Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Леонардо Ди Каприо ел сырое мясо, чтобы вжиться в роль
Дефицит витамина D выражается в слабости и сонливости — доцент Волгина
С такой ставкой нужно ускорить выплаты по ипотеке — финансист Андрюшкин
Комплекс Плеяд растянут на тысячи световых лет — вывод исследования
Упражнения для шеи снизили частоту болей у офисных работников — врачи
Кошки царапают одеяло чтобы разбудить хозяина — ветеринары
Укрепление мышц бедра улучшает здоровье коленных суставов — рекомендации тренеров
Аукцион продал редкий кулон Наполеона значительно выше оценки — коллекционеры
Лимонная кислота: способ очистки унитаза от налета и ржавчины

Свет, который лечит: коллагеновые лампы превращают обычный загар в омолаживающую терапию

Коллагеновые лампы улучшили упругость кожи — бьюти-эксперт Юлианна Винер
12:57
Моя семья » Красота и стиль

Коллагеновый солярий — это не просто способ быстро "схватить" бронзовый оттенок перед отпуском. Его задача куда шире: мягко поддержать кожу, настроение и даже иммунитет с помощью правильно подобранного спектра света. Как объясняет бьюти-эксперт Юлианна Винер, в основе коллагенария лежит сочетание ультрафиолета и специальных ламп, стимулирующих выработку коллагена и эластина. В итоге ты получаешь не только загар, но и дополнительный бонус для здоровья и внешнего вида.

Девушка в солярии
Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic is licensed under publik domain
Девушка в солярии

Что такое коллагеновый солярий и как он работает

Обычный солярий создавался прежде всего ради загара: ультрафиолет воздействует на кожу, усиливая выработку меланина, и вы получаете более тёмный оттенок. Коллагенарий — это уже следующий шаг бьюти-индустрии. В нём используют особые коллагеновые лампы и светодиоды разных цветов: красный, жёлтый, синий.

Красный свет работает с глубокими слоями кожи и запускает синтез коллагена — белка, отвечающего за упругость. Жёлтый и оранжевый спектр поддерживают тон и устойчивость сосудов, а синий — помогает бороться с воспалениями и регулирует работу жировых клеток. Поэтому регулярные, но умеренные сеансы в коллагенарии могут сделать кожу более гладкой и плотной, помочь справиться с тусклостью и сухостью.

При этом в таких аппаратах используют только безопасные длины волн: они минимизируют риск ожогов, при условии что ты соблюдаешь регламент по времени и не пренебрегаешь защитой кожи. Важный плюс — грамотное воздействие на настроение и общее самочувствие за счёт светотерапии, особенно в осенне-зимний период.

Сравнение: обычный солярий и коллагенарий

Параметр Обычный солярий Коллагеновый солярий (коллагенарий)
Основная задача Быстрый загар Загар + стимуляция коллагена и эластина
Тип ламп УФ-лампы УФ-лампы + коллагеновые и цветные светодиодные лампы
Влияние на кожу Риск пересушивания, ускорение фотостарения Увлажнение, поддержка упругости, более мягкое воздействие
Работа с настроением Кратковременный подъём за счёт света Светотерапия, помощь при сезонной хандре и САР
Воздействие на вес Косвенное Синий свет помогает снижать активность жировых клеток
Подходит для Любителей быстрого загара Тем, кто хочет совместить загар, уход и wellness-эффект

Советы шаг за шагом: как грамотно пользоваться коллагенарием

Шаг 1. Проверить противопоказания

Перед тем как записываться в студию загара или СПА с коллагенарием, стоит обсудить идею с врачом, особенно если у вас есть:

  • заболевания кожи
  • гормональные нарушения
  • онкологические заболевания в анамнезе
  • серьёзные проблемы с сердцем и сосудами
  • приём фотосенсибилизирующих препаратов

Администратор салона или солярия обязан выдать анкету и рассказать про ограничения, но финальное "добро" — за врачом.

Шаг 2. Выбрать студию и оборудование

Обрати внимание на:

  • наличие современных коллагеновых и светодиодных ламп
  • регулярную замену осветительных элементов
  • систему охлаждения и вентиляции
  • наличие средств гигиены (одноразовые салфетки, очки, шапочки)

Хорошие студии часто комбинируют коллагенарий с дополнительными сервисами: СПА-процедуры, массаж, кабинеты косметолога. Это удобно, если вы планируете комплексный уход.

