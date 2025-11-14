Женщины после 60 выбирают не краску, а настроение — цвета, в которых снова хочется улыбаться

Возраст не повод отказываться от перемен во внешности. Напротив, грамотный выбор цвета волос после 60 лет способен освежить образ, сделать лицо мягче и выразительнее. Главное — подобрать оттенок, который подчеркнёт достоинства и будет гармонировать с цветотипом и образом жизни.
После 60 лет кожа становится тоньше, черты лица мягче, и яркие контрасты, уместные в молодости, могут подчеркнуть возраст. Светлые, тёплые тона визуально "размывают" границы, делая образ легче. Особенно выигрышно смотрятся оттенки с золотистыми, медовыми или карамельными нюансами — они возвращают коже здоровое сияние.
"Главное — избегать резких тёмных тонов, особенно чёрного, который делает лицо старше", — пояснила стилист Ольга Серова.
Оптимально выбирать цвета на 1-2 тона светлее природного. Такое окрашивание выглядит естественно, скрывает седину и не требует частого обновления.
|Оттенок
|Визуальный эффект
|Кому подходит
|Светло-русый
|Смягчает черты, скрывает морщины
|Женщинам с холодным подтоном кожи
|Медовый блонд
|Делает лицо теплее и "сияющим"
|Смуглой и персиковой коже
|Пепельный беж
|Нейтрализует желтизну седины
|Для обладательниц серо-голубых глаз
|Каштан с карамелью
|Добавляет глубины, выглядит дорого
|Темным глазам и бровям
|Перламутровый блонд
|Освежает и визуально подтягивает лицо
|Светлокожим женщинам
Оцените базу. Если седины много, выбирайте стойкую краску с мягкой формулой без аммиака.
Сначала — уход, потом окрашивание. Ослабленные волосы плохо держат цвет. Используйте питательную маску за несколько дней до окрашивания.
Не окрашивайте корни слишком часто. Делайте процедуру раз в 5-6 недель, а между окрашиваниями используйте тонирующие спреи или муссы.
Выбирайте оттенок под макияж. Если предпочитаете естественный мейкап, тёплые тона подойдут лучше. Для ярких губ — холодные блонды или пепельные каштаны.
Добавьте бликов. Техника мелирования, airtouch или балаяж сделает образ динамичнее и "дороже".
Ошибка: использование черного или синего оттенка.
Последствие: подчеркивает морщины, делает лицо уставшим.
Альтернатива: темный шоколад или тёплый каштан — мягко выделяют черты, не утяжеляя образ.
Ошибка: полное обесцвечивание седины.
Последствие: волосы становятся ломкими, а цвет — неестественным.
Альтернатива: крем-краска с тонирующим эффектом, например L'Oréal Excellence или Schwarzkopf Igora Vibrance.
Ошибка: игнорирование ухода после окрашивания.
Последствие: тусклый оттенок и ломкость.
Альтернатива: шампуни с кератином, масла с арганой, маски с пантенолом.
Можно добавить розоватый или персиковый тон в блонд — получится лёгкий омолаживающий эффект. Нежные пастели освежают, но не требуют радикальных перемен. Если хочется выразительности, стоит попробовать окрашивание с затемнением корней — оно делает причёску визуально объемнее и не требует частых коррекций.
Как выбрать оттенок блонда после 60 лет?
Выбирайте блонд с лёгкой теплотой — ванильный, пшеничный или шампань. Они гармонируют с тоном кожи и не выглядят "серо".
Сколько стоит профессиональное окрашивание?
В салоне — от 3000 до 9000 рублей в зависимости от длины волос и бренда красителя. Домашние краски — 500-1500 рублей.
Что лучше: окрашивание или тонирование?
Для тонких и седых волос безопаснее тонирование: мягче воздействует, придаёт блеск и не сушит.
Миф: после 60 лет нужно оставлять седину — краска портит волосы.
Правда: современные безаммиачные формулы ухаживают за волосами, а тонирующие средства делают их плотнее и блестящими.
Миф: блондинкам сложнее скрывать седину.
Правда: светлые оттенки как раз идеально маскируют её - переход почти незаметен.
Миф: серебристые оттенки старят.
Правда: наоборот, холодный перламутровый блонд придаёт благородство и выглядит современно.
Женщины старше 60, выбирающие светлые тона, визуально выглядят на 5-7 лет моложе.
Блонд с лёгким золотистым подтоном усиливает блеск глаз.
Красноватые оттенки подходят только при идеальном тоне кожи — иначе появляется эффект усталости.
Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.