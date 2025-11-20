Обувь осень-зима 2025/2026 переписывает правила: 7 пар, которые вытеснят все старые пары с полки

Этой осенью ваша обувница вряд ли отделается малой кровью: сезон осень-зима 2025/2026 обещает и комфорт, и броские детали, и понятные базовые модели. Монотонные "на всякий случай" пары уходят в тень — вместо них в игру входят ретро-кроссовки, интеллектуальные дерби, эффектные сапоги и яркие акценвы. А значит, самое время посмотреть на свою обувь критически и решить, что стоит оставить, а что пора заменить чем-то действительно трендовым и удобным.
Обувные коллекции этого сезона легко читаются даже без пояснений стилистов.
В центре внимания — три идеи
Ретро-кроссовки перекочевали с показов прямиком в город, броги и оксфорды окончательно закрепились в женском гардеробе, а туфли Мэри Джейн можно узнать по лаконичному круглому мысу, ремешку на подъеме стопы и небольшому широкому каблуку. Лодочки заново переосмысляют понятие женственности. Сапоги до колена снова стали must have, ботильоны получили обновленные формы, а красная обувь отвечает за настроение и смелость образа.
И да, все эти модели можно вписать в реальную жизнь: офис, прогулки, shopping, поездки и встречи, где нужен аккуратный, но не скучный look.
Легкие кроссовки на тонкой подошве с винтажным характером — сильнейший тренд нескольких сезонов подряд, и осень-зима 2025/2026 его только закрепляет.
В моде
Такие кроссовки отлично дружат не только с джоггерами и спортивными костюмами, но и с платьями-комбинациями, мини-юбками, юбками-карандаш и строгими пальто. Если добавить кожаную косуху или укороченную дубленку, получится модный микс спорт-шик и ретро.
Не забывайте про носки и гетры: высокие носки в рубчик, однотонные или с контрастным логотипом, делают образ более стилизованным и актуальным.
Условно "мужская" обувь окончательно прописалась в женских гардеробах. Броги с перфорацией, гладкие оксфорды и дерби на толстой подошве создают образ "умного" кэжуала, который легко собрать вокруг:
Глубокие оттенки — темно-синий, шоколадный, хвойный, бордовый — делают такие пары универсальными для офиса и повседневных дел. Это более необычная альтернатива лоферам: образ сразу становится собраннее и чуть строже, но не старомодным.
Туфли Мэри Джейн давно перестали быть исключительно "девочковой" обувью.
В сезоне осень-зима 2025/2026 они появляются
Такую пару можно надеть с мини-юбкой, плотными колготками в тон обуви, коротким жакетом и блузой — получится отсылка к 60-м, но в современной подаче. С платьями-миди они тоже отлично работают, особенно если добавить тренч или плащ в винтажном стиле.
Остроносые туфли-лодочки возвращаются не как "только на выход", а как рабочая пара на каждый день — разумеется, при адекватной высоте каблука.
В моде
Лодочки отлично сочетаются и с деловыми костюмами, и с джинсами прямого кроя, и с платьями-футлярами. Модели с ремешком на щиколотке выглядят очень эффектно, но важно учитывать: контрастный ремень визуально "режет" ногу, поэтому лучше выбирать нюдовые варианты, если хотите сохранить вытянутый силуэт.
Возвращение длины миди автоматически вернуло в моду сапоги до колена.
Это может быть
Такие сапоги удобно носить с юбками и платьями миди, вязаными платьями, трикотажными костюмами, шортами из кожи и денима. Для города хорошо работают благородные оттенки — табак, коньяк, темный шоколад, бордо, глубокий черный.
Ботильоны по-прежнему остаются рабочей "лошадкой" осенне-зимнего сезона, но формы обновились.
В тренде
Такая обувь без проблем вписывается и в офисный дресс-код (с брюками и юбками миди), и в повседневные образы с джинсами и вязаными платьями. При выборе важно смотреть не только на дизайн, но и на утепление, стельку, подошву — зимой красота должна идти в паре с практичностью.
Отдельная история — обувь всех оттенков красного: от алого до винного.
Это может быть
Красная пара почти всегда работает как главный акцент в образе. Достаточно добавить её к базовым вещам — серому пальто, черным брюкам, джинсам и белой рубашке — и лук уже выглядит продуманным. Для смелых — красный тотал-лук, когда сумка, шарф или помада поддерживают обувь по цвету.
|Модель обуви
|Для чего идеальна
|Комфорт на каждый день
|Эффектность образа
|Ретро-кроссовки
|Город, путешествия, кэжуал
|★★★★☆
|★★★☆☆
|Броги/оксфорды/дерби
|Офис, smart casual
|★★★★☆
|★★★★☆
|Мэри Джейн
|Вечер, свидания, офис без дресс-кода
|★★★☆☆
|★★★★★
|Лодочки
|Офис, мероприятия
|★★★☆☆
|★★★★★
|Сапоги до колена
|Холод, миди-длина, город
|★★★★☆
|★★★★☆
|Ботильоны
|Универсальный демисезон
|★★★★☆
|★★★★☆
|Красная обувь
|Акцентные образы
|зависит от модели
|★★★★★
Тогда ставку можно сделать на:
Стиль не обязан идти рука об руку с 10-сантиметровой шпилькой. Главное — актуальная форма, аккуратный нос, современная подошва и хорошее состояние обуви.
|Плюсы
|Минусы
|Ретро-кроссовки
|Удобство, универсальность, дружат с платьями
|Быстро пачкаются, требуют аккуратной стирки
|Броги/оксфорды
|Стильный "умный" вид, подходят к офису
|Могут казаться тяжелыми, если ты привыкла к кедам
|Мэри Джейн
|Женственно, трендово, вариативный каблук
|Не всем подходит ремешок по подъему и щиколотке
|Лодочки
|Стройнят, делают образ собранным
|Требуют подбора высоты каблука под твой образ жизни
|Сапоги до колена
|Тепло, красиво с миди, защищают ноги от непогоды
|Нужен удачный обхват голени и хороший материал
|Ботильоны
|Почти ко всему, компактны, удобны в поездках
|Есть риск "укоротить" ногу при неверной длине брюк
|Красная обувь
|Мощный акцент, поднимает настроение
|Требует продуманного сочетания с остальным гардеробом
Минимум три: кроссовки или утепленные кеды, практичные ботильоны и одна пара сапог. Оптимально добавить еще одну акцентную пару — красные туфли, необычные дерби или сапоги с фактурой.
Если у вас строгий дресс-код — лодочки на комфортном каблуке. В более свободных компаниях броги и дерби смотрятся современнее и интереснее, особенно с костюмом.
Ориентируйтесь на цвет пальто, пуховика и сумки. Универсальные оттенки для демисезона — черный, темно-коричневый, табачный, темно-синий. Акцентные пары — красный, бордо, изумруд — берите только если готовы их "поддерживать" в образе.
Сегодняшний сезон продолжает эту линию: тенденции не требуют отказываться от удобства, а предлагают использовать обувь как инструмент самовыражения.
В итоге сезон осень-зима 2025/2026 показывает: обувь снова становится способом выразить себя, а не просто завершить образ. Не важно, выбираете ли вы практичные дерби, уютные сапоги или смелую красную пару — каждая модель работает на то, чтобы подчеркнуть ваш стиль и дать ощущение уверенности в любой ситуации. Главное — не бояться сочетать классику с экспериментами и выбирать обувь, в которой вам действительно комфортно.
