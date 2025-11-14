Новый тренд вытеснил минимализм — теперь лицо становится оружием, а взгляд зовом страсти

Когда макияж clean girl завоевал соцсети, казалось, ему не будет конца. Чистая кожа, влажные губы, прозрачные текстуры — образ идеальной девочки из бьюти-рекламы стал стандартом для миллионов. Но за этой аккуратной простотой быстро пришло пресыщение: безупречность оказалась слишком стерильной, а минимализм — скучным. И вот на подиумах и в TikTok появляется противоположность — soft goth makeup, макияж, где мрак соединяется с изяществом, а глубина тона становится новым проявлением женственности.
Тренд soft goth — это не попытка вернуть готику нулевых с черными губами и мрачными стрелками. Это ее обновленная, мягкая версия. Легкий контуринг, сатиновая кожа, тени в серо-коричневой гамме, пыльные помады и дымка вокруг глаз — всё работает на создание таинственности без излишней агрессии.
Современная готика не стремится шокировать. Она скорее притягивает своим спокойствием, бархатными текстурами и хрупким балансом между уязвимостью и силой.
|Характеристика
|Clean Girl
|Soft Goth
|Основной эффект
|Сияющая, влажная кожа
|Бархатная, сатиновая основа
|Цветовая палитра
|Нюд, розовый, персиковый
|Серо-коричневый, бордовый, сливовый
|Акцент
|Щеки и губы
|Глаза или губы (одно из двух)
|Текстуры
|Легкие, блестящие
|Матовые или полуматовые
|Образ в целом
|Чистый, воздушный
|Глубокий, чувственный
Такой макияж словно дышит другими эмоциями. Он не скрывает силу, а подчеркивает ее через контраст мягкости и темных тонов.
Такой макияж подходит и для офиса, и для вечернего выхода: всё зависит от насыщенности цвета.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Слишком много черного
|Лицо выглядит уставшим
|Смягчи макияж дымкой серо-коричневых теней
|Перегруженные акценты
|Образ становится театральным
|Сделай акцент только на глазах или губах
|Глянцевые текстуры
|Нарушают готическую эстетику
|Выбирай сатин или бархат
|Теплый контуринг
|Противоречит холодной палитре
|Используй серо-бежевые и тауповые тона
Вы не готовы к полному готическому макияжу? Попробуйте "приглушенную" версию.
Добавьте только дымку серых теней и поменяйте румяна на мягкий контуринг. Можно просто заменить розовый блеск на матовую помаду цвета капучино — и уже появится нужное настроение.
Soft goth легко адаптируется под повседневность: днем — прозрачные тени и сатиновая кожа, вечером — немного больше глубины и контраста.
|Плюсы
|Минусы
|Подчеркивает черты лица
|Требует аккуратного нанесения
|Универсален по оттенкам
|Не сочетается с бронзовым загаром
|Добавляет выразительности
|Может утяжелить образ при переборе
|Подходит для холодного сезона
|Нужен навык растушевки
Лучше всего подойдут холодные оттенки — серо-коричневые, графитовые, бордовые. Главное — мягкость текстуры и хорошая растушевка.
Да. Если использовать приглушенные тона и отказаться от контрастных губ, получится стильный дневной вариант.
Оптимально сочетать их: сатин для кожи, матовые тени и помада для акцентов. Это создает глубину без излишней мрачности.
