Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Климатические изменения влияют на формирование свеллов по оценке Ардуэна
Яна Поплавская получила 583 тыс рублей за обучение детей
Оптимальная жирность творога для сырников 9 процентов
Радио MAXIMUM пригласило легендарных Limp Bizkit выступить в России 
Регионы повышают налог для мигрантов при их переизбытке — налоговый консультант
Заявления о восстановлении экономики России противоречивы — экономист Лежава
Анжелика Агурбаш отложила свадьбу из-за уголовного преследования
Джеймс Кэмерон установил хронометраж для "Аватара 3"
Численность цзянтуней сократилась до примерно 1300 особей — учёные

Подберите одежду правильно — и забудьте про возраст: эти цвета омолаживают на глазах

Голубой, персиковый и мятный: цвета, которые освежают лицо
7:49
Моя семья » Красота и стиль

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с выбором одежды, подходящей не только по стилю, но и по оттенку, который способен сделать нас моложе. Это действительно важный момент, потому что правильный цвет может визуально освежить лицо, уменьшить видимость морщин и улучшить общий внешний вид. Напротив, неподобающий цвет, наоборот, подчеркнёт возрастные изменения, сделает кожу тусклой, а взгляд — усталым. В этой статье мы расскажем, какие цвета стоит выбирать, чтобы выглядеть моложе, а от каких лучше отказаться.

Домашний костюм
Фото: unsplash.com by MANITO SILK is licensed under Free to use under the Unsplash License
Домашний костюм

Почему цвет так важен

Когда мы говорим о том, что цвет одежды может "омолодить", речь идет не только о визуальных эффектах. Каждый цвет по-разному влияет на восприятие лица. Некоторые оттенки действуют как световые фильтры, отражая свет и придавая коже свежий и здоровый вид. Другие, напротив, могут углубить тени и подчеркнуть мелкие дефекты. Это связано с тем, как цвет взаимодействует с тоном вашей кожи, а также с тем, как он гармонирует с вашим естественным оттенком волос и глаз.

Давайте разберемся, какие именно цвета действуют в вашу пользу, а какие могут добавить лишних лет.

Цвета, которые омолаживают

  1. Голубой и его оттенки
    Голубой — это один из самых универсальных цветов, который способен освежить лицо и вернуть молодость. Он гармонирует с разными типами внешности и подходит для людей с любым цветом глаз и кожи. Особенно хорошо он смотрится на тех, у кого кожа имеет теплый или нейтральный подтон. Этот цвет визуально делает кожу более сияющей, при этом он мягко уравновешивает контуры лица.

  2. Нежный персиковый
    Персиковый — это теплый, мягкий цвет, который отлично работает для людей с более светлой кожей. Он придаёт коже свежий и здоровый вид, делает её более сияющей и скрывает мелкие морщины и темные круги под глазами. Такой цвет не будет агрессивным и подойдет как для повседневного, так и для вечернего образа.

  3. Тёмно-синий
    Этот цвет подчеркивает элегантность и зрелость, но в то же время визуально придает молодой свежести. Он является отличной альтернативой черному, который может "старить" лицо, особенно если кожа бледная или имеет тусклый оттенок. Тёмно-синий цвет гармонично контрастирует с любыми волосами и оттенками глаз.

  4. Лаванда и сирень
    Пастельные оттенки лаванде и сирени обладают мягким и успокаивающим эффектом. Они придают коже здоровый оттенок, освежают её, не перегружая образ. Эти цвета подходят для всех типов кожи и особенно хорошо работают на весну и лето, когда важно выбрать легкие и воздушные оттенки.

  5. Мятный
    Мятный — это один из самых благоприятных для кожи цветов. Он добавляет яркости, не перегружая образ, и визуально делает кожу более свежей и подтянутой. Этот цвет освежает и придаёт легкость всему образу.

Сравнение цветов для омоложения

Цвет Как влияет на кожу Для какого типа внешности подходит
Голубой Освежает, делает лицо сияющим Подходит для всех типов кожи и волос
Персиковый Подчеркивает свежесть, скрывает недостатки Идеален для светлой кожи и светлых глаз
Тёмно-синий Визуально придает молодость, заменяет черный Подходит для всех типов кожи
Лаванда и сирень Освежает, придает мягкость и свежесть Хорош для светлой и средней кожи
Мятный Освежает, добавляет яркости Для всех типов кожи, особенно светлой

Цвета, которые старят

  1. Чёрный
    Чёрный — это классика, но он не всегда подходит для создания молодого образа. Особенно если кожа бледная или имеется много возрастных изменений, этот цвет может добавить несколько лет, так как сильно контрастирует с лицом и может подчеркивать морщины. Лучше выбирать тёмные, но не такие жесткие оттенки, как темно-синий или темно-серый.

