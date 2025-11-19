Горячий воздух работает, как наждачка: фен медленно разрушает структуру волос изнутри

Горячий воздух фена вредит структуре волос — трихолог Белаш

Ежедневная укладка феном давно стала привычным элементом ухода за волосами. Однако даже современные устройства с несколькими режимами и ионизацией не позволяют полностью избежать негативного влияния горячего воздуха. Волосы реагируют на высокие температуры не сразу, но изменения в структуре накапливаются, и постепенно это приводит к ломкости, сухости и повышенной чувствительности кожи головы.

Чтобы понять, как именно фен влияет на пряди, важно разобраться в строении волоса и в том, какие процессы запускаются при регулярной укладке.

Что происходит с волосами при горячей укладке

Стрежень волоса состоит из нескольких уровней, каждый из которых по-своему реагирует на температурные нагрузки. Внешняя кутикула играет роль защитного барьера, удерживая влагу и препятствуя повреждениям. Под ней находится корковый слой — главная часть волоса, формирующая его прочность, эластичность и способность противостоять внешним факторам. Самый внутренний слой содержит пигмент и участвует в передаче тепла и влаги внутри волоса.

"Температура воздушного потока при сушке может достигать от 40 до 120 градусов, что вызывает денатурацию белка кератина", — предупредила врач-трихолог, врач-дерматолог "СМ-Косметология" София Белаш.

Эксперт поясняет, что при разрушении белковых связей волосы теряют свою упругость и становятся менее прочными. Повреждение липидного слоя кутикулы вызывает потерю влаги: чешуйки приподнимаются, поверхность становится шероховатой, а сами волосы — более уязвимыми к внешним факторам, включая механическое воздействие щёткок, утюжков и средств стайлинга.

Как горячий воздух влияет на кожу головы

Интенсивная сушка воздействует не только на стержень волоса, но и на кожу головы. Пересушивание вызывает изменение гидролипидной плёнки — естественного защитного слоя. Нарушение баланса ведёт к раздражению, зуду, сухости, шелушению и появлению перхоти. При длительном регулярном воздействии горячего потока могут появиться признаки чувствительной кожи головы, что требует более бережного ухода и смены привычных средств, пишет Газета.Ru.

"Помните, что сохранение здоровья волос возможно даже при регулярной укладке, если подходить к процессу грамотно и обеспечивать волосам качественный последующий уход", — заключила дерматолог-трихолог София Белаш.

Сравнение: холодная, тёплая и горячая сушка

Режим Влияние на волосы Скорость сушки Рекомендации Холодный Минимальные повреждения Медленная Для финиша укладки Тёплый Умеренное воздействие Средняя Подходит для ежедневного использования Горячий Максимальное разрушение кутикулы Быстрая Использовать редко и точечно

Советы шаг за шагом: как безопасно укладывать волосы феном

Используйте термозащитные средства в виде спреев, кремов или сывороток перед сушкой. Держите фен на расстоянии 15-20 см, двигаясь вдоль роста волос. Выбирайте тёплый режим, оставляя горячий только для финальной фиксации. Дайте волосам подсохнуть естественным образом на 30-40% перед использованием фена. Применяйте увлажняющие маски, кондиционеры, несмываемые кремы для питания стержня волоса. Обязательно используйте диффузор или насадку-концентратор для равномерного распределения потока. Обновляйте уход каждые 2-3 месяца, ориентируясь на сезонность и состояние волос.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Сушить волосы максимально горячим воздухом → повреждение кератина и ломкость → перейти на тёплый режим. Держать фен вплотную к прядям → перегрев и потеря влаги → увеличить расстояние до 15-20 см. Пропускать термозащиту → ускоренное разрушение кутикулы → наносить спрей или крем каждый раз перед сушкой. Сушить мокрые волосы → их растяжение и травматизация → подождать частичного естественного подсыхания.

А что если фен необходим ежедневно?

Если укладка — часть ежедневной рутины, важно выбрать фен с несколькими режимами нагрева, функцией ионизации и мощностью до 1800-2000 Вт. Такие устройства позволяют снизить интенсивность перегрева, а ионы помогают уменьшить статическое электричество. Важно также контролировать влажность волос: если они склонны к сухости, лучше переходить на мягкие шампуни, маски на основе масел и керамидов, несмываемые бальзамы.

Плюсы и минусы использования фена

Плюсы Минусы Быстрая укладка Перегрев волос Объём и форма Повреждение липидного слоя Удобство и скорость Сухость кожи головы Контроль стиля Необходимость дополнительного ухода

FAQ

Как выбрать фен для минимального повреждения?

Ищите модели с несколькими температурными режимами, ионизацией и качественными насадками.

Можно ли сушить волосы каждый день?

Да, но при использовании термозащиты и тёплого режима ущерб минимален.

Что лучше использовать: маску или кондиционер?

Оба варианта важны: кондиционер закрывает кутикулу, а маска обеспечивает глубокое питание.

Нужен ли диффузор?

Он помогает равномерно распределять воздух и снижает риск перегрева отдельных зон.

Мифы и правда

Миф: холодный воздух сушит дольше, значит, бесполезен.

Правда: холодный режим подходит для финиша и фиксации формы, снижая повреждение.

Миф: высокая мощность всегда вредна.

Правда: мощность отвечает за скорость, а не за температуру — решающими остаются режимы нагрева.

Миф: термозащита бесполезна.

Правда: современные формулы действительно уменьшают повреждение кутикулы.

Три интересных факта

При температуре более 100 градусов кутикула может приподниматься уже после 20 секунд воздействия. Влажные волосы растягиваются на 30%, что делает их особенно уязвимыми. Насадки-концентраторы снижают температуру воздействия до 15-20%, распределяя воздух равномернее.

Исторический контекст

Первый бытовой фен появился более 100 лет назад и весил около 1 кг. В 1960-х были созданы первые модели с несколькими режимами нагрева. Сегодня профессиональные фены оснащаются датчиками температуры, предотвращающими перегрев.