Тренд с подиумов 80-х снова в игре: обувь, что доказала — небрежность может быть изысканной

Мода не забывает своих героев — она просто ждёт подходящего момента, чтобы вернуть их с новой силой. Сапоги-слаучи, знакомые всем по архивным фото Кейт Мосс и подиумам 80-х, снова в центре внимания. Их мягкие складки и небрежный силуэт стали идеальным воплощением нового тренда на комфорт и расслабленную элегантность.
Если раньше они считались обувью для любителей бохо-шика, то теперь их носят с пальто строгого кроя, кожаными юбками и даже классическими брюками. Это универсальная пара, которая придаёт образу объем и характер, не теряя при этом женственности.
Тренд на слаучи закономерен: ностальгия по 2000-м и интерес к мягким, пластичным формам изменили представление о женственной обуви. На подиумах Balmain, Alaïa, Khaite, Sportmax и Acne Studios эта модель звучит по-новому — теперь это не просто эклектика, а продуманный баланс между уютом и утончённостью.
|Параметр
|Слаучи 1980-х
|Слаучи 2025 года
|Форма
|Пышное голенище с драпировкой
|Мягкие складки с чистыми линиями
|Каблук
|Высокий, театральный
|Любой: kitten heel, блок, танкетка или без каблука
|Материал
|Натуральная кожа
|Экоматериалы, мягкая замша, гибкая кожа
|Цвет
|Яркие оттенки, лакированная поверхность
|Натуральные тона — шоколад, карамель, графит
|Стиль
|Бунтарский, панковский
|Универсальный, минималистичный
Современные слаучи — это не вызов, а проявление уверенности. Они сочетают мягкость и силу, ретро и футуризм.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Слишком узкие джинсы в сапогах
|Теряется эффект объёма
|Выбирайте свободные брюки или юбку миди
|Недорогой материал
|Быстрые заломы и потеря формы
|Отдайте предпочтение качественной коже или плотной замше
|Сложный декор и пряжки
|Образ выглядит перегруженным
|Делайте ставку на лаконичную форму
|Слишком высокий каблук
|Неудобство и неестественность
|Используйте устойчивый средний каблук
Это не только возможно, но и стильно. Благодаря разнообразию моделей слаучи адаптируются под любой сценарий:
Их пластичность делает образ живым, а шаг — уверенным.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальны и подходят к разным стилям
|Требуют качественного материала
|Визуально удлиняют ноги
|Могут добавить объём при невысоком росте
|Удобны в носке
|Замша чувствительна к влаге
|Актуальны для осени и зимы
|Сложнее подобрать верхнюю одежду с объемными складками
Выбирайте платье миди или мини прямого кроя. Контраст между мягкой драпировкой сапог и структурной тканью создаёт гармонию.
Да, если модель выполнена из гладкой кожи нейтрального цвета и имеет средний каблук.
Это один из главных трендов сезона: слаучи красиво облегают широкие штанины, создавая актуальный силуэт.
