Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завышенные ожидания снижают мотивацию при использовании фитнес-приложений — тренеры
Стеклянный мост в Чжанцзяцзе закрыли из-за эксплуатационных рисков
Правило 80/20 помогает сохранить баланс в домашнем интерьере
Людмила Гурченко стыдилась своей роли в фильме "Гулящая"
Зимние тренды денима и подходящая обувь: рекомендации стилистов
Полив солёной водой снижает риск гнилей у лука и чеснока
Финальный список Car of the Year 2026 сформировали 59 членов жюри
Почему Toyota Highlander и Honda Pilot живут вечно: шокирующие факты
Авторский салат «Цезарь» по рецепту шеф-повара

Вес растёт при полупустой тарелке: в теле включается программа, которая блокирует похудение

Увеличение веса связано с повышенным кортизолом — диетологи
6:24
Моя семья » Красота и стиль

Повышение массы тела нередко становится неожиданной и неприятной проблемой, особенно когда человек придерживается привычного рациона и не злоупотребляет калориями. То, что мы автоматически связываем с перееданием или малоподвижностью, иногда имеет совсем иное происхождение. Организм тонко реагирует на гормональный фон, уровень стресса и общее состояние систем, и именно эти факторы могут незаметно менять цифры на весах.

Женщина стоит на весах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина стоит на весах

В последние годы обсуждение причин набора веса стало активным — в соцсетях множатся советы, зачастую противоречащие друг другу. На фоне информационного шума важно отличать реальные механизмы от устаревших или ошибочных утверждений. Одним из таких недооценённых факторов остаётся кортизол, гормон, на который реагирует практически каждый орган.

Кортизол и влияние на вес

Кортизол называют "гормоном стресса" не случайно. Он помогает организму мобилизоваться в критических ситуациях, поддерживает противовоспалительные реакции и участвует в регуляции обмена веществ. Но если его уровень держится повышенным долго, это приводит к цепочке физиологических изменений — от замедления метаболизма до накопления жировой ткани.

Избыточный кортизол нередко проявляется не только увеличением веса при обычном объёме питания, но и снижением иммунной защиты, хронической усталостью и склонностью к воспалениям. Если человек долго находится в напряжении, спит меньше нормы или постоянно испытывает эмоциональное давление, организм реагирует именно так.

Сравнение: продукты с витамином C и их влияние на гормональный баланс

Продуктовая категория Преимущества Как влияет на уровень кортизола
Цитрусовые Лёгкий доступ к витамину C, свежий вкус Помогают мягко снижать гормон стресса
Капустные (брокколи, брюссельская, белокочанная) Высокая плотность питательных веществ Поддерживают антиоксидантные процессы
Листовые овощи (шпинат, петрушка) Много клетчатки и витаминов Повышают устойчивость организма к стрессу
Перец Максимальная концентрация витамина C Быстро восполняет дефициты
Ягоды (чёрная смородина) Антиоксиданты и органические кислоты Дополнительно укрепляют иммунитет

Советы шаг за шагом

  1. Начать с анализа рациона: добавить свежие овощи и фрукты без термической обработки. Отличный выбор — брокколи, перец, шпинат, цитрусы.

  2. Включать источники сложных углеводов — цельнозерновые крупы, которые стабилизируют уровень сахара и уменьшают скачки кортизола.

  3. Обратить внимание на водный режим: обезвоживание усиливает стрессовые реакции организма.

  4. Использовать бытовые инструменты для ежедневного мониторинга: кухонные весы, фитнес-трекер, приложения для контроля режима сна.

  5. Снижать уровень тревожности через дыхательные практики, прогулки, SPA-процедуры в домашних условиях, расслабляющие ванны с морской солью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: злоупотребление витаминными добавками вместо натуральных продуктов.
    Последствие: нагрузка на кишечник, отсутствие ожидаемого эффекта.
    Альтернатива: сезонные овощи и фрукты, свежевыжатые соки из перца или цитрусов.

  2. Ошибка: резкое ограничение калорий.
    Последствие: увеличение кортизола и замедление обмена веществ.
    Альтернатива: сбалансированная тарелка — белок, клетчатка, цельные углеводы.

  3. Ошибка: игнорирование симптомов — бессонницы, перепадов настроения, жажды.
    Последствие: прогрессирующие гормональные нарушения.
    Альтернатива: консультация врача, общий анализ крови, анализ мочи.

А что если…

Если набор веса сопровождается сильной усталостью и тревожностью, возможно, проблема вовсе не в пище, а в реакции организма на стресс. В таких случаях помогает комплексный подход: сон, питание, диагностика, умеренная физическая активность. Бывает, что корректировка режима даёт заметный результат уже за пару недель.

Плюсы и минусы природных способов снижения кортизола

Плюсы Минусы
Натуральность и доступность продуктов Требуется регулярность и дисциплина
Поддержка иммунитета и улучшение самочувствия Эффект накопительный, не мгновенный
Подходит людям всех возрастов Нельзя заменить медицинскую диагностику
Снижение нагрузки на пищеварение Ограниченный результат при серьёзных нарушениях

FAQ

Как выбрать продукты, чтобы снизить кортизол?
Отдавайте предпочтение свежим овощам, особенно перцу, брокколи, шпинату и цитрусам. Они богаты витамином C и антиоксидантами.

Сколько стоит полноценный рацион с витамином C?
Даже при ограниченном бюджете можно составить набор продуктов из сезонных овощей и простых фруктов. Капуста, морковь и яблоки — недорогие и полезные варианты.

Что лучше при стрессе: добавки или натуральные продукты?
Натуральные источники безопаснее и усваиваются мягче. Добавки используются только по рекомендации врача.

Мифы и правда

Миф: кортизол повышается только из-за переутомления.
Правда: на его уровень влияют питание, сон, заболевания и эмоциональное состояние.

Миф: витамин C можно принимать в любых дозах.
Правда: передозировка создаёт нагрузку на кишечник без дополнительной пользы.

Миф: если вес растёт, значит человек ест слишком много.
Правда: гормональные изменения могут быть решающим фактором.

Три интересных факта

  1. Наибольший выброс кортизола обычно происходит утром, а не вечером.

  2. Витамин C способен снижать реактивность организма на стресс уже через 2-3 недели регулярного потребления.

  3. У людей, живущих в городах, средний уровень кортизола выше, чем у жителей сельской местности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Домашние животные
Червяга Айзельта дышит кожей без лёгких и ноздрей — биологи
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Красота и стиль
Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Почему одни кроссоверы живут по 20 лет: механика надёжности и поведенческие привычки владельцев
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Последние материалы
Завышенные ожидания снижают мотивацию при использовании фитнес-приложений — тренеры
Стеклянный мост в Чжанцзяцзе закрыли из-за эксплуатационных рисков
Правило 80/20 помогает сохранить баланс в домашнем интерьере
Людмила Гурченко стыдилась своей роли в фильме "Гулящая"
Зимние тренды денима и подходящая обувь: рекомендации стилистов
Полив солёной водой снижает риск гнилей у лука и чеснока
Финальный список Car of the Year 2026 сформировали 59 членов жюри
Почему Toyota Highlander и Honda Pilot живут вечно: шокирующие факты
Авторский салат «Цезарь» по рецепту шеф-повара
Исключили молочные продукты? Тело реагирует так, как вы не ждёте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.