Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овальные солнцезащитные очки вернулись в моду 2025 года
Признание Архыза лучшим горнолыжным комплексом подтвердил Темрезов глава КЧР
Полное открытие Большого Египетского музея подтвердили музейные специалисты
Toyota, Honda и Lexus стали самыми надёжными авто по версии TopSpeed
В центре Чёрного моря кружат опасные вихри — океанологи
Старение к 30 годам связано с конфликтами в подростковом возрасте — исследование JHP
Филипп Киркоров не собирается менять свой характер
Комнатные томаты для дома: садоводы перечислили компактные урожайные сорта
Производители предупреждают о росте цен на шоколад — Lebensmittel Zeitung

Тренд с подиумов 80-х снова в игре: обувь, что доказала — небрежность может быть изысканной

Модель слаучи вернулась на подиумы после двадцатилетнего перерыва — стилисты
5:56
Моя семья » Красота и стиль

Мода не забывает своих героев — она просто ждёт подходящего момента, чтобы вернуть их с новой силой. Сапоги-слаучи, знакомые всем по архивным фото Кейт Мосс и подиумам 80-х, снова в центре внимания. Их мягкие складки и небрежный силуэт стали идеальным воплощением нового тренда на комфорт и расслабленную элегантность.

Сапоги-слаучи на подиуме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сапоги-слаучи на подиуме

Если раньше они считались обувью для любителей бохо-шика, то теперь их носят с пальто строгого кроя, кожаными юбками и даже классическими брюками. Это универсальная пара, которая придаёт образу объем и характер, не теряя при этом женственности.

Почему сапоги-слаучи вернулись в моду

Тренд на слаучи закономерен: ностальгия по 2000-м и интерес к мягким, пластичным формам изменили представление о женственной обуви. На подиумах Balmain, Alaïa, Khaite, Sportmax и Acne Studios эта модель звучит по-новому — теперь это не просто эклектика, а продуманный баланс между уютом и утончённостью.

Сравнение: сапоги-слаучи вчера и сегодня

Параметр Слаучи 1980-х Слаучи 2025 года
Форма Пышное голенище с драпировкой Мягкие складки с чистыми линиями
Каблук Высокий, театральный Любой: kitten heel, блок, танкетка или без каблука
Материал Натуральная кожа Экоматериалы, мягкая замша, гибкая кожа
Цвет Яркие оттенки, лакированная поверхность Натуральные тона — шоколад, карамель, графит
Стиль Бунтарский, панковский Универсальный, минималистичный

Современные слаучи — это не вызов, а проявление уверенности. Они сочетают мягкость и силу, ретро и футуризм.

Советы шаг за шагом: как выбрать и носить слаучи

  • Определите высоту: для повседневных образов лучше сапоги до середины голени — они гармонично сочетаются с брюками и юбками. Длина до колена — выбор для платьев и пальто.
  • Подберите материал: мягкая кожа драпируется лучше всего. Замша придаёт уют и делает образ богаче, но требует аккуратного ухода.
  • Обратите внимание на каблук: блок — устойчивый и практичный, шпилька добавляет утончённости, а низкий каблук делает пару универсальной на каждый день.
  • Выбирайте нейтральные оттенки: бежевый, коричневый, серый или бордовый легко впишутся в базовый гардероб.
  • Добавьте текстуры: сочетайте сапоги с шерстью, кожей, твидом — такие материалы усиливают глубину образа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Слишком узкие джинсы в сапогах Теряется эффект объёма Выбирайте свободные брюки или юбку миди
Недорогой материал Быстрые заломы и потеря формы Отдайте предпочтение качественной коже или плотной замше
Сложный декор и пряжки Образ выглядит перегруженным Делайте ставку на лаконичную форму
Слишком высокий каблук Неудобство и неестественность Используйте устойчивый средний каблук

А что если носить слаучи каждый день

Это не только возможно, но и стильно. Благодаря разнообразию моделей слаучи адаптируются под любой сценарий:

  • для офиса: пара из гладкой кожи с минимальным блеском и коротким голенищем;
  • для прогулок: мягкая замша в карамельных тонах и устойчивый каблук;
  • для вечера: модели с острым носком и лаконичной отделкой под металл.

Их пластичность делает образ живым, а шаг — уверенным.

Плюсы и минусы сапог-слаучи

Плюсы Минусы
Универсальны и подходят к разным стилям Требуют качественного материала
Визуально удлиняют ноги Могут добавить объём при невысоком росте
Удобны в носке Замша чувствительна к влаге
Актуальны для осени и зимы Сложнее подобрать верхнюю одежду с объемными складками

FAQ

Как носить слаучи с платьем

Выбирайте платье миди или мини прямого кроя. Контраст между мягкой драпировкой сапог и структурной тканью создаёт гармонию.

Подойдут ли слаучи для офиса

Да, если модель выполнена из гладкой кожи нейтрального цвета и имеет средний каблук.

Можно ли носить их поверх брюк

Это один из главных трендов сезона: слаучи красиво облегают широкие штанины, создавая актуальный силуэт.

Мифы и правда

  • Миф: сапоги-слаучи полнят ноги.
    Правда: правильная драпировка, наоборот, визуально вытягивает силуэт.
  • Миф: их носят только с юбками.
    Правда: слаучи отлично смотрятся с джинсами и костюмами.
  • Миф: это временный тренд.
    Правда: они вернулись как часть классики — гибкой и вне времени.

Интересные факты

  • Первая пара слаучей появилась в коллекции Vivienne Westwood 1981 года под названием "Pirate Boots".
  • В 2000-х они стали символом бохо-шика благодаря Кейт Мосс и Сиенне Миллер.
  • В 2025 году слаучи вошли в десятку самых востребованных моделей обуви по данным Lyst Index.

Исторический контекст

  • 1981: Vivienne Westwood выводит слаучи на подиум, задавая моду на "анархичный шик".
  • 2000-е: эпоха бохо и свободных силуэтов возвращает сапоги на улицы Лондона и Нью-Йорка.
  • 2020-е: новое поколение дизайнеров делает ставку на комфорт, превращая слаучи в повседневный must-have.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Семга и форель дороже горбуши из-за аквакультуры
Домашние животные
Семга и форель дороже горбуши из-за аквакультуры
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Последние материалы
Анну Пересильд заподозрили в переезде к Ване Дмитриенко
Мошенник управлял пассажирскими самолётами без диплома — Aero Telegraph
Власти Новосибирска будут решать проблему долгов за газ
Honda Civic 90-х с мотором 1.6 проходит до 500 тысяч км
Средняя продолжительность жизни городского воробья составляет 6 лет
Короткий сон связан с частыми травмами у бегунов — учёные
Циссус уверенно занимает место среди неприхотливых лиан
Жёсткие щели в дверях и окнах могут давать до 20 % теплопотерь — эксперт
Модель слаучи вернулась на подиумы после двадцатилетнего перерыва — стилисты
Зеленый чай защитил эмаль от бактерий — врач Антон Хундадзе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.