животные жиры и травяные настои.
Масла ши и жожоба стали популярны в косметике благодаря африканским и арабским традициям ухода.
Зимой кожа нуждается в особом внимании: мягком очищении, плотных кремах и регулярном увлажнении. Осознанный уход позволяет избежать стянутости, покраснений и шелушений даже в сильные морозы. Чем аккуратнее подобрана косметика, тем легче коже сохранять комфорт и здоровье на протяжении всего холодного сезона.
