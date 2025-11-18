Глубокий массаж будит спящих демонов кожи: скрытые причины, превращающие омоложение в катастрофу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Массаж лица противопоказан при акне и куперозе — врач-косметолог Вищипанова
Моя семья » Красота и стиль

Лицевой массаж, популярный способ бороться с возрастными изменениями, может обернуться серьезными проблемами с кожей. История девушки, столкнувшейся с тяжелой формой акне после нескольких сеансов, получила широкий резонанс в соцсетях и заставила задуматься о скрытых рисках процедуры. О том, в каких случаях массаж лица приносит больше вреда, чем пользы, и как выбрать безопасный сеанс, рассказала врач-косметолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

Почему массаж может спровоцировать акне

Сам по себе массаж редко становится единственной причиной тяжелого воспаления. Для таких последствий нужны предпосылки, например, легкая форма угревой болезни или состояние ремиссии. Массаж выступает провокатором, особенно если выполняется в активной глубокой технике. Интенсивное воздействие усиливает кровоснабжение, что может "разбудить" воспалительные элементы. Дополнительным негативным фактором становится неправильно подобранное средство для массажа. Жирный крем или масло способны закупоривать поры, создавая идеальную среду для развития бактерий.

Кому стоит отказаться от процедуры

Главным противопоказанием к лицевому массажу являются активные воспалительные процессы на коже. Специалист настоятельно не рекомендует записываться на сеансы при наличии акне. Грамотный косметолог или массажист перед началом процедуры обязан провести осмотр кожи на предмет ссадин, повреждений и воспаленных элементов. При их обнаружении он должен отказать в услуге. С осторожностью к массажу следует подходить и при обострении купероза. Глубокие техники в этом случае могут усугубить проблему, поэтому допустим только очень легкий, щадящий массаж.

Как выбрать безопасный сеанс

Важную роль играет не только квалификация специалиста, но и соблюдение им строгих гигиенических норм.

"Очень важно обратить внимание на то, чтобы в кабинете было чисто, а специалист перед процедурой обязательно помыл руки. Также следует обратить внимание на то, что банка со средством для массажа изначально закрыта, а специалист берет крем из нее не руками, а шпателем", — резюмировала эксперт.

Кроме того, пациенту необходимо заранее предупредить косметолога о наличии филлеров. Это не является прямым противопоказанием, но позволяет специалисту скорректировать технику и обойти определенные зоны, избежав осложнений, как сообщает сайт Москва 24.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
