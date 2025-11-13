Зимний стиль 2026: 5 стрижек, которые будут в тренде и сделают твою прическу идеальной

С приходом зимы 2026 года многие из нас задумываются о переменах в образе. Новый сезон — отличное время для того, чтобы встретить его с новой стрижкой. В этом году в моде легкость и объем, с акцентом на естественность и минимальный уход. Ведущие стилисты предлагают разнообразные варианты, которые подойдут для разных типов волос и личных предпочтений.
Что это
Классическое каре в новом исполнении. Эта стрижка приобретает более мягкие очертания благодаря легким слоям на концах и движению внутрь. Она сохраняет свою структуру, но при этом выглядит более естественно и менее требовательной в уходе.
Почему в тренде
Мягкое каре идеально подходит для зимы, когда волосы могут терять объем из-за сухого воздуха и использования головных уборов. Стрижка выглядит элегантно, но при этом не утяжеляет образ.
Что это
Длинные ухоженные слои, создающие эффект мягких волн и глянцевого блеска. Этот стиль воссоздает образ голливудской звезды с выразительным объемом и легким, но безупречным видом.
Почему в тренде
Голливудские слои — это идеальный баланс между естественностью и совершенством. Они подходят для любого случая и прекрасно сочетаются с зимними пальто и уютными свитерами.
Что это
Модная челка, которая обрамляет лицо, делая акцент на скулах и губах. Такая челка добавляет стрижке текстуры и динамики, при этом не требует сложного ухода.
Почему в тренде
Челка-шторка легко адаптируется под разные стили укладок и прекрасно сочетается с как с короткими, так и с длинными волосами. Она помогает изменить образ без радикальных перемен.
Что это
Стрижка средней длины, которая идеально сочетается с зимней одеждой. Волосы до плеч — это универсальный вариант, который позволяет носить шапки, шарфы и пальто без ущерба для внешнего вида.
Почему в тренде
Средняя длина волос открывает множество вариантов для укладок. Миди-стрижка легко укладывается в мягкие волны или можно выбрать более строгий образ с идеально гладкими прядями. Это универсальный стиль, который подойдет всем.
Что это
Шегги в стиле 1970-х, который снова в моде. В этом сезоне стрижка становится более сглаженной, с мягкой челкой-шторкой и плавно переходящими слоями.
Почему в тренде
Шегги — это стиль, который придает образу динамичности и объема. Такая стрижка подходит любой форме лица и визуально добавляет волосам густоты. Идеальный выбор для тех, кто хочет добавить яркости и модности своему стилю.
Для коротких волос
Выбирайте стрижки, которые легко укладываются и не требуют постоянного ухода. Каре и шегги с челкой — отличные варианты для зимы.
Для длинных волос
Если предпочитаете длину, отдайте предпочтение роскошным миди или длинным слоям, которые будут выглядеть гармонично с зимней одеждой.
Челка
Не бойтесь добавлять челку. Это простой способ освежить любой образ, при этом она подходит для разных типов стрижек — от каре до длинных волос.
|Стрижка
|Длина волос
|Особенности
|Уход
|Мягкое каре
|Короткие/средние
|Легкие слои на концах, движение внутрь
|Минимальный уход
|Голливудские слои
|Средняя/длинная
|Мягкие волны, глянцевый блеск
|Укладка, немного стайлинга
|Челка-шторка
|Все длины
|Обрамляющие лицо пряди, текстура
|Легкий уход, укладка
|Роскошное миди
|Средние
|Волосы до плеч, универсальность
|Легкая укладка
|Слоеная шегги с челкой
|Короткие/средние
|Мягкая челка, плавные слои
|Укладка, стайлинг
Как выбрать стрижку по типу лица?
Как укладывать стрижки зимой?
Как сохранить форму стрижки в холодное время года?
Миф: в холодное время года лучше держать волосы короткими.
Правда: длинные волосы также можно укладывать так, чтобы они не утяжеляли образ и гармонично сочетались с зимней одеждой.
Миф: челка не подходит для зимы.
Правда: челка прекрасно подходит для зимы, при условии, что она не перекрывает лоб и не мешает носить головные уборы.
Модные стрижки всегда эволюционировали в зависимости от сезона и потребностей женщин.
В 2020-х годах наблюдается возвращение популярных стрижек из 70-х и 80-х, таких как шегги и мягкое каре.
Модные стрижки 2026 года акцентируют внимание на минимализме и естественности, что идеально сочетается с зимним образом.
Фотоловушка в "Алтын-Емеле" запечатлела редкого бурого медведя — одного из самых скрытных хищников Тянь-Шаня. Это открытие стало важным сигналом о восстановлении природного баланса в заповеднике.