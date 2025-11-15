Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три подхода усилили эффект скручиваний — тренер Джозеф Дэвид
Bonham’s проведет в Париже торги фильмовыми автомобилями сообщил аукционный дом
Объект открыт благодаря сочетанию новых и старых наблюдений — данные исследователей
Шаман хватался за гитару своего музыканта на концерте
Гирлянду можно закрепить на душевой штанге без инструментов — дизайнеры
Дрожжи усиливают рост и плодоношение груши при поливе — агрономы
Налог на банковские карты принесёт в бюджет 30 млрд — Комитет ГД по бюджету
Кариес у младенцев выявлен уже в шесть месяцев — стоматолог
Преобразование курортной среды Светлогорска оценили урбанисты

Блестящая кожа без дорогостоящих процедур: используйте эти два ингредиента

Витамин C и ниацинамид эффективны для борьбы с воспалениями кожи
7:18
Моя семья » Красота и стиль

Современные средства ухода за кожей часто содержат большое количество активных ингредиентов, каждый из которых обещает улучшение состояния кожи. Среди множества компонентов особенно выделяются витамин C и ниацинамид. Эти два ингредиента давно завоевали популярность в косметологии благодаря своим мощным свойствам и широкому спектру действия. В чем их особенности, как правильно использовать и какие преимущества они дают для кожи?

Девушка с сияющим тоном лица
Фото: https://ru.freepik.com by serhii_bobyk is licensed under Free
Девушка с сияющим тоном лица

Витамин C: универсальный антиоксидант

Витамин C, или аскорбиновая кислота, — один из самых известных антиоксидантов. Он активно используется не только в медицине, но и в косметологии, где его ценят за способность бороться с признаками старения, выравнивать тон кожи и улучшать её текстуру.

Почему витамин C важен для кожи

Основной эффект витамина C заключается в его способности нейтрализовать свободные радикалы — молекулы, которые повреждают клетки кожи и ускоряют процессы старения. Кроме того, аскорбиновая кислота участвует в синтезе коллагена — белка, который отвечает за упругость и эластичность кожи. Таким образом, регулярное использование средств с витамином C помогает коже сохранять молодой и свежий вид.

"Витамин C помогает стимулировать выработку коллагена, который является основой упругости кожи", — пояснил дерматолог Иван Петров.

Как правильно использовать витамин C

Чтобы витамин C оказался максимально эффективным, важно соблюдать несколько правил:

  1. Выбирайте средства с стабильной формой витамина C, так как аскорбиновая кислота может разрушаться под воздействием света и воздуха.

  2. Применяйте продукты с витамином C на чистую кожу, предпочтительно утром. Это обеспечит дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей.

  3. Обязательно используйте увлажняющий крем после нанесения сыворотки с витамином C, чтобы предотвратить обезвоживание кожи.

Ниацинамид: секрет улучшения барьерной функции кожи

Ниацинамид, также известный как витамин B3, — это еще один мощный ингредиент, который часто встречается в составах косметических средств. Его основное действие заключается в восстановлении барьерной функции кожи и улучшении её общего состояния.

Как ниацинамид влияет на кожу

Ниацинамид помогает в борьбе с воспалениями, делает кожу более гладкой и уменьшает видимость пор. Он также способствует улучшению текстуры кожи, уменьшая количество мелких морщин. Кроме того, этот компонент активно борется с гиперпигментацией и способствует осветлению темных пятен, вызванных акне или воздействием солнца.

"Ниацинамид помогает восстанавливать поврежденный барьер кожи и уменьшает воспалительные реакции", — отметил косметолог Мария Смирнова.

Как правильно использовать ниацинамид

Ниацинамид хорошо сочетается с другими активными компонентами, включая витамин C. Однако важно помнить, что этот ингредиент следует применять на этапах после очищения, но до нанесения увлажняющего крема. Чтобы избежать возможных реакций, стоит начинать с небольшой концентрации и постепенно увеличивать дозу.

