Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смесь уксуса и мыла эффективно удаляет грязь с плинтусов
Цены на продукты в Башкирии играют на повышение и понижение — Росстат
Черепа и челюсти мумий оказались от разных людей — по данным исследователей
Сериал "Слово пацана" получил награду на международном фестивале
Страховщики предложили отслеживать по камерам наличие техосмотра
Рецепт салата Гирлянда универсален для любого праздника
Кошки избегают переносок из-за страха смены среды — ветеринары
Леди Гага получила послание на русском языке на концерте в Лионе
Учёные назвали какао простым способом защитить сердце

Лифтинг без скальпеля: вирусный способ макияжа стирает годы с лица за пять минут

Контурирование лица по методу 53 визуально сужает лицо — визажисты
Моя семья » Красота и стиль

Иногда эффект "лифтинга" можно получить без дорогостоящих процедур и сложных техник. Один из таких способов — вирусное контурирование под номером 53. Оно набирает популярность благодаря простоте выполнения и заметному результату: лицо кажется стройнее, черты — чётче, а общий образ — свежее. Важно лишь правильно подобрать средства и технику нанесения.

Консилер
Фото: www.freepik.com by lookstudio is licensed under Free More info
Консилер

В чём суть метода

Суть техники заключается в том, чтобы на лице нарисовать цифры 5 и 3 с помощью корректора и бронзатора. После растушёвки линии образуют идеальные светотени, создавая эффект подтянутого овала и чётких скул. Это визуально "собирает" лицо, не прибегая к скальпелю или филлерам.

"Этот метод визуально утончает лицо, подчеркивает линию подбородка и скул", — отметила визажист Мария Иванова.

Техника 53 отлично подходит для тех, кто хочет быстро освежить образ, не тратя много времени перед зеркалом. Главное — соблюдать баланс оттенков и правильное направление растушёвки.

Как нарисовать цифры на лице

Цифра 3 наносится бронзатором. Три точки ставятся:

  1. Над бровью, в области виска.

  2. На уровне середины уха.

  3. На линии подбородка.
    Соединив их плавной дугой, получаем "тройку" по боковой части лица.

Цифра 5 рисуется консилером или корректором:

  1. В уголках глаз.

  2. На кончике носа.

  3. В уголках губ.

  4. Под нижней губой.
    После соединения линий получится "пятёрка", которая осветлит центральную часть лица и добавит объёма там, где нужно.

Когда обе фигуры нанесены, консилер и бронзер нужно тщательно растушевать, чтобы переходы были максимально естественными. Лучше использовать плотную кисть и двигаться вертикально, следуя направлению роста кожи.

Чем выполнять контурирование

Для техники 53 подойдут жидкие продукты - бронзеры и консилеры в кремовой текстуре. Прессованные варианты хуже растушёвываются и могут оставлять пятна. Также важно учитывать:

  • Если кожа сухая — выбирайте увлажняющие формулы.
  • Для жирной кожи подойдут матовые средства с устойчивым финишем.
  • Бронзатор лучше брать холодного тона, чтобы он имитировал естественные тени. Тёплые оттенки придают эффект загара и делают контуры мягче.
  • Консилер должен быть на 1-2 тона светлее кожи, чтобы подчеркнуть нужные зоны.

Сравнение форматов бронзеров и консилеров

Формат Преимущества Недостатки
Жидкий Легко растушёвывается, даёт естественный эффект Может быстро застывать
Кремовый Универсален, подходит для сухой кожи Требует фиксации пудрой
Стик Удобен для рисунков и точечного нанесения Меньше подходит для тонких слоёв
Пудровый Удобен для закрепления макияжа Не подходит для техники 53

Пошаговая инструкция

  1. Очистите кожу и нанесите лёгкий увлажняющий крем.

  2. Используйте праймер, чтобы выровнять поверхность.

  3. Нанесите "тройку" бронзатором, затем "пятёрку" консилером.

  4. Аккуратно растушуйте линии кистью или спонжем.

  5. Зафиксируйте результат прозрачной пудрой.

  6. Добавьте немного румян и хайлайтера для живости образа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком тёплый бронзатор.
    Последствие: лицо выглядит загорелым, но не стройным.
    Альтернатива: оттенок холодный коричневый (например, Fenty Match Stix Amber).
  • Ошибка: применять сухие текстуры.
    Последствие: пятна и неестественные границы.
    Альтернатива: кремовые продукты — Rare Beauty, NYX Wonder Stick.
  • Ошибка: не растушевывать консилер до конца.
    Последствие: белёсые пятна и контраст.
    Альтернатива: увлажнённый спонж и плавные вертикальные движения.

А что если лицо круглое

Метод 53 прекрасно работает и на круглом лице. Главное — сместить линии чуть выше, чтобы тени ложились под скулы. Так можно зрительно вытянуть лицо и подчеркнуть подбородок. При узком лице наоборот — линии чуть опускаются, чтобы сохранить естественные пропорции.

Плюсы и минусы техники

Плюсы Минусы
Быстрый и заметный эффект Требует практики для симметрии
Не нужны специальные приборы Возможна ошибка в подборе оттенков
Подходит для повседневного макияжа Не работает с сухими текстурами

Частые вопросы

Как выбрать бронзатор для этой техники?
Подберите продукт на 2 тона темнее кожи, с холодным подтоном и кремовой текстурой.

Сколько времени занимает макияж по методу 53?
В среднем 5-10 минут. С опытом можно уложиться в 3 минуты.

Что лучше для растушёвки — кисть или спонж?
Кисть создаёт более точные линии, а спонж — мягкие переходы. Идеально комбинировать оба инструмента.

Мифы и правда

Миф: контурирование делает лицо неестественным.
Правда: при правильных оттенках макияж выглядит свежо и естественно.

Миф: метод 53 подходит только для профессионалов.
Правда: это техника для новичков, требующая минимального набора средств.

Миф: контурирование вредно для кожи.
Правда: современные кремовые продукты содержат ухаживающие компоненты и не пересушивают кожу.

Интересные факты

  • Первое контурирование использовалось ещё в театральном гриме XIX века.
  • Тренд 53 стал вирусным после видео в TikTok с миллионами просмотров.
  • Эту технику активно используют визажисты для съёмок клипов и блогеров.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Наука и техника
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Лиза Моряк заявила, что будет ограничивать своих детей от интернета
Учёные назвали какао простым способом защитить сердце
Плющ обеспечивает птиц кормом в середине зимы по данным ботаников
Российская спортсменка Анастасия Макарова была включена в базу Миротворца
Траншевая ипотека возвращает квартиры в продажу — IRN.Ru
Запечённая свинина удержит гостей праздничного стола
Эксперты: увеличить участок можно через прирезку, выкуп или уточнение границ
Отшелушивающие перчатки уменьшают риск раздражения кожи — дерматологи
Увеличение туристического спроса на Китай в 2,7 раза зафиксировали аналитики
В Башкирии повысят налог для трудовых мигрантов на 23%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.