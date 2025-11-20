Зима забирает влагу, но истинный враг — в кармане: бальзамы, которые сушат губы сильнее холода

Покалывание после бальзама для губ провоцирует шелушение и зуд — доктор Гохара

Многие считают, что губам требуется уход только зимой, однако потребность в качественном увлажнении присутствует круглый год. Просто с приходом холодов проблема усиливается: перепады температуры, ветер и сухой воздух в помещениях делают кожу губ особенно уязвимой. Именно поэтому в этот период растёт спрос на самые питательные бальзамы и средства для защиты. Но если вам приходится наносить бальзам снова и снова, а губы остаются сухими, возможно, выбранное средство работает не так, как должно.

Специалисты отмечают: некоторые популярные продукты не только не помогают, но и усугубляют сухость. Чтобы понять, какие ошибки совершают в уходе и как выбрать правильный бальзам, доцент клинической дерматологии Мона Гохара, а также сертифицированные дерматологи Брендан Кэмп и Дэвид Ким объяснили, почему губы трескаются, какие ингредиенты следует избегать и что действительно помогает восстановить кожу.

В чем причина сухости губ

Губы отличаются от остальной кожи: они тоньше, не имеют сальных желёз и быстро реагируют на внешние раздражители. Зимой это особенно заметно. Холодный воздух, ветер и низкая влажность нарушают защитный слой кожи, что приводит к стянутости и трещинам. Именно это подчёркивает Гохара.

"Многие люди не уделяют должного внимания своим губам. Они увлажняют лицо, но не увлажняют губы", — говорит Гохара.

Однако дело не только в погоде. По словам специалистов, проблемы могут усиливаться из-за привычек. Так, Кэмп объясняет, что ферменты в слюне, бактерии, дрожжи и раздражающие компоненты в косметике или пище тоже вызывают воспаление и сухость.

Если вы заботитесь о коже, но сразу после нанесения бальзама губы начинают трескаться, проблема может быть в самом средстве. Гохара называет такие продукты "неправильными бальзамами" — они создают иллюзию ухода, но содержат раздражающие вещества, пишет today.com.

Почему некоторые бальзамы вредят

Некоторые продукты вызывают ощущение свежести или лёгкого покалывания. Это может казаться приятным, но именно такие эффекты часто свидетельствуют о наличии раздражителей. Как объясняет Гохара:

"Правило таково: всё, что вызывает покалывание, холод или успокаивает ментоловым [ощущением], — это плохие новости, потому что это означает, что в составе есть компонент, который может быть потенциальным раздражителем", — говорит доктор Гохара.

Камфора, ментол или спирт в составе со временем сушат кожу, провоцируют покраснение, шелушение и зуд. Кэмп добавляет, что не только ментоловые компоненты опасны: ароматизаторы, отдушки и красители также способны вызвать аллергический контактный дерматит.

Сравнение ингредиентов

Ингредиенты Чем опасны / полезны Как работают Ментол, камфора, спирт Раздражение, сухость Усиливают чувствительность кожи Отдушки, красители Аллергические реакции Провоцируют покраснение и зуд Пчелиный воск, масло ши Удерживают влагу Создают защитный барьер Сквалан, вазелин Смягчают кожу Глубоко увлажняют Гиалуроновая кислота, глицерин Притягивают влагу Увлажняют изнутри

Что должно быть внутри хорошего бальзама

Оптимальный продукт должен сочетать два типа компонентов: увлажнители и окклюзионные вещества. Увлажнители, такие как гиалуроновая кислота или глицерин, притягивают воду в кожу. Окклюзионные ингредиенты — пчелиный воск, масло ши, минеральное масло — создают защитную плёнку, которая предотвращает испарение влаги.

Кэмп подчёркивает необходимость выбирать средства, удерживающие влагу:

"Для этой цели часто используются такие ингредиенты, как пчелиный воск, оливковое масло, касторовое масло, кокосовое масло и масло ши".

Ким также рекомендует обращать внимание на проверенные смягчающие компоненты, такие как вазелин и сквалан.

Кроме того, два дерматолога — Кэмп и Ким — отмечают важность SPF: кожа губ легко обгорает, а ультрафиолет усиливает сухость и способствует появлению трещин.

Советы шаг за шагом

Выбирайте бальзамы без ментола, камфоры, спирта и резких ароматов. Отдавайте предпочтение средствам с маслами ши, жожоба, кокоса, касторовым маслом. Если губы сильно сохнут, ищите форму с вазелином или скваланом. Наносите бальзам несколькими тонкими слоями, а не толстым одним. Используйте SPF-бальзамы ежедневно, даже зимой. Избегайте облизывания губ — слюна разрушает защитный слой. Наносите бальзам на ночь как маску.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Бальзам с ментолом → усиление сухости → питательный бальзам с маслом ши.

Слишком ароматизированные продукты → аллергический дерматит → гипоаллергенные формулы.

Только увлажнители без окклюзионной защиты → испарение влаги → комбинация глицерина и воска.

Нет SPF → трещины от солнца → солнцезащитный бальзам.

Частое использование скрабов → повреждение кожи → восстановительные формулы с вазелином.

А что если губы трескаются даже с хорошим бальзамом?

Это может быть связано с дефицитом жидкости, гормональными изменениями или раздражителями в уходе для лица. Иногда проблему создаёт зубная паста с мятой — её лучше заменить на нейтральную.

Плюсы и минусы различных формул

Формула Плюсы Минусы Натуральные масла Питание, мягкость Может вызвать аллергию у чувствительной кожи Вазелиновые средства Отличная защита Не содержит активных увлажнителей Бальзамы с SPF Профилактика трещин Могут быть плотнее по текстуре Гиалуроновая формула Увлажнение Требует окклюзионного слоя сверху

FAQ

Как выбрать бальзам для сильно потрескавшихся губ?

Ищите вазелин, сквалан, касторовое масло и минимальный состав без ароматизаторов.

Сколько раз в день можно использовать бальзам?

2-4 раз достаточно. Постоянная потребность в обновлении — признак раздражающих компонентов.

Что лучше от сухости: масло или вазелин?

Масло питает, вазелин удерживает влагу. Идеальный вариант — использовать оба слоями.

Мифы и правда

Миф: покалывает — значит работает.

Правда: покалывание вызывает раздражение.

Правда: покалывание вызывает раздражение. Миф: натуральный — значит лучший.

Правда: даже натуральные эфирные масла могут сушить.

Правда: даже натуральные эфирные масла могут сушить. Миф: зимой SPF не нужен.

Правда: ультрафиолет активен круглый год.

3 интересных факта

Кожа губ обновляется каждые 3-5 дней — быстрее, чем кожа лица.

У губ нет сальных желёз, поэтому они полностью зависят от внешнего ухода.

Ультрафиолет легко проникает сквозь кожу губ, ускоряя старение.

Исторический контекст

Первые бальзамы для губ появились в XIX веке и содержали воск и ланолин.

Массовая популярность SPF-бальзамов началась в 1970-х.

Современные формулы объединяют уход, защиту и восстановление, используя сочетание масел и увлажнителей.