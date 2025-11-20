Обувь осень-зима 2025/2026 переписывает правила: 7 пар, которые вытеснят все старые пары с полки

Созданы обувные тренды осень-зима 2025/2026 — стилист Юлия Александрова

Этой осенью ваша обувница вряд ли отделается малой кровью: сезон осень-зима 2025/2026 обещает и комфорт, и броские детали, и понятные базовые модели. Монотонные "на всякий случай" пары уходят в тень — вместо них в игру входят ретро-кроссовки, интеллектуальные дерби, эффектные сапоги и яркие акценвы. А значит, самое время посмотреть на свою обувь критически и решить, что стоит оставить, а что пора заменить чем-то действительно трендовым и удобным.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under publik domain Ботильоны

Главные линии сезона: от подиума к гардеробу

Обувные коллекции этого сезона легко читаются даже без пояснений стилистов.

В центре внимания — три идеи

комфорт без жертв;

заметные, но носибельные детали;

отсылка к ретро без ощущения "маскарада".

Ретро-кроссовки перекочевали с показов прямиком в город, броги и оксфорды окончательно закрепились в женском гардеробе, а туфли Мэри Джейн можно узнать по лаконичному круглому мысу, ремешку на подъеме стопы и небольшому широкому каблуку. Лодочки заново переосмысляют понятие женственности. Сапоги до колена снова стали must have, ботильоны получили обновленные формы, а красная обувь отвечает за настроение и смелость образа.

И да, все эти модели можно вписать в реальную жизнь: офис, прогулки, shopping, поездки и встречи, где нужен аккуратный, но не скучный look.

7 трендовых моделей сезона

1. Ретро-кроссовки

Легкие кроссовки на тонкой подошве с винтажным характером — сильнейший тренд нескольких сезонов подряд, и осень-зима 2025/2026 его только закрепляет.

В моде

колор-блок, сочетания белого с яркими вставками;

архивные силуэты известных спорт-брендов;

минималистичный дизайн без лишних "футуристичных" деталей.

Такие кроссовки отлично дружат не только с джоггерами и спортивными костюмами, но и с платьями-комбинациями, мини-юбками, юбками-карандаш и строгими пальто. Если добавить кожаную косуху или укороченную дубленку, получится модный микс спорт-шик и ретро.

Не забывайте про носки и гетры: высокие носки в рубчик, однотонные или с контрастным логотипом, делают образ более стилизованным и актуальным.

2. Броги, оксфорды и дерби

Условно "мужская" обувь окончательно прописалась в женских гардеробах. Броги с перфорацией, гладкие оксфорды и дерби на толстой подошве создают образ "умного" кэжуала, который легко собрать вокруг:

костюма-тройки;

плиссированной юбки миди;

широких брюк-палаццо;

классических синих джинсов.

Глубокие оттенки — темно-синий, шоколадный, хвойный, бордовый — делают такие пары универсальными для офиса и повседневных дел. Это более необычная альтернатива лоферам: образ сразу становится собраннее и чуть строже, но не старомодным.

3. Современные Мэри Джейн

Туфли Мэри Джейн давно перестали быть исключительно "девочковой" обувью.

В сезоне осень-зима 2025/2026 они появляются

на платформе;

с высоким каблуком как замена лодочкам;

с острым носом;

с несколькими ремешками;

с лаконичным или броским декором.

Такую пару можно надеть с мини-юбкой, плотными колготками в тон обуви, коротким жакетом и блузой — получится отсылка к 60-м, но в современной подаче. С платьями-миди они тоже отлично работают, особенно если добавить тренч или плащ в винтажном стиле.

4. Классические лодочки

Остроносые туфли-лодочки возвращаются не как "только на выход", а как рабочая пара на каждый день — разумеется, при адекватной высоте каблука.

В моде

каблук киттен-хил;

ремешок на щиколотке;

модели с открытой пяткой;

необычные формы каблука;

фактуры под кожу рептилий.

Лодочки отлично сочетаются и с деловыми костюмами, и с джинсами прямого кроя, и с платьями-футлярами. Модели с ремешком на щиколотке выглядят очень эффектно, но важно учитывать: контрастный ремень визуально "режет" ногу, поэтому лучше выбирать нюдовые варианты, если хотите сохранить вытянутый силуэт.

5. Сапоги до колена

Возвращение длины миди автоматически вернуло в моду сапоги до колена.

Это может быть

гладкая кожа или замша;

верховые сапоги на плоском ходу;

массивные модели в духе бохо;

варианты с тиснением под змею или крокодила.

