Мода на грани фантастики: очки, которые делают осенний свет мягче и добавляют образу магии

Короткие дни, прохладные ветра и мягкое осеннее солнце — не повод убирать любимые очки до весны. Напротив, в 2025 году они превратились из летнего атрибута в полноценную деталь образа. Современные оправы не просто защищают от света, они задают настроение, создают баланс между классикой и экспериментом и подчеркивают индивидуальность.
Дизайнеры предлагают играть с формами и материалами, объединяя эстетику ретро, футуризм и спортивную функциональность. Тренд на выразительные оправы, футуристичный блеск и "инопланетные" линии делает солнцезащитные очки самым смелым акцентом сезона.
Модели в форме кошачьего глаза не теряют позиций, но в этом сезоне они выглядят дерзко и технологично. Их отличают заострённые углы, зеркальные линзы и необычные материалы, от полированного алюминия до прозрачного ацетата.
В палитре — два полюса: с одной стороны, насыщенные тона лавы, изумруда и винного цвета; с другой — спокойные нейтралы, почти невидимые оправы и стекло цвета шампанского. Такая игра контрастов позволяет сочетать очки с минималистичными нарядами и даже деловыми костюмами.
Для тех, кто не боится экспериментов, дизайнеры предложили футуристичные "alien eyes" - вытянутые, заострённые формы, напоминающие глаза инопланетян. Такие модели можно увидеть у Prada, Acne Studios, Diesel, Dolce & Gabbana и даже Swarovski.
Их линии искажают привычную геометрию лица, добавляя в образ нотку авангардного гламура. Но если хочется чего-то более спокойного, на помощь приходят ретро-овалы - идеальный компромисс между элегантностью и простотой. Они универсальны, подойдут под любой стиль и выпускаются как в пластике, так и в тонком металле.
|Тренд
|Особенности
|Где искать
|Alien eyes
|Вытянутые углы, геометричные оправы, зеркальные линзы
|Prada, Acne Studios, Diesel
|Cat-eye 2.0
|Минимализм, тонкие материалы, прозрачность
|Versace, Miu Miu, Chanel
|Ретро-овалы
|Винтаж, мягкие линии, комфортная посадка
|Prada, Jimmy Choo, Celine
Тонированные стёкла остаются одной из самых поэтичных тенденций сезона. Они делают взгляд мягче, добавляют в образ лёгкую дымку и создают эффект утреннего света.
Оттенки варьируются от фиалкового у Michael Kors до пыльно-розового у Tiffany & Co. и Brunello Cucinelli. Голубые линзы предлагают Jimmy Choo, добавляя холодного блеска в серые осенние дни.
Противоположный полюс — зеркальные и металлические модели, словно покрытые "жидким хромом". Такие очки играют со светом и отражением, придавая образу футуристическую строгость. Варианты с полированными поверхностями есть у Marc Jacobs, Diesel, Versace и Prada.
Если хочется добавить яркости, вдохновляйтесь природными палитрами. В моду вернулись оттенки вулканических пейзажей — красный, оранжевый, бордовый и сливовый.
Такие модели можно найти у Burberry, Moncler и Max & Co.. Они хорошо смотрятся в сочетании с кашемировыми пальто, кожаными куртками и вязаными аксессуарами.
Тем, кто тяготеет к природной гармонии, стоит обратить внимание на зелёные линзы. В коллекциях Persol и Giorgio Armani они представлены в мягких ацетатных оправах с прозрачными элементами, которые пропускают свет и создают ощущение свежести.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Выбор слишком крупных оправ
|Лицо теряется
|Сбалансируйте размер с пропорциями лица
|Слишком тёмные линзы осенью
|Образ становится тяжёлым
|Выбирайте полупрозрачные оттенки
|Игнорирование формы лица
|Очки искажают черты
|Подбирайте геометрию, контрастирующую с лицом
|Некачественные линзы
|Утомление глаз
|Инвестируйте в сертифицированную оптику
|Плюсы
|Минусы
|Защищают глаза от ветра и бликов
|Требуют бережного хранения
|Подчеркивают индивидуальность
|Металлические оправы могут холодить
|Универсальны для любого стиля
|Быстро покрываются отпечатками
|Освежают образ даже в серый день
|Не подходят для вождения в сумерках
