Шкаф открыли — моду нашли: забытые шубы переживают второе пришествие

4:30
Моя семья » Красота и стиль

Открытие Estet Fashion Week в Москве в этот раз получилось особенно ярким благодаря Сергею Звереву. Его наряд с мантией, короной и броским костюмом моментально привлёк внимание гостей. Но главное — он поделился наблюдениями о тенденциях предстоящей зимы, которые, по его словам, окажутся ближе к повседневной жизни, чем кажется на первый взгляд.

Девушка зимой в юбке
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under publik domain
Девушка зимой в юбке

Зверев подчёркивает, что мода этой зимы будет не столько про экстравагантность, сколько про возвращение к аккуратности, здоровому образу жизни и уважению к вещам, которые хранят историю. Фокус смещается в сторону винтажных решений, натуральных материалов и свободного кроя — всё это можно найти буквально в собственных шкафах.

Он считает, что тело, о котором человек заботится, открывает больше модных возможностей. Именно этим объясняется возвращение интереса к "бабушкиным нарядам": старые шубы и пальто, которые когда-то считались пережитком, теперь выглядят современно и эффектно.

"Доставайте все антикварные бабушкины шубы, — призывает Сергей. — Бабушкины, пробабушкины — все подойдут! Тюнингуйте их и смело носите! Чего их моль жрет? Они еще на вас поработают. Раньше вещи были качественные: наши мамы и бабушки не носили искусственный мех".

Зверев признаётся, что сам давно хранит целую коллекцию советских шуб и активно носит их в повседневности и на вечерних выходах.

По его словам, молодёжь сегодня легко сочетает винтаж с современными тканями и элементами уличного стиля. Например, шубы гармонично смотрятся с денимом, а утеплённые рваные джинсы снова держатся в тренде. Ещё одна заметная тенденция — свободный крой, который подходит практически всем, сообщает URA.RU.

"Это очень правильно, потому что он позволяет хорошо выглядеть всем — и даже нам, тем, кто носит 10 XL", — уверен Зверев.

Советы шаг за шагом

  1. Осмотрите шкафы, антресоли и старые чемоданы: найдите тёплые вещи, которые можно адаптировать.

  2. Проверьте состояние меха или шерсти — иногда достаточно лёгкой реставрации.

  3. Используйте ателье для "тюнинга": смена подкладки, обновление крючков, лёгкая корректировка силуэта.

  4. Комбинируйте старые шубы с современными джинсами, трикотажем, зимними кроссовками или ботфортами.

  5. Добавляйте аксессуары — винтаж отлично дружит с кожаными ремнями, большими шарфами, берётами.

  6. Для ухода используйте специализированные щётки, вешалки с широкими плечиками и чехлы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбросить старую шубу.
    Последствие: потеря ценной качественной вещи.
    Альтернатива: реставрация в ателье или перешив в жилет, короткую куртку.

  • Ошибка: сочетать винтаж с неподходящей обувью.
    Последствие: образ выглядит тяжёлым.
    Альтернатива: утеплённые кроссовки или ботильоны.

  • Ошибка: покупать дешёвый искусственный мех.
    Последствие: вещь быстро теряет форму.
    Альтернатива: выбирать плотные ткани или утеплённый деним.

А что если…

Если старая шуба слишком громоздкая — её можно переделать в меховую оторочку для капюшона или в стильный воротник. Даже фрагменты винтажных вещей способны "собрать" образ и подчеркнуть индивидуальность.

FAQ

Как выбрать винтажную шубу?
Ищите модели с плотным мехом, целой подкладкой и крепкими швами. При необходимости — отдайте в химчистку.

Сколько стоит реставрация старой шубы?
В среднем от 3 до 15 тысяч рублей, в зависимости от объёма работ.

Что лучше сочетать с винтажной шубой?
Утеплённый деним, шерстяные платья, высокие сапоги и крупные шарфы.

Мифы и правда

  • Миф: винтажные вещи выглядят старомодно.
    Правда: правильная стилизация делает их актуальными.

  • Миф: натуральный мех всегда тяжёлый.
    Правда: многие старые модели легче современных аналогов.

  • Миф: винтаж не подходит молодёжи.
    Правда: именно молодые и создают самые интересные миксы с денимом и трикотажем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