Шаг 3. Подготовить кожу к сеансу

  • За 1-2 дня сделайте мягкий пилинг или скраб тела: так загар ляжет ровнее.
  • За несколько часов до сеанса не используйте агрессивные пилинги и ретиноловые средства.
  • Снимите макияж и ароматизированные продукты, чтобы снизить риск раздражения.
  • Нанесите специальный лосьон для загара в солярии или лёгкий увлажняющий крем без кислот и спирта.

Шаг 4. Правильно распределить время

Новичкам рекомендуют начинать с минимального времени, указанного для конкретной модели, и постепенно увеличивать длительность. Не стоит "догонять" загар за один раз — комфортные, регулярные сеансы гораздо полезнее, чем один длинный.

Шаг 5. Уход после процедуры

  • Используйте успокаивающее молочко или крем после загара, можно с пантенолом или алоэ.
  • Пейте воду — свет и тепло слегка обезвоживают кожу и организм.
  • Раз в неделю добавляйте в уход плотный крем для тела или питательную сыворотку.
  • При необходимости защищайте лицо и тело кремом с SPF, особенно если после солярия планируете выходить на улицу в солнечный день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ходить в коллагенарий слишком часто, "догоняя" загар.
  • Последствие: пересушивание кожи, ощущение стянутости, повышенная чувствительность.
  • Альтернатива: придерживаться рекомендованного графика и поддерживать оттенок с помощью автобронзанта, бронзирующей сыворотки или крема для тела.
  • Ошибка: приходить на сеанс с парфюмом, кислотным пилингом или агрессивной сывороткой на коже.
  • Последствие: раздражение, покраснение, появление пятен.
  • Альтернатива: использовать нейтральный увлажняющий крем, а активные сыворотки и ретинол оставлять на вечер, когда нет планов на солярий.
  • Ошибка: игнорировать защитные очки.
  • Последствие: перенапряжение глаз, повышенная чувствительность к свету.
  • Альтернатива: всегда надевать специальные очки, которые выдают в студии, и не открывать глаза во время сеанса.
  • Ошибка: рассчитывать, что коллагенарий заменит полноценное лечение сезонной депрессии.
  • Последствие: потеря времени, ухудшение состояния, если проблема серьёзная.
  • Альтернатива: использовать солярий как дополнение к рекомендациям врача, а не вместо психотерапии или назначенных препаратов.
  • Ошибка: воспринимать коллагенарий как "волшебную таблетку" для похудения.
  • Последствие: завышенные ожидания и разочарование.
  • Альтернатива: сочетать световые процедуры с разумным питанием, активностью, массажем и уходовыми средствами для тела.

А что, если есть ньюансы?

  • А что если я боюсь ультрафиолета?

Страх понятен: вокруг загара много мифов и страшилок. В коллагенариях используют строго определённые длины волн и контролируемую дозу света. Можно обсудить с врачом безопасную частоту сеансов и выбрать мягкие программы.

  • А что если у меня очень сухая кожа?

Для сухой кожи коллагеновые лампы часто становятся приятным спасением: они помогают удерживать влагу и делают кожу более плотной и гладкой. Главное — не забывать о креме после загара и возможном курсе увлажняющих процедур в СПА.

  • А что если я вообще не хочу загорать, но хочу эффект от коллагена?

Можно попросить специалиста подобрать режим, где акцент будет именно на красный свет и коллагеновые лампы. Дополнительно помогают коллагеновые добавки, сыворотки и кремы для лица и тела, регулярный СПА-уход и аппаратные процедуры у косметолога.

Плюсы и минусы коллагенового солярия

Плюсы Минусы
Мягкий загар + уход за кожей Нужен контроль противопоказаний
Поддержка выработки коллагена и эластина Требуется регулярность для устойчивого эффекта
Помощь при сезонной хандре и САР Возможное пересушивание при злоупотреблении
Поддержка иммунитета и витамина D Не заменяет медицинское лечение
Возможное влияние на жировые клетки Стоимость выше, чем у простого солярия

FAQ

Как выбрать коллагеновый солярий?

Смотрите на современность оборудования, наличие коллагеновых и светодиодных ламп разных спектров, чистоту кабины, профессионализм персонала и наличие дополнительных услуг: СПА, уход за лицом и телом, консультация специалиста.

Сколько стоит сеанс и нужен ли абонемент?

Цена зависит от города и класса студии: в среднем один сеанс стоит дороже обычного солярия, но многие центры предлагают выгодные абонементы или комбинированные программы с уходом за кожей, массажем, СПА.

Что лучше: коллагенарий или обычный солярий?

Если цель — просто быстро загореть, можно выбрать обычный вариант. Если хочется совместить загар с уходом за кожей, уменьшить сухость и получить wellness-эффект, коллагеновый солярий будет более интересным решением.

