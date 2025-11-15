Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смородина даёт саженцы из осенних черенков в одной лунке
Вторичный рынок электрокаров потерял ликвидность в 2025
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Кабаны используют жёлуди как основной источник энергии осенью
Анфиса Чехова устаёт постоянно быть со Златопольским
Почему йогурт бесполезен утром натощак — объяснили гастроэнтерологи
Кукуруза с молоком и сахаром становится мягкой и вкусной по данным кулинаров
Какие продукты усиливают боль в горле и чем их заменить — объясняют врачи
Силуанов озвучил стратегию Минфина в условиях неопределённости

Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние

Натуральное масло шиповника улучшает эластичность кожи
5:59
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа теряет эластичность, становится суше и чувствительнее. После 40 лет изменения становятся заметнее: появляются морщинки, теряется тонус, а цвет лица перестаёт быть ровным. На фоне дорогих косметических процедур и салонных уходов всё больше женщин обращаются к натуральным средствам — тем, что дают реальный эффект без агрессии для кожи и кошелька.
Одно из таких средств — масло шиповника. Этот природный компонент называют "золотом Анд" за его способность омолаживать, смягчать и восстанавливать кожу лица.

Натуральное масло для молодости кожи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральное масло для молодости кожи

Масло шиповника: природный союзник красоты

Масло получают из семян дикорастущего шиповника, произрастающего в Чили. Оно отличается высоким содержанием витаминов A, C и E, а также омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые восстанавливают структуру клеток кожи.
Эти вещества не только питают, но и способствуют естественному обновлению клеток. В результате кожа становится более упругой, увлажнённой и ровной по тону.

Кроме того, масло шиповника обладает выраженным антиоксидантным действием. Оно защищает кожу от разрушительного воздействия свободных радикалов, замедляя процессы старения.

Сравнение: масло шиповника и популярные косметические средства

Средство Эффект Особенности
Масло шиповника Осветляет пятна, разглаживает морщины, питает 100% натуральный состав
Крем с ретинолом Разглаживает, но может раздражать Требует адаптации
Химический пилинг Быстрое обновление кожи Агрессивное воздействие
Сыворотка с витамином С Осветляет и выравнивает тон Кратковременный эффект

Масло шиповника выделяется на фоне синтетических средств своей мягкостью, универсальностью и доступностью.

Советы шаг за шагом: как правильно использовать масло шиповника

  • Очищение: перед нанесением очистите кожу мягким гелем или мицеллярной водой. Это позволит активным веществам масла глубже проникнуть.
  • Нанесение: капните 2-3 капли масла на ладони, согрейте между пальцами и распределите по лицу лёгкими круговыми движениями. Особое внимание уделите участкам с морщинами.
  • Ночной уход: масло лучше всего работает во сне, когда активизируется регенерация клеток. Используйте его вечером вместо крема.
  • Комбинированный уход: для дневного применения добавляйте каплю масла в ваш обычный увлажняющий крем.
  • Регулярность: чтобы увидеть эффект, применяйте масло ежедневно на протяжении 3-4 недель.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Использование масла на грязной коже Появление комедонов Предварительно очищайте лицо
Слишком большое количество Излишний блеск и закупорка пор 2-3 капли достаточно
Замена солнцезащитного крема Пигментация усиливается Используйте SPF ежедневно
Хаотичное применение Отсутствие результата Наносите системно, желательно вечером

А что если комбинировать масло шиповника с другими средствами

Это масло прекрасно сочетается с гиалуроновой кислотой, алоэ вера и витаминными сыворотками. В тандеме они усиливают эффект друг друга: масло запечатывает влагу, а активные компоненты ускоряют обновление клеток.
Если кожа чувствительная, можно смешивать масло с несколькими каплями воды или нейтрального крема для более мягкого воздействия.

Плюсы и минусы использования масла шиповника

Плюсы Минусы
Натуральный состав без химических добавок Может окисляться при хранении
Глубокое питание и восстановление кожи Не подходит для жирной кожи в больших количествах
Подходит для чувствительной кожи Требует регулярности
Доступность и универсальность Нужна защита SPF днём

FAQ

Как часто можно использовать масло шиповника

Ежедневно, лучше вечером. Для сухой кожи допустимо наносить дважды в день.

Можно ли применять масло на зону вокруг глаз

Да, но в минимальном количестве, похлопывающими движениями. Оно помогает уменьшить "гусиные лапки".

Подходит ли масло для жирной кожи

Да, если использовать в небольшом объёме и наносить только на сухие участки лица.

Мифы и правда

  • Миф: масло делает кожу жирной и блестящей.
    Правда: при правильном нанесении оно быстро впитывается и регулирует выработку себума.
  • Миф: натуральные масла не работают против морщин.
    Правда: масло шиповника стимулирует коллаген, что доказано клиническими исследованиями.
  • Миф: подходит только для зрелой кожи.
    Правда: использовать можно уже с 25 лет для профилактики старения.

Интересные факты

  • Масло шиповника активно применяли коренные жители Анд для заживления ран и омоложения кожи.
  • Его химический состав близок к липидному барьеру кожи, благодаря чему оно быстро усваивается.
  • Витамин А в составе масла действует мягче, чем ретинол, но с аналогичным антивозрастным эффектом.

Исторический контекст

  • Первые упоминания об использовании масла шиповника в косметике датируются XIX веком в Чили.
  • В 1980-х годах оно стало популярным в Европе благодаря дерматологическим исследованиям, подтвердившим его эффективность при шрамах и пигментации.
  • Сегодня масло шиповника — один из ключевых компонентов в линейках натуральной косметики и антивозрастных средств по всему миру.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Ford Kent был основой для спортивных моторов Lotus и Cosworth — Autonews
Авто
Ford Kent был основой для спортивных моторов Lotus и Cosworth — Autonews
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Тишина под капотом — надолго: три корейских кроссовера с репутацией железного характера
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Владельцы умиляются, а кошка страдает: главная ошибка в холодный сезон
Последние материалы
Риск административного дела за вывоз кораллов пояснили таможенники
Тренировки Power Ball укрепляют мышцы кора по данным спортивных тренеров
Юлия Высоцкая влюбилась в актёрский талант Юры Борисова
Косметические повреждения не влияют на безопасность авто
Мини-коровы дают до 3000 л молока за лактацию — фермеры
Эти профессии принесли самый большой доход в августе — данные ЕМИСС
Приседания с прыжком развивают выносливость — тренер Александр Карпов
Отель заменил номер после жалобы туриста на клопа — TourDom
Затирка темнеет быстрее при плохой вентиляции — наблюдения экспертов
Кулинары разработали способ приготовления фри без масла
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.