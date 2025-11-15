Уют стал новым гламуром: главный тренд сезона доказывает, что комфорт может быть роскошным

Когда-то флис ассоциировался исключительно с туристическим снаряжением, но времена изменились. Сегодня этот мягкий, уютный материал стал одним из главных модных феноменов сезона. Он сочетает функциональность, ностальгию и неожиданную элегантность — то, что современная мода ищет в эпоху "разумного стиля".
От культовых брендов до подиумов Милана и Парижа, флис переживает момент триумфа. Он перестал быть просто способом согреться и превратился в модное заявление — о комфорте, заботе и аутентичности.
Возвращение флиса не случайно. Мир моды всё больше обращается к вещам, которые приносят ощущение уюта и устойчивости. В 2025 году флис стал символом новой этики стиля: меньше глянца, больше тепла.
Толчком послужили показы Miu Miu, где актриса Эмма Коррин появилась в клетчатом флисе зелёных и синих оттенков, сочетающем функциональность с изяществом. Лили Аллен подхватила волну, выложив фото в похожем образе — и началась настоящая флисовая лихорадка.
|Характеристика
|Классический флис 90-х
|Современный флис 2025
|Крой
|Спортивный, свободный
|Укороченный, архитектурный
|Цвет
|Серый, синий, хаки
|Тартан, винтажные узоры, нейтральные тона
|Материал
|Синтетика для походов
|Переработанный полиэстер, мягкий флис премиум-класса
|Образ
|Утилитарный, неприметный
|Минималистичный, городской
|Акцент
|Практичность
|Комфорт с эстетикой ретро
Современные версии флиса стали стильным компромиссом между модой и функциональностью. Он одинаково уместен на прогулке, в кафе или в офисе.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Сочетание флиса с туристическими брюками
|Образ уходит в спорт
|Носите с джинсами или шерстяными брюками
|Слишком яркий принт и массивный фасон
|Перегруз образа
|Выбирайте один акцент — либо цвет, либо крой
|Тонкий флис без подкладки
|Теряет форму
|Отдайте предпочтение плотному материалу с текстурой
|Объем сверху и снизу
|Нарушение пропорций
|Сочетайте объёмный флис с узкими брюками
Мода больше не делит одежду на "домашнюю" и "уличную". Объёмный флис в паре с кожаной юбкой или строгими брюками создаёт баланс между уютом и элегантностью.
А если добавить ремень и ботильоны — получится актуальный образ для вечера. Даже самые простые вещи выглядят дороже, когда в них есть текстура и мягкость.
|Плюсы
|Минусы
|Удобство и тепло
|Быстро теряет вид при неправильном уходе
|Подходит для всех типов фигуры
|Может добавить объём
|Универсальность — от прогулок до офиса
|Требует стилистического баланса
|Долговечность и экологичность
|Не всегда уместен в деловом дресс-коде
Да, если выбрать модель спокойного оттенка без спортивных деталей и сочетать с классическими элементами — брюками, пальто, сапогами.
Стирать при низкой температуре, без кондиционера, сушить естественным образом. Так он сохранит мягкость и форму.
Обратите внимание на плотность ткани, ровные швы и устойчивый цвет. Качественный флис не "сыпется" и не электризуется.
Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.