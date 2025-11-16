Забудьте про висящие пряди: 5 лайфхаков с феном, после которых волосы выглядят как после салона

После салонной укладки волосы всегда выглядят пышными и послушными, но дома результат часто оказывается скромнее. Всё дело не только в профессиональных средствах, но и в правильной технике сушки. При соблюдении нескольких простых правил фен становится полноценным инструментом для создания объема и блеска без повреждения волос.
Этот приём подходит, когда нужно быстро придать объем. Волосы делят на несколько секций, каждую сворачивают в мягкий пучок у корней и закрепляют невидимками. Затем их сушат феном, направляя поток воздуха вверх. После остывания пучки распускают и аккуратно разбивают пальцами. Прическа приобретает естественный прикорневой объем и лёгкие волны.
Для дополнительной плотности подойдёт пудра для прикорневого объема. Её наносят небольшим количеством у корней и распределяют пальцами. При отсутствии пудры аналогичный эффект создаёт сухой шампунь, нанесённый на чистые, сухие волосы. Средство придаёт текстуру, избавляет от излишков себума и приподнимает корни.
Совет: для жирных волос лучше выбирать сухие шампуни с пометкой refresh & volume - они очищают и придают лёгкость без утяжеления.
Чтобы подчеркнуть прикорневой объем, концы волос рекомендуется выпрямить утюжком. После сушки феном пряди разглаживают от середины длины, создавая аккуратный и структурированный силуэт.
Перед термоукладкой обязательно наносят термозащитное средство, чтобы сохранить блеск и предотвратить ломкость.
Брашинг — круглая щётка, позволяющая создать объем и направление волос. Для правильной техники необходимо:
После сушки каждую секцию следует охладить — это закрепляет объём и предотвращает пушение.
После завершения укладки голову опускают вниз, пряди слегка встряхивают и распыляют лак для прикорневого объема. Средство фиксирует форму и добавляет блеск. Для большей стойкости процедуру можно повторить, слегка приподнимая волосы у корней пальцами.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Сушка против роста волос
|Потеря блеска, пушение
|Направлять поток воздуха сверху вниз
|Отказ от термозащиты
|Сухость и ломкость
|Использовать спрей перед каждой сушкой
|Слишком горячий воздух
|Перегрев кожи головы
|Выбирать среднюю температуру
|Неподходящая щётка
|Спутывание волос
|Отдавать предпочтение брашингу с керамическим покрытием
|Преимущества
|Недостатки
|Экономия времени и средств
|Требует тренировки
|Подходит для любого типа волос
|При частом использовании сушит волосы
|Позволяет экспериментировать с формой
|Нужна регулярная защита от тепла
Оптимально — два-три раза в неделю с обязательным применением термозащиты.
Рекомендуется прибор с мощностью не менее 1800 Вт, функцией ионизации и насадкой-концентратором.
Нет, перед сушкой нужно удалить лишнюю влагу полотенцем или дать волосам подсохнуть естественным образом 10-15 минут.
Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.