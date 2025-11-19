Горячий воздух работает, как наждачка: фен медленно разрушает структуру волос изнутри

Ежедневная укладка феном давно стала привычным элементом ухода за волосами. Однако даже современные устройства с несколькими режимами и ионизацией не позволяют полностью избежать негативного влияния горячего воздуха. Волосы реагируют на высокие температуры не сразу, но изменения в структуре накапливаются, и постепенно это приводит к ломкости, сухости и повышенной чувствительности кожи головы.
Чтобы понять, как именно фен влияет на пряди, важно разобраться в строении волоса и в том, какие процессы запускаются при регулярной укладке.
Стрежень волоса состоит из нескольких уровней, каждый из которых по-своему реагирует на температурные нагрузки. Внешняя кутикула играет роль защитного барьера, удерживая влагу и препятствуя повреждениям. Под ней находится корковый слой — главная часть волоса, формирующая его прочность, эластичность и способность противостоять внешним факторам. Самый внутренний слой содержит пигмент и участвует в передаче тепла и влаги внутри волоса.
"Температура воздушного потока при сушке может достигать от 40 до 120 градусов, что вызывает денатурацию белка кератина", — предупредила врач-трихолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" София Белаш.
Эксперт поясняет, что при разрушении белковых связей волосы теряют свою упругость и становятся менее прочными. Повреждение липидного слоя кутикулы вызывает потерю влаги: чешуйки приподнимаются, поверхность становится шероховатой, а сами волосы — более уязвимыми к внешним факторам, включая механическое воздействие щёткок, утюжков и средств стайлинга.
Интенсивная сушка воздействует не только на стержень волоса, но и на кожу головы. Пересушивание вызывает изменение гидролипидной плёнки — естественного защитного слоя. Нарушение баланса ведёт к раздражению, зуду, сухости, шелушению и появлению перхоти. При длительном регулярном воздействии горячего потока могут появиться признаки чувствительной кожи головы, что требует более бережного ухода и смены привычных средств, пишет Газета.Ru.
"Помните, что сохранение здоровья волос возможно даже при регулярной укладке, если подходить к процессу грамотно и обеспечивать волосам качественный последующий уход", — заключила дерматолог-трихолог София Белаш.
|Режим
|Влияние на волосы
|Скорость сушки
|Рекомендации
|Холодный
|Минимальные повреждения
|Медленная
|Для финиша укладки
|Тёплый
|Умеренное воздействие
|Средняя
|Подходит для ежедневного использования
|Горячий
|Максимальное разрушение кутикулы
|Быстрая
|Использовать редко и точечно
Используйте термозащитные средства в виде спреев, кремов или сывороток перед сушкой.
Держите фен на расстоянии 15-20 см, двигаясь вдоль роста волос.
Выбирайте тёплый режим, оставляя горячий только для финальной фиксации.
Дайте волосам подсохнуть естественным образом на 30-40% перед использованием фена.
Применяйте увлажняющие маски, кондиционеры, несмываемые кремы для питания стержня волоса.
Обязательно используйте диффузор или насадку-концентратор для равномерного распределения потока.
Обновляйте уход каждые 2-3 месяца, ориентируясь на сезонность и состояние волос.
Сушить волосы максимально горячим воздухом → повреждение кератина и ломкость → перейти на тёплый режим.
Держать фен вплотную к прядям → перегрев и потеря влаги → увеличить расстояние до 15-20 см.
Пропускать термозащиту → ускоренное разрушение кутикулы → наносить спрей или крем каждый раз перед сушкой.
Сушить мокрые волосы → их растяжение и травматизация → подождать частичного естественного подсыхания.
Если укладка — часть ежедневной рутины, важно выбрать фен с несколькими режимами нагрева, функцией ионизации и мощностью до 1800-2000 Вт. Такие устройства позволяют снизить интенсивность перегрева, а ионы помогают уменьшить статическое электричество. Важно также контролировать влажность волос: если они склонны к сухости, лучше переходить на мягкие шампуни, маски на основе масел и керамидов, несмываемые бальзамы.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая укладка
|Перегрев волос
|Объём и форма
|Повреждение липидного слоя
|Удобство и скорость
|Сухость кожи головы
|Контроль стиля
|Необходимость дополнительного ухода
Ищите модели с несколькими температурными режимами, ионизацией и качественными насадками.
Да, но при использовании термозащиты и тёплого режима ущерб минимален.
Оба варианта важны: кондиционер закрывает кутикулу, а маска обеспечивает глубокое питание.
Он помогает равномерно распределять воздух и снижает риск перегрева отдельных зон.
Миф: холодный воздух сушит дольше, значит, бесполезен.
Правда: холодный режим подходит для финиша и фиксации формы, снижая повреждение.
Миф: высокая мощность всегда вредна.
Правда: мощность отвечает за скорость, а не за температуру — решающими остаются режимы нагрева.
Миф: термозащита бесполезна.
Правда: современные формулы действительно уменьшают повреждение кутикулы.
При температуре более 100 градусов кутикула может приподниматься уже после 20 секунд воздействия.
Влажные волосы растягиваются на 30%, что делает их особенно уязвимыми.
Насадки-концентраторы снижают температуру воздействия до 15-20%, распределяя воздух равномернее.
Первый бытовой фен появился более 100 лет назад и весил около 1 кг.
В 1960-х были созданы первые модели с несколькими режимами нагрева.
Сегодня профессиональные фены оснащаются датчиками температуры, предотвращающими перегрев.
