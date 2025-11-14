Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на продукты в Башкирии играют на повышение и понижение — Росстат
Черепа и челюсти мумий оказались от разных людей — по данным исследователей
Сериал "Слово пацана" получил награду на международном фестивале
Страховщики предложили отслеживать по камерам наличие техосмотра
Рецепт салата Гирлянда универсален для любого праздника
Кошки избегают переносок из-за страха смены среды — ветеринары
Контурирование лица по методу 53 визуально сужает лицо — визажисты
Леди Гага получила послание на русском языке на концерте в Лионе
Учёные назвали какао простым способом защитить сердце

Губки объявлены вне закона чистоты: новая мода в ванной перевернула всё с ног на голову

Отшелушивающие перчатки уменьшают риск раздражения кожи — дерматологи
Моя семья » Красота и стиль

Губка для ванны долгое время считалась неотъемлемой частью банных процедур. Мягкая пена, ароматное мыло и ощущение чистоты — все это создавало привычный ритуал ухода за телом. Но исследования показали, что даже самая аккуратная хозяйка не в силах полностью удалить из губки влагу и остатки косметических средств. Именно они становятся питательной средой для бактерий и плесени. Постепенно губка превращается в источник раздражений и воспалений на коже.

Мытье головы
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытье головы

На смену ей пришло новое решение — отшелушивающие перчатки из натуральных волокон, которые уже успели завоевать признание косметологов и поклонников экологичного ухода.

Почему стоит отказаться от губки

Губки, особенно синтетические, обладают пористой структурой, которая удерживает воду и остатки геля или мыла. Даже при частом ополаскивании их невозможно полностью просушить. В результате внутри скапливаются микроорганизмы, способные вызывать раздражение, шелушение и зуд. Кроме того, некоторые губки слишком жёсткие, а другие, напротив, неэффективны при очищении. Это нарушает естественный баланс кожи и делает её менее устойчивой к внешним воздействиям.

"Губка может стать рассадником бактерий уже через несколько дней активного использования", — пояснила дерматолог Мария Иванова.

Отшелушивающие перчатки решают эти проблемы: они хорошо пропускают воздух, быстро сохнут, легко стираются и служат гораздо дольше, чем традиционные губки.

Сравнение: губка против отшелушивающих перчаток

Характеристика Губка для ванны Отшелушивающая перчатка
Материал Синтетика или поролон Лён, сизаль, микрофибра
Гигиеничность Накопление влаги и бактерий Быстрое высыхание, лёгкий уход
Эффективность очищения Поверхностное Глубокое и деликатное
Срок службы 2-3 недели 2-3 месяца
Уход Трудно вымыть Можно стирать после каждого применения

Как правильно использовать отшелушивающие перчатки

Чтобы добиться максимального эффекта и сохранить здоровье кожи, важно соблюдать простые правила ухода и применения.

  1. Используйте перчатку во время душа, выполняя лёгкие круговые движения снизу вверх.

  2. Для чувствительной кожи достаточно одной процедуры в неделю.

  3. Применяйте нейтральное или натуральное мыло, избегая агрессивных гелей.

  4. После использования тщательно промойте перчатку и высушите её на воздухе.

  5. Меняйте аксессуар каждые два-три месяца, чтобы сохранить его свойства.

"Ключ к здоровой коже — это регулярное, но деликатное очищение", — отметила косметолог Екатерина Соколова.

Ошибки, которые совершают новички

Ошибка: использование слишком жёсткой перчатки.
Последствие: микроповреждения и сухость кожи.
Альтернатива: выбирайте мягкие модели из льна или бамбукового волокна.

Ошибка: чрезмерное трение.
Последствие: раздражение и покраснение.
Альтернатива: двигайтесь плавно, без усилий — это активирует кровообращение без вреда для кожи.

Ошибка: редкая чистка аксессуара.
Последствие: появление неприятного запаха и бактерий.
Альтернатива: мойте перчатку после каждого использования и сушите естественным способом.

А что если у вас чувствительная кожа

Людям с тонкой и склонной к раздражению кожей подойдут перчатки из микрофибры. Они мягкие, но эффективно удаляют ороговевшие клетки. Такие перчатки можно использовать даже для лица, если движения будут лёгкими и без давления. Кроме того, можно сочетать их с успокаивающими средствами — алоэ вера, овсяным молочком или мягким пенящимся гелем.

Плюсы и минусы отшелушивающих перчаток

Плюсы Минусы
Глубокое очищение и сияние кожи Требует регулярной стирки
Улучшает кровообращение Не подходит для воспалённой кожи
Предотвращает врастание волос Нужно подбирать материал по типу кожи
Экономия косметических средств Может вызывать пощипывание при первом применении

FAQ

Как выбрать подходящую перчатку?
Обратите внимание на плотность ткани. Для нормальной кожи подойдёт сизаль или лён, для чувствительной — микрофибра.

Сколько стоит качественная перчатка?
Цена варьируется от 300 до 1000 рублей в зависимости от бренда и материала. Натуральные волокна стоят дороже, но служат дольше.

Что лучше — перчатка или щётка для тела?
Щётка эффективна для массажа, но перчатка удобнее для повседневного использования и более мягко воздействует на кожу.

Мифы и правда

Миф: перчатка травмирует кожу.
Правда: при правильном выборе материала и мягком использовании она улучшает состояние кожи и делает её более гладкой.

Миф: достаточно просто мыла для очищения.
Правда: мыло удаляет загрязнения, но не избавляет от ороговевших клеток, из-за чего кожа становится тусклой.

Миф: перчатки нужны только женщинам.
Правда: мужчины также получают пользу от регулярного отшелушивания — кожа становится мягче и меньше раздражается после бритья.

Три интересных факта

  1. Перчатки из сизаля изготавливают из листьев агавы, их волокна полностью биоразлагаемы.

  2. Микрофибровые модели можно стирать в машинке без потери свойств.

  3. После регулярного использования перчатки кожа лучше впитывает кремы и масла, усиливая их эффект.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Наука и техника
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Домашние животные
Представлены клички кошек по цвету шерсти и характеру — фелинологи
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Шарфы, береты и кепки заменяют зимой шапки — стилисты
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Секрет идеальной улыбки: как естественно приподнять уголки губ и вернуть лицу свежесть
Кошачья любовь без слов: 7 знаков того, что кошка вас любит и считает самым важным человеком
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Санкции против российских компаний поставили под угрозу мировой энергорынок
Последние материалы
Лиза Моряк заявила, что будет ограничивать своих детей от интернета
Учёные назвали какао простым способом защитить сердце
Плющ обеспечивает птиц кормом в середине зимы по данным ботаников
Российская спортсменка Анастасия Макарова была включена в базу Миротворца
Траншевая ипотека возвращает квартиры в продажу — IRN.Ru
Запечённая свинина удержит гостей праздничного стола
Эксперты: увеличить участок можно через прирезку, выкуп или уточнение границ
Отшелушивающие перчатки уменьшают риск раздражения кожи — дерматологи
Увеличение туристического спроса на Китай в 2,7 раза зафиксировали аналитики
В Башкирии повысят налог для трудовых мигрантов на 23%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.