Лифтинг без скальпеля: вирусный способ макияжа стирает годы с лица за пять минут

Иногда эффект "лифтинга" можно получить без дорогостоящих процедур и сложных техник. Один из таких способов — вирусное контурирование под номером 53. Оно набирает популярность благодаря простоте выполнения и заметному результату: лицо кажется стройнее, черты — чётче, а общий образ — свежее. Важно лишь правильно подобрать средства и технику нанесения.
Суть техники заключается в том, чтобы на лице нарисовать цифры 5 и 3 с помощью корректора и бронзатора. После растушёвки линии образуют идеальные светотени, создавая эффект подтянутого овала и чётких скул. Это визуально "собирает" лицо, не прибегая к скальпелю или филлерам.
"Этот метод визуально утончает лицо, подчеркивает линию подбородка и скул", — отметила визажист Мария Иванова.
Техника 53 отлично подходит для тех, кто хочет быстро освежить образ, не тратя много времени перед зеркалом. Главное — соблюдать баланс оттенков и правильное направление растушёвки.
Цифра 3 наносится бронзатором. Три точки ставятся:
Над бровью, в области виска.
На уровне середины уха.
На линии подбородка.
Соединив их плавной дугой, получаем "тройку" по боковой части лица.
Цифра 5 рисуется консилером или корректором:
В уголках глаз.
На кончике носа.
В уголках губ.
Под нижней губой.
После соединения линий получится "пятёрка", которая осветлит центральную часть лица и добавит объёма там, где нужно.
Когда обе фигуры нанесены, консилер и бронзер нужно тщательно растушевать, чтобы переходы были максимально естественными. Лучше использовать плотную кисть и двигаться вертикально, следуя направлению роста кожи.
Для техники 53 подойдут жидкие продукты - бронзеры и консилеры в кремовой текстуре. Прессованные варианты хуже растушёвываются и могут оставлять пятна. Также важно учитывать:
|Формат
|Преимущества
|Недостатки
|Жидкий
|Легко растушёвывается, даёт естественный эффект
|Может быстро застывать
|Кремовый
|Универсален, подходит для сухой кожи
|Требует фиксации пудрой
|Стик
|Удобен для рисунков и точечного нанесения
|Меньше подходит для тонких слоёв
|Пудровый
|Удобен для закрепления макияжа
|Не подходит для техники 53
Очистите кожу и нанесите лёгкий увлажняющий крем.
Используйте праймер, чтобы выровнять поверхность.
Нанесите "тройку" бронзатором, затем "пятёрку" консилером.
Аккуратно растушуйте линии кистью или спонжем.
Зафиксируйте результат прозрачной пудрой.
Добавьте немного румян и хайлайтера для живости образа.
Метод 53 прекрасно работает и на круглом лице. Главное — сместить линии чуть выше, чтобы тени ложились под скулы. Так можно зрительно вытянуть лицо и подчеркнуть подбородок. При узком лице наоборот — линии чуть опускаются, чтобы сохранить естественные пропорции.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый и заметный эффект
|Требует практики для симметрии
|Не нужны специальные приборы
|Возможна ошибка в подборе оттенков
|Подходит для повседневного макияжа
|Не работает с сухими текстурами
Как выбрать бронзатор для этой техники?
Подберите продукт на 2 тона темнее кожи, с холодным подтоном и кремовой текстурой.
Сколько времени занимает макияж по методу 53?
В среднем 5-10 минут. С опытом можно уложиться в 3 минуты.
Что лучше для растушёвки — кисть или спонж?
Кисть создаёт более точные линии, а спонж — мягкие переходы. Идеально комбинировать оба инструмента.
Миф: контурирование делает лицо неестественным.
Правда: при правильных оттенках макияж выглядит свежо и естественно.
Миф: метод 53 подходит только для профессионалов.
Правда: это техника для новичков, требующая минимального набора средств.
Миф: контурирование вредно для кожи.
Правда: современные кремовые продукты содержат ухаживающие компоненты и не пересушивают кожу.
