Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признание Архыза лучшим горнолыжным комплексом подтвердил Темрезов глава КЧР
Полное открытие Большого Египетского музея подтвердили музейные специалисты
Toyota, Honda и Lexus стали самыми надёжными авто по версии TopSpeed
В центре Чёрного моря кружат опасные вихри — океанологи
Старение к 30 годам связано с конфликтами в подростковом возрасте — исследование JHP
Филипп Киркоров не собирается менять свой характер
Комнатные томаты для дома: садоводы перечислили компактные урожайные сорта
Производители предупреждают о росте цен на шоколад — Lebensmittel Zeitung
Анну Пересильд заподозрили в переезде к Ване Дмитриенко

Мода на грани фантастики: очки, которые делают осенний свет мягче и добавляют образу магии

Овальные солнцезащитные очки вернулись в моду 2025 года
6:35
Моя семья » Красота и стиль

Короткие дни, прохладные ветра и мягкое осеннее солнце — не повод убирать любимые очки до весны. Напротив, в 2025 году они превратились из летнего атрибута в полноценную деталь образа. Современные оправы не просто защищают от света, они задают настроение, создают баланс между классикой и экспериментом и подчеркивают индивидуальность.

Модный образ с солнцезащитными очками и кожаной курткой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Модный образ с солнцезащитными очками и кожаной курткой

Дизайнеры предлагают играть с формами и материалами, объединяя эстетику ретро, футуризм и спортивную функциональность. Тренд на выразительные оправы, футуристичный блеск и "инопланетные" линии делает солнцезащитные очки самым смелым акцентом сезона.

Очки cat-eye: классика, устремлённая в будущее

Модели в форме кошачьего глаза не теряют позиций, но в этом сезоне они выглядят дерзко и технологично. Их отличают заострённые углы, зеркальные линзы и необычные материалы, от полированного алюминия до прозрачного ацетата.

В палитре — два полюса: с одной стороны, насыщенные тона лавы, изумруда и винного цвета; с другой — спокойные нейтралы, почти невидимые оправы и стекло цвета шампанского. Такая игра контрастов позволяет сочетать очки с минималистичными нарядами и даже деловыми костюмами.

Alien eyes и ретро-овалы: когда форма решает всё

Для тех, кто не боится экспериментов, дизайнеры предложили футуристичные "alien eyes" - вытянутые, заострённые формы, напоминающие глаза инопланетян. Такие модели можно увидеть у Prada, Acne Studios, Diesel, Dolce & Gabbana и даже Swarovski.

Их линии искажают привычную геометрию лица, добавляя в образ нотку авангардного гламура. Но если хочется чего-то более спокойного, на помощь приходят ретро-овалы - идеальный компромисс между элегантностью и простотой. Они универсальны, подойдут под любой стиль и выпускаются как в пластике, так и в тонком металле.

Тренд Особенности Где искать
Alien eyes Вытянутые углы, геометричные оправы, зеркальные линзы Prada, Acne Studios, Diesel
Cat-eye 2.0 Минимализм, тонкие материалы, прозрачность Versace, Miu Miu, Chanel
Ретро-овалы Винтаж, мягкие линии, комфортная посадка Prada, Jimmy Choo, Celine

Сквозь розовые линзы или в сиянии жидкого хрома

Тонированные стёкла остаются одной из самых поэтичных тенденций сезона. Они делают взгляд мягче, добавляют в образ лёгкую дымку и создают эффект утреннего света.
Оттенки варьируются от фиалкового у Michael Kors до пыльно-розового у Tiffany & Co. и Brunello Cucinelli. Голубые линзы предлагают Jimmy Choo, добавляя холодного блеска в серые осенние дни.

Противоположный полюс — зеркальные и металлические модели, словно покрытые "жидким хромом". Такие очки играют со светом и отражением, придавая образу футуристическую строгость. Варианты с полированными поверхностями есть у Marc Jacobs, Diesel, Versace и Prada.

Цветовые акценты: энергия лавы и глубина леса

Если хочется добавить яркости, вдохновляйтесь природными палитрами. В моду вернулись оттенки вулканических пейзажей — красный, оранжевый, бордовый и сливовый.
Такие модели можно найти у Burberry, Moncler и Max & Co.. Они хорошо смотрятся в сочетании с кашемировыми пальто, кожаными куртками и вязаными аксессуарами.

Тем, кто тяготеет к природной гармонии, стоит обратить внимание на зелёные линзы. В коллекциях Persol и Giorgio Armani они представлены в мягких ацетатных оправах с прозрачными элементами, которые пропускают свет и создают ощущение свежести.

Советы шаг за шагом: как выбрать очки сезона

  • Оцените форму лица: для овального подойдут почти любые модели, для квадратного — овалы или cat-eye, для круглого — прямые или вытянутые оправы.
  • Ставьте на комфорт: выбирайте лёгкие модели с гибкими дужками — они не давят и не скользят.
  • Обращайте внимание на цвет линз: серые и зелёные универсальны, а розовые и голубые добавляют мягкости.
  • Ищите баланс: если одежда яркая — очки должны быть лаконичными, и наоборот.
  • Не забывайте об УФ-защите: модный дизайн не отменяет практичности: фильтр не ниже UV400 обязателен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Выбор слишком крупных оправ Лицо теряется Сбалансируйте размер с пропорциями лица
Слишком тёмные линзы осенью Образ становится тяжёлым Выбирайте полупрозрачные оттенки
Игнорирование формы лица Очки искажают черты Подбирайте геометрию, контрастирующую с лицом
Некачественные линзы Утомление глаз Инвестируйте в сертифицированную оптику

Плюсы и минусы осенних солнцезащитных очков

Плюсы Минусы
Защищают глаза от ветра и бликов Требуют бережного хранения
Подчеркивают индивидуальность Металлические оправы могут холодить
Универсальны для любого стиля Быстро покрываются отпечатками
Освежают образ даже в серый день Не подходят для вождения в сумерках

Интересные факты

  • Тренд на "alien eyes" появился после показов Prada и Acne Studios весна-лето 2025.
  • Первые зеркальные линзы с эффектом "жидкого хрома" создали инженеры NASA — для шлемов космонавтов.
  • В 2025 году спрос на очки с цветными линзами вырос на 40% по данным Farfetch.

Исторический контекст

  • В 1950-х очки cat-eye стали символом женской элегантности и независимости.
  • В 1990-е тренд на узкие оправы закрепили поп-культовые иконы вроде Бритни Спирс и Наоми Кэмпбелл.
  • Сегодня дизайнеры объединяют эстетику прошлого и будущее технологий, создавая аксессуары, где стиль становится частью самовыражения.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Последние материалы
Анну Пересильд заподозрили в переезде к Ване Дмитриенко
Мошенник управлял пассажирскими самолётами без диплома — Aero Telegraph
Власти Новосибирска будут решать проблему долгов за газ
Honda Civic 90-х с мотором 1.6 проходит до 500 тысяч км
Средняя продолжительность жизни городского воробья составляет 6 лет
Короткий сон связан с частыми травмами у бегунов — учёные
Циссус уверенно занимает место среди неприхотливых лиан
Жёсткие щели в дверях и окнах могут давать до 20 % теплопотерь — эксперт
Модель слаучи вернулась на подиумы после двадцатилетнего перерыва — стилисты
Зеленый чай защитил эмаль от бактерий — врач Антон Хундадзе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.