Новый тренд вытеснил минимализм — теперь лицо становится оружием, а взгляд зовом страсти

Тренд soft goth заменил стиль clean girl в макияже
5:54
Моя семья » Красота и стиль

Когда макияж clean girl завоевал соцсети, казалось, ему не будет конца. Чистая кожа, влажные губы, прозрачные текстуры — образ идеальной девочки из бьюти-рекламы стал стандартом для миллионов. Но за этой аккуратной простотой быстро пришло пресыщение: безупречность оказалась слишком стерильной, а минимализм — скучным. И вот на подиумах и в TikTok появляется противоположность — soft goth makeup, макияж, где мрак соединяется с изяществом, а глубина тона становится новым проявлением женственности.

Дерзкий коричневый гранж-макияж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дерзкий коричневый гранж-макияж

От чистоты к теням

Тренд soft goth — это не попытка вернуть готику нулевых с черными губами и мрачными стрелками. Это ее обновленная, мягкая версия. Легкий контуринг, сатиновая кожа, тени в серо-коричневой гамме, пыльные помады и дымка вокруг глаз — всё работает на создание таинственности без излишней агрессии.

Современная готика не стремится шокировать. Она скорее притягивает своим спокойствием, бархатными текстурами и хрупким балансом между уязвимостью и силой.

Сравнение: clean girl против soft goth

Характеристика Clean Girl Soft Goth
Основной эффект Сияющая, влажная кожа Бархатная, сатиновая основа
Цветовая палитра Нюд, розовый, персиковый Серо-коричневый, бордовый, сливовый
Акцент Щеки и губы Глаза или губы (одно из двух)
Текстуры Легкие, блестящие Матовые или полуматовые
Образ в целом Чистый, воздушный Глубокий, чувственный

Такой макияж словно дышит другими эмоциями. Он не скрывает силу, а подчеркивает ее через контраст мягкости и темных тонов.

Как сделать soft goth makeup шаг за шагом

  • Тон и база: нанесите тональную основу с сатиновым финишем. Избегайте сильного свечения — кожа должна выглядеть естественно бархатистой.
  • Контуринг: используйте холодные оттенки бронзера или скульптора — серо-коричневые, тауповые. Румяна можно пропустить.
  • Глаза: на подвижное веко нанесите дымчатые тени, растушуйте границы. Добавьте немного карандаша по ресничному краю и прокрасьте ресницы.
  • Губы: выбирайте пудровые текстуры: помада оттенка какао, пыльной розы или сливового вина.
  • Финальные штрихи: минимум хайлайтера, максимум четкости в линиях. Главное — аккуратность и плавные переходы.

Такой макияж подходит и для офиса, и для вечернего выхода: всё зависит от насыщенности цвета.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Слишком много черного Лицо выглядит уставшим Смягчи макияж дымкой серо-коричневых теней
Перегруженные акценты Образ становится театральным Сделай акцент только на глазах или губах
Глянцевые текстуры Нарушают готическую эстетику Выбирай сатин или бархат
Теплый контуринг Противоречит холодной палитре Используй серо-бежевые и тауповые тона

А что если…

Вы не готовы к полному готическому макияжу? Попробуйте "приглушенную" версию.
Добавьте только дымку серых теней и поменяйте румяна на мягкий контуринг. Можно просто заменить розовый блеск на матовую помаду цвета капучино — и уже появится нужное настроение.

Soft goth легко адаптируется под повседневность: днем — прозрачные тени и сатиновая кожа, вечером — немного больше глубины и контраста.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Подчеркивает черты лица Требует аккуратного нанесения
Универсален по оттенкам Не сочетается с бронзовым загаром
Добавляет выразительности Может утяжелить образ при переборе
Подходит для холодного сезона Нужен навык растушевки

FAQ

Как выбрать идеальные тени для soft goth

Лучше всего подойдут холодные оттенки — серо-коричневые, графитовые, бордовые. Главное — мягкость текстуры и хорошая растушевка.

Подходит ли soft goth для повседневного макияжа

Да. Если использовать приглушенные тона и отказаться от контрастных губ, получится стильный дневной вариант.

Что лучше — матовые или сатиновые продукты

Оптимально сочетать их: сатин для кожи, матовые тени и помада для акцентов. Это создает глубину без излишней мрачности.

Мифы и правда

  • Миф: готический макияж — это черные губы и бледная кожа.
    Правда: современный soft goth строится на мягких, благородных тонах и естественной базе.
  • Миф: он подходит только брюнеткам.
    Правда: оттенки подбираются индивидуально — блондинки с серыми тенями выглядят особенно изысканно.
  • Миф: soft goth — слишком мрачный для офиса.
    Правда: приглушенная версия легко впишется в повседневный дресс-код.

Интересные факты

  • После выхода сериала "Уэнсдей" запросы на готический макияж выросли более чем в три раза.
  • Кайя Гербер стала одной из первых, кто вывел soft goth на подиум.
  • Визажисты отмечают, что сатиновая кожа теперь вытесняет моду на "влажный эффект".

Исторический контекст

  • Первая волна готического макияжа появилась в 1980-х благодаря панк-культуре.
  • В 2000-х готика трансформировалась в эмо-стиль с подчеркнутой экспрессией.
  • Сегодня soft goth — это возвращение глубины, но без крайностей: готика, очищенная от мрака.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