Такие сапоги удобно носить с юбками и платьями миди, вязаными платьями, трикотажными костюмами, шортами из кожи и денима. Для города хорошо работают благородные оттенки — табак, коньяк, темный шоколад, бордо, глубокий черный.

6. Ботильоны

Ботильоны по-прежнему остаются рабочей "лошадкой" осенне-зимнего сезона, но формы обновились.

В тренде

аккуратный каблук киттен-хил;

устойчивый блочный каблук;

необычные силуэты каблука;

тиснение под змеиный принт;

контрастные резинки или молнии.

Такая обувь без проблем вписывается и в офисный дресс-код (с брюками и юбками миди), и в повседневные образы с джинсами и вязаными платьями. При выборе важно смотреть не только на дизайн, но и на утепление, стельку, подошву — зимой красота должна идти в паре с практичностью.

7. Красная обувь

Отдельная история — обувь всех оттенков красного: от алого до винного.

Это может быть

красные ботильоны;

сапоги;

лоферы;

туфли-лодочки;

кроссовки с красными акцентами.

Красная пара почти всегда работает как главный акцент в образе. Достаточно добавить её к базовым вещам — серому пальто, черным брюкам, джинсам и белой рубашке — и лук уже выглядит продуманным. Для смелых — красный тотал-лук, когда сумка, шарф или помада поддерживают обувь по цвету.

Какая пара за что отвечает

Модель обуви Для чего идеальна Комфорт на каждый день Эффектность образа Ретро-кроссовки Город, путешествия, кэжуал ★★★★☆ ★★★☆☆ Броги/оксфорды/дерби Офис, smart casual ★★★★☆ ★★★★☆ Мэри Джейн Вечер, свидания, офис без дресс-кода ★★★☆☆ ★★★★★ Лодочки Офис, мероприятия ★★★☆☆ ★★★★★ Сапоги до колена Холод, миди-длина, город ★★★★☆ ★★★★☆ Ботильоны Универсальный демисезон ★★★★☆ ★★★★☆ Красная обувь Акцентные образы зависит от модели ★★★★★

Как собрать обувной гардероб сезона: пошагово

Проанализируйте свою жизнь. Сколько дней в неделю вы проводите в офисе, сколько ходите пешком, часто ли бываете на мероприятиях? Проверьте базу. В идеале у вас должны быть: одна пара комфортных кроссовок, нейтральные ботильоны, практичные сапоги. Добавьте "интеллектуальную" пару. Броги, оксфорды или дерби сильно поднимают градус стиля даже у простых джинсов и свитера. Выберите акцент. Это могут быть красные туфли или сапоги с фактурой под рептилию — не обязательно дорогие, но качественные. Уточните цветовую гамму. Привяжите обувь к верхней одежде (пальто, пуховик, дубленка) и сумкам — так гардероб будет собранным. Продумайте уход. Для кожи и замши нужны кремы, спреи, щетки; для текстиля — пропитки от влаги. Это продлит жизнь каждой пары.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : покупать обувь только по принципу "модно" и игнорировать удобство.

: покупать обувь только по принципу "модно" и игнорировать удобство. Последствие : пара стоит в коробке, деньги потрачены зря.

: пара стоит в коробке, деньги потрачены зря. Альтернатива : примеряйте вечером, проходите в обуви по магазину, проверяйте полноту и высоту подъема.

: примеряйте вечером, проходите в обуви по магазину, проверяйте полноту и высоту подъема. Ошибка : брать одну и ту же модель в разных цветах, "потому что привычно".

: брать одну и ту же модель в разных цветах, "потому что привычно". Последствие : образы выглядят однообразными, скучно даже в новом пальто.

: образы выглядят однообразными, скучно даже в новом пальто. Альтернатива : разнообразь формы — кроссовки + броги + ботильоны, а цвет оставь нейтральным.

: разнообразь формы — кроссовки + броги + ботильоны, а цвет оставь нейтральным. Ошибка : экономить на подошве и материалах для зимы.

: экономить на подошве и материалах для зимы. Последствие : скольжение, промокание, быстрый износ.

: скольжение, промокание, быстрый износ. Альтернатива: ищите пары с цепкой подошвой, мягкой стелькой и натуральной или качественной эко-кожей.

А что, если вы не носите каблуки?

Тогда ставку можно сделать на:

ретро-кроссовки;

броги и дерби;

сапоги на плоском ходу;

ботильоны на низком устойчивом каблуке;

туфли Мэри Джейн или лодочки на kitten heel.