Витамин C и ниацинамид: идеальное сочетание

Хотя оба этих компонента имеют множество полезных свойств, их сочетание в одном уходовом средстве может значительно усилить эффекты. Витамин C работает как мощный антиоксидант, защищая кожу от внешних воздействий, а ниацинамид помогает укрепить её защитный барьер и улучшить внешний вид.

Преимущества комбинированного ухода

  1. Уменьшение пигментации и выравнивание тона кожи.

  2. Укрепление барьерной функции и предотвращение обезвоживания.

  3. Повышение упругости и эластичности кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: неправильное сочетание активных ингредиентов.
    Последствие: раздражение, покраснение или сухость кожи.
    Альтернатива: используйте витамин C и ниацинамид поочередно, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

  2. Ошибка: нанесение средств с витамином C на влажную кожу.
    Последствие: сниженная эффективность средства, так как витамин C теряет свою активность при контакте с водой.
    Альтернатива: наносите сыворотки с витамином C на сухую кожу, чтобы получить максимальный эффект.

Как выбрать идеальные средства с витамином C и ниацинамидом

При выборе косметических продуктов важно учитывать несколько моментов. Во-первых, качество ингредиентов. Выбирайте те средства, в составе которых есть проверенные формы витамина C, такие как аскорбиновая кислота или ее производные (например, аскоровая соль). Для ниацинамида же идеальной считается концентрация 4-5%. Кроме того, обязательно обращайте внимание на упаковку: витамины C и B3 чувствительны к свету и воздуху, поэтому лучше выбирать средства в герметичных упаковках.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Помогает осветлить кожу и уменьшить пигментацию Может вызвать раздражение при неправильном применении
Укрепляет защитный барьер кожи Требует аккуратности при сочетании с другими активными ингредиентами
Способствует выработке коллагена и улучшению упругости Может быть нестабильным в открытых упаковках
Устраняет воспаления и улучшает текстуру кожи Требует постоянного применения для видимого эффекта

FAQ

  1. Как выбрать сыворотку с витамином C?
    Выбирайте продукты с аскорбиновой кислотой или её стабильными производными. Обратите внимание на упаковку — она должна защищать от света и воздуха.

  2. Можно ли использовать витамин C и ниацинамид одновременно?
    Да, эти два компонента можно сочетать, но важно правильно распределять их по этапам ухода.

  3. Какие преимущества дает ниацинамид?
    Ниацинамид помогает улучшить текстуру кожи, снизить воспаления и уменьшить видимость пор.

Мифы и правда 

Миф: витамин C нельзя использовать на жирной коже.
Правда: витамин C полезен для всех типов кожи, в том числе для жирной, так как помогает контролировать выработку себума и снижает воспаления.

Миф: ниацинамид вызывает раздражение.
Правда: ниацинамид подходит для большинства типов кожи, даже для чувствительной, и не вызывает раздражения, если используется правильно.

Интересные факты о витамине C и ниацинамиде

  1. Витамин C был первым антиоксидантом, который стал широко использоваться в косметологии.

  2. Ниацинамид способен уменьшать видимость мелких морщин и улучшать текстуру кожи.

  3. Комбинированное использование витамина C и ниацинамида помогает бороться с проблемной кожей и замедлять процессы старения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Недвижимость
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Домашние животные
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Свободная полоса за забором может стать вашей: вот как законно добавить участок к своим владениям
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Последние материалы
Три подхода усилили эффект скручиваний — тренер Джозеф Дэвид
Bonham’s проведет в Париже торги фильмовыми автомобилями сообщил аукционный дом
Витамин C и ниацинамид эффективны для борьбы с воспалениями кожи
Объект открыт благодаря сочетанию новых и старых наблюдений — данные исследователей
Шаман хватался за гитару своего музыканта на концерте
Гирлянду можно закрепить на душевой штанге без инструментов — дизайнеры
Дрожжи усиливают рост и плодоношение груши при поливе — агрономы
Налог на банковские карты принесёт в бюджет 30 млрд — Комитет ГД по бюджету
Кариес у младенцев выявлен уже в шесть месяцев — стоматолог
Преобразование курортной среды Светлогорска оценили урбанисты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.