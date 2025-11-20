Зима забирает влагу, но истинный враг — в кармане: бальзамы, которые сушат губы сильнее холода

Многие считают, что губам требуется уход только зимой, однако потребность в качественном увлажнении присутствует круглый год. Просто с приходом холодов проблема усиливается: перепады температуры, ветер и сухой воздух в помещениях делают кожу губ особенно уязвимой. Именно поэтому в этот период растёт спрос на самые питательные бальзамы и средства для защиты. Но если вам приходится наносить бальзам снова и снова, а губы остаются сухими, возможно, выбранное средство работает не так, как должно.
Специалисты отмечают: некоторые популярные продукты не только не помогают, но и усугубляют сухость. Чтобы понять, какие ошибки совершают в уходе и как выбрать правильный бальзам, доцент клинической дерматологии Мона Гохара, а также сертифицированные дерматологи Брендан Кэмп и Дэвид Ким объяснили, почему губы трескаются, какие ингредиенты следует избегать и что действительно помогает восстановить кожу.
Губы отличаются от остальной кожи: они тоньше, не имеют сальных желёз и быстро реагируют на внешние раздражители. Зимой это особенно заметно. Холодный воздух, ветер и низкая влажность нарушают защитный слой кожи, что приводит к стянутости и трещинам. Именно это подчёркивает Гохара.
"Многие люди не уделяют должного внимания своим губам. Они увлажняют лицо, но не увлажняют губы", — говорит Гохара.
Однако дело не только в погоде. По словам специалистов, проблемы могут усиливаться из-за привычек. Так, Кэмп объясняет, что ферменты в слюне, бактерии, дрожжи и раздражающие компоненты в косметике или пище тоже вызывают воспаление и сухость.
Если вы заботитесь о коже, но сразу после нанесения бальзама губы начинают трескаться, проблема может быть в самом средстве. Гохара называет такие продукты "неправильными бальзамами" — они создают иллюзию ухода, но содержат раздражающие вещества, пишет today.com.
Некоторые продукты вызывают ощущение свежести или лёгкого покалывания. Это может казаться приятным, но именно такие эффекты часто свидетельствуют о наличии раздражителей. Как объясняет Гохара:
"Правило таково: всё, что вызывает покалывание, холод или успокаивает ментоловым [ощущением], — это плохие новости, потому что это означает, что в составе есть компонент, который может быть потенциальным раздражителем", — говорит доктор Гохара.
Камфора, ментол или спирт в составе со временем сушат кожу, провоцируют покраснение, шелушение и зуд. Кэмп добавляет, что не только ментоловые компоненты опасны: ароматизаторы, отдушки и красители также способны вызвать аллергический контактный дерматит.
|Ингредиенты
|Чем опасны / полезны
|Как работают
|Ментол, камфора, спирт
|Раздражение, сухость
|Усиливают чувствительность кожи
|Отдушки, красители
|Аллергические реакции
|Провоцируют покраснение и зуд
|Пчелиный воск, масло ши
|Удерживают влагу
|Создают защитный барьер
|Сквалан, вазелин
|Смягчают кожу
|Глубоко увлажняют
|Гиалуроновая кислота, глицерин
|Притягивают влагу
|Увлажняют изнутри
Оптимальный продукт должен сочетать два типа компонентов: увлажнители и окклюзионные вещества. Увлажнители, такие как гиалуроновая кислота или глицерин, притягивают воду в кожу. Окклюзионные ингредиенты — пчелиный воск, масло ши, минеральное масло — создают защитную плёнку, которая предотвращает испарение влаги.
Кэмп подчёркивает необходимость выбирать средства, удерживающие влагу:
"Для этой цели часто используются такие ингредиенты, как пчелиный воск, оливковое масло, касторовое масло, кокосовое масло и масло ши".
Ким также рекомендует обращать внимание на проверенные смягчающие компоненты, такие как вазелин и сквалан.
Кроме того, два дерматолога — Кэмп и Ким — отмечают важность SPF: кожа губ легко обгорает, а ультрафиолет усиливает сухость и способствует появлению трещин.
Выбирайте бальзамы без ментола, камфоры, спирта и резких ароматов.
Отдавайте предпочтение средствам с маслами ши, жожоба, кокоса, касторовым маслом.
Если губы сильно сохнут, ищите форму с вазелином или скваланом.
Наносите бальзам несколькими тонкими слоями, а не толстым одним.
Используйте SPF-бальзамы ежедневно, даже зимой.
Избегайте облизывания губ — слюна разрушает защитный слой.
Наносите бальзам на ночь как маску.
Это может быть связано с дефицитом жидкости, гормональными изменениями или раздражителями в уходе для лица. Иногда проблему создаёт зубная паста с мятой — её лучше заменить на нейтральную.
|Формула
|Плюсы
|Минусы
|Натуральные масла
|Питание, мягкость
|Может вызвать аллергию у чувствительной кожи
|Вазелиновые средства
|Отличная защита
|Не содержит активных увлажнителей
|Бальзамы с SPF
|Профилактика трещин
|Могут быть плотнее по текстуре
|Гиалуроновая формула
|Увлажнение
|Требует окклюзионного слоя сверху
Ищите вазелин, сквалан, касторовое масло и минимальный состав без ароматизаторов.
2-4 раз достаточно. Постоянная потребность в обновлении — признак раздражающих компонентов.
Масло питает, вазелин удерживает влагу. Идеальный вариант — использовать оба слоями.
