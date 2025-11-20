Сияющая кожа без скрабов и тонны банок: многоступенчатый уход сменяют умные формулы

Ежедневный уход за кожей кажется простой задачей, но на практике он вызывает куда больше вопросов, чем кажется. Нам постоянно советуют десятки продуктов, многоступенчатые схемы и "обязательные" ритуалы. Но далеко не все из них действительно полезны для вашей кожи. Иногда чрезмерный уход или неверно подобранные средства способны ухудшить состояние кожи сильнее, чем его отсутствие.
Типичные ошибки начинаются с неправильного очищения и заканчиваются выбором неподходящего крема. Например, многие полагаются только на салфетки для снятия макияжа, не понимая, что они оставляют на коже косметику и загрязнения. Или выбирают жёсткие эксфолианты, полагая, что это единственный путь избавиться от пигментации. На деле универсальных решений не существует — и ключ к здоровой коже в том, чтобы подбирать уход под конкретные задачи.
Сертифицированный дерматолог доктор Денди Энгельман поделилась рекомендациями, которые помогают корректировать самые распространённые ошибки и сделать уход значительно эффективнее. Её советы основаны на практическом опыте и подойдут большинству типов кожи, уточняет today.com.
Ошибки ухода связаны не только с избытком средств, но и с неправильным их использованием. Когда средства подбираются стихийно, кожа может реагировать сухостью, воспалением или раздражением. Достаточно откорректировать один этап — и состояние кожи заметно меняется.
|Проблема
|Причина
|Что происходит с кожей
|Некачественное очищение
|Пропуск масляного этапа
|Остатки макияжа, забитые поры
|Акне
|Неверный выбор эксфолианта
|Воспаления, раздражение
|Пигментация
|Неподходящие кислоты
|Потемнение, неровный тон
|Сухость
|Нет увлажняющего крема
|Шелушения, стянутость
|Сухость тела
|Недостаток питания
|Потеря упругости
Начинайте уход с двухступенчатого очищения: сначала средство на масляной основе, затем — на водной.
При склонности к акне выбирайте химические эксфолианты с салициловой кислотой.
Для борьбы с пигментацией используйте витамин С в подходящей концентрации.
Увлажняющий крем подбирайте под свой тип кожи и не пропускайте его.
Не забывайте о теле: сочетайте лосьон и масло для усиления эффекта.
Масла наносите на слегка влажную кожу — так они работают эффективнее.
В холодное время года используйте отдельный крем для рук, а не универсальный лосьон.
…ваша кожа реагирует на любой новый продукт?
Тогда важно снижать количество этапов и вводить средства по одному. Минималистичный уход в 3 шага — очищение, увлажнение, SPF — часто помогает коже восстановиться.
Ищите формулы без минерального масла и с мягкими эмолентами — они не забивают поры и подходят большинству типов кожи.
Минимальный набор — очищение, увлажнение, SPF — можно собрать в среднем ценовом сегменте. Дорогие продукты не всегда эффективнее.
Оба варианта работают, но витамин С помогает мягче. Для чувствительной кожи лучше начинать именно с него.
