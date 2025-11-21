Ветер, мороз и батареи атакуют: зимний уход усиливают всего два ингредиента

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Холодное время года всегда становится испытанием для кожи. Мороз, ветер, отопление и резкие перепады температуры быстро ослабляют её барьер, делая лицо сухим, чувствительным и склонным к раздражению. Обычного крема в этот период часто оказывается недостаточно, и даже привычные средства могут работать хуже. Чтобы кожа оставалась мягкой, защищённой и комфортной, зимний уход должен быть продуманным, более насыщенным и аккуратным.

Уход за кожей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за кожей

Основная цель зимнего ухода

Зимой коже нужно больше поддержки, чем в любое другое время года. Эксперты подчеркивают, что ключевой задачей является сохранение естественного защитного барьера — именно он помогает удерживать влагу и защищает лицо от холода.

"Главная цель зимнего ухода — сохранить барьерные функции кожи и предотвратить обезвоживание.", — отметила врач-косметолог, кандидат медицинских наук, главный врач сети VIP Clinic Екатерина Круглик.

Специалист рекомендует выбирать кремы более плотной текстуры: они создают на поверхности кожи тонкую защитную плёнку, уменьшают потерю влаги и лучше удерживают тепло. Такие средства должны содержать керамиды, гиалуроновую кислоту, пантенол, масла ши, жожоба и авокадо, а также успокаивающие экстракты — например, овса или алоэ.

В вечернем уходе полезно добавлять сыворотки с антиоксидантами, пребиотиками и увлажняющими компонентами. Кроме того, зимой особенно актуальны маски и патчи, которые помогают поддерживать уровень влаги.

Специалисты советуют наносить крем заранее — минимум за 20-30 минут до выхода из дома, чтобы он успел впитаться и создать полноценную защиту.

Чего действительно стоит избегать зимой

Зимний уход требует особенно бережного подхода. Самая частая ошибка — использование средств, которые слишком сильно очищают кожу или пересушивают её. В эту категорию входят спирты, агрессивные ПАВы, жёсткие щёлочные компоненты, крупные абразивные частички и горячая вода.

"В составе кремов и ухаживающих средств не должно быть спиртов и производных, как этанол — они пересушивают и могут вызвать раздражение.", — пояснила косметолог.

Также важно помнить, что кислоты и ретиноиды нельзя наносить перед выходом на улицу: кожа становится особенно чувствительной к морозу, что может привести к покраснениям и шелушению, пишет Газета.Ru.

Сравнение зимних средств

Средство Действие Когда использовать
Плотный крем с керамидами Восстановление барьера Утро и вечер
Пантенол Успокаивает и смягчает При раздражении
Гиалуроновая сыворотка Глубокое увлажнение Вечером под крем
Масла ши, жожоба, авокадо Защита от ветра Перед выходом
Экстракт овса Снижает чувствительность При покраснении
Маски для увлажнения Поддержка влаги 2-3 раза в неделю

Как организовать правильный зимний уход

  1. Умывайтесь мягким средством без сульфатов.

  2. Промокните кожу полотенцем, не растягивая её.

  3. Нанесите сыворотку с антиоксидантами или пребиотиками.

  4. Завершите уход плотным кремом с керамидами или маслами.

  5. Перед выходом на улицу ждите 20-30 минут, пока средство впитается.

  6. Вечером используйте увлажняющие маски или патчи.

  7. Старайтесь избегать горячей воды — она усиливает обезвоживание.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Сильное очищение → разрушение защитного слоя → выберите мягкие гели и молочко.

  2. Спиртосодержащие лосьоны → сухость и раздражение → используйте гипоаллергенные тоники.

  3. Скрабы с крупными частицами → микротрещины → перейдите на энзимные пудры.

  4. Крем перед выходом без ожидания → обветривание → наносите заранее.

  5. Горячая вода → пересушивание → умывайтесь тёплой.

А что если…

  • Если кожа шелушится, добавьте масляную сыворотку.
  • Если чувствуется жжение, выбирайте средства с алоэ или овсом.
  • Если крем кажется тяжёлым, используйте его только утром.
  • Если макияж скатывается, увеличьте уровень увлажнения.
  • Если кожа комбинированная, наносите плотные средства локально.

Плюсы и минусы зимнего ухода

Плюсы Минусы
Защита от мороза и ветра Требует более плотных формул
Уменьшение чувствительности Подбор занимает время
Сохранение влаги Некоторые средства могут быть "тяжёлыми”
Улучшение текстуры Нельзя использовать агрессивные компоненты
Комфорт в течение дня Необходимость регулярности

FAQ

Нужен ли SPF зимой?
Да, особенно при ярком солнце или прогулках на улице.

Можно ли наносить кислоты зимой?
Только вечером и не перед выходом из дома.

Почему кожа краснеет на морозе?
Из-за ослабленного барьера и обезвоживания.

Мифы и правда

Миф: зимой кожа не нуждается в увлажнении.
Правда: низкая влажность воздуха усиливает обезвоживание.

Миф: жирный крем лучше любого другого.
Правда: важен не "жир”, а баланс липидов и увлажняющих компонентов.

Миф: мороз укрепляет кожу.
Правда: холод разрушает барьер и может усиливать чувствительность.

Три интересных факта

  1. Зимой влажность воздуха в помещениях может быть ниже, чем в пустыне.

  2. Керамиды — это липиды, которые составляют около 50% защитного барьера кожи.

  3. Пантенол изначально использовался как ранозаживляющее средство.

Исторический контекст

  1. Первые зимние косметические бальзамы появились ещё в Древнем Египте.

  2. В Европе для защиты кожи использовали животные жиры и травяные настои.

  3. Масла ши и жожоба стали популярны в косметике благодаря африканским и арабским традициям ухода.

Зимой кожа нуждается в особом внимании: мягком очищении, плотных кремах и регулярном увлажнении. Осознанный уход позволяет избежать стянутости, покраснений и шелушений даже в сильные морозы. Чем аккуратнее подобрана косметика, тем легче коже сохранять комфорт и здоровье на протяжении всего холодного сезона.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
