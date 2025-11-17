Мода против мороза: свитеры, которые носят те, кто выбирает комфорт и роскошь

Объёмные свитеры крупной вязки стали главным трендом зимы — стилисты

Свитер снова в центре зимней моды. Он не только защищает от холода, но и становится ключевой деталью стильного образа — будь то прогулка, офисный день или выходной в городе. В сезоне-2025/2026 дизайнеры сделали ставку на объём, фактуру и тактильность, возвращая в моду уют в самом буквальном смысле.

Оверсайз — главный силуэт сезона

Фасон свободного кроя остаётся фаворитом уже не первый год. В моде объёмные модели из толстой пряжи с крупной вязкой — будто созданные, чтобы в них спрятаться от ветра. Спущенная линия плеч, удлинённые или расклешённые рукава придают образу расслабленность.

Идеальная длина — до тазовой кости или середины бедра. Такая модель визуально не утяжеляет фигуру и отлично комбинируется с джинсами, юбками и трикотажными брюками.

Высокий ворот — альтернатива шарфу

Ворот-воронка, стойка или "гибкий" вариант на молнии — ключевая деталь зимних свитеров. Он не только защищает шею от холода, но и добавляет силуэту выразительности. Молнии с патинированным эффектом или скрытой фурнитурой делают изделие функциональным и лаконичным.

Натуральные материалы

Главный тренд — качество и долговечность. Синтетика быстро теряет форму, поэтому эксперты советуют выбирать свитеры из кашемира, мериносовой шерсти, альпаки или мохера. Смесовые составы допустимы, если содержание синтетических волокон не превышает 30-40%.

Материал Особенности Преимущество Кашемир Нежный, тонкий, но тёплый Элегантный и лёгкий Меринос Эластичный, дышащий Отлично держит форму Альпака Воздушная, пушистая Максимальное тепло Мохер Мягкий, блестящий Подходит для вечерних образов

Объёмная вязка и рельеф

На пике популярности — свитеры с косами, ромбами и крупными узорами. Они добавляют фактурности и объёма, создавая ощущение ручной работы. Актуальны и гладкие модели — базовый вариант для многослойных луков с жакетами и пальто.

Цветовая палитра сезона

Зимние коллекции предлагают две противоположные линии: пастельную и насыщенную.

Нейтральные тона: белый, молочный, пудровый, бежевый, серый, небесно-голубой.

белый, молочный, пудровый, бежевый, серый, небесно-голубой. Глубокие оттенки: шоколадный, графитовый, бордовый, хвойный, тёмно-оливковый.

шоколадный, графитовый, бордовый, хвойный, тёмно-оливковый. Акцентные цвета: оранжевый, красный, лимонный — как яркая деталь в минималистичном образе.

Принты тоже возвращаются: в тренде аргайл, полоска и скандинавские узоры, вдохновлённые ретро-мотивами. А вот от крупных рисунков с животными и надписями лучше отказаться — они быстро теряют актуальность.

Функциональный декор

Детали в этом сезоне служат практичности: мягкие манжеты, эластичные резинки, аккуратные швы и неброские молнии. Декор не должен отвлекать внимание от качества материала и кроя.

Длина и посадка

Для защиты от холода выбирайте модели с удлинённой спинкой — они хорошо закрывают поясницу и сочетаются с леггинсами или юбками-трапециями. В укороченных вариантах с манжетами низ создаёт дополнительный объём и делает акцент на талии.

Универсальность — главное преимущество

Современный свитер легко адаптируется под любой стиль:

Образ Сочетание Эффект Классика Джинсы + ботинки челси Повседневная элегантность Минимализм Юбка-миди + сапоги Лаконичность и комфорт Кэжуал Брюки-карго + кроссовки Уют и практичность Элегантный Брюки-палаццо + серьги-кольца Современный шик

Интересные факты

В 2025 году запрос "oversized sweater outfit" стал самым популярным модным поиском в Pinterest.

Модные дома возвращают в коллекции свитера с фактурой ручной вязки — как символ медленного потребления.

Оверсайз-модели признаны самыми экологичными: они служат дольше и подходят на разные сезоны.