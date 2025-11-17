Мода против мороза: свитеры, которые носят те, кто выбирает комфорт и роскошь

Свитер снова в центре зимней моды. Он не только защищает от холода, но и становится ключевой деталью стильного образа — будь то прогулка, офисный день или выходной в городе. В сезоне-2025/2026 дизайнеры сделали ставку на объём, фактуру и тактильность, возвращая в моду уют в самом буквальном смысле.
Фасон свободного кроя остаётся фаворитом уже не первый год. В моде объёмные модели из толстой пряжи с крупной вязкой — будто созданные, чтобы в них спрятаться от ветра. Спущенная линия плеч, удлинённые или расклешённые рукава придают образу расслабленность.
Идеальная длина — до тазовой кости или середины бедра. Такая модель визуально не утяжеляет фигуру и отлично комбинируется с джинсами, юбками и трикотажными брюками.
Ворот-воронка, стойка или "гибкий" вариант на молнии — ключевая деталь зимних свитеров. Он не только защищает шею от холода, но и добавляет силуэту выразительности. Молнии с патинированным эффектом или скрытой фурнитурой делают изделие функциональным и лаконичным.
Главный тренд — качество и долговечность. Синтетика быстро теряет форму, поэтому эксперты советуют выбирать свитеры из кашемира, мериносовой шерсти, альпаки или мохера. Смесовые составы допустимы, если содержание синтетических волокон не превышает 30-40%.
|Материал
|Особенности
|Преимущество
|Кашемир
|Нежный, тонкий, но тёплый
|Элегантный и лёгкий
|Меринос
|Эластичный, дышащий
|Отлично держит форму
|Альпака
|Воздушная, пушистая
|Максимальное тепло
|Мохер
|Мягкий, блестящий
|Подходит для вечерних образов
На пике популярности — свитеры с косами, ромбами и крупными узорами. Они добавляют фактурности и объёма, создавая ощущение ручной работы. Актуальны и гладкие модели — базовый вариант для многослойных луков с жакетами и пальто.
Зимние коллекции предлагают две противоположные линии: пастельную и насыщенную.
Принты тоже возвращаются: в тренде аргайл, полоска и скандинавские узоры, вдохновлённые ретро-мотивами. А вот от крупных рисунков с животными и надписями лучше отказаться — они быстро теряют актуальность.
Детали в этом сезоне служат практичности: мягкие манжеты, эластичные резинки, аккуратные швы и неброские молнии. Декор не должен отвлекать внимание от качества материала и кроя.
Для защиты от холода выбирайте модели с удлинённой спинкой — они хорошо закрывают поясницу и сочетаются с леггинсами или юбками-трапециями. В укороченных вариантах с манжетами низ создаёт дополнительный объём и делает акцент на талии.
Современный свитер легко адаптируется под любой стиль:
|Образ
|Сочетание
|Эффект
|Классика
|Джинсы + ботинки челси
|Повседневная элегантность
|Минимализм
|Юбка-миди + сапоги
|Лаконичность и комфорт
|Кэжуал
|Брюки-карго + кроссовки
|Уют и практичность
|Элегантный
|Брюки-палаццо + серьги-кольца
|Современный шик
