Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внезапные изменения в жизни могут вызвать мигрень — ученые
Шесть секретов, блокирующих рост мышц: что не так с вашим питанием?
В России предложили запретить отмену нотариальных сделок по жилью — юристы
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Шимпанзе мыслят как дети: революция в психологии животных
Когда силы исчезают без причины: тело подаёт сигнал, который легко пропустить
Музыка помогает Райану Гослингу справляться с тревогой
Бобры укрепили устойчивость речных экосистем Европы по данным — зоологи
Неправильный выбор порошка ускоряет выцветание одежды

Забудьте про висящие пряди: 5 лайфхаков с феном, после которых волосы выглядят как после салона

Пудра для объема усиливает эффект воздушной укладки — стилисты
5:01
Моя семья » Красота и стиль

После салонной укладки волосы всегда выглядят пышными и послушными, но дома результат часто оказывается скромнее. Всё дело не только в профессиональных средствах, но и в правильной технике сушки. При соблюдении нескольких простых правил фен становится полноценным инструментом для создания объема и блеска без повреждения волос.

Девушка сушит волосы феном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка сушит волосы феном

Свернуть волосы в пучки у корней

Этот приём подходит, когда нужно быстро придать объем. Волосы делят на несколько секций, каждую сворачивают в мягкий пучок у корней и закрепляют невидимками. Затем их сушат феном, направляя поток воздуха вверх. После остывания пучки распускают и аккуратно разбивают пальцами. Прическа приобретает естественный прикорневой объем и лёгкие волны.

Использовать пудру для объема или сухой шампунь

Для дополнительной плотности подойдёт пудра для прикорневого объема. Её наносят небольшим количеством у корней и распределяют пальцами. При отсутствии пудры аналогичный эффект создаёт сухой шампунь, нанесённый на чистые, сухие волосы. Средство придаёт текстуру, избавляет от излишков себума и приподнимает корни.

Совет: для жирных волос лучше выбирать сухие шампуни с пометкой refresh & volume - они очищают и придают лёгкость без утяжеления.

Контраст объема и гладкости: выпрямить концы

Чтобы подчеркнуть прикорневой объем, концы волос рекомендуется выпрямить утюжком. После сушки феном пряди разглаживают от середины длины, создавая аккуратный и структурированный силуэт.
Перед термоукладкой обязательно наносят термозащитное средство, чтобы сохранить блеск и предотвратить ломкость.

Брашинг как инструмент для максимального объема

Брашинг — круглая щётка, позволяющая создать объем и направление волос. Для правильной техники необходимо:

  • Разделить волосы на несколько зон и закрепить зажимами.
  • Начать сушку с нижних прядей, постепенно поднимаясь вверх.
  • Направлять поток воздуха сверху вниз, вытягивая прядь от корня и слегка подкручивая концы.

После сушки каждую секцию следует охладить — это закрепляет объём и предотвращает пушение.

Зафиксировать результат лаком для объема

После завершения укладки голову опускают вниз, пряди слегка встряхивают и распыляют лак для прикорневого объема. Средство фиксирует форму и добавляет блеск. Для большей стойкости процедуру можно повторить, слегка приподнимая волосы у корней пальцами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Сушка против роста волос Потеря блеска, пушение Направлять поток воздуха сверху вниз
Отказ от термозащиты Сухость и ломкость Использовать спрей перед каждой сушкой
Слишком горячий воздух Перегрев кожи головы Выбирать среднюю температуру
Неподходящая щётка Спутывание волос Отдавать предпочтение брашингу с керамическим покрытием

Преимущества и недостатки домашней укладки феном

Преимущества Недостатки
Экономия времени и средств Требует тренировки
Подходит для любого типа волос При частом использовании сушит волосы
Позволяет экспериментировать с формой Нужна регулярная защита от тепла

Часто задаваемые вопросы

Как часто можно сушить волосы феном

Оптимально — два-три раза в неделю с обязательным применением термозащиты.

Как выбрать фен для объема

Рекомендуется прибор с мощностью не менее 1800 Вт, функцией ионизации и насадкой-концентратором.

Можно ли сушить полностью влажные волосы

Нет, перед сушкой нужно удалить лишнюю влагу полотенцем или дать волосам подсохнуть естественным образом 10-15 минут.

Распространённые мифы

  • Миф: высокая температура делает укладку стойче.
    Правда: слишком горячий воздух пересушивает волосы, поэтому лучше использовать средний режим.
  • Миф: обильное количество мусса обеспечивает объем.
    Правда: избыток стайлинга утяжеляет волосы, лишая их подвижности.
  • Миф: фен всегда вреден.
    Правда: при правильной технике и защите сушка безопасна и помогает закрыть чешуйки волос.

Исторический контекст

  • Первый фен появился во Франции в конце XIX века и весил около двух килограммов.
  • В 1950-х годах фены стали домашним атрибутом, а брашинг — символом стиля и ухода.
  • Современные модели объединяют мощность, контроль температуры и ионизацию, позволяя создавать салонный эффект без профессиональных навыков.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Медведица с детёнышами выходит к трассе не от голода: в тайге появился тот, кто страшнее охотника
Медведица с детёнышами выходит к трассе не от голода: в тайге появился тот, кто страшнее охотника
Последние материалы
Бобры укрепили устойчивость речных экосистем Европы по данным — зоологи
Неправильный выбор порошка ускоряет выцветание одежды
Лучшая сладкая пенка получается только из очень холодных сливок — эксперт
Риски ограничения иностранных авиалиний для рынка обозначили аналитики авиации
Наталья Негода отказывается от ролей из-за избирательности
Пудра для объема усиливает эффект воздушной укладки — стилисты
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Колу — в унитаз: работает ли странный лайфхак против известкового налёта
Кадровый кризис в Ford достиг невиданных масштабов — гендиректор Фарли
Как укрыть розы на зиму в сильные морозы — агрономы назвали надёжный метод
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.