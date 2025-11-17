Шкаф открыли — моду нашли: забытые шубы переживают второе пришествие

Открытие Estet Fashion Week в Москве в этот раз получилось особенно ярким благодаря Сергею Звереву. Его наряд с мантией, короной и броским костюмом моментально привлёк внимание гостей. Но главное — он поделился наблюдениями о тенденциях предстоящей зимы, которые, по его словам, окажутся ближе к повседневной жизни, чем кажется на первый взгляд.
Зверев подчёркивает, что мода этой зимы будет не столько про экстравагантность, сколько про возвращение к аккуратности, здоровому образу жизни и уважению к вещам, которые хранят историю. Фокус смещается в сторону винтажных решений, натуральных материалов и свободного кроя — всё это можно найти буквально в собственных шкафах.
Он считает, что тело, о котором человек заботится, открывает больше модных возможностей. Именно этим объясняется возвращение интереса к "бабушкиным нарядам": старые шубы и пальто, которые когда-то считались пережитком, теперь выглядят современно и эффектно.
"Доставайте все антикварные бабушкины шубы, — призывает Сергей. — Бабушкины, пробабушкины — все подойдут! Тюнингуйте их и смело носите! Чего их моль жрет? Они еще на вас поработают. Раньше вещи были качественные: наши мамы и бабушки не носили искусственный мех".
Зверев признаётся, что сам давно хранит целую коллекцию советских шуб и активно носит их в повседневности и на вечерних выходах.
По его словам, молодёжь сегодня легко сочетает винтаж с современными тканями и элементами уличного стиля. Например, шубы гармонично смотрятся с денимом, а утеплённые рваные джинсы снова держатся в тренде. Ещё одна заметная тенденция — свободный крой, который подходит практически всем, сообщает URA.RU.
"Это очень правильно, потому что он позволяет хорошо выглядеть всем — и даже нам, тем, кто носит 10 XL", — уверен Зверев.
Осмотрите шкафы, антресоли и старые чемоданы: найдите тёплые вещи, которые можно адаптировать.
Проверьте состояние меха или шерсти — иногда достаточно лёгкой реставрации.
Используйте ателье для "тюнинга": смена подкладки, обновление крючков, лёгкая корректировка силуэта.
Комбинируйте старые шубы с современными джинсами, трикотажем, зимними кроссовками или ботфортами.
Добавляйте аксессуары — винтаж отлично дружит с кожаными ремнями, большими шарфами, берётами.
Для ухода используйте специализированные щётки, вешалки с широкими плечиками и чехлы.
Ошибка: выбросить старую шубу.
Последствие: потеря ценной качественной вещи.
Альтернатива: реставрация в ателье или перешив в жилет, короткую куртку.
Ошибка: сочетать винтаж с неподходящей обувью.
Последствие: образ выглядит тяжёлым.
Альтернатива: утеплённые кроссовки или ботильоны.
Ошибка: покупать дешёвый искусственный мех.
Последствие: вещь быстро теряет форму.
Альтернатива: выбирать плотные ткани или утеплённый деним.
Если старая шуба слишком громоздкая — её можно переделать в меховую оторочку для капюшона или в стильный воротник. Даже фрагменты винтажных вещей способны "собрать" образ и подчеркнуть индивидуальность.
Как выбрать винтажную шубу?
Ищите модели с плотным мехом, целой подкладкой и крепкими швами. При необходимости — отдайте в химчистку.
Сколько стоит реставрация старой шубы?
В среднем от 3 до 15 тысяч рублей, в зависимости от объёма работ.
Что лучше сочетать с винтажной шубой?
Утеплённый деним, шерстяные платья, высокие сапоги и крупные шарфы.
Миф: винтажные вещи выглядят старомодно.
Правда: правильная стилизация делает их актуальными.
Миф: натуральный мех всегда тяжёлый.
Правда: многие старые модели легче современных аналогов.
Миф: винтаж не подходит молодёжи.
Правда: именно молодые и создают самые интересные миксы с денимом и трикотажем.
