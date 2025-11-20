Один изгиб формы — и лицо выглядит дороже: самый обсуждаемый аксессуар сезона уже на улицах

Когда на улице холодает, большинство достает привычные шапки-бини и уютные береты. Но этой зимой мода делает шаг в сторону изысканности — возвращается шляпа-клош, культовый аксессуар, родом из 1920-х. Этот женственный силуэт вновь покоряет подиумы и улицы, доказывая, что истинная элегантность вне времени.
Название cloche в переводе с французского означает "колокол" - форма шляпы действительно напоминает его очертания. Она плотно облегает голову, мягко спускаясь к линии бровей, что создаёт загадочный и изящный силуэт. Поля могут быть узкими или чуть расширенными, а материал — плотный фетр, шерсть или вельвет.
Современные модели отличаются сдержанным декором: максимум — тонкая лента из кожи или ткани, иногда металлическая пряжка. В моде минимализм и графичность.
Шляпа-клош появилась в Париже в начале XX века. Её создательницей стала французская модистка Каролина Ребу, вдохновившаяся духом "ревущих двадцатых". Это время, когда женщины впервые обрели свободу самовыражения: отказались от корсетов, коротко подстриглись и начали носить лаконичные вещи.
Возрождение тренда объясняется усталостью от оверсайза и маскулинных силуэтов. Мода возвращается к аккуратным формам, четким линиям и женственным пропорциям.
Дизайнеры Miu Miu и Brunello Cucinelli включили шляпы-клош в свои осенне-зимние коллекции 2025 года. У первой марки они появились в деловых образах с пальто и жакетами, у второй — в расслабленных, уютных ансамблях.
Тренд подхватили и знаменитости: Рианна вышла в клош от Miu Miu, а Кайли Дженнер появилась в аналогичной модели в рекламной кампании бренда. После этого запросы на аксессуар выросли в разы, сообщает grazia.ru.
Помимо эстетики, шляпа-клош крайне функциональна.
Актуальные шляпы-клош этой зимы — это сочетание ретро и минимализма.
|Параметр
|Тренд сезона
|Советы по выбору
|Форма
|Плотно облегающая, с лёгким изгибом полей
|Выбирайте модель, которая открывает глаза и часть лба
|Материал
|Фетр, шерсть, вельвет
|Чем плотнее материал, тем чётче форма
|Цвета
|Графитовый, молочный, карамельный, оливковый, бордовый
|Универсальные оттенки легко сочетаются с пальто и дублёнками
|Акценты
|Минимальный декор, тонкие ленты
|Откажитесь от крупных деталей и логотипов
Классика — это пальто с поясом или кейп, но дизайнеры предлагают и неожиданные сочетания:
Тем, кто не готов к винтажному силуэту, подойдут современные вариации с приподнятыми полями - они сохраняют дух 1920-х, но выглядят более повседневно.
