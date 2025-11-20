Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Один изгиб формы — и лицо выглядит дороже: самый обсуждаемый аксессуар сезона уже на улицах

Шляпа — клош снова в центре внимания модных коллекций сезона
Моя семья » Красота и стиль

Когда на улице холодает, большинство достает привычные шапки-бини и уютные береты. Но этой зимой мода делает шаг в сторону изысканности — возвращается шляпа-клош, культовый аксессуар, родом из 1920-х. Этот женственный силуэт вновь покоряет подиумы и улицы, доказывая, что истинная элегантность вне времени.

Шляпа клош в осеннем образе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шляпа клош в осеннем образе

Что такое шляпа-клош

Название cloche в переводе с французского означает "колокол" - форма шляпы действительно напоминает его очертания. Она плотно облегает голову, мягко спускаясь к линии бровей, что создаёт загадочный и изящный силуэт. Поля могут быть узкими или чуть расширенными, а материал — плотный фетр, шерсть или вельвет.

Современные модели отличаются сдержанным декором: максимум — тонкая лента из кожи или ткани, иногда металлическая пряжка. В моде минимализм и графичность.

Исторические корни

Шляпа-клош появилась в Париже в начале XX века. Её создательницей стала французская модистка Каролина Ребу, вдохновившаяся духом "ревущих двадцатых". Это время, когда женщины впервые обрели свободу самовыражения: отказались от корсетов, коротко подстриглись и начали носить лаконичные вещи.

Интересные факты

  • Первые "клоши" создавались прямо на головах клиенток — шляпка формировалась вручную, чтобы идеально повторять черты лица.
  • В 1920-х аксессуар стал символом новой женственности — утончённой, но уверенной.
  • Его носили иконы стиля — Марлен Дитрих, герцогиня Уоллис Симпсон и актрисы немого кино.

Почему клош снова в моде

Возрождение тренда объясняется усталостью от оверсайза и маскулинных силуэтов. Мода возвращается к аккуратным формам, четким линиям и женственным пропорциям.

Дизайнеры Miu Miu и Brunello Cucinelli включили шляпы-клош в свои осенне-зимние коллекции 2025 года. У первой марки они появились в деловых образах с пальто и жакетами, у второй — в расслабленных, уютных ансамблях.

Тренд подхватили и знаменитости: Рианна вышла в клош от Miu Miu, а Кайли Дженнер появилась в аналогичной модели в рекламной кампании бренда. После этого запросы на аксессуар выросли в разы, сообщает grazia.ru.

Практичность и комфорт

Помимо эстетики, шляпа-клош крайне функциональна.

  • Её форма не конфликтует с объёмными воротниками и капюшонами.
  • Благодаря плотной посадке она защищает от ветра и сохраняет причёску.
  • Универсальность позволяет носить её и с короткой стрижкой, и с длинными волосами.

Какие модели в тренде

Актуальные шляпы-клош этой зимы — это сочетание ретро и минимализма.

Параметр Тренд сезона Советы по выбору
Форма Плотно облегающая, с лёгким изгибом полей Выбирайте модель, которая открывает глаза и часть лба
Материал Фетр, шерсть, вельвет Чем плотнее материал, тем чётче форма
Цвета Графитовый, молочный, карамельный, оливковый, бордовый Универсальные оттенки легко сочетаются с пальто и дублёнками
Акценты Минимальный декор, тонкие ленты Откажитесь от крупных деталей и логотипов

Как стилизовать шляпу-клош

Классика — это пальто с поясом или кейп, но дизайнеры предлагают и неожиданные сочетания:

  • С пуховиком на кулиске: контраст стиля "спорт-шик".
  • С дублёнкой или шубой: эффект ретро-роскоши.
  • С вязаным платьем и сапогами: женственный городской образ.
  • С костюмом в духе 1970-х: отсылка к модным архивам.

Тем, кто не готов к винтажному силуэту, подойдут современные вариации с приподнятыми полями - они сохраняют дух 1920-х, но выглядят более повседневно.

Как ухаживать за клошем

  • Храните шляпу в коробке или на подставке, чтобы сохранить форму.
  • Чистите фетр мягкой щёткой или паром.
  • Не сушите изделие на батарее — это деформирует материал.

Мифы и правда

  • Миф: клош подходит только под классические наряды.
    Правда: современные модели гармонируют даже с уличным стилем.
  • Миф: такая шляпа укорачивает лицо.
    Правда: правильная посадка делает черты мягче и утончённее.
  • Миф: клош — исключительно зимний аксессуар.
    Правда: существуют лёгкие версии из хлопка и твида для весны.

Интересные факты

  • В 1930-х шляпы-клош украшали жемчугом и вуалями — они символизировали статус и вкус.
  • В фильме "Подмена" Анджелины Джоли клош стал метафорой женской стойкости.
  • Современные модели Miu Miu создаются вручную по технологии Каролины Ребу — форма фиксируется паром на манекене.

Исторический контекст

  • 1920-е: эпоха освобождения женщин: клош стал символом новой эры.
  • 1960-е: переосмысление формы в духе моды Twiggy.
  • 2020-е: возвращение интереса к ретро и ностальгическим силуэтам.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