Стиль не обязан идти рука об руку с 10-сантиметровой шпилькой. Главное — актуальная форма, аккуратный нос, современная подошва и хорошее состояние обуви.

Плюсы и минусы трендовой обуви

Плюсы Минусы Ретро-кроссовки Удобство, универсальность, дружат с платьями Быстро пачкаются, требуют аккуратной стирки Броги/оксфорды Стильный "умный" вид, подходят к офису Могут казаться тяжелыми, если ты привыкла к кедам Мэри Джейн Женственно, трендово, вариативный каблук Не всем подходит ремешок по подъему и щиколотке Лодочки Стройнят, делают образ собранным Требуют подбора высоты каблука под твой образ жизни Сапоги до колена Тепло, красиво с миди, защищают ноги от непогоды Нужен удачный обхват голени и хороший материал Ботильоны Почти ко всему, компактны, удобны в поездках Есть риск "укоротить" ногу при неверной длине брюк Красная обувь Мощный акцент, поднимает настроение Требует продуманного сочетания с остальным гардеробом

FAQ:

Сколько пар обуви нужно на сезон?

Минимум три: кроссовки или утепленные кеды, практичные ботильоны и одна пара сапог. Оптимально добавить еще одну акцентную пару — красные туфли, необычные дерби или сапоги с фактурой.

Что лучше для офиса: броги или лодочки?

Если у вас строгий дресс-код — лодочки на комфортном каблуке. В более свободных компаниях броги и дерби смотрятся современнее и интереснее, особенно с костюмом.

Как выбрать цвет обуви, чтобы она "жила" долго?

Ориентируйтесь на цвет пальто, пуховика и сумки. Универсальные оттенки для демисезона — черный, темно-коричневый, табачный, темно-синий. Акцентные пары — красный, бордо, изумруд — берите только если готовы их "поддерживать" в образе.

Мифы и правда о модной обуви

Миф : модная обувь всегда неудобная.

: модная обувь всегда неудобная. Правда : тренд последних сезонов — комфорт. Можно найти и лодочки, и ботильоны, и сапоги с анатомической колодкой и мягкой стелькой.

: тренд последних сезонов — комфорт. Можно найти и лодочки, и ботильоны, и сапоги с анатомической колодкой и мягкой стелькой. Миф : если есть кроссовки, другая обувь не нужна.

: если есть кроссовки, другая обувь не нужна. Правда : кроссовки не заменят строгие пары для офиса и не всегда подходят к платьям и юбкам зимой.

: кроссовки не заменят строгие пары для офиса и не всегда подходят к платьям и юбкам зимой. Миф : красная обувь слишком броская для жизни.

: красная обувь слишком броская для жизни. Правда: в сочетании с базовой одеждой красная пара выглядит стильным акцентом, а не костюмом супергероини.

Немного истории: как менялась модная обувь

1960-1970-е - расцвет Мэри Джейн, платформ, ретро-сникеров.

- расцвет Мэри Джейн, платформ, ретро-сникеров. 1980-1990-е - культ шпильки и ярких лодочек.

- культ шпильки и ярких лодочек. 2000-е - триумф кроссовок и ультраузких сапог.

- триумф кроссовок и ультраузких сапог. 2010-е - "уродливые" кроссовки, громоздкие подошвы, эксперименты с формой.

- "уродливые" кроссовки, громоздкие подошвы, эксперименты с формой. 2020-е - баланс: комфортные кроссовки и ботильоны уживаются с элегантной классикой.

Сегодняшний сезон продолжает эту линию: тенденции не требуют отказываться от удобства, а предлагают использовать обувь как инструмент самовыражения.

3 интересных факта о сезонной обуви

Тренд на "мужские" модели в женском гардеробе каждый раз возвращается в периоды, когда мода смещается в сторону практичности и разумного потребления. Возвращение длины миди почти автоматически поднимает продажи сапог до колена — это проверенная "связка" еще со времен 70-х. Красная обувь в исследованиях чаще всего ассоциируется у людей с уверенностью и энергией, поэтому даже небольшая деталь этого цвета в образе меняет восприятие.

В итоге сезон осень-зима 2025/2026 показывает: обувь снова становится способом выразить себя, а не просто завершить образ. Не важно, выбираете ли вы практичные дерби, уютные сапоги или смелую красную пару — каждая модель работает на то, чтобы подчеркнуть ваш стиль и дать ощущение уверенности в любой ситуации. Главное — не бояться сочетать классику с экспериментами и выбирать обувь, в которой вам действительно комфортно.