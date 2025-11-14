Новый тренд вытеснил минимализм — теперь лицо становится оружием, а взгляд зовом страсти

Тренд soft goth заменил стиль clean girl в макияже

Когда макияж clean girl завоевал соцсети, казалось, ему не будет конца. Чистая кожа, влажные губы, прозрачные текстуры — образ идеальной девочки из бьюти-рекламы стал стандартом для миллионов. Но за этой аккуратной простотой быстро пришло пресыщение: безупречность оказалась слишком стерильной, а минимализм — скучным. И вот на подиумах и в TikTok появляется противоположность — soft goth makeup, макияж, где мрак соединяется с изяществом, а глубина тона становится новым проявлением женственности.

Дерзкий коричневый гранж-макияж

От чистоты к теням

Тренд soft goth — это не попытка вернуть готику нулевых с черными губами и мрачными стрелками. Это ее обновленная, мягкая версия. Легкий контуринг, сатиновая кожа, тени в серо-коричневой гамме, пыльные помады и дымка вокруг глаз — всё работает на создание таинственности без излишней агрессии.

Современная готика не стремится шокировать. Она скорее притягивает своим спокойствием, бархатными текстурами и хрупким балансом между уязвимостью и силой.

Сравнение: clean girl против soft goth

Характеристика Clean Girl Soft Goth Основной эффект Сияющая, влажная кожа Бархатная, сатиновая основа Цветовая палитра Нюд, розовый, персиковый Серо-коричневый, бордовый, сливовый Акцент Щеки и губы Глаза или губы (одно из двух) Текстуры Легкие, блестящие Матовые или полуматовые Образ в целом Чистый, воздушный Глубокий, чувственный

Такой макияж словно дышит другими эмоциями. Он не скрывает силу, а подчеркивает ее через контраст мягкости и темных тонов.

Как сделать soft goth makeup шаг за шагом

Тон и база: нанесите тональную основу с сатиновым финишем. Избегайте сильного свечения — кожа должна выглядеть естественно бархатистой.

нанесите тональную основу с сатиновым финишем. Избегайте сильного свечения — кожа должна выглядеть естественно бархатистой. Контуринг: используйте холодные оттенки бронзера или скульптора — серо-коричневые, тауповые. Румяна можно пропустить.

используйте холодные оттенки бронзера или скульптора — серо-коричневые, тауповые. Румяна можно пропустить. Глаза: на подвижное веко нанесите дымчатые тени, растушуйте границы. Добавьте немного карандаша по ресничному краю и прокрасьте ресницы.

на подвижное веко нанесите дымчатые тени, растушуйте границы. Добавьте немного карандаша по ресничному краю и прокрасьте ресницы. Губы: выбирайте пудровые текстуры: помада оттенка какао, пыльной розы или сливового вина.

выбирайте пудровые текстуры: помада оттенка какао, пыльной розы или сливового вина. Финальные штрихи: минимум хайлайтера, максимум четкости в линиях. Главное — аккуратность и плавные переходы.

Такой макияж подходит и для офиса, и для вечернего выхода: всё зависит от насыщенности цвета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Слишком много черного Лицо выглядит уставшим Смягчи макияж дымкой серо-коричневых теней Перегруженные акценты Образ становится театральным Сделай акцент только на глазах или губах Глянцевые текстуры Нарушают готическую эстетику Выбирай сатин или бархат Теплый контуринг Противоречит холодной палитре Используй серо-бежевые и тауповые тона

А что если…

Вы не готовы к полному готическому макияжу? Попробуйте "приглушенную" версию.

Добавьте только дымку серых теней и поменяйте румяна на мягкий контуринг. Можно просто заменить розовый блеск на матовую помаду цвета капучино — и уже появится нужное настроение.

Soft goth легко адаптируется под повседневность: днем — прозрачные тени и сатиновая кожа, вечером — немного больше глубины и контраста.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Подчеркивает черты лица Требует аккуратного нанесения Универсален по оттенкам Не сочетается с бронзовым загаром Добавляет выразительности Может утяжелить образ при переборе Подходит для холодного сезона Нужен навык растушевки

FAQ

Как выбрать идеальные тени для soft goth

Лучше всего подойдут холодные оттенки — серо-коричневые, графитовые, бордовые. Главное — мягкость текстуры и хорошая растушевка.

Подходит ли soft goth для повседневного макияжа

Да. Если использовать приглушенные тона и отказаться от контрастных губ, получится стильный дневной вариант.

Что лучше — матовые или сатиновые продукты

Оптимально сочетать их: сатин для кожи, матовые тени и помада для акцентов. Это создает глубину без излишней мрачности.

Мифы и правда

Миф: готический макияж — это черные губы и бледная кожа.

Правда: современный soft goth строится на мягких, благородных тонах и естественной базе.

Миф: готический макияж — это черные губы и бледная кожа.

Правда: современный soft goth строится на мягких, благородных тонах и естественной базе.

Миф: он подходит только брюнеткам.

Правда: оттенки подбираются индивидуально — блондинки с серыми тенями выглядят особенно изысканно.

Правда: оттенки подбираются индивидуально — блондинки с серыми тенями выглядят особенно изысканно.

Миф: soft goth — слишком мрачный для офиса.

Правда: приглушенная версия легко впишется в повседневный дресс-код.

Интересные факты

После выхода сериала "Уэнсдей" запросы на готический макияж выросли более чем в три раза.

Кайя Гербер стала одной из первых, кто вывел soft goth на подиум.

Кайя Гербер стала одной из первых, кто вывел soft goth на подиум.

Визажисты отмечают, что сатиновая кожа теперь вытесняет моду на "влажный эффект".

Исторический контекст

Первая волна готического макияжа появилась в 1980-х благодаря панк-культуре.

В 2000-х готика трансформировалась в эмо-стиль с подчеркнутой экспрессией.

Сегодня soft goth — это возвращение глубины, но без крайностей: готика, очищенная от мрака.