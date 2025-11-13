Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ясень, дуб и ива — лучшие деревья для осушения участка
Стирка полотенец при 30–40 °C не устраняет запах сырости — данные специалистов
Какие симптомы указывают на скрытую боль у собаки
Мёд делает вкус запечённой тыквы ярче
Новый препарат улучшил очистку крови от холестерина
Карпин назвал ничью с Перу достойным результатом
Учёные заставили раковые клетки самоуничтожаться
Васильев рассказал о незабываемой встрече с Людмилой Гурченко
Возлюбленный Мадонны сделал предложение с футбольным кольцом

Зимний стиль 2026: 5 стрижек, которые будут в тренде и сделают твою прическу идеальной

Голливудские слои остаются на пике моды в 2026 году, уверены стилисты
5:53
Моя семья » Красота и стиль

С приходом зимы 2026 года многие из нас задумываются о переменах в образе. Новый сезон — отличное время для того, чтобы встретить его с новой стрижкой. В этом году в моде легкость и объем, с акцентом на естественность и минимальный уход. Ведущие стилисты предлагают разнообразные варианты, которые подойдут для разных типов волос и личных предпочтений.

Женщина с пепельно-серебристыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с пепельно-серебристыми волосами

1. Мягкое каре

Что это
Классическое каре в новом исполнении. Эта стрижка приобретает более мягкие очертания благодаря легким слоям на концах и движению внутрь. Она сохраняет свою структуру, но при этом выглядит более естественно и менее требовательной в уходе.

Почему в тренде
Мягкое каре идеально подходит для зимы, когда волосы могут терять объем из-за сухого воздуха и использования головных уборов. Стрижка выглядит элегантно, но при этом не утяжеляет образ.

2. Голливудские слои

Что это
Длинные ухоженные слои, создающие эффект мягких волн и глянцевого блеска. Этот стиль воссоздает образ голливудской звезды с выразительным объемом и легким, но безупречным видом.

Почему в тренде
Голливудские слои — это идеальный баланс между естественностью и совершенством. Они подходят для любого случая и прекрасно сочетаются с зимними пальто и уютными свитерами.

3. Челка-шторка

Что это
Модная челка, которая обрамляет лицо, делая акцент на скулах и губах. Такая челка добавляет стрижке текстуры и динамики, при этом не требует сложного ухода.

Почему в тренде
Челка-шторка легко адаптируется под разные стили укладок и прекрасно сочетается с как с короткими, так и с длинными волосами. Она помогает изменить образ без радикальных перемен.

4. Роскошное миди

Что это
Стрижка средней длины, которая идеально сочетается с зимней одеждой. Волосы до плеч — это универсальный вариант, который позволяет носить шапки, шарфы и пальто без ущерба для внешнего вида.

Почему в тренде
Средняя длина волос открывает множество вариантов для укладок. Миди-стрижка легко укладывается в мягкие волны или можно выбрать более строгий образ с идеально гладкими прядями. Это универсальный стиль, который подойдет всем.

5. Слоеная шегги с челкой

Что это
Шегги в стиле 1970-х, который снова в моде. В этом сезоне стрижка становится более сглаженной, с мягкой челкой-шторкой и плавно переходящими слоями.

Почему в тренде
Шегги — это стиль, который придает образу динамичности и объема. Такая стрижка подходит любой форме лица и визуально добавляет волосам густоты. Идеальный выбор для тех, кто хочет добавить яркости и модности своему стилю.

Советы по выбору стрижки для зимы 2026

  1. Для коротких волос
    Выбирайте стрижки, которые легко укладываются и не требуют постоянного ухода. Каре и шегги с челкой — отличные варианты для зимы.

  2. Для длинных волос
    Если предпочитаете длину, отдайте предпочтение роскошным миди или длинным слоям, которые будут выглядеть гармонично с зимней одеждой.

  3. Челка
    Не бойтесь добавлять челку. Это простой способ освежить любой образ, при этом она подходит для разных типов стрижек — от каре до длинных волос.

Сравнения самых модных стрижек

Стрижка Длина волос Особенности Уход
Мягкое каре Короткие/средние Легкие слои на концах, движение внутрь Минимальный уход
Голливудские слои Средняя/длинная Мягкие волны, глянцевый блеск Укладка, немного стайлинга
Челка-шторка Все длины Обрамляющие лицо пряди, текстура Легкий уход, укладка
Роскошное миди Средние Волосы до плеч, универсальность Легкая укладка
Слоеная шегги с челкой Короткие/средние Мягкая челка, плавные слои Укладка, стайлинг

Советы шаг за шагом

Как выбрать стрижку по типу лица?

  • Для овального лица подойдут любые стрижки. Обратите внимание на текстуру и объем.
  • Для круглого лица лучше выбрать стрижку с объемными слоями или удлиненной челкой.

Как укладывать стрижки зимой?

  • Для каре или миди используйте стайлинг для объема, чтобы волосы не потеряли форму под шапкой.
  • Голливудские слои можно уложить с помощью легких волн для элегантного и стильного образа.

Как сохранить форму стрижки в холодное время года?

  • Используйте средства для укладки, которые защищают волосы от ветра и сухого воздуха. Обратите внимание на увлажняющие спреи.

Мифы и правда

  • Миф: в холодное время года лучше держать волосы короткими.
    Правда: длинные волосы также можно укладывать так, чтобы они не утяжеляли образ и гармонично сочетались с зимней одеждой.

  • Миф: челка не подходит для зимы.
    Правда: челка прекрасно подходит для зимы, при условии, что она не перекрывает лоб и не мешает носить головные уборы.

Исторический контекст

  1. Модные стрижки всегда эволюционировали в зависимости от сезона и потребностей женщин.

  2. В 2020-х годах наблюдается возвращение популярных стрижек из 70-х и 80-х, таких как шегги и мягкое каре.

  3. Модные стрижки 2026 года акцентируют внимание на минимализме и естественности, что идеально сочетается с зимним образом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кулинары Москвы представили рецепт салата Кобыла под шубой — РИА Новости
Еда и рецепты
Кулинары Москвы представили рецепт салата Кобыла под шубой — РИА Новости
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Мировая кооперация
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Новости спорта
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Популярное
Призрак ледникового прошлого вернулся: медведь, которого считали исчезнувшим, снова на свободе

Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.

В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Мелирование создаёт мягкий переход между окрашенными и седыми прядями
Свет и дерзость против времени: красить или мелировать, чтобы седина заиграла по вашим правилам
Шаман способен на большее: певцу указали на его главную ошибку, мешающую расти дальше
Густые брови без боли и салонов: простые методы, которые заменят микроблейдинг и татуаж
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Санкции работают, США помогают добивать: химпром Германии вернулся в 1995 год
Старое видео ударило по репутации Диброва: блогеры уверены — компромат всплыл не просто так
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Волос меньше — уверенности больше: короткая стрижка, которая меняет жизнь
Последние материалы
Мёд делает вкус запечённой тыквы ярче
Новый препарат улучшил очистку крови от холестерина
Карпин назвал ничью с Перу достойным результатом
Учёные заставили раковые клетки самоуничтожаться
Васильев рассказал о незабываемой встрече с Людмилой Гурченко
Возлюбленный Мадонны сделал предложение с футбольным кольцом
Россияне против грабительских ипотек — "Финансы Mail"
В Квинсленде найдены редкие яйца вымерших крокодилов
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Фильтрация отзывов по ключевым словам помогает выбрать чистый отель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.