Стрижка, после которой утро перестаёт быть борьбой: волосы начинают слушаться сами

5:53
Моя семья » Красота и стиль

Стрижка пикси давно вышла за рамки модных вспышек и стала удобным выбором для тех, кто хочет простой уход, выразительный силуэт и лёгкость укладки. Она одинаково хорошо работает на тонких, густых, жёстких и вьющихся волосах, а за счёт вариативности форм подходит людям разных возрастов и профессий.

Девушка красится
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка красится

Что делает пикси такой универсальной

Пикси легко подстраивается под особенности лица и образ жизни. Короткая длина открывает шею и подчёркивает черты лица, а мягкий объём сверху создаёт ощущение динамики. Варианты с удлинённой чёлкой добавляют графичность, а короткие версии подчёркивают смелость образа. На прямых волосах стрижка выглядит аккуратно и собранно, на волнистых — чуть более расслабленно и воздушно. Если волосы жёсткие, форму можно поддерживать лёгкими текстурирующими средствами.

Преимущество пикси ещё и в том, что она сочетается с современными средствами ухода: питательные сыворотки, несмываемые кремы, спреи для прикорневого объёма. Они помогают быстро укладывать пряди даже утром, когда времени почти нет.

Сравнение популярных вариантов пикси

Вариант Особенности Кому подходит
Классическая пикси Чёткие линии, короткая длина по бокам и затылку Прямые и тонкие волосы, офисный стиль
Пикси с удлинённой чёлкой Ассиметрия, возможность менять пробор Круглые и овальные лица, любители подчёркнутых образов
Пикси-гарсон Очень короткая форма, минимализм Те, кто предпочитает строгие силуэты и простой уход
Текстурная пикси Много слоёв, подвижный контур Густые или волнистые волосы

Советы шаг за шагом: как ухаживать и укладывать пикси

  1. Используйте лёгкий шампунь для ежедневного ухода — так волосы сохранят подвижность и свежий объём.

  2. Перед сушкой наносите небольшое количество крема или мусса: они фиксируют направление прядей, не утяжеляя их.

  3. Для объёма у корней используйте спрей или пудру: это особенно полезно для тонких волос.

  4. Если волосы вьющиеся, выбирайте средства с увлажняющими компонентами — масла жожоба, алоэ или керамиды.

  5. Регулярно обновляйте форму каждые 4-6 недель: короткая стрижка быстрее теряет линию.

  6. Для более гладкого результата применяйте мини-утюжок — он помогает аккуратно уложить чёлку.

  7. В поездках держите при себе компактный воск или пасту: они позволяют быстро поправить укладку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком много стайлинга → волосы теряют объём, выглядят жирными → используйте лёгкие текстурирующие спреи.
  • Редкие походы к мастеру → потеря формы и лишний объём в ненужных местах → записывайтесь заранее каждые 4 недели.
  • Выбор неподходящей укладки для густых волос → тяжёлый контур → выбирайте слоистую пикси или текстурные пасты.
  • Игнорирование тепловой защиты → сухие кончики → используйте термозащитные кремы при работе с феном или утюжком.
  • Неучёт направления роста волос → торчащие пряди → попросите мастера учесть вихры и подобрать подходящий вариант.

А что если…

Если вы переживаете, что пикси подчеркнёт черты лица, которые вам не нравятся, можно выбрать вариант с удлинённой чёлкой: она мягко уравновешивает пропорции. Если боитесь чрезмерной открытости, стоит рассмотреть промежуточный вариант — пикси-боб, который чуть длиннее и создаёт более мягкий силуэт. Если волосы вьются, не нужно стремиться их выпрямлять — лёгкие локоны делают форму ещё интереснее.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрая укладка, минимальный расход средств Требует регулярного обновления формы
Подходит для разных типов волос Не позволит быстро собрать волосы в хвост
Сочетается со стайлингом и окрашиванием Акцентирует внимание на лице и шее
Комфортна летом и в спортзале Первые дни после стрижки может казаться непривычной

FAQ

Как выбрать вариант пикси?
Опирайтесь на форму лица, структуру волос и привычный стиль. Тем, кто любит универсальность, подойдёт классический вариант, а тем, кто хочет выразительности, — асимметрия с удлинённой чёлкой.

Сколько стоит стрижка пикси?
Стоимость зависит от салона и региона, но обычно варьируется от средней до высокой категории, особенно если включает укладку и моделирование формы.

Что лучше: пикси или боб?
Пикси короче и проще в укладке, а боб — более универсален по образам и закрывает часть шеи. Если сомневаетесь, попробуйте пикси-боб.

Мифы и правда

  • Миф: пикси подходит только обладательницам прямых волос.
    Правда: волнистая текстура делает стрижку более живой и объёмной.
  • Миф: короткие стрижки старят.
    Правда: правильно подобранная форма освежает и подчёркивает линию скул.
  • Миф: пикси сложно укладывать.
    Правда: достаточно нескольких минут и пары лёгких средств.

Три интересных факта

  1. Пикси стала популярной после появления в кинематографе в середине XX века.

  2. Множество спортсменок выбирают её за удобство и лёгкость ухода.

  3. Пикси отлично сочетается с модными техниками окрашивания — например, с пепельным блондом или мягким мелированием.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