Как часто можно посещать коллагеновый солярий?

Частоту подбирают индивидуально: обычно это несколько сеансов в неделю курсом, затем поддерживающие посещения. Важно соблюдать рекомендации специалиста и ориентироваться на реакцию кожи.

Нужен ли крем для солярия или достаточно обычного увлажняющего средства?

Специализированные кремы для загара и коллагенария учитывают особенности УФ-воздействия и часто содержат увлажняющие и защитные компоненты. Если их нет, выбирайте лёгкий крем или молочко без кислот, спирта и агрессивных отдушек.

Мифы и правда

  • Миф: коллагеновый солярий не имеет противопоказаний, значит, он всем полезен.
  • Правда: как и любая процедура с ультрафиолетом, коллагенарий подходит не всем. При хронических заболеваниях, онкопатологиях, некоторых лекарственных препаратах посещение возможно только по согласованию с врачом.
  • Миф: после нескольких сеансов можно навсегда забыть о кремах и сыворотках.
  • Правда: свет не заменит базовый уход. Кремы, сыворотки, бальзамы и витамины по-прежнему важны для здоровья кожи.
  • Миф: коллагеновый солярий гарантированно избавляет от морщин.
  • Правда: он помогает улучшить тонус и текстуру кожи, но глубина морщин зависит от генетики, образа жизни, ухода и возрастных изменений. Это приятное дополнение к системе, а не чудо-процедура.

Сон и психология

Свет от коллагенария может мягко влиять на внутренние биоритмы, особенно когда за окном долго темно и пасмурно. Умеренная светотерапия помогает мозгу лучше регулировать гормоны, связанные с бодрствованием и настроением. Это снижает проявления сезонной хандры и апатии, когда так хочется остаться под пледом до весны.

При этом качественный сон, режим дня и привычка делать небольшие паузы в течение рабочего дня остаются базой. Коллагеновый солярий может стать приятной частью ритуала заботы о себе, но не заменяет отдых, прогулки и психологическую поддержку.

Исторический контекст

Идея использовать свет не нова: ещё десятки лет назад врачи назначали солнечные ванны для укрепления здоровья, а позже появились первые лампы для светотерапии. Классические солярии стали популярны как способ быстро получить отпускной загар, но со временем стало очевидно, что коже нужен более деликатный подход.

Так появились аппараты с улучшенными лампами и фильтрами, а затем и коллагеновые солярии, в которых ультрафиолет дополнили светодиодами разной длины волн. Они выросли из сочетания медицины, косметологии и wellness-культуры: теперь одна процедура может одновременно давать загар, поддерживать выработку коллагена, помогать в борьбе с сезонной хандрой и мягко стимулировать иммунитет.

Три интересных факта

  1. В коллагенариях используют не только красный свет: комбинация красного, жёлтого и синего спектров помогает одновременно работать с упругостью кожи, воспалениями и общим тонусом.
  2. Некоторые модели соляриев дополнительно оснащают ароматерапией и лёгкой музыкальной терапией, чтобы усилить расслабляющий эффект.
  3. Многие СПА-центры комбинируют коллагенарий с процедурами для тела: обёртываниями, массажем, использованием антицеллюлитных кремов и сывороток для усиления эффекта от света.

Коллагенарий — это не обязательный ритуал, а дополнительный инструмент. Если использовать его осознанно, с учётом состояния здоровья и в связке с грамотным уходом, он может стать приятной частью системы заботы о себе, где красота и здоровье идут рука об руку.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Домашние животные
Медленное моргание у кошек связано с эмоциональной привязанностью
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Наука и техника
Карстовые образования на Марсе хранят следы древней воды
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Под пеплом древних бурь: на Марсе найдены пещеры, которые могут стать домом для людей и жизни
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Последние материалы
Рост проверок фирменного рюкзака "Победы" зафиксировали эксперты по авиации
Любимый ингредиент портит смузи сильнее сахара: почему напиток теряет до 84% пользы
Музыка Эннио Морриконе не вошла в фильм Красная палатка
Запеченная свекла улучшает текстуру селедки под шубой — кулинары
Недезинфицированный погреб повышает риск порчи урожая — агрономы
Доберманы входят в число пород с повышенной агрессивностью
Народное осветление медом слегка осветляет и укрепляет волосы — парикмахеры
Юрьев-Польский продолжает привлекать туристов своей исторической архитектурой
Онлайн-тренировки становятся трендом среди женщин, отметил эксперт LEVITA
Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.