Уют стал новым гламуром: главный тренд сезона доказывает, что комфорт может быть роскошным

Нейтральный флис стал элементом минималистичных образов

Когда-то флис ассоциировался исключительно с туристическим снаряжением, но времена изменились. Сегодня этот мягкий, уютный материал стал одним из главных модных феноменов сезона. Он сочетает функциональность, ностальгию и неожиданную элегантность — то, что современная мода ищет в эпоху "разумного стиля".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уютный зимний образ с тёплым флисом

От культовых брендов до подиумов Милана и Парижа, флис переживает момент триумфа. Он перестал быть просто способом согреться и превратился в модное заявление — о комфорте, заботе и аутентичности.

Почему флис снова на пике популярности

Возвращение флиса не случайно. Мир моды всё больше обращается к вещам, которые приносят ощущение уюта и устойчивости. В 2025 году флис стал символом новой этики стиля: меньше глянца, больше тепла.

Толчком послужили показы Miu Miu, где актриса Эмма Коррин появилась в клетчатом флисе зелёных и синих оттенков, сочетающем функциональность с изяществом. Лили Аллен подхватила волну, выложив фото в похожем образе — и началась настоящая флисовая лихорадка.

Сравнение: классический флис и его модная версия

Характеристика Классический флис 90-х Современный флис 2025 Крой Спортивный, свободный Укороченный, архитектурный Цвет Серый, синий, хаки Тартан, винтажные узоры, нейтральные тона Материал Синтетика для походов Переработанный полиэстер, мягкий флис премиум-класса Образ Утилитарный, неприметный Минималистичный, городской Акцент Практичность Комфорт с эстетикой ретро

Современные версии флиса стали стильным компромиссом между модой и функциональностью. Он одинаково уместен на прогулке, в кафе или в офисе.

Советы шаг за шагом: как носить флис и не выглядеть туристом

Под пальто или тренч: объемный флис в нейтральных тонах (беж, серый, кремовый) отлично заменяет свитер. Сочетайте его с шерстяным пальто и ботинками — получится элегантно и тепло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Сочетание флиса с туристическими брюками Образ уходит в спорт Носите с джинсами или шерстяными брюками Слишком яркий принт и массивный фасон Перегруз образа Выбирайте один акцент — либо цвет, либо крой Тонкий флис без подкладки Теряет форму Отдайте предпочтение плотному материалу с текстурой Объем сверху и снизу Нарушение пропорций Сочетайте объёмный флис с узкими брюками

А что если носить флис на выход

Мода больше не делит одежду на "домашнюю" и "уличную". Объёмный флис в паре с кожаной юбкой или строгими брюками создаёт баланс между уютом и элегантностью.

А если добавить ремень и ботильоны — получится актуальный образ для вечера. Даже самые простые вещи выглядят дороже, когда в них есть текстура и мягкость.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Удобство и тепло Быстро теряет вид при неправильном уходе Подходит для всех типов фигуры Может добавить объём Универсальность — от прогулок до офиса Требует стилистического баланса Долговечность и экологичность Не всегда уместен в деловом дресс-коде

FAQ

Можно ли носить флис в офис

Да, если выбрать модель спокойного оттенка без спортивных деталей и сочетать с классическими элементами — брюками, пальто, сапогами.

Как ухаживать за флисом

Стирать при низкой температуре, без кондиционера, сушить естественным образом. Так он сохранит мягкость и форму.

Как выбрать качественный флис

Обратите внимание на плотность ткани, ровные швы и устойчивый цвет. Качественный флис не "сыпется" и не электризуется.

Мифы и правда

Миф: флис — это спорт и туризм.

Правда: дизайнеры адаптировали его под городскую моду, превратив в универсальный элемент гардероба.

Правда: модели в нейтральных тонах с лаконичным кроем выглядят минималистично и дорого.

Правда: именно контраст с элегантными вещами делает образ современным.

Интересные факты

Первые флисовые ткани появились в 1979 году — их разработала компания Polartec как замену шерсти.

В 90-х флис стал символом casual-культуры, особенно среди британских серфингистов и студентов.

Современные коллекции Arket, Burberry и Soeur используют переработанный флис, делая материал не только модным, но и экологичным.

Исторический контекст

В 1980-е флис вошёл в массовый рынок как материал для спорта и активного отдыха.

В 2000-х его вытеснили синтетические куртки и свитшоты.

В 2020-х флис вернулся — теперь уже как символ модного уюта и эмоциональной устойчивости, отражающий новую философию "slow fashion".