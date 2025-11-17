Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роспатент прекратил действие товарного знака Пугачёвой
Термоклеевая прокладка позволяет восстановить повреждённую ткань без шитья
Объёмные свитеры крупной вязки стали главным трендом зимы — стилисты
Почти половина опрошенных россиян имеет больше одного источника дохода — аналитики
В Перу обнаружили 5200 ям на склоне Монте-Сьерпе — археологи
Суставная гимнастика улучшает гибкость по данным тренеров
Сорт Черный принц формирует тёмные сладкие плоды томатов
Юрий Лоза показал цветущие в ноябре розы в своём саду
Врач по сну назвал методику 3-2-1 способом сократить ночные походы в туалет

Волосы как живое полотно: новая техника окрашивания превращает свет в движение и дыхание цвета

Техника color melting станет главным трендом окрашивания 2026 года — стилисты
6:22
Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году в моду войдёт новая эстетика окрашивания — "перетекание цвета" или color melting. Эта техника объединяет принципы балаяжа и мелирования, превращая окрашивание в настоящее искусство нюансов. Если раньше парикмахеры стремились подчеркнуть контрасты, то теперь ставка делается на мягкость переходов и естественное свечение волос, будто солнечные лучи растворяются в каждом пряде.

Гладкие волосы после ухода
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Гладкие волосы после ухода

Что такое перетекание цвета

Термин color melting в переводе с французского означает "слияние цветов". Эта техника создаёт плавный, бесшовный переход между несколькими оттенками, обычно тремя или четырьмя. Колорист наносит краску кистью тонкими слоями, иногда работает даже пальцами — как художник, смешивающий акварель.

Главная идея — не создать контраст, а добиться гармонии оттенков, чтобы переходы были почти неразличимы. Цвет будто растворяется в структуре волос, повторяя их движение. Эффект напоминает мягкий свет заката: где-то переливается янтарь, где-то мерцает золото, а концы ловят блики.

"Color melting — это не просто окрашивание, это живописный жест, превращающий волосы в холст", — пояснила колорист Жанна Баллион.

Чем отличается от балаяжа и мелирования

Хотя "перетекание цвета" сочетает принципы двух популярных техник, его философия иная.

Техника Особенности Эффект
Мелирование Чёткие пряди, контраст светлого и тёмного Резкие переходы
Балаяж Осветление поверхности волос кистью Локальное сияние и глубина
Color melting Плавное смешение 3-4 тонов Естественный, текучий переход цвета

В отличие от классического балаяжа, где акцент ставится на отдельных зонах, "перетекание цвета" создаёт единый световой поток. Здесь нет "корней" и "концов" — цвет живёт и движется вместе с волосами.

Почему этот тренд станет главным в 2026 году

Современные тенденции уходят от искусственности. Всё больше людей ищут естественность, мягкость и лёгкий блеск, который не требует частых коррекций. Техника color melting идеально вписывается в эту эстетику: окрашивание выглядит дорого, но не демонстративно.

Кроме того, растёт популярность многоуровневых тонов, которые делают волосы визуально более густыми и ухоженными. Плавные переходы добавляют объём, особенно на свету, и при этом сохраняют живость структуры.

"Тренд на перетекание оттенков — отражение стремления к естественной красоте. Волосы должны выглядеть ухоженными, но не "покрашенными”", — отметила стилист Мари Лефевр.

Кому подходит техника color melting

Плавное окрашивание универсально и подходит почти всем типам волос. Но наилучший эффект достигается, если у вас:

  • золотисто-русые волосы: оттенки становятся глубже, а блики мягче;
  • медово-каштановые: появляется насыщенное, "тёплое" свечение;
  • тёмные или шоколадные: добавляется шелковистость и блеск;
  • рыжие: медные и янтарные тона начинают переливаться с бархатистым сиянием.

Эта техника также идеальна для тех, кто не хочет подкрашивать корни каждые пару месяцев — цвет "перетекает" естественно, без видимой границы между окрашенными и натуральными участками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать слишком контрастные переходы.
    Последствие: эффект теряет мягкость и выглядит как обычное мелирование.
    Альтернатива: подбирать оттенки с разницей не более двух тонов.

  • Ошибка: выбирать слишком холодные цвета на тёплой базе.
    Последствие: волосы выглядят тусклыми.
    Альтернатива: использовать тёплые карамельные или пепельные оттенки, близкие к естественным.

  • Ошибка: выполнять технику на ослабленных волосах.
    Последствие: цвет не ложится равномерно.
    Альтернатива: провести курс ухода и только потом окрашивание.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

Чтобы сохранить сияние и мягкость цвета, специалисты советуют:

  • Использовать шампуни без сульфатов и агрессивных очищающих компонентов.
  • Раз в неделю применять маски с маслами арганы, ши или макадамии.
  • Защищать волосы от ультрафиолета и высоких температур — особенно при укладке.
  • Обновлять тонирование каждые 3-4 месяца для поддержания мягкости переходов.

А что если вы не хотите окрашивать волосы полностью

Color melting можно использовать и в щадящем варианте - на нескольких прядях у лица или на кончиках. Это создаёт эффект "солнечных бликов" без радикальных изменений. Для светлых волос — это способ добавить глубины, для тёмных — мягкого сияния, для рыжих — подчеркнуть естественный пигмент.

Плюсы и минусы техники

Плюсы Минусы
Натуральный эффект и мягкие переходы Требует высокой квалификации мастера
Подходит всем типам волос Процесс окрашивания занимает больше времени
Не требует частого обновления Стоимость выше, чем у обычного мелирования
Волосы выглядят гуще и живее Эффект зависит от исходного цвета и структуры

Интересные факты

  • Техника color melting зародилась во Франции как эволюция балаяжа в начале 2010-х годов.
  • В 2025 году этот тренд стал вирусным на Pinterest и TikTok под тегом #ColorMeltingHair.
  • Мастера сравнивают процесс окрашивания с акварельной живописью: цвет накладывается прозрачными слоями.

Исторический контекст

  • В 1980-е популярность мелирования заложила основу для экспериментов с цветом.
  • В 2000-х на смену резким полосам пришёл балаяж, создающий мягкое сияние.
  • В 2020-х появилась идея "живого градиента", объединившая оба подхода в одну технику — color melting.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