  2. Бежевый и его оттенки
    Хотя бежевый считается нейтральным и универсальным, для некоторых типов кожи он может быть слишком тусклым. Этот цвет часто сливается с тоном кожи, подчеркивая неровности и усталость лица. Если у вас светлая кожа с холодным подтоном, бежевый может создать эффект "плоского" лица, лишённого яркости.

  3. Коричневый
    Коричневый — это теплый и темный цвет, который не всегда гармонирует с кожей. На некоторых он выглядит просто тускло, особенно если кожа склонна к пигментации или имеет тёмные круги под глазами. Этот цвет может делать лицо усталым и старым.

  4. Зеленый (оливковый)
    Оливковый или грязно-зеленый может плохо сочетаться с кожей, особенно если у вас теплый подтон. Он часто придает лицу болезненный и уставший вид, подчеркивая недостатки кожи.

Сравнение цветов, которые старят

Цвет Как влияет на кожу Почему старит
Чёрный Углубляет контрасты, может делать лицо тусклым Подчеркивает морщины и тусклый оттенок кожи
Бежевый Сливается с кожей, делает лицо плоским Может подчеркнуть усталость и пигментацию
Коричневый Темный, тусклый, не придает свежести Устаревший оттенок, выглядит тяжело
Зеленый (оливковый) Создает болезненный, усталый вид Не подходит для кожи с тёплым подтоном

Как правильно выбрать цвет

При выборе цвета одежды важно учитывать не только свою типажность, но и то, как этот цвет взаимодействует с вашим тоном кожи, волосами и даже настроением. Если вы хотите скрыть признаки усталости, выбирайте пастельные оттенки и светлые цвета, такие как голубой или персиковый. Они сделают вашу кожу более свежей и сияющей. В то время как темные цвета, такие как чёрный или коричневый, лучше носить в комбинации с более яркими оттенками, чтобы избежать эффекта старения.

Если вы сомневаетесь, какой цвет вам подойдёт, попробуйте провести тест: примеряйте разные оттенки на светлом фоне и смотрите, какой из них освежает ваше лицо, а какой делает его тусклым и усталым.

FAQ

  1. Как выбрать цвет, который будет омолаживать?
    Выбирайте цвета, которые отражают свет и добавляют яркости, такие как голубой, персиковый или мятный.

  2. Какой цвет одежды лучше всего подходит для светлой кожи?
    Для светлой кожи идеально подойдут пастельные оттенки, такие как голубой, сирень и мятный.

  3. Что делать, если чёрный цвет старит лицо?
    Если чёрный вам не подходит, выберите темно-синий или тёмно-серый, они создадут тот же эффект, но с мягким и свежим акцентом.

Мифы и правда

Миф: чёрный всегда делает образ элегантным и молодым.
Правда: чёрный может подчеркивать возрастные изменения, особенно на светлой коже.

Миф: только яркие цвета могут омолаживать.
Правда: пастельные и мягкие оттенки также могут придавать свежий и молодой вид.

3 интересных факта

  1. Голубой цвет способен улучшить настроение и повысить уровень уверенности.

  2. Персиковый оттенок в одежде придает коже здоровый блеск.

  3. Лаванда была популярна в моде в 20-е годы и вернулась как тренд в последние годы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Последние материалы
Кроссфит повышает общую выносливость по данным спортивных тренеров
Подвешивание телевизора: выбор крепления и советы по размещению
Голубой, персиковый и мятный: цвета, которые освежают лицо
Любовь Успенская рассказала о нелегальном аборте в молодости
Совкомбанк заработал по МСФО 35 млрд руб. чистой прибыли за 9 мес. 2025 г.
Кофе вступает в конфликт с терапией: когда привычный глоток может снизить результат
Карстовые образования на Марсе могут хранить следы древней воды
Как специи и яблоки формируют вкус тушёной говядины
Мэтт Дэймон рассказал о сюжете "Одиссеи" Кристофера Нолана
Шаляпин извинился перед Канделаки за требование завышенного гонорара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.