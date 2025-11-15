Уют стал новым гламуром: главный тренд сезона доказывает, что комфорт может быть роскошным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:05
Моя семья » Красота и стиль

Когда-то флис ассоциировался исключительно с туристическим снаряжением, но времена изменились. Сегодня этот мягкий, уютный материал стал одним из главных модных феноменов сезона. Он сочетает функциональность, ностальгию и неожиданную элегантность — то, что современная мода ищет в эпоху "разумного стиля".

Уютный зимний образ с тёплым флисом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уютный зимний образ с тёплым флисом

От культовых брендов до подиумов Милана и Парижа, флис переживает момент триумфа. Он перестал быть просто способом согреться и превратился в модное заявление — о комфорте, заботе и аутентичности.

Почему флис снова на пике популярности

Возвращение флиса не случайно. Мир моды всё больше обращается к вещам, которые приносят ощущение уюта и устойчивости. В 2025 году флис стал символом новой этики стиля: меньше глянца, больше тепла.

Толчком послужили показы Miu Miu, где актриса Эмма Коррин появилась в клетчатом флисе зелёных и синих оттенков, сочетающем функциональность с изяществом. Лили Аллен подхватила волну, выложив фото в похожем образе — и началась настоящая флисовая лихорадка.

Сравнение: классический флис и его модная версия

Характеристика Классический флис 90-х Современный флис 2025
Крой Спортивный, свободный Укороченный, архитектурный
Цвет Серый, синий, хаки Тартан, винтажные узоры, нейтральные тона
Материал Синтетика для походов Переработанный полиэстер, мягкий флис премиум-класса
Образ Утилитарный, неприметный Минималистичный, городской
Акцент Практичность Комфорт с эстетикой ретро

Современные версии флиса стали стильным компромиссом между модой и функциональностью. Он одинаково уместен на прогулке, в кафе или в офисе.

Советы шаг за шагом: как носить флис и не выглядеть туристом

  • Под пальто или тренч: объемный флис в нейтральных тонах (беж, серый, кремовый) отлично заменяет свитер. Сочетайте его с шерстяным пальто и ботинками — получится элегантно и тепло.
  • С юбкой и сапогами: контраст мягкой фактуры флиса и строгой линии миди-юбки создаёт современный силуэт.
  • В стиле streetwear: комбинируйте флис с широкими брюками-карго, кроссовками и бейсболкой — расслабленный, но модный образ.
  • Акцент на цвет: если хотите выделиться, выбирайте модели с узором в клетку, флористикой или "бабушкиным" принтом — чем смелее, тем лучше.
  • С аксессуарами: добавьте крупные золотые украшения или структурированную сумку — флис сразу выглядит премиально.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Сочетание флиса с туристическими брюками Образ уходит в спорт Носите с джинсами или шерстяными брюками
Слишком яркий принт и массивный фасон Перегруз образа Выбирайте один акцент — либо цвет, либо крой
Тонкий флис без подкладки Теряет форму Отдайте предпочтение плотному материалу с текстурой
Объем сверху и снизу Нарушение пропорций Сочетайте объёмный флис с узкими брюками

А что если носить флис на выход

Мода больше не делит одежду на "домашнюю" и "уличную". Объёмный флис в паре с кожаной юбкой или строгими брюками создаёт баланс между уютом и элегантностью.
А если добавить ремень и ботильоны — получится актуальный образ для вечера. Даже самые простые вещи выглядят дороже, когда в них есть текстура и мягкость.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Удобство и тепло Быстро теряет вид при неправильном уходе
Подходит для всех типов фигуры Может добавить объём
Универсальность — от прогулок до офиса Требует стилистического баланса
Долговечность и экологичность Не всегда уместен в деловом дресс-коде

FAQ

Можно ли носить флис в офис

Да, если выбрать модель спокойного оттенка без спортивных деталей и сочетать с классическими элементами — брюками, пальто, сапогами.

Как ухаживать за флисом

Стирать при низкой температуре, без кондиционера, сушить естественным образом. Так он сохранит мягкость и форму.

Как выбрать качественный флис

Обратите внимание на плотность ткани, ровные швы и устойчивый цвет. Качественный флис не "сыпется" и не электризуется.

Мифы и правда

  • Миф: флис — это спорт и туризм.
    Правда: дизайнеры адаптировали его под городскую моду, превратив в универсальный элемент гардероба.
  • Миф: флис выглядит дешево.
    Правда: модели в нейтральных тонах с лаконичным кроем выглядят минималистично и дорого.
  • Миф: флис нельзя сочетать с классикой.
    Правда: именно контраст с элегантными вещами делает образ современным.

Интересные факты

  • Первые флисовые ткани появились в 1979 году — их разработала компания Polartec как замену шерсти.
  • В 90-х флис стал символом casual-культуры, особенно среди британских серфингистов и студентов.
  • Современные коллекции Arket, Burberry и Soeur используют переработанный флис, делая материал не только модным, но и экологичным.

Исторический контекст

  • В 1980-е флис вошёл в массовый рынок как материал для спорта и активного отдыха.
  • В 2000-х его вытеснили синтетические куртки и свитшоты.
  • В 2020-х флис вернулся — теперь уже как символ модного уюта и эмоциональной устойчивости, отражающий новую философию "slow fashion".
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
