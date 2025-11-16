Забудьте про висящие пряди: 5 лайфхаков с феном, после которых волосы выглядят как после салона

Пудра для объема усиливает эффект воздушной укладки — стилисты

После салонной укладки волосы всегда выглядят пышными и послушными, но дома результат часто оказывается скромнее. Всё дело не только в профессиональных средствах, но и в правильной технике сушки. При соблюдении нескольких простых правил фен становится полноценным инструментом для создания объема и блеска без повреждения волос.

Свернуть волосы в пучки у корней

Этот приём подходит, когда нужно быстро придать объем. Волосы делят на несколько секций, каждую сворачивают в мягкий пучок у корней и закрепляют невидимками. Затем их сушат феном, направляя поток воздуха вверх. После остывания пучки распускают и аккуратно разбивают пальцами. Прическа приобретает естественный прикорневой объем и лёгкие волны.

Использовать пудру для объема или сухой шампунь

Для дополнительной плотности подойдёт пудра для прикорневого объема. Её наносят небольшим количеством у корней и распределяют пальцами. При отсутствии пудры аналогичный эффект создаёт сухой шампунь, нанесённый на чистые, сухие волосы. Средство придаёт текстуру, избавляет от излишков себума и приподнимает корни.

Совет: для жирных волос лучше выбирать сухие шампуни с пометкой refresh & volume - они очищают и придают лёгкость без утяжеления.

Контраст объема и гладкости: выпрямить концы

Чтобы подчеркнуть прикорневой объем, концы волос рекомендуется выпрямить утюжком. После сушки феном пряди разглаживают от середины длины, создавая аккуратный и структурированный силуэт.

Перед термоукладкой обязательно наносят термозащитное средство, чтобы сохранить блеск и предотвратить ломкость.

Брашинг как инструмент для максимального объема

Брашинг — круглая щётка, позволяющая создать объем и направление волос. Для правильной техники необходимо:

Разделить волосы на несколько зон и закрепить зажимами.

Начать сушку с нижних прядей, постепенно поднимаясь вверх.

Направлять поток воздуха сверху вниз, вытягивая прядь от корня и слегка подкручивая концы.

После сушки каждую секцию следует охладить — это закрепляет объём и предотвращает пушение.

Зафиксировать результат лаком для объема

После завершения укладки голову опускают вниз, пряди слегка встряхивают и распыляют лак для прикорневого объема. Средство фиксирует форму и добавляет блеск. Для большей стойкости процедуру можно повторить, слегка приподнимая волосы у корней пальцами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Сушка против роста волос Потеря блеска, пушение Направлять поток воздуха сверху вниз Отказ от термозащиты Сухость и ломкость Использовать спрей перед каждой сушкой Слишком горячий воздух Перегрев кожи головы Выбирать среднюю температуру Неподходящая щётка Спутывание волос Отдавать предпочтение брашингу с керамическим покрытием

Преимущества и недостатки домашней укладки феном

Преимущества Недостатки Экономия времени и средств Требует тренировки Подходит для любого типа волос При частом использовании сушит волосы Позволяет экспериментировать с формой Нужна регулярная защита от тепла

Часто задаваемые вопросы

Как часто можно сушить волосы феном

Оптимально — два-три раза в неделю с обязательным применением термозащиты.

Как выбрать фен для объема

Рекомендуется прибор с мощностью не менее 1800 Вт, функцией ионизации и насадкой-концентратором.

Можно ли сушить полностью влажные волосы

Нет, перед сушкой нужно удалить лишнюю влагу полотенцем или дать волосам подсохнуть естественным образом 10-15 минут.

Распространённые мифы

Миф: высокая температура делает укладку стойче.

Правда: слишком горячий воздух пересушивает волосы, поэтому лучше использовать средний режим.

высокая температура делает укладку стойче. слишком горячий воздух пересушивает волосы, поэтому лучше использовать средний режим. Миф: обильное количество мусса обеспечивает объем.

Правда: избыток стайлинга утяжеляет волосы, лишая их подвижности.

обильное количество мусса обеспечивает объем. избыток стайлинга утяжеляет волосы, лишая их подвижности. Миф: фен всегда вреден.

Правда: при правильной технике и защите сушка безопасна и помогает закрыть чешуйки волос.

Исторический контекст

Первый фен появился во Франции в конце XIX века и весил около двух килограммов.

В 1950-х годах фены стали домашним атрибутом, а брашинг — символом стиля и ухода.

Современные модели объединяют мощность, контроль температуры и ионизацию, позволяя создавать салонный эффект без профессиональных навыков.